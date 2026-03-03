Superlativele anului 2025. Oleg Kubarev, Dzianis Kazlouski și echipa Zimbru, printre cei premiați
Provincial, 3 martie 2026 17:00
Astăzi, 3 martie, a avut loc ceremonia de premiere a Superlativelor anului 2025, în cadrul căreia au fost decernate trofeele pentru cel mai bun antrenor, cel mai bun atacant și revelația anului la masculin. Evenimentul s-a desfășurat la Stadionul Zimbru din Chișinău, iar distincțiile au fost înmânate de Serghei Butelschi, secretarul general al FMF.
• • •
În municipiul Bălți au demarat lucrările planificate de reparație a infrastructurii rutiere și de amenajare a teritoriilor aferente blocurilor locative. Antreprenorul a început executarea lucrărilor în cartierul Dacia. Pe strada Bulgară se efectuează frezarea stratului de asfalt deteriorat, precum și lucrări pregătitoare pentru ulterioara așternere a unui nou strat de carosabil. Concomitent, în curțile blocurilor se desfășoară lucrări de amenajare.
Chișinăul se confruntă cu supra-aglomerarea școlilor. Ceban: în loc să investească, ei fugăresc oamenii din sate # Provincial
Despre supra-aglomerarea în școlile din Chișinău și faptul că, anual, sistemul educațional municipal are o creștere de 3.000 de copii care solicită locuri după clasele a V-a și a IX-a, Primarul General, Ion Ceban, a subliniat că, tot mai mulți copii vin să învețe în Chișinău din cauza așa-numitelor reforme create de PAS în localitățile rurale.
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Teach First Moldova, a desfășurat luni, 2 martie, la Universitatea de Stat din Comrat, o sesiune de informare și de promovare a profesiei de cadru didactic, în cadrul Campaniei naționale „Fii PRO! Alege să fii Profesor!". Evenimentul a reunit circa 120 de tineri, elevi ai Colegiului „M. Ceachir" din Comrat și studenți ai Universității de Stat din Comrat.
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), aflată la Chișinău în perioada 1-6 martie 2026, în contextul vizitei de documentare pentru pregătirea Proiectului „Modernizarea Mașinilor Agricole și a Echipamentelor Post-recoltare (MAME 2)". Vizita are drept scop agrearea aspectelor-cheie ale proiectului, necesare pentru elaborarea documentației finale.
„Fir de mărțișor în armonii autohtone” – concert de deschidere a Festivalului Internațional „Mărțișor – 2026” la Bălți # Provincial
Astăzi, 3 martie 2026, în municipiul Bălți, în cadrul Festivalul Internațional „Mărțișor – 2026", a avut loc concertul de muzică instrumentală „Fir de mărțișor în armonii autohtone", susținut de elevii Școala de Muzică „G. Enescu" din Bălți. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Municipal de Cultură Bălți, în Sala Seniorilor, unde publicul a avut parte de interpretări artistice de înaltă calitate.
Astăzi, (ODA) Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a întrunit la Telenești cu peste 70 de antreprenori din întreg raionul, într-un eveniment dedicat accesului la finanțare și oportunităților reale pentru dezvoltarea afacerilor. Participanții au aflat direct de la prima sursă: Programele de suport și finanțare disponibile; Condițiile și criteriile de eligibilitate; Instrumentele de sprijin pentru IMM-uri; Posibilitatea de consultanță și asistență tehnică.
În perioada 3–5 martie 2026, primarul orașului Drochia participă la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, organizate la ROMEXPO, cu suportul Convenția Primarilor pentru Climă și Energie în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova si Asociația Municipiilor din România. Potrivit autorităților, evenimentul reunește cele mai moderne soluții în domeniul energiei verzi, gestionării deșeurilor, apei și protecției mediului.
În incinta IP Gimnaziul „Grigore Vieru" din municipiul Edineț a avut loc ceremonia de premiere a laureaților din cadrul Proiectului Educațional Raional „Grigore Vieru – poet al valorilor naționale", ediția a IV-a. Elevii instituțiilor de învățământ din raion au demonstrat un nivel înalt de pregătire, sensibilitate artistică și o bună cunoaștere a operei poetului Grigore Vieru.
Primarul General, Ion Ceban, anunță că va urmări cum se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf care, ținând cont că, după mulți ani de tot felul de ping-pong, s-a constatat că este la balanța Guvernului. „Vreau să văd cum și când vor fi făcute lucrările, sperăm ca să nu fie ca și în cazul Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt."
Inspectoratul de Poliție Dubăsari informează că astăzi, 3 martie 2026, a fost spart stratul de gheață de pe râul Nistru, în zona adiacentă localităților Molovata Nouă, Molovata și Oxentea. În acest context, pentru a preveni producerea unor incidente și pentru a evita situațiile de risc, adresăm următoarele recomandări populației. Cetățenii sunt rugați: să evite deplasarea pe gheața de pe râul Nistru; să nu permită copiilor să se apropie de malul râului sau să se joace pe gheață; să fie atenți la semnele de avertizare și să respecte indicațiile autorităților.
În cadrul unei vizite de lucru în municipiul Vinnița, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut întrevederi cu reprezentanți ai Euroregiunea „Nistru", axate pe extinderea cooperării dintre municipiul Bălți și regiunile din Ucraina. Potrivit autorităților, discuțiile s-au concentrat pe identificarea pașilor concreți pentru dezvoltarea proiectelor comune eligibile pentru finanțare europeană, în special în domenii precum infrastructura, educația, cultura și dezvoltarea economică.
Inspectorii de mediu din Briceni au desfășurat recent razii în teritoriu, având drept scop prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Potrivit unui comunicat, pe traseul Lipcani–Șirăuți au fost depistați patru pini cărora le-au fost tăiate crengile de către proprietarii unei gospodării particulare, fără autorizație de mediu.
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale/Municipale de Examene, ale Centrelor pentru susținerea diferențelor de programă, precum și lista candidaților înscriși la examenul național de bacalaureat în regim de externat, sesiunea 2026. CNE a validat dosarele a 781 de persoane care vor susține bacalaureatul în regim de externat. Dintre acestea, 629 sunt absolvenți ai anilor precedenți, iar 152 sunt elevi din clasa a XII-a care au optat pentru această formă de examinare.
Patru persoane, reținute în flagrant de CNA în timp ce primeau o mită de 40.000 de euro # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins și primit banii de la un cetățean străin, în schimbul facilitării obținerii unui permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.
Astăzi, 3 martie 2026, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea academicianului Nicolae Filip (03.03.1926 – 15.05.2009), conducerea Primăriei municipiului Bălți, alături de profesori și studenți ai Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți, elevi ai instituțiilor de învățământ din municipiu, au depus flori la placa comemorativă amplasată pe strada care îi poartă numele.
Două companii au depus oferte pentru eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie # Provincial
Două companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie. Deschiderea ofertelor a avut loc vineri, 27 februarie curent, iar licitația este parte a Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Procedura de achiziție publică este organizată de Agenția pentru Eficiență Energetică.
CNAM: zeci de persoane și-au redobândit auzul prin intervenții acoperite de asigurarea medicală obligatorie # Provincial
Un număr de 64 de persoane cu probleme de auz au beneficiat în 2025 de implant cohlear acoperit din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în cadrul programului special „Implant cohlear". Astfel de intervenții au fost efectuate la 24 de copii și 40 de adulți. Operația de implant cohlear se numără printre cele mai complexe intervenții chirurgicale din domeniul ORL și reprezintă o soluție medicală avansată pentru persoanele cu pierdere severă sau profundă a auzului.
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 44 de ani, suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Conform materialelor probatorii, acesta ar fi pus la dispoziția consumatorilor locuința sa din capitală, pentru utilizarea substanțelor narcotice. În baza autorizației, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost ridicate substanțe narcotice și dispozitive artizanale pentru consumul acestora.
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, odată cu aprobarea de către Ministerul Educației și Cercetării a unui Regulament în acest sens. Documentul normativ stabilește standarde comune pentru toate instituțiile de învățământ superior și oferă mecanisme instituționale pentru gestionarea cazurilor de hărțuire sexuală, inclusiv proceduri clare de raportare, investigare și sancționare.
Pe parcursul lunii martie 2026, la Palatul Municipal de Cultură Bălți vor avea loc numeroase evenimente culturale dedicate sărbătorii Mărțișorului, Zilei Internaționale a Femeii și Zilei Mondiale a Teatrului. Programul include festivaluri, concerte, spectacole artistice și seri literare, cu participarea artiștilor și colectivelor locale. Autoritățile invită toți locuitorii și oaspeții municipiului să participe la aceste evenimente.
În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură" (FCA) au fost finanțate 358 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici din sectorul agricol. În luna februarie 2026 au fost aprobate 40 de proiecte. Programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord a țării.
Caz de contrabandă cu țigări la Lipcani, documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate în Moldova și România # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Vamal, anunță documentarea unui caz de contrabandă cu produse din tutun transportate
În dimineața zilei de 3 martie 2026, la ora 10:20, Serviciul 112 a recepționat un apel privind izbucnirea unui incendiu într-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei, de pe strada Nicolae Dimo nr. 18. Potrivit primelor informații, în interiorul apartamentului se afla o persoană blocată. La fața locului au fost îndreptate 5 echipe […] Post-ul Incendiu într-un bloc din sectorul Râșcani: o persoană salvată de pompieri apare prima dată în Provincial.
Liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, susține că scenariul aplicat în Durlești ar urma să fie replicat și în orașul Codru. Potrivit declarațiilor sale, deși la Codru funcția de primar este deținută de un reprezentant al Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea ar intenționa să îl înlocuiască. ,,Astfel de acțiuni ar putea fi realizate […] Post-ul Ion Ceban: scenariul aplicat în Durlești ar urma să fie replicat și în orașul Codru apare prima dată în Provincial.
Două CAV-uri vor fi construite la Călărași și Ungheni: Leova intră în faza de proiectare # Provincial
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară. […] Post-ul Două CAV-uri vor fi construite la Călărași și Ungheni: Leova intră în faza de proiectare apare prima dată în Provincial.
„Noi suntem acasă” – film documentar despre războiul de pe Nistru, difuzat în toate școlile din țară # Provincial
În contextul organizării și desfășurării Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, în toate instituțiile de învățământ va fi proiectat filmul documentar „Noi suntem acasă”, în regia lui Andrei Buruiană (1992), care va fi difuzat pe parcursul lunii martie. Filmul prezintă mărturii emoționante ale veteranilor despre războiul de pe Nistru din 1992, punând accent pe experiența directă a […] Post-ul „Noi suntem acasă” – film documentar despre războiul de pe Nistru, difuzat în toate școlile din țară apare prima dată în Provincial.
Un minor este cercetat penal pentru vătămare gravă, soldată cu deces în raionul Anenii Noi # Provincial
Ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au reținut un minor de 14 ani, suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a decedat. Potrivit materialelor anchetei, faptele s-ar fi produs în septembrie 2025, în localitatea Speia, raionul Anenii Noi. Victima, […] Post-ul Un minor este cercetat penal pentru vătămare gravă, soldată cu deces în raionul Anenii Noi apare prima dată în Provincial.
Astăzi, poliția din Ocnița a fost sesizată despre producerea unui accident rutier, pe traseul R-11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Potrivit cercetărilor preliminare, o femeie de 32 de ani, aflată la volanul unui VW Passat, deplasându-se pe un sector de drum acoperit cu polei, în timp ce traversa un podeț, ar fi pierdut controlul volanului. […] Post-ul Accident rutier pe traseul R-11 în Bîrnova – victima internată în stare gravă apare prima dată în Provincial.
Peste 22 km de conductă magistrală – construite în proiectul Chișinău–Strășeni–Călărași # Provincial
Construcția magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași înregistrează progrese semnificative. Peste 22,4 km de conductă magistrală din fontă ductilă (Ø 500–600 mm) au fost deja construiți. Agenția de Dezvoltare Regională Centru monitorizează permanent evoluția lucrărilor pe toate cele trei sectoare ale proiectului. În prezent, 9 echipe sunt active în teren și lucrează simultan pe diferite segmente […] Post-ul Peste 22 km de conductă magistrală – construite în proiectul Chișinău–Strășeni–Călărași apare prima dată în Provincial.
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit. Șoferul, cu vârsta de 23 de ani, conducea Mercedesul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a avut loc […] Post-ul 2 ani și 6 luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț prins beat la volan apare prima dată în Provincial.
În dimineața zilei de 3 martie 2026, pompierii au fost solicitați conform nivelului sporit de intervenție la Ministerul Sănătății. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. Potrivit informațiilor, a fost observat fum dens într-un birou al clădirii Ministerului Sănătății de pe strada Vasile Alecsandri 2 din capitală. La fața locului au ajuns […] Post-ul Intervenția pompierilor la Ministerul Sănătății apare prima dată în Provincial.
Administrația Națională a Drumurilor informează că, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor apărute în urma topirii zăpezii și a ciclurilor repetate de îngheț–dezgheț, echipele de intervenție desfășoară lucrări de întreținere curentă pe întreaga rețea de drumuri naționale. În această perioadă, prioritatea majoră o constituie plombarea gropilor și a degradărilor apărute pe drumurile […] Post-ul Plombări și reparații pe principalele drumuri naționale apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor, în desfășurare conform graficului # Provincial
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor, au loc conform graficului. Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că acest Proiect, realizat de Primăria Chișinău, este un exemplu pentru întreagă țară. „La această etapă au fost finalizate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și pentru […] Post-ul (VIDEO) Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor, în desfășurare conform graficului apare prima dată în Provincial.
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat prin radiografie digitală mobilă, pentru depistarea activă a tuberculozei și a cancerului pulmonar. Serviciile sunt finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Săptămâna curentă, instalațiile radiologice mobile pentru examinarea cutiei toracice se află în diferite localități din […] Post-ul Screening pulmonar gratuit pentru locuitorii din mediul rural apare prima dată în Provincial.
IPM Rezina: tăieri ilegale de arțar la Cinișeuți și nereguli în gestionarea deșeurilor la Gordinești # Provincial
Inspectorii de mediu din Rezina au desfășurat recent o razie de control în mai multe localități ale raionului, în vederea prevenirii și combaterii încălcărilor legislației de mediu. În localitatea Cinișeuți, inspectorii au depistat un caz de tăiere ilegală a arborilor de specia arțar. În urma verificărilor efectuate la fața locului, a fost documentată contravenția, iar […] Post-ul IPM Rezina: tăieri ilegale de arțar la Cinișeuți și nereguli în gestionarea deșeurilor la Gordinești apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban anunță prezentarea unor proiecte strategice pentru dezvoltarea educației în Chișinău # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că, săptămâna aceasta, vor fi prezentate mai multe proiecte strategice pentru Chișinău, axate pe dezvoltarea sistemului educațional. „Marți, vom detalia investițiile în extinderea rețelei școlare, deschiderea de noi grupe și planurile noastre de construcție, oferind o imagine clară și reală asupra modului în care gestionăm creșterea numărului de beneficiari în […] Post-ul Ion Ceban anunță prezentarea unor proiecte strategice pentru dezvoltarea educației în Chișinău apare prima dată în Provincial.
Eleonora Șaran: Prin reținerea concomitentă a conducerii executive locale de la Durlești se creează o situație ce permite controlul indirect al instituției # Provincial
Eleonora Șaran, primar al orașului Durlești, a venit cu o serie de precizări cu privire la „situația gravă și profund nedreaptă” în raport cu ea – „primar ales al orașului Durlești mun. Chișinău, ca femeie care și-a asumat responsabilitatea conducerii unei comunități, precum și în raport cu întreaga echipă a administrației locale, doar pentru faptul […] Post-ul Eleonora Șaran: Prin reținerea concomitentă a conducerii executive locale de la Durlești se creează o situație ce permite controlul indirect al instituției apare prima dată în Provincial.
Valeriu Chiveri a comemorat eroii căzuți pe Nistru la Molovata Nouă, Cocieri și Corjova # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat astăzi la evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Nistru, organizate cu prilejul Zilei Memoriei și Recunoștinței în localitățile Molovata Nouă, Cocieri și Corjova, din raionul Dubăsari. În cadrul ceremoniilor solemne, în numele Guvernului Republicii Moldova, vicepremierul a adus un omagiu celor care și-au jertfit viața pentru apărarea […] Post-ul Valeriu Chiveri a comemorat eroii căzuți pe Nistru la Molovata Nouă, Cocieri și Corjova apare prima dată în Provincial.
Vlad Filat: în urma unei reforme administrativ-teritoriale trebuie să avem o putere locală funcțională, nu doar o schimbare de număr # Provincial
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că partidul susține reforma administrației publice locale, dar și că este „nevoie de o reformă autentică, administrativ-teritorială. Iar când vorbim despre reformă, trebuie să vedem ce anume se propune. Deocamdată se vorbește despre formă, fără a fi prezentat un concept clar. Ni s-a spus că acest […] Post-ul Vlad Filat: în urma unei reforme administrativ-teritoriale trebuie să avem o putere locală funcțională, nu doar o schimbare de număr apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Irina Vlah: Soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele # Provincial
„800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța va lăsa bisericile în administrarea statului, există un risc real ca soarta lor să fie decisă fără a ține cont de opinia credincioșilor, fiind transferate către o altă mitropolie” – afirmă Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, care mai spune […] Post-ul (VIDEO) Irina Vlah: Soarta fiecărei biserici trebuie decisă nu de miniștri, ci de enoriași — de cei care se roagă în ele apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Urmează construcția celui de-al doilea # Provincial
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Este vorba despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele”, scrie realitatea.md. Proiectul a început în 2007, însă peste opt ani a fost declarată insolvența. Deși în anul 2016 a […] Post-ul (VIDEO) Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Urmează construcția celui de-al doilea apare prima dată în Provincial.
Cupa Orange ajunge în faza sferturilor de finală. Pe 3 și 4 martie, Federația Moldovenească de Fotbal vă invită să urmăriți cele patru dueluri din această etapă, manșa tur, transmise în direct pe LigaTV.md și WE SPORT. Prima confruntare va avea loc pe 3 martie, când FC Zimbru va întâlni FC Politehnica UTM pe stadionul Zimbru din Chișinău, […] Post-ul Cupa Orange revine cu sferturile de finală, marți, 3 martie apare prima dată în Provincial.
Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” # Provincial
Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul civic a declarat că activitatea a fost un adevărat succes. „Orhei poate totul! Ideea cu masterclass-ul pentru copii a stârnit un entuziasm real – atât de mult interes, atât de mult […] Post-ul Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” apare prima dată în Provincial.
34 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru: ceremonii comemorative organizate în întreaga țară # Provincial
Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în războiul de pe Nistru, a fost marcată astăzi în toate garnizoanele Armatei Naționale, prin activități solemne ce au evidențiat importanța acestui moment pentru memoria colectivă și identitatea națională a Republicii Moldova. La Chișinău, manifestările comemorative au început în prima parte a zilei prin depuneri de flori […] Post-ul 34 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru: ceremonii comemorative organizate în întreaga țară apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 2 martie, comunitatea din Cimișlia s-a unit în rugăciune și reculegere pentru a marca Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din 1992. La Monumentul Eroilor din oraș a avut loc o ceremonie solemnă, care a debutat cu o slujbă de pomenire oficiată de preoții din localitate, ce […] Post-ul Ziua Memoriei și Recunoștinței la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Sâmbătă, 28 februarie 2026, Drochia a fost gazda competițiilor interraionale la box „CUPA PREȘEDINTELUI LA BOX”, ediția a II-a. În ring au evoluat tineri boxeri din Drochia, Soroca, Edineț și Bălți, care au demonstrat nu doar pregătire fizică și tehnică, ci și disciplină, curaj, respect față de adversar și dorință de afirmare. Meciurile disputate au […] Post-ul Drochia – gazda competițiilor interraionale la box apare prima dată în Provincial.
Lucrări în desfășurare pe drumurile publice naționale: intervenții pe R13, M5, R5 și alte trasee # Provincial
În această săptămână, Administraţia Națională a Drumurilor continuă lucrările de întreținere pe drumurile publice naționale, pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră și a spori siguranța tuturor participanților la trafic. Astăzi, echipele de intervenție desfășoară, conform planificării săptămânale, lucrări pe mai multe sectoare de drum, printre care: R13, km 0–13, tronsonul Bălți–Mărășești; G69, sectorul Criuleni; G118, km […] Post-ul Lucrări în desfășurare pe drumurile publice naționale: intervenții pe R13, M5, R5 și alte trasee apare prima dată în Provincial.
În luna februarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane lei, fonduri direcționate către fermieri prin diverse măsuri de sprijin. Din suma totală, 140,53 milioane lei, au fost autorizate pentru plățile post-investiționale, aferente unui număr de 240 cereri. O mare parte dintre acestea au vizat investițiile în infrastructura de producere, prelucrare […] Post-ul 158,79 milioane lei – subvenții autorizate în luna februarie 2026 apare prima dată în Provincial.
Premierul, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: Pacea ne unește, așa cum ne unește și efortul de a lăsa moștenire copiilor o Moldovă liberă, independentă și prosperă # Provincial
De Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată pe 2 martie, eroii care și-au sacrificat viețile pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul de pe Nistru din 1992, sunt comemorați în întreaga țară. La activitățile de comemorare organizate în Chișinău au participat Președinta Republicii Moldova, Comandantul suprem al Armatei Naționale, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru […] Post-ul Premierul, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: Pacea ne unește, așa cum ne unește și efortul de a lăsa moștenire copiilor o Moldovă liberă, independentă și prosperă apare prima dată în Provincial.
