ATITUDINI | Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii. Eleonora Șaran, victimă a justiției selective

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a lăsat zeci de mii de turiști ruși blocați în statele din Golf, iar încercările de a reveni acasă au devenit extrem de costisitoare. Potrivit RBK, biletele pentru un zbor charter din Oman spre Rusia, operat cu un avion Tu-204 aparținând Centrului de Pregătire a Cosmonauților din cadrul „Roskosmos", au […]