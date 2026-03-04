Fermierii din Soroca, Sîngerei și Florești, afectați de incertitudinea privind apa pentru irigare. Detalii

16:00

Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul civic a declarat că activitatea a fost un adevărat succes. „Orhei poate totul! Ideea cu masterclass-ul pentru copii a stârnit un entuziasm real – atât de mult interes, atât de mult […]