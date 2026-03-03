Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universității de Stat din Moldova
Ziarul de Garda, 3 martie 2026 23:10
Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universității de Stat din Moldova (USM), după ce a obținut cele mai multe voturi în scrutinul desfășurat pe 3 martie 2026. Aceasta a acumulat 796 de voturi din partea comunității academice, devansându-i pe contracandidații săi, Florentin Paladi și Dumitru Dodul, anunță Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI). Potrivit...
• • •
Acum 30 minute
23:10
Acum 2 ore
22:00
LIVE TEXT/ Kievul, singura regiune fără plan energetic aprobat pentru iarnă în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:57 Liderii regionali și primarii s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Kiev, pe 3 martie, pentru a aproba planurile pentru iarna care urmează. Consiliul Național de Securitate și Apărare a aprobat ulterior toate planurile, cu excepția celui destinat Kievului, transmite The Kyiv Independent. Fiecare plan regional include măsuri de protecție a infrastructurii energetice...
Acum 4 ore
21:30
Cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni au fost executați „în mod brutal” de Rusia, afirmă Avocatul Poporului din Ucraina # Ziarul de Garda
Rusia a executat „în mod deliberat și brutal” cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni până la sfârșitul anului 2025, a declarat pe 3 martie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Avocatul Poporului pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmytro Lubineț, transmite The Kyiv Independent. Maltratarea prizonierilor de război constituie o...
20:50
Kievul urmează să introducă restricții la vinurile și strugurii din R. Moldova, ca răspuns la interdicția asupra cărnii de pasăre: „Nu ne-a rămas altă opțiune” # Ziarul de Garda
Guvernul de la Kiev va introduce în zilele următoare restricții la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova. Măsura este una „în oglindă”, după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, spunând că a depistat o substanță interzisă în furajele din țara vecină. Într-un interviu pentru Europa Liberă, viceministrul...
20:20
Cetățenii R. Moldova au depus 96 de solicitări de evacuare din Emiratele Arabe Unite, 8 din Qatar și 17 din Israel # Ziarul de Garda
În Statul Israel, din cei 17 cetățeni ai R. Moldova care au notificat anterior intenția de evacuare, 2 cetățeni, care dețin și cetățenia României, vor pleca mâine din Tel Aviv spre Taba cu autobuzul pus la dispoziție de Ambasada României. Din Taba, aceștia și-au procurat bilete de avion pentru continuarea călătoriei. Ceilalți 15 cetățeni, contactați...
20:00
Atenţionare de călătorie în Cipru. Ambasada R. Moldova cu reședința la Atena informează despre posibile perturbări ale traficului aerian # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Cipru, sunt informați asupra faptului că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare, informează Ambasada R. Moldova în Republica Cipru cu reședința la Atena. În aceste circumstanțe, se recomandă cetățenilor să verifice din timp...
Acum 6 ore
19:30
Poșta Moldovei suspendă trimiterile internaționale către 8 țări din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 3 martie, recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale (poșta de scrisori, colete și EMS) către destinațile: Israel, Iraq, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Lebanon, Jordania, Qatar, Bahrain, este sistată pe o perioadă nedeterminată, anunță Î.S. “Poșta Moldovei”. Potrivit întreprinderii, această măsură este luată în urma suspendării traficului aerian către destinațiile enumerate. Ministerul Afacerilor...
19:10
La Călărași, Ungheni și Leova vor fi construite centre de colectare a deșeurilor. Primarul mun. Ungheni: „Este încă un pas important spre crearea unui oraș sustenabil” # Ziarul de Garda
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primăvara anului 2027, iar punerea în funcțiune a centrelor este estimată pentru toamna aceluiași...
18:40
Fișiere criptate cu VeraCrypt și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Cum comunica Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, cu ofițerii KGB din Belarus # Ziarul de Garda
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Fostul adjunct al conducerii SIS se afla în...
18:10
Israelul a distrus clădirea unde se adunaseră înalți clerici iranieni pentru alegerea noului lider suprem # Ziarul de Garda
O sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat că forțele aeriene israeliene au lovit o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalți clerici pentru a alege noul lider suprem al Iranului, transmite Times of Israel. Potrivit publicației, Adunarea conține 88 de membri, însă nu este clar câți dintre ei se aflau în clădire...
18:00
VIDEO/ Un judecător care a fost găsit vinovat de fals în declarații, „surprins” că ZdG a publicat știrea, care ar fi „o veritabilă analiză”, „într-un termen record” # Ziarul de Garda
Magistratul Aureliu Postică, recunoscut vinovat de fals în declarații, susține că este „victima unei condamnări mediatice”, argumentând că o știre care a apărut pe site-ul ZdG la 12 februarie, „o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii”, ar fi fost publicată „într-un termen record de 32 de minute” după pronunțare. Prezent la ședința Consiliului Superior...
17:50
ANTA, despre majorarea tarifelor pentru transportul rutier de călători: „A intrat în vigoare hotărârea Guvernului care stabilește noua metodologie de calculare” # Ziarul de Garda
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că, începând cu 1 martie, a intrat în vigoare o hotărâre a Guvernului care stabilește noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. În prezent, specialiștii ANTA colectează date pentru stabilirea valorii componentelor tarifare. Analiza se bazează pe date statistice...
17:40
Banca centrală a Rusiei anunță că dă în judecată UE pentru înghețarea activelor sale pe termen nelimitat # Ziarul de Garda
Banca centrală a Rusiei din Moscova susține că Consiliul UE a comis „încălcări grave” ale propriilor proceduri. Entitatea dă în judecată Uniunea Europeană pentru menținerea activelor sale de stat înghețate „pe o perioadă nedeterminată” ca garanție pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, potrivit Politico. Procesul va testa puteri rare de...
Acum 8 ore
17:30
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # Ziarul de Garda
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. În Republica Moldova, tot mai multe afaceri sunt inițiate și conduse de femei, iar rolul acestora în dezvoltarea economică devine tot mai...
17:20
Guvernul, despre criza motorinei și cererile fermierilor: „Prioritatea noastră este să acționăm responsabil” # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că monitorizează evoluțiile de pe piețele energetice internaționale și menține dialogul cu reprezentanții sectorului agricol, după ce fermierii au solicitat intervenții urgente pe fondul scumpirii carburanților, provocată din cauza confilctului din Iran. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a declarat că autoritățile analizează opțiunile disponibile, ținând cont de limitele bugetare. Aceasta afirmă...
16:30
WATCHDOG/ O rețea de pagini anonime promovează activitatea Primăriei. Anterior, acestea au activat pentru orașe din România # Ziarul de Garda
O rețea de cel puțin 10 pagini Facebook anonime a început din februarie 2026 să publice conținut ce vizează activitatea Primăriei Chișinău. Postările laudă munca autorităților și creează percepția unui oraș în continuă dezvoltare și modernizare. 5 din 10 pagini au fost create în 2023, patru în 2024, una e activă din 2016. Watchdog a...
16:30
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene susțin că au fost eliberate nouă localități din estul țării. Atac cu drone asupra orașului Ciuhuiiv. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:29 Forțele ucrainene au eliberat nouă așezări în sectorul Oleksandrivka, de-a lungul liniei de front sud-estice, scrie presa ucraineană. Forțele Aeropurtate ale Ucrainei au precizat că unitățile lor continuă operațiunile, împingând trupele rusești din pozițiile fortificate și întrerupând rutele principale de aprovizionare. „(…) Inamicul nu și-a oprit operațiunile ofensive și a continuat să avanseze”,...
16:10
Igor Dodon: „Sunt unii care speră că voi fi condamnat și vor putea prelua puterea în partid. Aveți grijă de dorințele voastre, pentru că, nu dă Doamne să se îndeplinească” # Ziarul de Garda
Liderul Partidului Socialist din R. Moldova, Igor Dodon, a declarat că există persoane în partid care și-ar dori să îl vadă condamnat pentru a-i lua locul în partid, menționând, în același timp, că nu intenționează să se retragă din politică în următorii 10 ani. Declarațiile liderului socialist au fost făcute luni, 2 martie, în cadrul...
16:00
Magistratul Aureliu Postică, recunoscut vinovat de fals în declarații, susține că este „victima unei condamnări mediatice”, argumentând că o știre publicată de ZdG la 12 februarie este „o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii”, care ar fi fost publicată „într-un termen record de 32 de minute” după pronunțare. Prezent la ședința Consiliului Superior al...
Acum 12 ore
15:30
Patru persoane, reținute în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40 de mii de euro # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat marți, 3 martie, despre reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40 de mii de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, conform unui comunicat de presă. Potrivit...
15:20
DOC/ Judecător din dosarul „Laundromat”, găsit vinovat de Curtea de Apel, dar liberat de pedeapsă, dat afară din sistem # Ziarul de Garda
Magistratul suspendat Iurie Hîrbu, de la Judecătoria Orhei, implicat în dosarul „Laundromat” și recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, dar liberat de pedeapsă în legătură cu intervenirea termenului de prescripție, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată marți, 3 martie, de către membrii...
14:40
VIDEO/ Ar fi autorizat transportarea ilegală a 550 de mii de țigarete. Un polițist de frontieră, un funcționar vamal și presupusul organizator al schemei au fost reținuți pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Vamal, anunță documentarea unui caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul R. Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți...
14:10
STOP FALS/ Falsul „portului pierdut”: R. Moldova nu a fost vreodată proprietara Portului Internațional Liber Giurgiulești # Ziarul de Garda
În ultima perioadă, în spațiul public au apărut mesaje despre „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către R. Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți”, în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) privind achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă NU corespund adevărului: PILG este o afacere...
13:50
Peste 100 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) anunță că până marți, 3 martie 2026, peste 100 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Potrivit datelor MAE, aeroportul din Israel rămâne închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu. Solicitările din partea cetățenilor R. Moldova...
13:30
Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni # Ziarul de Garda
Începând cu luna martie, plata transportului public în Ungheni poate fi făcută direct cu numărul Moldcell, prin SMS la 7007 sau prin scanarea codului QR afișat în unitățile de transport. Serviciul este activ pe toate rutele urbane și face parte din noul sistem electronic de taxare implementat în municipiu. Lansat în parteneriat cu Servicii Comunale...
13:10
13:00
ULTIMA ORĂ/ Judecătorul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, însă liberat de pedeapsă, a fost eliberat din funcție de CSM # Ziarul de Garda
Aureliu Postică, judecătorul de la Judecătoria Chișinău, găsit vinovat de Curtea de Apel Centru pentru fals în declarații, dar liberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată în ședința de marți, 3 martie a Consiliului Superior al Magistraturii...
12:50
12:30
LIVE TEXT/ Cel puțin 6 morți și 35 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore. Atacuri cu drone kamikaze în Odesa. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:22 În noaptea de 2 spre 3 martie, armata rusă a atacat din nou regiunea Odesa cu drone kamikaze. Potrivit autorităților locale, au fost avariate obiective ale infrastructurii portuare și de transport. „A fost deteriorat un depozit de mărfuri uscate și containerele rutiere, iar geamurile din clădirile administrative au fost sparte. Nu au fost...
12:10
Reguli uniforme împotriva hărțuirii sexuale în universitățile din R. Moldova. MEC a aprobat un regulament # Ziarul de Garda
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, pe 27 februarie, un regulament, conform unui comunicat de presă. Documentul normativ stabilește standarde comune pentru toate instituțiile de învățământ superior și oferă mecanisme instituționale pentru gestionarea cazurilor de hărțuire...
12:00
Omor la o masă de pomenire: o femeie de 67 de ani, condamnată la 13 ani de închisoare pentru uciderea unei femei. Conflictul a pornit după ce victima i-a aruncat pisica inculpatei peste balcon # Ziarul de Garda
O femeie în vârstă de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru omorul intenționat al unei femei de 70 de ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău. Sentința n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Potrivit unui comunicat al...
11:20
„Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” # Ziarul de Garda
Ce înseamnă „acasă” după ani de muncă peste hotare? Cum se schimbă o familie atunci când un părinte pleacă și copilul rămâne să crească cu frații și surorile sale? Cum trăiesc oamenii memoria războiului, a deportărilor sau a anilor ’90? Și ce ne unește, dincolo de limba maternă, regiune sau generație? „Istorii de acasă” este...
11:20
UE oferă 1,8 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în Călărași, Ungheni și Leova # Ziarul de Garda
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV) al deșeurilor, iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru, potrivit unui comunicat de presă. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde...
11:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că războiul cu Iran „nu va dura ani de zile” # Ziarul de Garda
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul deschis de Statele Unite și Israel împotriva Iranului ar putea dura „câteva luni”, dar nu ani de zile. Astfel, Netanyahu a respins ideea ca acest conflict să dureze ani, ca în războaiele anterioare din regiune, relatează Reuters. „Am spus că ar putea fi rapid și decisiv. Poate...
10:40
Doi ani și șase luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț, prins beat la volan, care a refuzat să fie testat. Acesta nu avea dreptul să conducă după ce a fost condamnat anterior pentru aceeași faptă # Ziarul de Garda
Un șofer din nordul țării aflat în stare de ebrietate, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală marți, 3 martie. Acesta nu deținea permis de conducere, fiindu-i retras după ce a fost...
Acum 24 ore
10:00
Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău, din completele anticorupție, scapă de evaluare. CSM le-a acceptat cererile de demisie # Ziarul de Garda
Trei din cei 16 judecători din completele anticorupție au demisionat din sistem și prin urmare nu vor fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji. Deciziile au fost aprobate în ședința de marți, 3 martie, a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în lipsa celor trei magistrați. Membra CSM,...
09:50
LIVE/ CSM se convoacă în ședință. Cererile de demisie ale mai multor judecători, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se convoacă marți, 3 martie, în ședință. Aceștia urmează să examineze demisiile a trei magistrați de la Judecătoria Chișinău. Tot astăzi, aceștia urmează să examineze admisibilitatea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de inspector-judecător la Inspecția judiciară.
09:20
Marco Rubio: Atacurile SUA asupra Iranului au fost declanșate de planurile Israelului # Ziarul de Garda
Determinarea Israelului de a ataca Iranul și certitudinea că trupele americane ar fi fost vizate în răspuns au forțat administrația Trump să efectueze „atacuri preventive”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Raționamentul a generat reacții împărțite din partea membrilor Congresului SUA, care luni seara au primit prima informare din partea administrației Trump,...
09:00
Ministerul Justiției din România a propus-o procuroră generală pe Cristina Chiriac, acuzată că „a ținut la sertar” ancheta privind agresiunile sexuale comise de un fost episcop # Ziarul de Garda
Ministerul Justiţiei din România a anunțat luni, 2 martie, propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), scrie G4Media. Cristina Chiriac este propusă de ministrul Justiției pentru șefia Parchetului General,...
08:50
LIVE TEXT/ Zelenski susține că armata rusă nu poate lansa ofensiva din martie „așa cum și-a dorit”. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:40 Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina cunoaște planurile Rusiei – unde intenționează să avanseze și ce urmărește să ocupe – însă, potrivit acestuia, armata rusă nu dispune de forțele necesare pentru a-și îndeplini aceste obiective, scrie Ukrinform. „Am obținut documente, planuri pentru 2025, 2026 și 2027, oarecum depășite pentru...
08:40
Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone, provocând un incendiu și unele daune materiale, a anunțat Ministerul Apărării din Arabia Saudită, scrie agenția britanică de știri Reuters. Atacul cu drone a avut loc pe fondul atacurilor iraniene cu rachete și drone asupra statelor din Golf care găzduiesc baze americane, în urma loviturilor...
Ieri
23:10
Avocatul Vadim Vieru: „Eroii din ’92 nu au nevoie de discursuri. Au nevoie de dreptate” # Ziarul de Garda
Avocatul Vadim Vieru, director de program al Asociației Promo-LEX, a scris un editoral despre împlinirea a 34 de ani de la începerea războiului de pe Nistru. „Treizeci și patru de ani de când oameni obișnuiți – polițiști, voluntari, civili care nu avuseseră niciodată de-a face cu o armă, au ieșit să apere ceea ce le...
22:20
LIVE TEXT/ Zelenski propune trimiterea de experți ucraineni în drone în Orientul Mijlociu, ca parte a inițiativei de armistițiu. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:08 Ucraina este pregătită să trimită cei mai buni experți ai săi în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg pe 2 martie, scrie The Kyiv Independent. Remarcile...
21:50
Mark Rutte: „Europa este absolut solidară cu acțiunile SUA în Iran”. Declarațiile sale despre o implicare a forțelor NATO în războiul din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni, 2 martie, pentru BBC că Europa este „absolut solidară” cu acțiunile Statelor Unite în Iran. Rutte a subliniat că Iranul reprezintă „o amenințare” pentru Europa, pentru Israel și pentru regiunea din jurul acestuia și a adăugat că Europa „își intensifică eforturile” după operațiunile desfășurate în acest weekend în...
21:10
Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „În numele celor care au căzut și au luptat, ne asumăm să păstrăm vie flacăra libertății. În fiecare zi” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a participat luni, 2 martie, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor de stat, la Marșul Memoriei și la ceremoniile solemne de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la Complexul Memorial „Maica Îndurerată”. „Ziua Memoriei și Recunoștinței nu este doar despre trecut. Este și despre...
21:00
20:30
20:10
O primăriță care a reclamat nereguli într-un proiect din „Satul European” ar putea pierde funcția după ce fosta primară și unii consilieri cer demiterea ei # Ziarul de Garda
Șapte consilierii locali din satul Bilicenii Vechi, din raionul Sângerei, au inițiat demiterea primăriței din localitate, Natașa Bezerău. Aceștia acuză faptul că primarița „nu respectă interesele comunității, nu asigură executarea deciziilor Consiliului local, nu exercită atribuțiile de ales local prevăzute de lege”. ZdG a scris anterior că Bezerău a depus o plângere în adresa organelor...
18:00
Doctorul în istorie Artur Leșcu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Pentru R. Moldova, a reprezentat un test al statalității și al voinței de independență” # Ziarul de Garda
Doctorul în istorie Artur Leșcu, expert în cadrul Comunității WatchDog.md, consideră că, pentru R. Moldova, izbucnirea războiului de pe Nistru a reprezentat un test al statalității și al voinței de independență — „un test sângeros pe care statul l-a trecut”. Declarația vine în contextul marcării a 34 de ani de la izbucnirea conflictului. Războiul de...
17:50
MAE al R. Moldova, după reluarea parțială a zborurilor din Dubai: „Nu vă deplasați la aeroport dacă nu ați fost contactați direct de compania aeriană” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii R. Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central...
