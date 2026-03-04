VIDEO | Criza tot mai acută pe piața carburanților. Veaceslav Ioniță: Prețul benzinei va trece de pragul psihologic de 25 de lei
Ziua, 4 martie 2026 11:10
Scumpirea carburanților va continua și în perioada următoare, iar presiunea asupra prețurilor este determinată de războiul din Golf, în special de evoluțiile de pe piața petrolului și de aprecierea dolarului. Explicațiile au fost oferite de economistul Veaceslav Ioniță, expert IDIS Viitorul, în cadrul emisiunii „Contrasens”. Potrivit lui Ioniță, este foarte probabil ca prețul carburanților să […] Articolul VIDEO | Criza tot mai acută pe piața carburanților. Veaceslav Ioniță: Prețul benzinei va trece de pragul psihologic de 25 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 10 minute
11:20
Guvernul a avizat proiectul PAS ce prevede că tinerii de peste 18 ani fără acte de identitate nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei # Ziua
Guvernul, la inițiativa MAI, a avizat pozitiv proiectul unui grup de deputați ai PAS care prevede că tinerii trecuți de 18 ani care nu și-au perfectat vreun act de identitate până la atingerea majoratului nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei. Documentul stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse acestei proceduri până […] Articolul Guvernul a avizat proiectul PAS ce prevede că tinerii de peste 18 ani fără acte de identitate nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
11:10
VIDEO | Criza tot mai acută pe piața carburanților. Veaceslav Ioniță: Prețul benzinei va trece de pragul psihologic de 25 de lei # Ziua
Scumpirea carburanților va continua și în perioada următoare, iar presiunea asupra prețurilor este determinată de războiul din Golf, în special de evoluțiile de pe piața petrolului și de aprecierea dolarului. Explicațiile au fost oferite de economistul Veaceslav Ioniță, expert IDIS Viitorul, în cadrul emisiunii „Contrasens”. Potrivit lui Ioniță, este foarte probabil ca prețul carburanților să […] Articolul VIDEO | Criza tot mai acută pe piața carburanților. Veaceslav Ioniță: Prețul benzinei va trece de pragul psihologic de 25 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Trump promite escortă navală pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Mai mult de zece nave ar fi fost lovite în ultimele zile # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Marina americană ar putea începe să escorteze petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz, pentru a garanta siguranța navigației într-o zonă devenită extrem de tensionată după escaladarea conflictului cu Iranul. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Trump a anunțat că Washingtonul ia măsuri pentru protejarea transportului maritim și pentru menținerea […] Articolul Trump promite escortă navală pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Mai mult de zece nave ar fi fost lovite în ultimele zile apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
10:30
Modificările la Legea cetățeniei, pe masa miniștrilor. Urmează să fie avizat moratoriul pentru tinerii care nu și-au perfectat acte de identitate până la 18 ani # Ziua
Tinerii trecuți de 18 ani și care nu și-au perfectat vreun act de identitate până la atingerea majoratului nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei R. Moldova. La inițiativa ministrului de Interne, Daniela Misail-Nichitin, Guvernul urmează să aprobe azi trei avize asupra proiectului de lege, care să prevadă instituirea unui moratoriu în acest […] Articolul Modificările la Legea cetățeniei, pe masa miniștrilor. Urmează să fie avizat moratoriul pentru tinerii care nu și-au perfectat acte de identitate până la 18 ani apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
10:20
Republica Moldova intră în stare de alertă în energetică pentru 60 de zile, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Ziua
Guvernul instituie stare de alertă în energetică, pentru o perioadă de 60 de zile, la solicitarea Centrului Național de Management al Crizelor, Ministerului Energiei și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Subiectul a fost inclus ca punct suplimentar pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri. Măsura are caracter preventiv și […] Articolul Republica Moldova intră în stare de alertă în energetică pentru 60 de zile, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a discutat cu omologul său din EAU despre atacurile Iranului și situația cetățenilor moldoveni din regiune # Ziua
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. În cadrul discuției, cei doi oficiali au analizat situația regională după atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite […] Articolul Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a discutat cu omologul său din EAU despre atacurile Iranului și situația cetățenilor moldoveni din regiune apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Trump și Merz pun presiune pe Spania: Amenințări comerciale din SUA și critici privind cheltuielile NATO # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că ar putea întrerupe relațiile comerciale cu Spania după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru operațiunile americane împotriva Iranului. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu cancelarul german Friedrich Merz. „Aș putea chiar mâine, sau mai bine chiar astăzi, […] Articolul Trump și Merz pun presiune pe Spania: Amenințări comerciale din SUA și critici privind cheltuielile NATO apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
09:00
ATITUDINI | Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii. Eleonora Șaran, victimă a justiției selective # Ziua
Am așteptat să se facă dreptate în cazul reținerii doamnei primar Eleonora Șaran, dar se pare ca se împlinesc cele mai sumbre previziuni în acest caz – abuzurile puterii, strâmbăciunile justiției și orbirea puterii s-au întâlnit în punctul de a priva de libertate pe doamna primar Eleonora Șaran, pe care o respect, o apreciez și […] Articolul ATITUDINI | Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii. Eleonora Șaran, victimă a justiției selective apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Evenimentul Zilei: Cum a încercat spionul Alexandru Bălan să saboteze relația dintre Nicușor Dan și Maia Sandu # Ziua
Rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în cazul de trădare și spionaj al lui Alexandru Bălan, fost șef al Direcției Generale Contraspionaj din cadrul SIS (Republica Moldova), dezvăluie nu doar o simplă culegere și transmitere de secrete de stat, ci o veritabilă operațiune ofensivă de război hibrid, scrie portalul românesc Evenimentul Zilei. Ținta principală a acestor […] Articolul Evenimentul Zilei: Cum a încercat spionul Alexandru Bălan să saboteze relația dintre Nicușor Dan și Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Universitatea de Stat din Moldova are un nou rector. Este vorba de Otilia Dandara, care a câștigat alegerile din cadrul USM cu 53 la sută din voturi. Candidata, care până acum a deținut postul de prorector, va avea un mandat până în 2031. Rezultatele scrutinului intern, organizat în 3 martie, au fost anunțate de Consiliul […] Articolul USM și-a ales noul rector. Funcția a fost câștigată la limită de Otilia Dandara apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:30
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Șoc pe piața carburanților! Ce urmează? Și despre războiul comercial cu Ucraina! # Ziua
Prețul benzinei și al motorinei explodează în R. Moldova. Ultima dată, pragul de 21 de lei pentru motorină a fost depășit în noiembrie 2025, iar benzina nu a costat atât de mult de cel puțin un an. După carburanți urmează gazul, care s-a scumpit brusc la bursă, pe fundalul crizei din Golful Persic. Este doar […] Articolul CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Șoc pe piața carburanților! Ce urmează? Și despre războiul comercial cu Ucraina! apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Criza din jurul Iranului ar putea reaprinde dezbaterea în UE privind renunțarea la gazul rusesc # Ziua
Impactul militar al atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, precum și riposta Teheranului cu drone și rachete, ar putea redeschide în Uniunea Europeană discuția privind interzicerea importurilor de gaze naturale din Rusia, a declarat marți ministrul norvegian al Energiei, Terje Aasland, citat de Reuters. Prețurile gazelor europene au crescut cu aproximativ 75% în […] Articolul Criza din jurul Iranului ar putea reaprinde dezbaterea în UE privind renunțarea la gazul rusesc apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
România analizează de mai mult timp propunerea lui Macron de a intra sub „umbrela nucleară” a Franței # Ziua
„România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”, au declarat surse oficiale de la Palatul Cotroceni pentru Antena 3 CNN. Precizările vin după ce Emmanuel Macron a anunțat o schimbare radicală a doctrinei nucleare franceze și a prezentat o listă de state UE care ar urma să […] Articolul România analizează de mai mult timp propunerea lui Macron de a intra sub „umbrela nucleară” a Franței apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Turcia spune că discută cu toate părțile pentru a opri războiul cu Iranul și a relua diplomația # Ziua
Turcia poartă discuții cu toate părțile implicate pentru a găsi o cale de încheiere a războiului cu Iranul și de reluare a negocierilor, a declarat marți ministrul turc de externe Hakan Fidan, citat de Reuters. Oficialul a precizat că Ankara este în contact inclusiv cu Omanul, care depune eforturi similare de mediere, subliniind că stabilitatea […] Articolul Turcia spune că discută cu toate părțile pentru a opri războiul cu Iranul și a relua diplomația apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Zelenski avertizează asupra riscului unui deficit de arme pentru Ucraina din cauza războiului cu Iranul # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că un conflict de durată în Iran ar putea duce la reducerea livrărilor de armament american către Kiev. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Corriere della Sera. „Am putea avea dificultăți în obținerea de rachete și sisteme pentru apărarea spațiului nostru aerian. Americanii și aliații lor din Orientul […] Articolul Zelenski avertizează asupra riscului unui deficit de arme pentru Ucraina din cauza războiului cu Iranul apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
PSRM, supus unor mișcări interioare de dezbinare și de „decapitare” a formațiunii, susține Igor Dodon: Nu au nicio șansă # Ziua
Igor Dodon acuză existența unor grupuri ostile politicianului în cadrul formațiunii, care și-ar dori „decapitarea” partidului. Liderul PSRM dă de înțeles că printre cei care seamănă mișcări de dezbinare se numără „proeuropenii” din formațiune sau alți colegi care vor să preia controlul PSRM în eventualitatea unei condamnări a lui Igor Dodon. „Nu ne batem, dar […] Articolul PSRM, supus unor mișcări interioare de dezbinare și de „decapitare” a formațiunii, susține Igor Dodon: Nu au nicio șansă apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Rusia nu va impune sancțiuni SUA pentru atacurile asupra Iranului și cere încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu # Ziua
Rusia nu intenționează să introducă sancțiuni împotriva Statelor Unite în legătură cu conflictul din Iran, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă. Șeful diplomației ruse a afirmat că este puțin probabil ca alte state să recurgă la sancțiuni unilaterale împotriva Washingtonului. „Nu văd la alte părți interesul de […] Articolul Rusia nu va impune sancțiuni SUA pentru atacurile asupra Iranului și cere încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Starul portughez Cristiano Ronaldo a plecat luni seara din Riad spre Madrid, după ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a suspendat mai multe meciuri din regiunea Golfului pe fondul escaladării tensiunilor legate de războiul cu Iranul. Potrivit datelor de zbor Flightradar24, avionul privat Bombardier Global Express al fotbalistului a decolat din capitala saudită în jurul […] Articolul Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război” # Ziua
Iranul a avertizat statele europene împotriva oricărei intervenții, după ce Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că ar putea lua „măsuri defensive” în contextul escaladării din regiune. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că orice acțiune europeană împotriva Teheranului va fi considerată drept complicitate cu „agresorii” și ca […] Articolul Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Un cetățean moldovean riscă pușcărie în Ucraina pentru organizarea unei scheme de traversare ilegală a ucrainenilor în R. Moldova # Ziua
Un cetățean moldovean, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut în regiunea Odesa și urmează să fie anchetat penal pentru organizarea unei scheme de traversare a frontierei moldo-ucrainene pentru bărbații din Ucraina care fug de înrolare. Conaționalul a fost prins de grănicerii ucraineni în raionul Podolsk al regiunii Odesa, în zona segmentului transnistrean […] Articolul Un cetățean moldovean riscă pușcărie în Ucraina pentru organizarea unei scheme de traversare ilegală a ucrainenilor în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
UE presează Ucraina să permită accesul experților la conducta Drujba, pentru verificarea eforturilor de reluare a livrărilor # Ziua
Ucraina se confruntă cu presiuni din partea unor state membre UE și a Comisiei Europene pentru a permite o vizită de inspecție la conducta Drujba, avariată în urma unui atac atribuit Rusiei, în contextul în care Ungaria și Slovacia acuză Kievul că exagerează amploarea daunelor și întârzie reluarea fluxurilor de petrol. Potrivit Financial Times, care […] Articolul UE presează Ucraina să permită accesul experților la conducta Drujba, pentru verificarea eforturilor de reluare a livrărilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Forțele israeliene anunță lovirea complexului central de conducere al regimului de la Teheran # Ziua
Armata Apărării Israelului (IDF) a anunțat că Forțele Aeriene Israeliene au lovit, în cursul nopții de luni, complexul de conducere al regimului iranian din centrul Teheranului, descris drept „cel mai central și important cartier general” al acestuia. Potrivit unui comunicat militar, operațiunea a fost realizată pe baza unor informații precise și a vizat mai multe […] Articolul Forțele israeliene anunță lovirea complexului central de conducere al regimului de la Teheran apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Reuters: Capitalele europene se opun planului Ucrainei de aderare accelerată la UE: Nu vor să deschidă „cutia Pandorei” # Ziua
Încercarea Ucrainei de a obține o cale rapidă de aderare la Uniunea Europeană, ca parte a unui eventual acord de pace, se lovește de o rezistență puternică din partea guvernelor UE, care nu vor să deschidă „cutia Pandorei” a problemelor pe care se tem că o aderare rapidă le-ar declanșa, scrie Reuters. Președintele ucrainean Volodimir […] Articolul Reuters: Capitalele europene se opun planului Ucrainei de aderare accelerată la UE: Nu vor să deschidă „cutia Pandorei” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Mită de 40 de mii de euro, pentru absolvire de pedeapsă penală. Descinderi CNA în Capitală, patru persoane reținute # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant delict a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Râșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior […] Articolul Mită de 40 de mii de euro, pentru absolvire de pedeapsă penală. Descinderi CNA în Capitală, patru persoane reținute apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Emiratele Arabe Unite și Qatar încearcă să convingă aliații să-l împingă pe Trump spre o încheiere rapidă a conflictului cu Iranul # Ziua
Emiratele Arabe Unite și Qatar fac demersuri discrete pe lângă aliați pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să aleagă o ieșire rapidă din conflictul cu Iranul și să limiteze durata operațiunilor militare americane, transmite Bloomberg. Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, că cele două state încearcă să construiască o coaliție cât mai largă […] Articolul Emiratele Arabe Unite și Qatar încearcă să convingă aliații să-l împingă pe Trump spre o încheiere rapidă a conflictului cu Iranul apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | „Podul de flori” de la Ungheni, parte din Autostrada Unirii, va fi gata până în iulie, potrivit autorităților de resort din România # Ziua
Construcția podului de la Ungheni, care va conecta Republica Moldova cu Autostrada Unirii A8 din România, avansează rapid, iar lucrările ar urma să se încheie cel târziu în luna iulie. Despre acest lucru a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Scrioșteanu. „Lucrările merg foarte bine, am depășit 30% grad de execuție […] Articolul VIDEO | „Podul de flori” de la Ungheni, parte din Autostrada Unirii, va fi gata până în iulie, potrivit autorităților de resort din România apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Ion Ceban acuză PAS că vrea să implementeze la Codru scenariul de la Durlești: I-au întors spatele propriului primar și vor să-l schimbe # Ziua
Scenariul cu Primăria Durlești „se dorește a fi aplicat și în orașul Codru”, acuză primarul Chișinăului Ion Ceban. Potrivit lui, deși acolo este un primar din partea partidului de guvernare, „cei de la PAS și-au întors spatele de la el și vor să-l înlocuiască”. „Dar cel mai eficient ei pot să o facă, în stilul […] Articolul Ion Ceban acuză PAS că vrea să implementeze la Codru scenariul de la Durlești: I-au întors spatele propriului primar și vor să-l schimbe apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu, precum Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, dar și în alte state din regiune, Maldive și Tanzania, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, numărul real al turiștilor moldoveni afectați ar putea […] Articolul Sute de turiști moldoveni, blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Iranul susține că nu vizează instalațiile petroliere din Orientul Mijlociu, în timp ce atacurile asupra obiectivelor americane se extind # Ziua
Instalațiile petroliere ale statelor din Orientul Mijlociu nu se află pe lista țintelor Iranului, a declarat o sursă militară pentru agenția Tasnim. Potrivit acesteia, infrastructura petrolieră din țările din regiune „nu s-a numărat și nu se numără” printre obiectivele vizate de atacurile iraniene. În același timp, sursa a subliniat că toate interesele americane și israeliene […] Articolul Iranul susține că nu vizează instalațiile petroliere din Orientul Mijlociu, în timp ce atacurile asupra obiectivelor americane se extind apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
O persoană, blocată într-un apartament cuprins de flăcări, a fost salvată în urma intervenției pompierilor # Ziua
Cinci echipaje de pompieri au intervenit, azi-dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament din sectorul Râșcani al Capitalei. Salvatorii au reușit evacuarea la timp a unei persoane care a rămas blocată în locuința cuprinsă de flăcări. Incendiul a distrus grav apartamentul de la etajul al patrulea al unui bloc de pe strada Nicolae Dimo. […] Articolul O persoană, blocată într-un apartament cuprins de flăcări, a fost salvată în urma intervenției pompierilor apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Armata Apărării Israelului (IDF) a anunțat că forțele sale au lansat o operațiune terestră în sudul Libanului, unde militarii israelieni au pătruns peste frontieră și au preluat controlul asupra mai multor poziții. Potrivit unui comunicat al IDF, unități ale Diviziei 91 acționează pentru „crearea unui nivel suplimentar de securitate pentru locuitorii din nordul Israelului”, prin […] Articolul Israelul a lansat o operațiune terestră în sudul Libanului și ocupă mai multe poziții apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus trimiterea celor mai buni specialiști ucraineni în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, dacă liderii din regiune îl vor convinge pe Vladimir Putin să să accepte un armistițiu în războiul împotriva Ucrainei. Într-un interviu telefonic acordat Bloomberg, Zelenski a afirmat că Ucraina a acumulat o expertiză unică în combaterea […] Articolul Zelenski condiționează sprijinul împotriva dronelor iraniene de un armistițiu cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Chișinăul încă așteaptă începerea negocierilor pe capitole # Ziua
Acum patru ani, în 3 martie 2022, Republica Moldova a semnat și a transmis Uniunii Europene cererea de aderare. Documentul a fost expediat la trei zile după Ucraina, proaspăt atacată de Federația Rusă. R. Moldova și Ucraina au fost incluse în același pachet de aderare, iar în iunie 2022 ambele state au obținut statutul de […] Articolul Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Chișinăul încă așteaptă începerea negocierilor pe capitole apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Franța urmează să trimită sisteme antirachetă și antidronă în Cipru după atacul asupra bazei britanice. Grecia a trimis deja avioane F-16 și fregate # Ziua
Franța intenționează să trimită în Cipru sisteme antirachetă și antidronă, precum și o fregată, după atacul cu drone asupra bazei britanice RAF Akrotiri de pe insulă, potrivit agenției Cyprus News Agency (CAN). Un oficial guvernamental cipriot, citat sub protecția anonimatului, a confirmat informația. Potrivit relatării, președintele francez Emmanuel Macron i-ar fi comunicat această intenție președintelui […] Articolul Franța urmează să trimită sisteme antirachetă și antidronă în Cipru după atacul asupra bazei britanice. Grecia a trimis deja avioane F-16 și fregate apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Trump: „Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de arme. Aceste războaie pot fi purtate la nesfârșit” # Ziua
Președintele american Donald Trump a avertizat marți dimineață că țara sa are o „rezervă nelimitată” de arme și că războaie precum cel declanșat în din Orientul Mijlociu pot fi purtate „la nesfârșit”. „Stocurile de muniții de rază medie și superioară ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari și mai bune. Am fost informat […] Articolul Trump: „Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de arme. Aceste războaie pot fi purtate la nesfârșit” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile plafon la carburanți pentru miercuri, 4 martie. Astfel, autoritățile au stabilit pentru motorină un preț cu 34 de bani mai mare decât astăzi, iar prețul benzinei crește cu 13 bani. Miercuri, un litru de benzină va costa cel mult 23 de lei și 97 de […] Articolul Scumpire drastică a carburanților. Prețul benzinei și motorinei explodează în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Ungaria desfășoară armata la obiective energetice. Guvernul invocă o amenințare din partea Ucrainei # Ziua
Guvernul Ungariei a ordonat desfășurarea militarilor pentru protejarea infrastructurii energetice strategice, invocând riscuri de securitate bazate pe informații de intelligence. Decizia a stârnit critici dure din partea opoziției, care o consideră o încercare de intimidare înaintea alegerilor. Potrivit autorităților de la Budapesta, în prima etapă vor fi securizate 20 de obiective prioritare, urmând ca ulterior […] Articolul Ungaria desfășoară armata la obiective energetice. Guvernul invocă o amenințare din partea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, în vederea identificării soluțiilor rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare, anunță Patriarhia Română. „Consecințele devastatoare ale […] Articolul Patriarhia Română, apel la rugăciune și responsabilitate pentru încetarea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Primii cetățeni români care erau blocați în Orientul Mijlociu au revenit acasă cu zboruri speciale # Ziua
Un număr de 318 români, pelerini şi turişti, au ajuns în noaptea de luni spre marţi în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom. „Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul […] Articolul Primii cetățeni români care erau blocați în Orientul Mijlociu au revenit acasă cu zboruri speciale apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:20
Mai multe companii aeriene au reluat cursele pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Zborurile comerciale regulate rămân limitate # Ziua
Companiile Etihad Airways și Emirates, alături de operatorul low-cost FlyDubai, au anunțat reluarea parțială a unor curse selectate, după ce atacurile cu rachete și drone iraniene au perturbat grav traficul aerian. Potrivit firmei de analiză Cirium, cel puțin 11.000 de zboruri spre, dinspre și în interiorul Orientului Mijlociu au fost anulate începând de sâmbătă, afectând […] Articolul Mai multe companii aeriene au reluat cursele pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Zborurile comerciale regulate rămân limitate apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Mihai Mîțu s-a întâlnit cu Oana Țoiu. Noul ambasador al R. Moldova la București a înmânat copiile scrisorilor de acreditare # Ziua
Noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a înmânat oficial copiile scrisorilor de acreditare șefei diplomației române, Oana-Silvia Țoiu. Întrevederea de la Ministerul de Externe de la București de a avut loc luni, 2 martie. Cu acest prilej, părțile au discutat despre relațiile bilaterale moldo-române și au reconfirmat continuarea eforturilor comune de amplificare […] Articolul Mihai Mîțu s-a întâlnit cu Oana Țoiu. Noul ambasador al R. Moldova la București a înmânat copiile scrisorilor de acreditare apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
SUA vor lua măsuri pentru a limita scumpirea petrolului pentru americani: Am anticipat că aceasta ar putea deveni o problemă # Ziua
Statele Unite vor interveni pentru a atenua creșterea prețurilor la energie provocată de scumpirea petrolului pe fondul conflictului cu Iranul, a declarat luni secretarul de stat Marco Rubio. Vorbind cu jurnaliștii la Capitol Hill, Rubio a precizat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Energiei, Chris Wright, vor prezenta planurile marți. „Începând de mâine, veți […] Articolul SUA vor lua măsuri pentru a limita scumpirea petrolului pentru americani: Am anticipat că aceasta ar putea deveni o problemă apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Noi etape în construcția stației de transfer și sortare a deșeurilor din Capitală. Au loc betonări și montări ale structurilor metalice # Ziua
Proiectul stației de transfer din sectorul Ciocana al Capitalei, ce va fi dotată cu o linie modernă de sortare a deșeurilor, a intrat într-o nouă etapă. Municipalitatea anunță că au fost încheiate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi autospecialele și camioanele de transfer. De asemenea, se execută lucrări […] Articolul Noi etape în construcția stației de transfer și sortare a deșeurilor din Capitală. Au loc betonări și montări ale structurilor metalice apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Incendiu la sediul Ministerului Sănătății din Chișinău. Un calculator dintr-un birou de la etajul doi a luat foc # Ziua
Un incendiu s-a produs în această dimineață în sediul Ministerul Sănătății. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16, după ce a fost observat fum dens într-un birou al clădirii situate pe strada Vasile Alecsandri din capitală. La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, mobilizate în regim […] Articolul Incendiu la sediul Ministerului Sănătății din Chișinău. Un calculator dintr-un birou de la etajul doi a luat foc apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Prețurile gazelor în Europa au continuat să urce marți, iar cotația de referință TTF a depășit pragul de 700 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz și al riscurilor tot mai mari pentru fluxurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Golf. Pentru prima dată din februarie 2023, prețul futures […] Articolul Prețurile gazelor în Europa au explodat a doua zi la rând și au depășit 700 de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor din Strâmtoarea Ormuz # Ziua
Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației din Strâmtoarea Ormuz, care se agravează, transmite Mediafax, care citează date Reuters. Cotațiile petrolului au continuat să crească marți, pentru a treia zi consecutiv, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor legate de […] Articolul Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Comratul vine cu soluții pentru depășirea blocajului electoral din regiune. Două proiecte, transmise spre avizare la CEC # Ziua
Conducerea Adunării Populare din Găgăuzia a transmis Comisiei Electorale Centrale două proiecte de hotărâre prin care sunt propuse soluții pentru depășirea impasului politic și juridic privind organizarea alegerilor pentru legislativul regional. „Au fost examinate două proiecte de hotărâri ale Adunării Populare a Găgăuziei ce vizează particularitățile reglementării juridice a organizării și desfășurării alegerilor regionale pentru […] Articolul Comratul vine cu soluții pentru depășirea blocajului electoral din regiune. Două proiecte, transmise spre avizare la CEC apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
SUA nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul. Obiectivul este eliminarea definitivă a programului nuclear # Ziua
Administrația americană nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul, a declarat vicepreședintele SUA, J.D. Vance, subliniind că obiectivul operațiunii lansate de președintele Donald Trump este ca Teheranul „să nu poată niciodată deține arme nucleare”. Potrivit lui Vance, Trump nu urmărește doar blocarea temporară a programului nuclear iranian în timpul celui […] Articolul SUA nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul. Obiectivul este eliminarea definitivă a programului nuclear apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Astfel, pentru funcția data candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi, scrie realitatea.md. Votarea va avea loc doar […] Articolul Universitatea de Stat din Moldova își alege astăzi rectorul apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetățenilor americani să părăsească imediat peste zece țări din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Potrivit asistentului secretarului de stat pentru afaceri consulare, Mora Namdar, americanii trebuie să plece folosind curse comerciale disponibile „din cauza riscurilor de securitate”. Avertismentul vizează Bahrain, Egipt, Iran, […] Articolul SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească urgent peste zece state din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.