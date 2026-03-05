CSJ respinge cererea de recuzare a completului de judecată în dosarul „Kuliok”
SafeNews, 5 martie 2026 07:20
Curtea Supremă de Justiție a respins solicitarea avocaților ex-președintelui Igor Dodon de a recuza completul de judecători în dosarul „Kuliok" (Sacoșa). Decizia a fost pronunțată pe 4 martie, cererea fiind examinată de un alt complet de judecată. Avocații inculpatului au invocat presupuse abateri procedurale ale completului de judecată format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc […]
• • •
Acum 10 minute
07:30
O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile # SafeNews
Pasagerii care obișnuiesc să se uite cu sunetul pornit la videoclipuri de pe TikTok sau să asculte alte feluri de înregistrări ar trebui să își revizuiască obiceiurile înainte să se îmbarce într-o cursă a United Airlines întrucât ar putea primi o interdicție permanentă din partea companiei aeriene, a doua cea mai mare din SUA raportat […]
Acum 30 minute
07:20
07:10
China şi Rusia nu sunt „factori relevanţi” în războiul din Iran, spune Hegseth. Beijingul trimite un mediator în regiune # SafeNews
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA se concentrează pe a pune capăt „ambiţiilor nucleare ale Iranului", iar China şi Rusia nu sunt factori relevanţi în această problemă, relatează The Guardian. „Nu am niciun mesaj pentru ele, nu sunt un factor în această situaţie, iar problema noastră nu este cu ele", a declarat […]
Acum o oră
07:00
Reacția Olgăi Cebotari după ce Dodon a declarat că ea ar dori să-l înlăture din fruntea PSRM # SafeNews
Deputatul socialist Olga Cebotari afirmă că nu a înțeles scopul declarației șefului său de partid, Igor Dodon, „Olea, ferește-te de dorințele tale, astfel încât, ferească Dumnezeu, să se împlinească", și că funcția pe care o deține în cadrul PSRM îi permite să participe la „viața politică a formațiunii". „Dacă s-a referit la răspunsurile mele din […]
06:50
Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe # SafeNews
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a cerut miercuri la Moscova ca Rusia să nu crească prețul hidrocarburilor pentru Ungaria, deși cursul internațional al acestora a crescut puternic de la începutul loviturilor americano-israeliene împotriva Iranului, transmite AFP și Agerpres. „Sunt aici pentru a obține garanții că, în ciuda schimbărilor de situație și a crizei energetice mondiale, […]
06:40
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămân vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017. Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri organizate de către Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, în prezent în sistem sunt […]
Acum 2 ore
06:30
Administrația SUA va scuti unitatea germană a companiei ruse Rosneft de sancţiunile împotriva marelui producător de petrol pe termen nelimitat, a relatat miercuri Bloomberg News, citând o persoană familiarizată cu acest subiect. „Suntem într-un dialog strâns şi foarte constructiv cu autorităţile americane relevante, în vederea extinderii scutirii americane cât mai curând posibil", a declarat totodată, […]
06:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică dă asigurări că Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de carburanți și că aprovizionarea pieței interne nu este în pericol. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a subliniat că nu există motive de panică și i-a îndemnat pe cetățeni să nu facă cozi la benzinării. ANRE precizează că, în […]
06:10
Turcia se alătură inițiativei de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani Partidul AK, condus de președintele turc Tayyip Erdogan, a înaintat miercuri parlamentului un proiect de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale copiilor cu vârsta sub 15 ani, scrie Mediafax. Prin acest proiect de lege, Turcia urmează exemplul Australiei, al mai multor […]
Acum 12 ore
19:20
Mihai Popșoi, întrevederi la Berlin cu oficiali germani. Discuții despre sprijinul pentru aderarea Moldovei la UE # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut mai multe întrevederi oficiale la Berlin cu reprezentanți ai Parlamentului german și ai Guvernului federal. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea bilaterală, sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune. În cadrul vizitei, șeful diplomației de la Chișinău s-a […]
Acum 24 ore
14:40
Guvernul a aprobat modificări la Legea privind activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești, măsură prin care infrastructura portuară va fi declarată obiectiv strategic pentru Republica Moldova. Autoritățile susțin că noile prevederi vor crea condiții mai bune pentru investiții, dezvoltarea logisticii și extinderea activităților comerciale. Potrivit deciziei aprobate, regulile de funcționare a portului vor fi clarificate, iar […]
14:30
VIDEO | Două laboratoare clandestine de cannabis, descoperite la Chișinău și Ialoveni. Patru suspecți reținuți # SafeNews
O operațiune desfășurată de polițiști și procurori în sectorul Botanica s-a soldat cu destructurarea unei grupări suspectate de cultivarea și distribuirea drogurilor. În urma descinderilor efectuate în Chișinău și în raionul Ialoveni, oamenii legii au ridicat peste 7 kilograme de marijuana și au reținut patru bărbați. Acțiunea a avut loc în noaptea trecută, cu sprijinul […]
14:20
Republica Moldova face un nou pas spre ieșirea din Comunitatea Statelor Independente. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului aferent și a Statutului organizației. Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe. Instituția susține că principiile de bază ale CSI nu mai sunt respectate. Unul dintre ele […]
14:20
Republica Moldova urmează să adere la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană a aprobat avizul consultativ și va propune plenului Parlamentului ratificarea documentului. Prin aderare, autoritățile își propun să consolideze controlul asupra originii produselor pescărești care ajung pe piața […]
14:10
Elevii din Republica Moldova intră în vacanța de primăvară în perioada 5–8 martie, iar salvatorii atrag atenția asupra riscurilor la care pot fi expuși copiii în aceste zile libere. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă părinții și tutorii să acorde mai multă atenție siguranței minorilor. Potrivit specialiștilor, unul dintre cele mai mari pericole în […]
13:40
Prima reacție a Rusiei după atacul asupra navei care transporta gaz lichefiat în Marea Mediterană # SafeNews
Ministerul transporturilor din Rusia a denunţat miercuri un atac cu drone navale comis împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) în Marea Mediterană și a dat vina pe Ucraina. „Pe 3 martie, în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, a fost comis un atac împotriva navei petroliere ruseşti Artic Metagaz", a declarat ministerul […]
13:40
Doar două dosare depuse. CA prelungește concursul pentru Consiliul de supraveghere al TRM # SafeNews
Consiliul Audiovizualului a decis să prelungească termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a doi membri ai Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova". Decizia a fost luată în ședința instituției din 4 martie. Concursul a fost lansat pe 11 februarie, însă până la expirarea termenului au fost depuse […]
13:30
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, susține că scumpirea motorinei afectează grav sectorul agricol, exact în perioada în care fermierii au început lucrările de primăvară. Potrivit acestuia, prețul motorinei a crescut cu 14,5% în mai puțin de trei luni. Dacă în luna decembrie un litru costa 18,53 lei, în prezent prețul a ajuns la […]
13:20
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35 # SafeNews
Armata israeliană a anunțat miercuri că a doborât un avion de vânătoare iranian folosind un aparat F-35 de fabricație americană și că este „prima dată în istorie" când se înregistrează un astfel de eveniment. „Un avion de vânătoare F-35I «Adir» al Forțelor Aeriene Israeliene a doborât un avion de vânătoare YAK-130 al Forțelor Aeriene Iraniene. […]
13:20
Ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, și-a început oficial mandatul diplomatic la București. La 3 martie, acesta a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni. Evenimentul marchează începutul activității diplomatice a noului ambasador și confirmă mandatul său de reprezentare a Republicii Moldova în relația […]
13:10
13 companii pierd sprijinul pentru energie regenerabilă: Peste 11 milioane de lei ajung la buget # SafeNews
Treisprezece producători de energie din surse regenerabile au pierdut statutul de „producător eligibil mic", după ce nu și-au respectat obligațiile asumate. Decizia a fost aprobată de Consiliul de administrație al ANRE în ședința din 4 martie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, măsura a fost aplicată în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea ANRE nr. […]
13:10
Licențierea importului de vin și struguri din Moldova în Ucraina nu constituie un embargou, a subliniat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Economiei. Potrivit lui, un embargou poate fi impus doar în cazul încălcării dreptului internațional sau a acordurilor comerciale internaționale. Ministrul a precizat că autoritățile ucrainene analizează doar posibilitatea introducerii unui regim de licențiere. Eugeniu […]
13:10
Guvernul a lansat un nou program național care își propune să extindă accesul la cursuri de limba română pentru diverse categorii de persoane din Republica Moldova. Inițiativa, valabilă pentru perioada 2026–2028, a fost aprobată de Cabinetul de miniștri și vizează dezvoltarea unui sistem modern de predare, evaluare și certificare a competențelor lingvistice. Programul este destinat […]
13:00
Pentagonul identifică patru dintre cei şase militari ucişi în Operaţiunea Epic Fury, un căpitan şi trei sergenţi, ucişi în prima zi de război la Port Shuaiba, în Koweït, într-un atac iranian cu dronă # SafeNews
Patru dintre cei şase militari americani ucişi de la începutul Războiului din Orientul Mijlociu au fost identificaţi, a anunţat Departamentul american al Apărării, precizând că au murit în prima zi a ofensivei israeliano-americane în Iran, relatează AFP. "Căpitanul Cody Khork, în vârstă de 35 de ani, sergentul Noah Tietjens, în vârstă de 42 de ani, sergenta Nicole Amor, […]
13:00
Prețurile de referință la gaze în Europa și-au continuat creșterea miercuri dimineața, după ce marți au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijociu se extinde, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg. În […]
13:00
VIDEO | Tentativă de escrocherie la Bălți: O femeie, reținută după ce a primit zeci de mii de lei de la un pensionar # SafeNews
Un bărbat de 76 de ani din municipiul Bălți a fost la un pas să rămână fără zeci de mii de lei și euro, după ce a fost ținta unei scheme de escrocherie puse la cale de persoane care s-au prezentat drept angajați ai poliției și ai unei bănci. Potrivit oamenilor legii, suspecții au contactat […]
12:50
Dacă nu vedeți instituția responsabilă de managementul crizelor în spațiul public, înseamnă că o potențială criză a fost prevenită. Așa își descrie activitatea șeful structurii, Sergiu Diaconu, care a oferit detalii despre rolul instituției și bugetul acesteia. Potrivit lui Diaconu, instituția func
12:50
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile tarife maxime de referință pentru principalele produse petroliere, valabile pentru ziua de mâine. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat cu cel mult 24,17 lei. Motorina va avea un preț maxim de 21,77 […] Articolul ANRE anunță noi scumpiri la carburanți. Benzina și motorina cresc din nou apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri. „În prezent, strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al marinei Republicii Islamice”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gărdienilor, citat […] Articolul Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat de ce autoritățile de la Chișinău au instituit o Stare de Alertă în domeniul energetic. Potrivit demnitarului, decizia vine ca urmare a situației din regiune și a riscurilor pentru asigurarea cu resurse energetice a populației din R. Moldova. Totuși, spune Diaconu, această măsură nu […] Articolul Ce înseamnă starea de alertă în sectorul energetic. Explicațiile autorităților apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Universitatea de Stat din Moldova are un nou rector. Otilia Dandara a câștigat alegerile organizate marți, 3 martie, obținând cele mai multe voturi din partea comunității academice. Potrivit Consiliului pentru dezvoltare instituțională strategică al USM, la scrutin au participat 1.483 de membri ai comunității universitare. Otilia Dandara a acumulat 796 de voturi, devansându-i pe contracandidații […] Articolul USM are un nou rector, Otilia Dandara câștigă alegerile cu 796 de voturi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Autoritatea Națională de Integritate a închis subiectul privind o posibilă incompatibilitate în cazul deputatului Nicolae Botgros. Instituția a decis să nu inițieze control, după ce a constatat că nu există situații de conflict sau încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților. Sesizarea a fost depusă pe 26 ianuarie 2026 și viza presupusa exercitare simultană a mandatului […] Articolul Nicolae Botgros, fără probleme de integritate: ANI respinge sesizarea apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Vinul moldovenesc, vizat de licențiere în Ucraina chiar din această săptămână. Reacția MAIA # SafeNews
Tensiunile comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina ar putea escalada în această săptămână, după ce Kievul a anunțat că ia în calcul introducerea licențierii pentru importurile de struguri, vin și băuturi alcoolice tari din Moldova. Măsura ar putea fi examinată în ședința Guvernului ucrainean din 5 sau 6 martie. Viceministrul ucrainean al Economiei, Mediului și […] Articolul Vinul moldovenesc, vizat de licențiere în Ucraina chiar din această săptămână. Reacția MAIA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Republica Moldova intră oficial în stare de alertă în sectorul energetic pentru următoarele 60 de zile. Decizia a fost aprobată unanim de Cabinetul de miniștri în ședința din 4 martie, în contextul confruntărilor militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor asupra piețelor energetice. Subiectul a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi la propunerea prim-ministrului […] Articolul ULTIMA ORĂ | Decizie de urgență la Guvern: 60 de zile de alertă în sectorul energetic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Republica Moldova ar putea intra, pentru 60 de zile, în stare de alertă în sectorul energetic. Inițiativa a fost propusă Guvernului de Centrul Național de Management al Crizelor, la solicitarea Ministerului Energiei și a ANRE, și urmează să fie analizată de Cabinetul de Miniștri. Autoritățile explică faptul că este vorba despre un mecanism de prevenție, […] Articolul Guvernul ar putea declara stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Minorii ajung tot mai des în centrul rețelelor de trafic de droguri, iar autoritățile anunță măsuri mai dure pentru cei care îi folosesc în aceste scheme. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat, într-o emisiune televizată, că traficanții exploatează în mod deliberat copiii, în special pe cei care nu au atins vârsta răspunderii penale. „Minorii […] Articolul Copii folosiți ca și curieri de droguri: Autoritățile anunță modificări la Codul penal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Aproape 40.000 de persoane au trecut frontiera în 24 de ore: 20 de străini au primit refuz de intrare # SafeNews
Aproape 40 de mii de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, au fost înregistrate 39.848 de traversări ale persoanelor și 10.742 de traversări ale mijloacelor de transport. 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară, după verificările efectuate în punctele de trecere. Cele […] Articolul Aproape 40.000 de persoane au trecut frontiera în 24 de ore: 20 de străini au primit refuz de intrare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Partidul Acțiune și Solidaritate respinge acuzațiile potrivit cărora ar încerca să preia controlul asupra Primăriei Durlești, după reținerea primăriței Eleonora Șaran, și afirmă că nu are nicio implicare în acțiunile organelor de urmărire penală. Reacția a fost oferită pentru UNIMEDIA. Purtătoarea de cuvânt a formațiunii, Adriana Vlas, a declarat că dosarul în care sunt vizați […] Articolul Reacția PAS după arestarea Eleonorei Șaran: „PAS nu reține oameni” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Guvernul britanic reacționează după atacul cu drone asupra bazei din Cipru: Nava de război trimisă # SafeNews
Au trimis un distrugător de război în Cipru după ce o bază militară britanică a fost vizată de drone. Guvernul de la Londra a confirmat desfășurarea navei HMS Dragon, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer, după o discuție cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides. […] Articolul Guvernul britanic reacționează după atacul cu drone asupra bazei din Cipru: Nava de război trimisă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
OFICIAL! Poșta Moldovei oprește temporar trimiterile către opt state din Orientul Mijlociu # SafeNews
Expedierea coletelor și scrisorilor către mai multe state din Orientul Mijlociu a fost oprită începând de ieri, 3 martie, după ce traficul aerian spre aceste destinații a fost suspendat. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei. Măsura vizează trimiterile poștale internaționale către Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Liban, Qatar și Bahrain. Potrivit […] Articolul OFICIAL! Poșta Moldovei oprește temporar trimiterile către opt state din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Cerea câte 14.000 de dolari pentru a scoate ilegal bărbați din Ucraina și a-i trece în Republica Moldova, promițându-le o rută sigură și un plan bine pus la punct pentru a solicita ulterior statut de refugiat. Vorbim despre un fost angajat al unui centru teritorial de recrutare din regiunea Harkov, reținut de organele de drept […] Articolul Schema de fugă din Ucraina contra cost: 14.000 de dolari pentru fiecare „client” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Un artist cunoscut din Marea Britanie ajunge după gratii pentru 12 ani, după ce a condus cu viteză excesivă și sub influența alcoolului, a trecut pe roșu la mai multe semafoare, provocând moartea unui student de 20 de ani, pe care l-a lovit și apoi l-a abandonat pe carosabil. Rapperul Ghetts, pe numele real Justin […] Articolul Rapper britanic condamnat la 12 ani de închisoare pentru moartea unui student apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
07:30
Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universității de Stat din Moldova, în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al instituției. Conform rezultatelor oficiale, Otilia Dandara a obținut 796 de voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Florentin Paladi, cu 631 de voturi, iar […] Articolul Universitatea de Stat din Moldova are un nou rector, Otilia Dandara apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Cer predominant însorit în toată țara. Temperaturile cresc ușor față de zilele precedente. Maximele ajung până la +12 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, miercuri, 4 martie, vremea va fi stabilă în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Cerul va fi în mare parte senin, iar precipitațiile nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest […] Articolul Vreme însorită în Moldova pe 4 martie. Temperaturile urcă până la +12 grade apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Doi cetățeni ai Republicii Moldova vor fi evacuați mâine din Israel, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar alte zeci de solicitări sunt analizate în Qatar și Emiratele Arabe Unite, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care precizează că monitorizează permanent situația și menține legătura cu misiunile diplomatice din regiune. Cei doi moldoveni […] Articolul Doi moldoveni evacuați din Israel. MAE monitorizează criza din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Jurnaliștii de la Wall Street Journal, Axios și Haaretz dezvăluie detalii din discuțiile de la Casa Albă pe tema intervenției din Iran. Jurnaliștii raportează că președintele SUA, Donald Trump ia în considerare sprijinirea grupurilor înarmate care se opun regimului din Iran, inclusiv facțiuni kurde. Oficialii au declarat că Trump a vorbit duminică cu liderii kurzi din […] Articolul Donald Trump se gândește să înarmeze grupurile de Opoziție din Iran apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
În cadrul vizitei de lucru în Germania, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut la Hamburg întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului de afaceri și ai sectorului academic. Oficialul moldovean s-a întâlnit cu primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher, care este și prim-ministru al landului federal. Cei doi au discutat despre consolidarea […] Articolul Popșoi, întrevederi la Hamburg pentru extinderea cooperării economice moldo-germane apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Ministrul chinez de externe Wang Yi i-a transmis marți omologului său israelian Gideon Saar că China se opune atacurilor militare lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și solicită încetarea imediată a ostilităților, potrivit ministerului de la Beijing, citat de Reuters. „Forța nu poate rezolva cu adevărat problemele; dimpotrivă, ea creează adesea altele noi și […] Articolul Mesajul transmis de China Israelului despre loviturile din Iran apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse inclusiv anonim, online sau fizic, iar fiecare instituție este obligată să desemneze un coordonator și o comisie de examinare a cazurilor. Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit MEC, regulamentul definește responsabilități clare pentru instituții, proceduri transparente pentru sesizarea și […] Articolul Plângeri anonime și sancțiuni dure în cazurile de hărțuire sexuală în universități apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
