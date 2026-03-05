China şi Rusia nu sunt „factori relevanţi” în războiul din Iran, spune Hegseth. Beijingul trimite un mediator în regiune

13:00

Un bărbat de 76 de ani din municipiul Bălți a fost la un pas să rămână fără zeci de mii de lei și euro, după ce a fost ținta unei scheme de escrocherie puse la cale de persoane care s-au prezentat drept angajați ai poliției și ai unei bănci. Potrivit oamenilor legii, suspecții au contactat