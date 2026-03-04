Studiu: La noi, unul din cinci elevi de clasa întîi este supraponderal
4 martie 2026
Pe 4 martie, este marcată Ziua mondială a obezității și Ziua europeană de combatere a obezității, notează Noi.md.Obezitatea este definită drept o acumulare excesivă a grăsimii în corp, fapt ce afectează sănătatea. La nivel global, peste 1,01 miliarde de adulți trăiesc cu obezitate, iar 1,52 miliarde – cu supraponderabilitate.{{526567}}Împreună, aceștia reprezintă 46% din populația adultă a
Guvernul Republicii Moldova va continua să subvenționeze 70% din costul primei de asigurare agricolă, măsură menită să sprijine fermierii în gestionarea riscurilor climatice și să consolideze stabilitatea sectorului agricol.Hotărîrea a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri. Contribuția producătorilor agricoli va rămîne la nivelul de 30% din valoarea primei de asigurare.{{868052}}Po
Pe 4 martie, este marcată Ziua mondială a obezității și Ziua europeană de combatere a obezității, notează Noi.md.Obezitatea este definită drept o acumulare excesivă a grăsimii în corp, fapt ce afectează sănătatea. La nivel global, peste 1,01 miliarde de adulți trăiesc cu obezitate, iar 1,52 miliarde – cu supraponderabilitate.
Escrocherie cu medicamente: cum era păcălită o femeie să plătească mii de lei pentru pastile # Noi.md
Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii și procurorii din Telenești, au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în escrocherii.Potrivit materialelor cauzei penale, membrii grupului acționau prin abuz de încredere și inducerea în eroare a victimelor. Aceștia se prezentau drept angajați ai unei clinici priva
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost văzut astăzi ieșind din sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), notează Noi.md.Într-un răspuns pentru redacția Noi.md, reprezentanții Serviciului de Presă al MAE a venit cu precizări despre prezența oficialului rus la sediul ministerului."Întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse și s-a desfășurat la
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău își extinde oferta de destinații europene, odată cu lansarea unor noi curse directe către două capitale importante ale continentului.Potrivit administrației aeroportului, din Chișinău vor fi operate zboruri directe către Praga, capitala Cehiei, și către Copenhaga, capitala Danemarcei. Noile rute oferă pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie
Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat de ce autoritățile de la Chișinău au instituit o Stare de Alertă în domeniul energetic.Potrivit demnitarului, decizia vine ca urmare a situației din regiune și a riscurilor pentru asigurarea cu resurse energetice a populației din R. Moldova. Totuși, spune Diaconu, această măsură nu este una de extremă cum ar f
„Nu e un embargo”. Ministrul Osmochescu, despre licențierea importului de struguri, vin și alcool din RM, anunțată de Ucraina # Noi.md
Licențierea pentru anumite produse moldovenești importate în Ucraina, despre care vorbesc autoritățile de la Kiev, nu înseamnă embargo, declară ministrul Economiei, Eugen Osmochescu.El afirmă că autoritățile de la Chișinău sînt în contact zilnic cu cei de la Kiev pentru a identifica soluții să fie depășită situația creată în relația dintre țările noastre, scrie unimedia.info„Nu vorbim desp
Tineri sportivi din patru țări se reunesc la Chișinău pentru Campionatul Open de Polo pe Apă U14 # Noi.md
În perioada 13–15 martie 2026 la Chișinău va avea loc Campionatul Open de Polo pe Apă al Republicii Moldova pentru categoria de vîrstă U14. Competiția se va desfășura la Aquacenter Arena Chișinău și va reuni tineri sportivi din mai multe țări.Potrivit Federației de Polo pe Apă din Moldova, la turneu vor participa șase cluburi din Republica Moldova, Romînia, Ucraina și Bulgaria, care se vor con
În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor pentru prevenirea situațiilor de risc.Astfel, un pericol major în această perioadă sînt
Elevii din Republica Moldova vor intra în vacanța de primăvară de pe 5 martie, care va dura timp de patru zile.Copiii vor reveni la ore pe 9 martie, potrivit calendarului școlar aprobat de Ministerul Educației și Cercetării și aplicat la nivel național. Vacanța de primăvară face parte din structura anului școlar 2025-2026, care include mai multe intervale de pauză programate pe parcursul anulu
Artistul Cătălin Josan este omagiat astăzi, 4 martie. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a transmis un mesaj de felicitare, apreciind contribuția sa la dezvoltarea muzicii autohtone.Reprezentanții instituției au menționat că muzica interpretului continuă să inspire publicul și să creeze emoții autentice la fiecare lansare sau apariție
Mai multe bunuri nedeclarate au fost găsite în cadrul controalelor vamale în prima și a doua linie, notează Noi.md.În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, pe traseul M1, în apropierea localități Suruceni, au stopat pentru verificări un autocar, la volanul căruia se afla un conațional în vîrstă de 26 de ani.{{867795}}În rezultatul controlului vamal fizic s-a constata
Autoritatea Națională de Integritate a închis subiectul privind o posibilă incompatibilitate în cazul deputatului Nicolae Botgros. Instituția a decis să nu inițieze control, după ce a constatat că nu există situații de conflict sau încălcări ale regimului juridic al incompatibilităților.Demersul a fost depusă pe 26 ianuarie 2026 și viza presupusa exercitare simultană a mandatului de deputat și
Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite a venit cu o serie de precizări pentru cetățenii moldoveni aflați în această țară, în contextul perturbărilor în transportul aerian cauzate de situația de securitate din regiune.Potrivit reprezentanței diplomatice, în ultimele ore au fost recepționate peste 205 apeluri telefonice și e-mailuri din partea cetățenilor Republicii Moldova, care a
Escaladarea conflictului în strîmtoarea Ormuz: Iranul a anunțat despre atacuri asupra petrolierelor # Noi.md
Teheranul a anunțat despre distrugerea a peste 10 nave după ce a declarat „interdicția de trecere” prin strîmtoarea Ormuz, pe fondul atacurilor SUA și Israelului.Corpul Gărzilor Revoluției Islamice a anunțat că, după începerea atacurilor SUA și Israelului și anunțarea „interdicției de trecere” prin strîmtoarea Ormuz, au fost lovite 10 petroliere care „au încercat să treacă prin strîmtoare, ign
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău respinge acuzațiile privind lipsa de acțiuni pentru reducerea aglomerației din instituțiile de învățămînt și susține că, în ultimii ani, au fost realizate investiții semnificative în extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale.Declarațiile au fost făcute de șeful adjunct al Direcției, Andrei Pavaloi, în cadrul șed
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, propune consolidarea mecanismelor de monitorizare și o comunicare mai rapidă a deciziilor instanțelor către Poliție și Poliția de Frontieră pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană.Potrivit oficialei, regiunea din stînga Nistrului este un spațiu folosit inclusiv de serviciile speciale ale Federației Ruse și orice măsu
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a participat la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Republicii Moldova la Hamburg, în cadrul vizitei de lucru în Germania, notează Noi.md.Oficiul consular va fi condus de consulul onorific al Republicii Moldova la Hamburg, Andre Pilling, și va avea rolul de a consolida prezența Republ
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică.Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională.{{866979}} Astfel, sînt stabilite
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu un anunț important pentru contribuabili, notează Noi.md.Potrivit SFS, în data de 05 martie 2026, în intervalul 17:00-19:00, vor fi făcute lucrări de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”, precum și ajustarea rapoartelor prezentate către BNS în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Decl
Un seism cu magnitudinea 4,5 a zguduit miercuri provincia Catania de pe insula italiană Sicilia, unde cursurile şcolare au fost suspendate preventiv, transmite agenţia EFE. Protecţia Civilă nu a înregistrat victime sau pagube materiale imediate.Cutremurul a avut loc la ora locală 07:05 (06:05 GMT), la o adâncime de patru kilometri, epicentrul fiind localizat între localităţile Ragalna, Biancav
Primarul General, Ion Ceban, a cerut echipei de la Direcția Generală Mobilitate Urbană să prezinte public, joi, începînd cu ora 09:30, Planul de Mobilitate Urbană.Potrivit edilului, este un document la care s-a lucrat minuțios alături de specialiști și care cuprinde toate detaliile și procesele necesare dezvoltării orașului.„Această prezentare completă este esențială pentru a dezbate trans
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a oferit astăzi clarificări cu privire la două teme stringente: mecanismul de import al produselor avicole din Ucraina și măsurile de urgență pentru atenuarea scumpirii carburanților.Oficialul a subliniat că prioritatea zero a Guvernului rămîne siguranța alimentară și menținerea standardelor înalte de calitate, transmite Moldpr
Slusari cere verificări pe piața petrolieră: „Prețul angro a devenit mai mare decăt cel la pompă” # Noi.md
Fostul deputat Alexandr Slusari a semnalat o posibilă criză de motorină pentru agricultori, chiar în ajunul lucrărilor agricole de primăvară. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta susține că tot mai mulți fermieri se plîng de dificultăți în procurarea combustibilului necesar pentru sezonul agricol.„Foarte mulți fermieri semnalează faptul că companiile petroliere, chiar dacă disp
În capitală vor fi introduse restricții temporare de circulație pe una dintre străzile din sectorul Ciocana. Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova, care avertizează șoferii să fie atenți la modificările de trafic din următoarele zile.Potrivit autorităților, circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din Chișinău va fi sistată în perioada 5–7 martie. Măsura este necesară pentru
Guvernul Republicii Moldova a hotărît instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al potențialelor implicații pentru Republica Moldova.Pe 4 martie, la inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, în urma solicitării Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în E
Daniella Misail-Nichitin: "Se pregătea folosirea armelor la distanță mică și plasarea explozivului în mașini" # Noi.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că gruparea destructurată recent, care pregătea omoruri în Ucraina, acționa sub coordonarea serviciilor speciale ale Federației Ruse, iar metodele vizate erau extrem de periculoase, de la folosirea armelor la distanță mică pînă la plasarea explozivului în mijloace de transport.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctu
Pompierii au salvat 27 de persoane inclusiv 6 minori în urma unui incendiu produs în sectorul Botanica, notează Noi.md.27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Cazul a avut loc în seara zilei de 03 martie 2026, într-un cămin din strada Salcîmilor 22/1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112
Consiliul experților din Iran a ales un nou lider suprem al țării după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul operațiunii militare a SUA. Succesorul său va fi fiul său, Mojtaba Khamenei. Despre aceasta informează Iran International.Decizia a fost luată de Consiliul Experților, un organism special responsabil cu numirea și supravegherea activității liderului suprem al Iranului.{{
Problemă globală în funcționarea Facebook: utilizatorii din Moldova nu se pot conecta la conturile lor # Noi.md
În dimineața zilei de 4 martie, rețeaua socială Facebook a întîmpinat probleme tehnice, inclusiv în Republica Moldova.Utilizatorii anunță că au fost deconectați automat de la conturile lor și întîmpină greutăți la reconectare.Conform datelor site-ului specializat Downdetector, care monitorizează întreruperile în funcționarea platformelor online, mii de utilizatori din diferite țări au rapo
În prezent, un adevărat război se desfășoară în spatele sistemelor informatice: infrastructura digitală este supusă unor atacuri combinate de o amploare, pe care experții au numit-o deja „record istoric”. {{835470}}Amenințările online devenind o parte integrantă a realității moderne, securitatea cibernetică a încetat să mai fie o problemă strict tehnică, și a devenit un factor-cheie în sta
O nouă stare de urgență în țara noastră? Propunerea Centrului Național de Management al Crizelor # Noi.md
La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, aliniată la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Cabinetului de miniștri i-a fost propusă spre aprobare instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile.Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, ca să se pregăteasc
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, notează Noi.md.În data de 4 martie, situația în regiune rămîne fără schimbări semnificative față de actualizările precedente. Contextul de securitate continuă să fie complex și volatil, însă în ultimele 24 de ore nu au fost înregistr
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce a comis mai multe escrocherii și furturi în capitală și în suburbii. Sentința a fost pronunțată de instanță în urma unui dosar instrumentat de Procuratura municipiului Chișinău.Potrivit procurorilor, inculpatul, în vîrstă de 42 de ani, a fost recunoscut vinovat de trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt.
Administrația ÎS Bacul Molovata a venit cu un anunț important pentru cetățeni, notează Noi.md.Astăzi, pe rîul Nistru, au fost desfășurate lucrări de spargere a gheții pentru a asigura buna desfășurare a activității de transport fluvial.{{867879}}"În acest context, atenționăm pescarii și persoanele care se află în apropierea apei că gheața este instabilă și prezintă pericol sporit.Vă ru
Inspectoratul de Poliție Dubăsari a informat marți că a fost spart stratul de gheață de pe rîul Nistru, în zona adiacentă localităților Molovata Nouă, Molovata și Oxentea.În acest context, pentru a preveni producerea unor incidente și pentru a evita situațiile de risc, au fost date o serie de recomandări populației.Astfel, cetățenii sînt rugați:-să nu să se deplaseze pe porțiunile de g
Mihai Popșoi a discutat cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre situația regională și sprijinul pentru cetățenii moldoveni aflați în EAU # Noi.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan.În cadrul convorbirii au fost discutate evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 39 848 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 10 742 traversări.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 11 182 traversări persoane; PTF Leușeni – 4 939 traversări persoane; PTF Sculeni – 4 447 traversări persoane; PTF Ot
Ian Lisnevschi: „Pseudo-elitele aflate la putere creează conflicte pentru a-și ascunde neputința” # Noi.md
Pseudo-elitele aflate la putere, conștientizînd că nu pot face față situațiilor de criză și provocărilor existente, creează conflicte pentru ca societatea să nu-și dea seama de neputința lor.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.Potrivit lui, atunci cî
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, dar a cedat dolarului american mai mult de 19 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 4 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2085 lei pentru un euro (-1,21 ba
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă tot mai multă incertitudine în industria turismului, iar efectele se simt și în țara noastră.Tot mai mulți cetățeni își anulează sau reprogrameaza vacanțele în Emiratele Arabe sau Israel. Agențiile de turism spun că numărul cererilor de anulare a crescut semnificativ în ultimele zile in timp ce multi turiști se află încă blocați în zone cuprinse de confl
Salariul mediu în Moldova a înregistrat în ultimul an o creștere de aproape 9%, ajungînd la aproximativ 16.400 lei, conform statisticilor oficiale. Totuși, cetățenii susțin că această sumă nu este suficientă pentru un trai decent.Conform datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul IV 2024, salariul mediu brut era de 14.899 lei, crescînd anual cu 8,9%, pînă la 16.355 lei. Cele mai ma
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar putea modifica legislația astfel încît desemnarea lui Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor (Vetting) să fie posibilă cu votul majorității simple, adică 51 de deputați. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Igor Chiriac în cadrul emisiunii „Rezoomat”.Tentativa de numire a eșuat săptămîna trecută în Parlament,
Republica Moldova marchează, în luna martie, Zilele Francofoniei printr-un program amplu de evenimente dedicate limbii franceze și culturilor francofone, sub genericul „Ensemble pour une Francophonie rayonnante”.Activitățile se desfășoară la nivel național, în Chișinău, Bălți, Tiraspol, Cahul, Ungheni, Orhei, Soroca, Hîncești și alte localități.Programul include conferințe, dezbateri, conc
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că în Israel, cei 17 cetățeni care inițial au notificat intenția de evacuare, doi, care dețin și cetățenia României, vor pleca miercuri, 4 martie, din Tel Aviv spre Taba cu autobuzul pus la dispoziție de Ambasada României, continuîndu-și călătoria cu avionul. Ceilalți 15 au comunicat că nu mai solicită evacuarea.„La această etapă
Donald Trump a afirmat că încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina ocupă un loc foarte înalt pe lista sa de priorități. Despre aceasta, președintele american a vorbit în timpul întîlnirii cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.„În ceea ce privește Rusia și Ucraina, pe ce loc se află asta în lista mea de priorități? Foarte sus”, a răspuns șeful Casei Albe.Potrivit presei din Ucrai
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:04 martie — a 63-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 302 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Arhip, Filimon şi ApfiaCe se sărbătorește în lume: Ziua Internaț
Prețul benzinei în Republica Moldova a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele 12 luni. Potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), pentru ziua de astăzi, litrul de benzină este comercializat la prețul maxim de 23,84 lei.Economistul Veaceslav Ioniță susține că majorarea este determinată în principal de factori externi, iar impactul politicii fi
Un oraș din „cea mai prietenoasă țară din lume” introduce o taxă hotelieră uriașă pentru turiști # Noi.md
Un oraș dintr-o țară des numită printre cele mai prietenoase din lume și-a mărit taxa turistică de la începutul acestei luni.Orașul Kyoto este capitala prefecturii Kyoto, situată în regiunea Kansai din Honshu, cea mai mare insulă a Japoniei.Japonia are, în general, o reputație excelentă printre turiști, un călător scriind despre experiențele sale pe Quora și numind-o destinația „cea mai pr
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii, se așteaptă vreme senină. Meteorologii nu prevăd precipitații.Dimineața, țara va fi învăluită de ceață. Vîntul va fi slab noaptea, iar ziua va sufla dinspre vest, cu intensitate slabă pînă la moderată.Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între +10 și +12 °C, în sudul țării, între 8 și +10 °C în regiunile centrale și între +3 și +5 °C, în regiunile de
