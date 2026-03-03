Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro
Observatorul de Nord, 4 martie 2026 00:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, informează cna.md Potrivit […] Post-ul Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum o oră
00:10
Falsul „portului pierdut”: Republica Moldova nu a fost vreodată proprietara Portului Internațional Liber Giurgiulești # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, în spațiul public au apărut mesaje despre „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți”, în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) privind achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere […] Post-ul Falsul „portului pierdut”: Republica Moldova nu a fost vreodată proprietara Portului Internațional Liber Giurgiulești apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro # Observatorul de Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, informează cna.md Potrivit […] Post-ul Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
17:10
„Fii parte din comunitatea noastră”: Discuții interactive, întrebări directe și răspunsuri de la expert / VIDEO # Observatorul de Nord
Redacția Observatorul de Nord continuă campania „Fii parte din comunitatea noastră”, așă că am invitat recent, la o nouă rundă de discuție, mai mulți antreprenori din regiune. Antreprenorii au vorbit la rândul lor despre problemele cu care se confruntă, atât ca agenți economici, cât și ca membri ai comunității. La această întrunire am invitat și […] Post-ul „Fii parte din comunitatea noastră”: Discuții interactive, întrebări directe și răspunsuri de la expert / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
16:40
In memoriam: Părintele Gheorghe Saftiuc. A fost un preot bun și tată adoptiv pentru 18 copii… # Observatorul de Nord
Sa ne aducem aminte de el…Un preot bun, din Dolhasca, județul Suceava, a fost tată adoptiv pentru 18 copii. Gheorghe Saftiuc și soția sa au grijă de copii încă din anii ’90, când s-au mutat la Dolhasca. Satul nu avea o casă preoțească, iar biserica era avariată. În patru ani, preotul a reușit să […] Post-ul In memoriam: Părintele Gheorghe Saftiuc. A fost un preot bun și tată adoptiv pentru 18 copii… apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
La Liceul Teoretic „Petru Rareș” a avut loc o lecție de istorie, dedicată memoriei și adevărului despre conflictul armat de pe Nistru din 1992. În fața elevilor din clasa a III-a B, ghidați de diriginta Tatiana Lopatiuc, și a celor din clasa a IV-a A, coordonați de diriginta Elena Chistol, a venit un om care […] Post-ul Constantin Șerepitca – mărturii despre conflictul din 1992 / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Gripa sezonieră: raionul Florești – cinci cazuri, raionul Soroca – un caz, timp de o săptămână # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel republican. În perioada 23 februarie – 1 martie 2026 (săptămâna 09/2026), au fost înregistrate 3789 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 8% față de săptămâna precedentă. […] Post-ul Gripa sezonieră: raionul Florești – cinci cazuri, raionul Soroca – un caz, timp de o săptămână apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Scriitor să fii este, fără îndoială, o binecuvântare. Nu oricine poate purta în inimă atâta lumină încât să o transforme în cuvânt. Pana scrisului nu este doar un instrument, ci o punte între suflet și lume: deschide porți nevăzute, adună lacrimi și zâmbete, frământă doruri și dau glas tăcerilor noastre. Ea adună emoții, le frământă […] Post-ul Scriitor să fii – o binecuvântare a cuvântului apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
11 medalii au câștigat luptătorii soroceni la turneul internațional din orașul slovac Nesvady # Observatorul de Nord
Recent, 12 luptători soroceni, dintre care șapte din municipiu și cinci din satul Volovița, au participat la Turneul Internațional de lupte greco-romane desfășurat în orașul slovac Nesvady. La competiții au participat 37 de echipe din mai multe țări, iar echipa cu numele „Soroca”, reprezentată de discipolii antrenorilor Serghei Tâmco, Victor Vizitiu, Mihail Petrișin […] Post-ul 11 medalii au câștigat luptătorii soroceni la turneul internațional din orașul slovac Nesvady apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Un șofer beat a refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit, informează procuratura.md Șoferul, cu vârsta de 23 de ani, conducea Mercedesul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a […] Post-ul Un șofer beat a refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
11:40
Omor intenționat, la masa de pomenire – o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, al unei femei de 70 de ani. Infracțiunea a fost comisă de o femeie în vârstă de 67 de ani. Prin sentința pronunțată, inculpata a fost condamnată la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru […] Post-ul Omor intenționat, la masa de pomenire – o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Ziua Mondială a Auzului: screening universal pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Ziua Mondială a Auzului 2026 este marcată pe 3 martie. Tema din acest an este „De la comunități la săli de clasă: îngrijirea auzului pentru toți copiii”, care promovează activități menite să prevină pierderea evitabilă a auzului la copii și să asigure identificarea și îngrijirea timpurie a copiilor cu probleme ale urechii sau auzului. Fiecare […] Post-ul Ziua Mondială a Auzului: screening universal pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
În această săptămână, locuitorii din raioanele Soroca și Florești beneficiază de screening pulmonar gratuit # Observatorul de Nord
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat prin radiografie digitală mobilă, pentru depistarea activă a tuberculozei și a cancerului pulmonar. Serviciile sunt finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, informează cnam.md Astfel, săptămâna curentă, instalațiile radiologice mobile pentru examinarea cutiei toracice […] Post-ul În această săptămână, locuitorii din raioanele Soroca și Florești beneficiază de screening pulmonar gratuit apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali înregistrați # Observatorul de Nord
Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați. Singura condiție obligatorie este ca aceștia să dețină o semnătură electronică validă. Cele trei servicii noi, ce pot fi accesate online, fără a merge la ghișeu, sunt: A (/ ), Î ̦̆ și ̂ ̦̆ ( […] Post-ul Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali înregistrați apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Doi soroceni vor apăra culorile Republicii Moldova la Campionatul European de lupte greco-romane # Observatorul de Nord
Conform Media Sport, din selecționata Republicii Moldova care va participa la Campionatul European de lupte greco-romane U-23 fac parte și doi soroceni – vasilcoveanul Alexandru Solovei și volovițeanul Maxim Sarmanov, discipoli ai Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca, multipli câștigători și premianți al competițiilor republicane, europene și mondiale. Astfel, la această ediție de […] Post-ul Doi soroceni vor apăra culorile Republicii Moldova la Campionatul European de lupte greco-romane apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Timp de o săptămână, în perioada 23.02.2026 – 01.03.2026, pe teritoriul Republicii Moldova, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 15293 persoane, inclusiv la 2054 copii. Din totalul solicitărilor, 504 apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 6356 pacienți, inclusiv 1265 copii, au fost transportați la spital, informează Centrul […] Post-ul 112: Ambulanța este puntea dintre urgență și șansa la viață! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Elevii sunt în așteptarea unei vacanțe de patru zile, de pe 5 martie până pe 9 martie # Observatorul de Nord
Vacanța de primăvară a elevilor va începe joi, 5 iulie și se va încheia pe data de 8 martie. Astfel, toată lumea merge la școală luni, 9 martie. Reamintim că, următoarea vacanță, pentru toți elevii din Republica Moldova, este cea de paște, care va începe pe data de 11 aprilie și se va termina pe […] Post-ul Elevii sunt în așteptarea unei vacanțe de patru zile, de pe 5 martie până pe 9 martie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Scandalul „motorinei înghețate”. Sergiu Dărănuță cu detalii în cadrul Podcastului La Prima sursă # Observatorul de Nord
În pofida valului mare de reacții apărute în spațiul online privind motorina „de iarnă” care s-ar fi parafinat în timpul gerului, doar 10 petiții au fost depuse la Protecția Consumatorului. Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu, Dărănuță, a explicat, în cadrul Podcastului La prima sursă, cu Cornelia Cozonac, ce întreprind […] Post-ul Scandalul „motorinei înghețate”. Sergiu Dărănuță cu detalii în cadrul Podcastului La Prima sursă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
iroul Național de Statistică: cele mai mari salarii se înregistrează în nformații și comunicații – 37144 lei, iar cele mai mici în agricultrură, silvicultură și pescuit # Observatorul de Nord
Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în trimestrul IV al anului 2025 câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare. Cele mai mari valori s-au înregistrat în activitățile: informații […] Post-ul iroul Național de Statistică: cele mai mari salarii se înregistrează în nformații și comunicații – 37144 lei, iar cele mai mici în agricultrură, silvicultură și pescuit apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Autor: Vadim VIERU, avocat, Asociația Promo-LEX Pe data de 2 martie s-au împlinit 34 de ani de când a început războiul de pe Nistru. Treizeci și patru de ani de când oameni obișnuiți – polițiști, voluntari, civili care nu avuseseră niciodată de-a face cu o armă, au ieșit să apere ceea ce le aparținea. Nu […] Post-ul Eroii din ’92 nu au nevoie de discursuri. Au nevoie de dreptate apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 3 martie 2026: moneda unică europeană își menține valoarea, iar dolarul crește cu 10 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schomb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 martie 2026, euro își menține valoarea de 20 lei și 22 de bani. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 23 de bani, cu un 10 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar […] Post-ul Curs valutar, 3 martie 2026: moneda unică europeană își menține valoarea, iar dolarul crește cu 10 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante” # Observatorul de Nord
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează populația cu privire la o nouă schemă de fraudă informatică, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Potrivit autorităților, cetățenii primesc mesaje SMS prin care sunt informați despre o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să […] Post-ul Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026. Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi îți oferă șansa de a face pași importanți, indiferent de zodie. Fie că este vorba despre surprize, lecții de echilibru, curaj sau introspecție, astrele te îndeamnă să fii deschisă la schimbare și să ai încredere în forțele tale. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: […] Post-ul Horoscopul zilei de 3 martie 2026. Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Astăzi, 3 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc, cu 9 bani și, respectiv, 15 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 3 martie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,84 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,87 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 9 bani la benzină […] Post-ul Astăzi, 3 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc, cu 9 bani și, respectiv, 15 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Târg de cariere desfășurat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a organizat Târgul de cariere 2026, un eveniment dedicat orientării profesionale și conectării absolvenților cu potențiali angajatori. Activitatea a inclus prezentări ale agenților economici și ateliere practice, sprijinind inserția tinerilor pe piața muncii. Au dat curs acestui demers Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Secția Cultură și Turism […] Post-ul Târg de cariere desfășurat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 3 martie 2026 vom avea vreme înnorată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 3 martie 2026: vreme înnorată, cu valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
00:10
Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” # Observatorul de Nord
În timp ce zăpada se topește, iar natura prinde viață din nou, o tradiție veche de secole vestește sosirea primăverii – mărțișorul. Simbol al reînnoirii și al speranței, firul alb-roșu aduce optimism și bucurie în casele oamenilor. La Volovița, raionul Soroca, obiceiul capătă continuitate pentru al doilea an consecutiv, prin implicarea copiilor din localitate. […] Post-ul Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” apare prima dată în Observatorul de Nord.
2 martie 2026
19:20
Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu # Observatorul de Nord
Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira… DOAMNEI… Am văzut-o ieri la mare – Trupul ăși bronza la soare, Dar nu-alături de bărbat, […] Post-ul Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Fobiile se manifestă prin sentimente de frică intense în anumite situații sau când întâlnești anumite obiecte sau ființe. În unele cazuri, simptomele pot deveni atât de severe încât pot afecta desfășurarea activităților zilnice. Află ce sunt fobiile. Chiar dacă fobiile pot implica frici obișnuite, efectele lor pot deveni severe și pot provoca inclusiv simptome […] Post-ul Fobiile: cum se manifestă și cum scăpăm de ele apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:20
La 27 februarie, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc o activitate de suflet, coordonată de doamna Nadejda Mîțu, împreună cu elevii claselor a III-a A, a III-a B și a IV-a B. Activitatea, desfășurată sub genericul „Acasă e locul iubirii”, a adus în prim-plan bucuria copilăriei și valorile familiei. Elevii […] Post-ul „Acasă e locul iubirii” la Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:00
Familie, școală și comunitate – împreună pentru copiii cu CES la Soroca! / VIDEO # Observatorul de Nord
Recent în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă”, s-a desfășurat un atelier de discuții cu părinții elevilor cu cerințe educaționale speciale, organizat în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”. Proiectul este implementat de organizația CCF (Copil, Comunitate, Familie), în colaborare cu Liceul Teoretic „Ion Creangă”, având drept […] Post-ul Familie, școală și comunitate – împreună pentru copiii cu CES la Soroca! / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Careu comemorativ la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca alături de carabinieri / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din municipiul Soroca a avut loc un careu dedicat comemorării celor care au luptat în războiul dintre Federația Rusă și Republica Moldova, pentru a apăra independența și integritatea tânărului stat. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul General de Carabinieri al MAI. Despre importanța acestei zile și comemorarea eroilor care […] Post-ul Careu comemorativ la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca alături de carabinieri / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
La început de primăvară, tarifele la rutele raionale și interraionale se calculează după reguli noi # Observatorul de Nord
Din 1 martie 2026, transportul rutier de persoane pe rute regulate în trafic raional și interraional intră sub o metodologie nouă de calcul a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial din 6 noiembrie. Documentul stabilește cum se formează tarifele, ce costuri pot fi incluse și […] Post-ul La început de primăvară, tarifele la rutele raionale și interraionale se calculează după reguli noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Astăzi, s-au împlinit 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru din 1992. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat, urmată de un minut de reculegere în memoria celor căzuți. La monumentul dedicat eroilor au fost depuse flori, iar veteranii au rememorat clipele dramatice trăite în primăvara și vara anului 1992. […] Post-ul 34 de ani de la conflictul de pe Nistru / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Consiliul Societății Vânătorilor și Pescarilor Soroca: bilanț și perspective / VIDEO # Observatorul de Nord
Sâmbătă, 28 februarie, a avut loc ședința Consiliului Societatea Vânătorilor și Pescarilor din raionul Soroca, în cadrul căreia au fost prezentate totalurile activității desfășurate în anul precedent și au fost stabilite principalele direcții de activitate pentru anul 2026. Raportul a fost prezentat de președintele societății, Victor Său și alții, care a menționat că, în perioada […] Post-ul Consiliul Societății Vânătorilor și Pescarilor Soroca: bilanț și perspective / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
În lumea lui Nică din Humulești – o aventură a lecturii la Grădinița „Prichindel” # Observatorul de Nord
Astăzi, 2 martie, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a adus magia poveștilor în IET Grădinița nr. 1 „Prichindel”, invitând copiii să pășească în universul lui Ion Creangă, sfătosul bunic din Humulești. Activitatea, desfășurată în cadrul proiectului „BOOKUP – MICII CITITORI, MARI VISĂTORI”, a purtat genericul „În lumea lui Nică din Humulești” și a transformat sala […] Post-ul În lumea lui Nică din Humulești – o aventură a lecturii la Grădinița „Prichindel” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz # Observatorul de Nord
Prețurile gazelor naturale în Europa ar putea înregistra o creștere de până la 130% dacă strâmtoarea Ormuz va fi blocată timp de o lună, relatează Bloomberg, cu referire la un raport al Goldman Sachs, transmite moldpres.md Potrivit analizei citate, prin strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate, în principal din […] Post-ul Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Topul celor mai bogați deputați din noul Parlamentul Republicii Moldova: Averi de zeci de milioane de lei # Observatorul de Nord
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini și accesorii de lux, dar și conturi consistente. Unii dintre deputații noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, declară averi de zeci de milioane de lei. Jurnaliștii au analizat declarațiile de avere și interese personale depuse la validarea mandatului de toți cei 101 deputați […] Post-ul Topul celor mai bogați deputați din noul Parlamentul Republicii Moldova: Averi de zeci de milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
O rețea din șase tineri, care exploata sexual fete, a fost destructurată de procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției # Observatorul de Nord
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, au destructurat o rețea de exploatare sexuală a șapte fete în Chișinău, dintre care trei sunt adolescente. Membrii rețelei sunt șase tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, care după reținerea lor cu sprijinul angajaților „Fulger” au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de […] Post-ul O rețea din șase tineri, care exploata sexual fete, a fost destructurată de procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Zeci de percheziții au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii precedente, majoritatea în cazul ce vizează delapidare a fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane și cel privind deposedarea de terenuri a Primăriei Durlești, informează anticoruptie.md În primul caz, perchezițiile au avut loc în mai multe primării, […] Post-ul Fonduri pentru apă, terenuri și păduri – sub investigația CNA apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Din 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital # Observatorul de Nord
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că, începând cu data de 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital. Noua platformă digitală are scopul de a moderniza procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, prin digitalizarea emiterii, gestionării și transmiterii certificatelor medicale. Documentele sunt eliberate de […] Post-ul Din 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Soroceanca Ada Odajiu a câștigat medalia de argint la Cupa Republicii Moldova, la Jocul de dame # Observatorul de Nord
Cea mai titrată sportivă din Soroca, multipla campioană republicană, premiantă a campionatelor europene și mondiale, Ada Odajiu, și-a mai înscris, în palmares, un succes notabil. Astfel, în prima etapă a Cupei Republicii Moldova la jocul de dame, dedicat memoriei antrenorului emerit, Iosif Func, soroceancă a câștigat locul II și î intrat în posesia medaliei de […] Post-ul Soroceanca Ada Odajiu a câștigat medalia de argint la Cupa Republicii Moldova, la Jocul de dame apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
De la experiență la acțiune – Forumul Civic Național al Seniorilor din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Vocea celor care au clădit comunități, au crescut generații și au adunat o viață de experiență, merită ascultată cu respect și responsabilitate. Seniorii nu sunt doar păstrători ai memoriei colective, ci și actori activi ai prezentului, capabili să contribuie cu înțelepciune și soluții valoroase la dezvoltarea societății. În acest context, recent, în municipiul Bălți s-a […] Post-ul De la experiență la acțiune – Forumul Civic Național al Seniorilor din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
După două secole de ocupație rusească, în Basarabia (R.Moldova) românii dețin majoritatea absolută – 85,1% # Observatorul de Nord
Pentru a stopa falsurile putlerofililor și șoșocarilor din România că în actuala R.Moldova, rușii reprezintă 35-40% din populație, ofer datele oficiale, în baza rezultatelor Recensământului din 2024, despre structura etnică a RM. Accentuez de la bun început: doar ideologii ruși, răuvoitorii locali și analfabeții nu îi consideră români pe moldoveni. Iată datele oficiale, pe […] Post-ul După două secole de ocupație rusească, în Basarabia (R.Moldova) românii dețin majoritatea absolută – 85,1% apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie # Observatorul de Nord
Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite moldpres.md Anunțul a fost făcut în cadrul lansării campaniei […] Post-ul Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Astăzi, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. …În Războiul de pe Nistru au participat peste 30 de mii de cetățeni, printre care militari, polițiști, voluntari și civili. Aproximativ […] Post-ul 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Pensionarii sunt de aldămaș: mâine vine pensia! Pe nouă martie primim alocațiile de stat, iar pe 11 martie – ajutorul social # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna martie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 martie. Pe data de 9 martie urmează a fi finanțate alocațiile nominale […] Post-ul Pensionarii sunt de aldămaș: mâine vine pensia! Pe nouă martie primim alocațiile de stat, iar pe 11 martie – ajutorul social apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 2 martie 2026: la început de săptămână euro și dolarul se apreciază, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naţională a Moldovei pentru astăzi, 2 martie 2026, dolarul costă 20 lei și 22 de bani sau cu doi bani mai mult. Dolarul este cotat la 17 lei și 13 bani (+1,89 bani), în timp ce în perioada 27 februarie-2 Cursul oficial de schimb valutar […] Post-ul Curs valutar, 2 martie 2026: la început de săptămână euro și dolarul se apreciază, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua aceasta te provoacă să fii mai conștientă de puterea ta interioară. Fie că alegi să spui „nu”, să îți asumi o decizie curajoasă sau să începi un nou capitol, fiecare pas contează. Ai resursele necesare pentru a face față oricărei situații. Important este să ai încredere în tine și să-ți asculți vocea interioară. Descoperă […] Post-ul Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
În ce condiții va face pușcărie fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină – închisoare cu regim… deschis # Observatorul de Nord
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost recunoscut vinovat pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, și a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip deschis. În Republica Moldova, penitenciarele de tip deschis sunt instituții cu cel mai blând regim. Acestea permit deținuților o mai […] Post-ul În ce condiții va face pușcărie fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină – închisoare cu regim… deschis apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 2 martie 2026, în prima zi a săptămânii vom avea vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între -1 și +11 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 2 martie 2026: săptămâna începe cu vreme frumoasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.