Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 15 – 21 februarie 2026
Mold-Street, 22 februarie 2026 06:10
Producția industrială a Republicii Moldova a crescut anul trecut cu 5,2% față de anul precedent. Miracol economic: producția industrială a crescut &ic...
Acum 30 minute
06:10
Producția industrială a Republicii Moldova a crescut anul trecut cu 5,2% față de anul precedent. Miracol economic: producția industrială a crescut &ic...
Acum 12 ore
20:20
Top importatori de medicamente în Moldova. Trei companii asigură 80% din importul total # Mold-Street
Ca și în anul 2024 lider al pieţei este compania Dita Estfarm, care este şi cel mai mare distribuitor de produse farmaceutice din Republica Mold...
Acum 24 ore
11:20
Dar cifra slabă a PIB-ului Statelor Unite ale Americii pentru ultimul trimestru din 2025 "este una înșelătoare", susţine The Economist...
10:50
Miracol economic? Producția industrială a crescut în 2025 dublu faţă de cele mai optimiste prognoze # Mold-Street
Conform datelor statistice, în anul 2025, comparativ cu anul 2024 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 5,4%.&n...
Ieri
21:30
Eșec răsunător pentru Trump. Curtea Supremă declară ilegale o mare parte din tarifele impuse de președintele SUA # Mold-Street
Instanța unde judecătorii conservatori sunt majoritari a spus în decizia luată cu 6 voturi la 3 că președintele și-a depășit puterile conferite...
17:10
Grupul Transoil s-a mutat la București, dar Moldova rămâne fundamentul afacerii, susține agenția Fitch # Mold-Street
"În evaluarea sa, Fitch evidențiază poziția solidă a Trans-Oil în exporturile de produse agricole și în procesar...
13:00
Potrivit studiului proiectele Greenfield sunt un indicator central al competitivității unei economii, deoarece contribuie direct la extinderea capacit...
09:00
Astfel că sectorul construcțiilor a fost un motor important al creșterii economice al Republicii Moldova în anul trecut.Datele BNS relevă că...
08:00
Benzina și motorina se scumpesc. Riscul unui conflict dintre SUA și Iran crește prețul petrolului # Mold-Street
Astfel contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat la nivelul de 72 de dolari pentru un baril, cel mai înalt nivel din august 2025. Datele...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
O șefă de la Banca Națională numită în Consiliul de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # Mold-Street
Candidatura acesteia a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce mandatul lui Ion Burlea a expirat pe 7 februarie 2026.Citiți și:...
14:20
Investitorii pot depune dosarele la licitația pentru construcția centralelor eoliene de 170 MW # Mold-Street
Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei și reprezintă o premier...
13:30
Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale."Inițiativa are drept scop s...
13:10
În Republica Moldova deja de patru ani şi cinci luni, preţurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip...
11:40
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # Mold-Street
Potrivit CEO-ului Tarmo Sild, compania avansează constant către obiectivul de a deveni o bancă digitală construită în jurul unei superaplicații...
09:40
Deghizat în companie energetică românească, un actor de amenințare afiliat serviciilor rusești, efectua recunoaștere asupra organizațiilor din Moldova # Mold-Street
Atacurile, care implică utilizarea malware-ului CANFAIL, au fost atribuite unui grup care a fost activ în vizarea organizațiilor aerospațiale, c...
18 februarie 2026
15:20
Şefa Băncii Centrale Europene ar putea pleca din funcţie pentru a candida la preşedinţia Franţei # Mold-Street
Christine Lagarde, care conduce Instituția Monetară Europeană din noiembrie 2019, ar fi vrut să „plece înainte de alegerile prezidențiale...
14:00
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică # Mold-Street
Prin această abordare, banca direcționează finanțare pe termen lung de înaltă calitate și cu valoare adăugată ridicată, consolidând rezili...
13:50
Este vorba de centrul comercial Bazzar Megamarket amplasat în centrul oraşului Făleşti, nu departe de piaţa agricolă şi care este deţinut de com...
11:00
Victoriabank vine în sprijinul IMM-urilor cu o ofertă special gândită pentru a reduce costurile operaționale și pentru a simplifica gestio...
10:40
O altă mare întreprindere de stat va fi reorganizată. Moldelectrica va deveni societate pe acțiuni # Mold-Street
Un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare al Moldelectrica fost semnat pe 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.Una dintre...
08:40
"Una e contabilă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, alta e taxatoare în autobuzele din Chişinău, iar a treia e fostă manageră...
17 februarie 2026
22:50
Datoria publică a României a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în tratatele europene # Mold-Street
Este pentru prima dată când datoria publică trece peste această bornă de 60% din PIB, de altfel acesta fiind un prag indicat prin tratatele de A...
22:20
Potrivit Yanei Kavushevska, astfel de prețuri face imposibil exportul de zahăr din Ucraina, chiar dacă și acolo au scăzut prețurile, dar nu și co...
20:40
ODA va da mai puţine granturi, dar în schimb cresc de 9 ori finanţările prin alte instrumente # Mold-Street
"Deși valoarea finanțării pentru granturi înregistrează o ajustare — 313,8 milioane lei în 2026 comparativ cu 346,4 milioane le...
09:10
Aeroportul Chișinău este gata să plătească un milion de euro pentru un nou master-plan # Mold-Street
Acest Master-Plan ar urma să ia locul celui vechi elaborat acum 15 ani de de compania germană „Hochtief AirPort GmbH” și care potrivi...
16 februarie 2026
23:10
ANRE invocă prevederilor art.114 alin.(4) a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, potrivit cărora consumatorii non-casnici mari și mijloci...
14:50
Bugetul Fondului Rutier pentru anul 2026, cu circa 800 milioane lei mai mic față de 2025 # Mold-Street
Potrivit Raportului de executare a bugetului, prezentat de Administrația Națională Drumurilor, anul trecut în Fondului Rutier pentru executarea...
12:10
Serviciul este disponibil exclusiv în aplicația VB24 Business și funcționează 24/7/365.Prin MIA Business, Victoriabank elimină barierele tra...
10:50
Astfel furnizorul central Energocom solicită aprobarea prețului reglementat pentru anul 2026 în mărime de 2,61 lei/kWh, în scădere cu...
15 februarie 2026
13:40
Reprezentanții Asociației califică măsurile luate de autorităţi pasive şi de confirmare a noilor focare de boală, în loc de măsuri efective de e...
09:20
„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvol...
07:30
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul cărnii proaspete și procesate de pasăre. UE acceptă importul...
14 februarie 2026
14:50
Astfel în iunie 2025 au fost efectuate debursările aferente pre-finanțării în sumă de 270 milioane de euro, destinate pregătirii și demară...
11:40
Aceasta este o gafă exterm de costisitoare: Bithumb, una dintre cele două principale burse de criptomonede din Coreea de Sud, a distribuit din greșeal...
09:30
Zona economică liberă, unde se plăteau salarii de trei ori mai mici decât pe economie, va fi lichidată # Mold-Street
Dizolvarea (lichidarea) Zonei Antreprenoriatului Liber Tvardița era iminentă în condiţiile în care a expirat termenul de 30 de ani, acorda...
13 februarie 2026
17:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la postul Moldova1 că investițiile necesare pentru construcția unor depozite proprii pentru stocarea g...
15:00
Potrivit documentului, rata anuală a inflației, începând cu trimestrul I 2026 va reveni în intervalul de variație de la ținta inflaț...
12:00
Economia României a intrat în recesiune tehnică. Creştere economică de doar 0,6% în 2025 # Mold-Street
Astfel economia României a intrat în recesiune tehnică. Or, recesiunea tehnică presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului...
10:40
Potrivit CNA şi PCCOCS, persoanele suspectate (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine au fost sup...
09:40
Investiţiile străine pe piaţa primară de capital nu ajung nici la 10 milioane de dolari # Mold-Street
În pofida creşterii semnifictaive acestea rămân modeste ca volum, fiind mai mici de 8 milioane de dolari (7 milioane euro), şi au reprezen...
12 februarie 2026
20:00
Avioane pentru președinte. Milionarul fugar Ilan Șor și-a creat o flotă avia de sute de milioane # Mold-Street
Astfel deși este sub sancțiuni internaționale, căutat de INTERPOL și aciuat la Moscova, Ilan Șor investește sume uriașe într-o flotă aeronautică...
14:50
O nouă lovitură dată inflaţiei. Scad tarifele la energia termică și cele de producere a energiei electrice # Mold-Street
Astfel în Chișinău tarifele la energia termică au fost reduse cu 19,5%, în timp ce la Bălți au crescut nesemnificativ cu 3,5%. A...
12:50
Astfel în prezent unic asociat la Lukoil-Moldova SRL este Lukoil International GmbH din Austria, care deține activele internaționale ale Gr...
12:20
UE acceptă importul de carne proaspătă și procesată de pasăre din toată Republica Moldova # Mold-Street
Potrivit ANSA aceasta se întâmplă după ce pe 6 februarie 2026, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (...
09:40
De la tehnologia 5G la 6G. A fost aprobată Foaia de parcurs privind gestionarea spectrului de frecvențe radio pentru anii 2026–2030 # Mold-Street
Documentul stabilește modul de organizare și punere la dispoziție a frecvențelor radio necesare pentru dezvoltarea rețelelor mobile și a serviciilor d...
09:30
Documentul stabilește modul de organizare și punere la dispoziție a frecvențelor radio necesare pentru dezvoltarea rețelelor mobile și a serviciilor d...
11 februarie 2026
17:20
Prima comunitate de energie din surse regenerabile, urmează să își desfășoare activitatea în Cociulia, Cantemir, inițiativa reprezint&acir...
13:10
Datele AMDM arată că în 2025, valoarea pieţei farmaceutice din Republica Moldova a constituit circa 286,7 milioane de euro, în creştere cu...
11:00
Un grup din România intră pe piaţa Moldovei pentru a facilita asimilarea fondurilor europene # Mold-Street
Grupul susţine că urmează pașii deja începuți de Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), organizație patronală cu peste 1.250 de me...
08:30
Este vorba de Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” (persoană juridică absorbantă) care va fuziona cu întreprinderile de stat: St...
