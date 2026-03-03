Meteo, 3 martie 2026: vreme înnorată, cu valori termice adecvate perioadei
Observatorul de Nord, 3 martie 2026 06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 3 martie 2026 vom avea vreme înnorată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 3 martie 2026: vreme înnorată, cu valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum o oră
06:10
Târg de cariere desfășurat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a organizat Târgul de cariere 2026, un eveniment dedicat orientării profesionale și conectării absolvenților cu potențiali angajatori. Activitatea a inclus prezentări ale agenților economici și ateliere practice, sprijinind inserția tinerilor pe piața muncii. Au dat curs acestui demers Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Secția Cultură și Turism […] Post-ul Târg de cariere desfășurat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 3 martie 2026 vom avea vreme înnorată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 3 martie 2026: vreme înnorată, cu valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
00:10
Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” # Observatorul de Nord
În timp ce zăpada se topește, iar natura prinde viață din nou, o tradiție veche de secole vestește sosirea primăverii – mărțișorul. Simbol al reînnoirii și al speranței, firul alb-roșu aduce optimism și bucurie în casele oamenilor. La Volovița, raionul Soroca, obiceiul capătă continuitate pentru al doilea an consecutiv, prin implicarea copiilor din localitate. […] Post-ul Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
19:20
Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu # Observatorul de Nord
Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira… DOAMNEI… Am văzut-o ieri la mare – Trupul ăși bronza la soare, Dar nu-alături de bărbat, […] Post-ul Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Fobiile se manifestă prin sentimente de frică intense în anumite situații sau când întâlnești anumite obiecte sau ființe. În unele cazuri, simptomele pot deveni atât de severe încât pot afecta desfășurarea activităților zilnice. Află ce sunt fobiile. Chiar dacă fobiile pot implica frici obișnuite, efectele lor pot deveni severe și pot provoca inclusiv simptome […] Post-ul Fobiile: cum se manifestă și cum scăpăm de ele apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:20
La 27 februarie, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc o activitate de suflet, coordonată de doamna Nadejda Mîțu, împreună cu elevii claselor a III-a A, a III-a B și a IV-a B. Activitatea, desfășurată sub genericul „Acasă e locul iubirii”, a adus în prim-plan bucuria copilăriei și valorile familiei. Elevii […] Post-ul „Acasă e locul iubirii” la Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:00
Familie, școală și comunitate – împreună pentru copiii cu CES la Soroca! / VIDEO # Observatorul de Nord
Recent în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă”, s-a desfășurat un atelier de discuții cu părinții elevilor cu cerințe educaționale speciale, organizat în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”. Proiectul este implementat de organizația CCF (Copil, Comunitate, Familie), în colaborare cu Liceul Teoretic „Ion Creangă”, având drept […] Post-ul Familie, școală și comunitate – împreună pentru copiii cu CES la Soroca! / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:30
Careu comemorativ la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca alături de carabinieri / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din municipiul Soroca a avut loc un careu dedicat comemorării celor care au luptat în războiul dintre Federația Rusă și Republica Moldova, pentru a apăra independența și integritatea tânărului stat. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul General de Carabinieri al MAI. Despre importanța acestei zile și comemorarea eroilor care […] Post-ul Careu comemorativ la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca alături de carabinieri / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
La început de primăvară, tarifele la rutele raionale și interraionale se calculează după reguli noi # Observatorul de Nord
Din 1 martie 2026, transportul rutier de persoane pe rute regulate în trafic raional și interraional intră sub o metodologie nouă de calcul a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial din 6 noiembrie. Documentul stabilește cum se formează tarifele, ce costuri pot fi incluse și […] Post-ul La început de primăvară, tarifele la rutele raionale și interraionale se calculează după reguli noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Astăzi, s-au împlinit 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru din 1992. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat, urmată de un minut de reculegere în memoria celor căzuți. La monumentul dedicat eroilor au fost depuse flori, iar veteranii au rememorat clipele dramatice trăite în primăvara și vara anului 1992. […] Post-ul 34 de ani de la conflictul de pe Nistru / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Consiliul Societății Vânătorilor și Pescarilor Soroca: bilanț și perspective / VIDEO # Observatorul de Nord
Sâmbătă, 28 februarie, a avut loc ședința Consiliului Societatea Vânătorilor și Pescarilor din raionul Soroca, în cadrul căreia au fost prezentate totalurile activității desfășurate în anul precedent și au fost stabilite principalele direcții de activitate pentru anul 2026. Raportul a fost prezentat de președintele societății, Victor Său și alții, care a menționat că, în perioada […] Post-ul Consiliul Societății Vânătorilor și Pescarilor Soroca: bilanț și perspective / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
În lumea lui Nică din Humulești – o aventură a lecturii la Grădinița „Prichindel” # Observatorul de Nord
Astăzi, 2 martie, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a adus magia poveștilor în IET Grădinița nr. 1 „Prichindel”, invitând copiii să pășească în universul lui Ion Creangă, sfătosul bunic din Humulești. Activitatea, desfășurată în cadrul proiectului „BOOKUP – MICII CITITORI, MARI VISĂTORI”, a purtat genericul „În lumea lui Nică din Humulești” și a transformat sala […] Post-ul În lumea lui Nică din Humulești – o aventură a lecturii la Grădinița „Prichindel” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz # Observatorul de Nord
Prețurile gazelor naturale în Europa ar putea înregistra o creștere de până la 130% dacă strâmtoarea Ormuz va fi blocată timp de o lună, relatează Bloomberg, cu referire la un raport al Goldman Sachs, transmite moldpres.md Potrivit analizei citate, prin strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate, în principal din […] Post-ul Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Topul celor mai bogați deputați din noul Parlamentul Republicii Moldova: Averi de zeci de milioane de lei # Observatorul de Nord
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini și accesorii de lux, dar și conturi consistente. Unii dintre deputații noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, declară averi de zeci de milioane de lei. Jurnaliștii au analizat declarațiile de avere și interese personale depuse la validarea mandatului de toți cei 101 deputați […] Post-ul Topul celor mai bogați deputați din noul Parlamentul Republicii Moldova: Averi de zeci de milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
O rețea din șase tineri, care exploata sexual fete, a fost destructurată de procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției # Observatorul de Nord
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, au destructurat o rețea de exploatare sexuală a șapte fete în Chișinău, dintre care trei sunt adolescente. Membrii rețelei sunt șase tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, care după reținerea lor cu sprijinul angajaților „Fulger” au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de […] Post-ul O rețea din șase tineri, care exploata sexual fete, a fost destructurată de procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Zeci de percheziții au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii precedente, majoritatea în cazul ce vizează delapidare a fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane și cel privind deposedarea de terenuri a Primăriei Durlești, informează anticoruptie.md În primul caz, perchezițiile au avut loc în mai multe primării, […] Post-ul Fonduri pentru apă, terenuri și păduri – sub investigația CNA apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Din 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital # Observatorul de Nord
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că, începând cu data de 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital. Noua platformă digitală are scopul de a moderniza procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, prin digitalizarea emiterii, gestionării și transmiterii certificatelor medicale. Documentele sunt eliberate de […] Post-ul Din 1 martie 2026, Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Soroceanca Ada Odajiu a câștigat medalia de argint la Cupa Republicii Moldova, la Jocul de dame # Observatorul de Nord
Cea mai titrată sportivă din Soroca, multipla campioană republicană, premiantă a campionatelor europene și mondiale, Ada Odajiu, și-a mai înscris, în palmares, un succes notabil. Astfel, în prima etapă a Cupei Republicii Moldova la jocul de dame, dedicat memoriei antrenorului emerit, Iosif Func, soroceancă a câștigat locul II și î intrat în posesia medaliei de […] Post-ul Soroceanca Ada Odajiu a câștigat medalia de argint la Cupa Republicii Moldova, la Jocul de dame apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
De la experiență la acțiune – Forumul Civic Național al Seniorilor din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Vocea celor care au clădit comunități, au crescut generații și au adunat o viață de experiență, merită ascultată cu respect și responsabilitate. Seniorii nu sunt doar păstrători ai memoriei colective, ci și actori activi ai prezentului, capabili să contribuie cu înțelepciune și soluții valoroase la dezvoltarea societății. În acest context, recent, în municipiul Bălți s-a […] Post-ul De la experiență la acțiune – Forumul Civic Național al Seniorilor din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
După două secole de ocupație rusească, în Basarabia (R.Moldova) românii dețin majoritatea absolută – 85,1% # Observatorul de Nord
Pentru a stopa falsurile putlerofililor și șoșocarilor din România că în actuala R.Moldova, rușii reprezintă 35-40% din populație, ofer datele oficiale, în baza rezultatelor Recensământului din 2024, despre structura etnică a RM. Accentuez de la bun început: doar ideologii ruși, răuvoitorii locali și analfabeții nu îi consideră români pe moldoveni. Iată datele oficiale, pe […] Post-ul După două secole de ocupație rusească, în Basarabia (R.Moldova) românii dețin majoritatea absolută – 85,1% apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie # Observatorul de Nord
Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite moldpres.md Anunțul a fost făcut în cadrul lansării campaniei […] Post-ul Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Astăzi, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. …În Războiul de pe Nistru au participat peste 30 de mii de cetățeni, printre care militari, polițiști, voluntari și civili. Aproximativ […] Post-ul 34 de ani de la Războiul de pe Nistru – Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Pensionarii sunt de aldămaș: mâine vine pensia! Pe nouă martie primim alocațiile de stat, iar pe 11 martie – ajutorul social # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna martie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 martie. Pe data de 9 martie urmează a fi finanțate alocațiile nominale […] Post-ul Pensionarii sunt de aldămaș: mâine vine pensia! Pe nouă martie primim alocațiile de stat, iar pe 11 martie – ajutorul social apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 2 martie 2026: la început de săptămână euro și dolarul se apreciază, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Naţională a Moldovei pentru astăzi, 2 martie 2026, dolarul costă 20 lei și 22 de bani sau cu doi bani mai mult. Dolarul este cotat la 17 lei și 13 bani (+1,89 bani), în timp ce în perioada 27 februarie-2 Cursul oficial de schimb valutar […] Post-ul Curs valutar, 2 martie 2026: la început de săptămână euro și dolarul se apreciază, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua aceasta te provoacă să fii mai conștientă de puterea ta interioară. Fie că alegi să spui „nu”, să îți asumi o decizie curajoasă sau să începi un nou capitol, fiecare pas contează. Ai resursele necesare pentru a face față oricărei situații. Important este să ai încredere în tine și să-ți asculți vocea interioară. Descoperă […] Post-ul Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
În ce condiții va face pușcărie fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină – închisoare cu regim… deschis # Observatorul de Nord
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost recunoscut vinovat pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, și a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip deschis. În Republica Moldova, penitenciarele de tip deschis sunt instituții cu cel mai blând regim. Acestea permit deținuților o mai […] Post-ul În ce condiții va face pușcărie fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină – închisoare cu regim… deschis apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 2 martie 2026, în prima zi a săptămânii vom avea vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice se vor încadra între -1 și +11 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 2 martie 2026: săptămâna începe cu vreme frumoasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
01:20
În 26 de raioane ale Republicii Moldova, inclusiv Soroca, Florești și Drochia, a fost consultată Reforma administrației publice locale # Observatorul de Nord
Pentru a definitiva conceptul reformei administrației publice locale, Guvernul organizează consultări în toate raioanele țării. Săptămâna aceasta, viziunea reformei a fost discutată cu aleșii locali și cetățenii din 10 raioane, iar în total, de la începutul perioadei de consultări – în 26 de raioane, informează Guvernul Republicii Moldova. În perioada 23-27 februarie au avut loc […] Post-ul În 26 de raioane ale Republicii Moldova, inclusiv Soroca, Florești și Drochia, a fost consultată Reforma administrației publice locale apare prima dată în Observatorul de Nord.
01:20
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Potrivit probelor administrate, la data de 3 decembrie 2025, inculpatul, aflându-se în orașul Codru, municipiul Chișinău, după ce a făcut […] Post-ul Omor în Codru – un bărbat de 39 de ani riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
1 martie 2026
21:40
Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Indiferent dacă te eliberezi de o rană, o durere, o pierdere sau poate o relație, procesează emoțiile pe care le resimți și apoi treci la următoarea etapă a vieții! Este posibil să ți se pară util să ții un jurnal sau poate alegi încrederea unui profesionist. Indiferent pe ce cale […] Post-ul Horoscopul lunii martie 2026: previziuni complete apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:50
Horoscop săptămânal Berbec: 2-8 martie 2026 Te bucuri cu inocență de tot ceea ce ai parte. Neînțelegerile pot fi destul de frecvente în perioada care urmează, dar firea ta împăciuitoare va ajuta la detensionarea atmosferei. La birou vei trece prin situații dificile care îți vor testa fidelitatea. Iubirea de care ai parte în plan […] Post-ul Horoscop săptămânal: 2-8 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Mai multe conturi de Facebook anunță despre posibilitatea de a cumpăra seturi de parfumuri de la Farmacia Familiei pentru un „preț simbolic” de 199,99 de lei. În comentariile postărilor, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele personale pe un site care folosește în mod fraudulos identitatea Farmacia Familiei. Atenție, e o ESCROCHERIE! Farmacia Familiei nu a anunțat vreodată despre o asemenea ofertă. Conturile de pe care sunt sponsorizate postările sunt false și […] Post-ul Anunțuri false pe Facebook cu seturi de parfumuri la „preț simbolic” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Baschetbaliștii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” au câștigat titlul de campioni municipali # Observatorul de Nord
Șapte echipe, care au reprezentat instituțiile de învățământ din urbea de pe Nistru au participat la Campionatul municipiului Soroca la baschet, competiție desfășurată, pe parcursul a patru zile, în Sala de sport a Palatului de cultură. Competiția a fost organizată de Școala Sportivă pentru Copii și Juniori din Soroca și Asociația de baschet Raională […] Post-ul Baschetbaliștii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” au câștigat titlul de campioni municipali apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Un nou val de escrocherii digitale, cu folosirea abuzivă a identității unei bănci comerciale # Observatorul de Nord
În ultima săptămână, pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate anunțuri în care utilizatorii sunt anunțați că pot câștiga mii și zeci de mii de lei prin intermediul unor platforme lansate de banca comercială maib. Unele dintre aceste anunțuri conțin videouri în care apar persoane publice ca președinta Maia Sandu sau prezentatoare TV (Moldova 1, TV8). Anunțurile […] Post-ul Un nou val de escrocherii digitale, cu folosirea abuzivă a identității unei bănci comerciale apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Care sunt acele semne care arată că organismul tău înaintează în vârstă într-un mod sănătos # Observatorul de Nord
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, corpul nostru începe să facă fiecare acțiune puțin mai lent: plimbările zilnice devin mai scurte, rezistența scade, iar mintea nu mai este la fel de ageră ca odinioară. Vezi care sunt acele semne că organismul tău înaintează în vârstă într-un mod sănătos. Este o experiență comună pentru majoritatea oamenilor. […] Post-ul Care sunt acele semne care arată că organismul tău înaintează în vârstă într-un mod sănătos apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Martie 2026, luna marilor schimbări: Ce ți-au pregătit astrele pentru fiecare zodie # Observatorul de Nord
Luna martie 2026 aduce un val de schimbări, claritate și maturizare emoțională pentru toate zodiile. Odată cu ieșirea lui Mercur din retrograd și revenirea lui Jupiter în mers direct, Universul deschide drumul către decizii inspirate, evoluție profesională și echilibru interior. Află ce ți-au pregătit astrele în această perioadă esențială pentru dezvoltarea personală și spirituală. Martie […] Post-ul Martie 2026, luna marilor schimbări: Ce ți-au pregătit astrele pentru fiecare zodie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
O companie aflată în proces de faliment rămâne fără dreptul de a furniza gaze naturale. Judecătoria Soroca a admis cererea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și a dispus retragerea licenței SRL „Sef-Gaz”, într-o hotărâre pronunțată public la 25 februarie 2026. Hotărârea a fost pronunțată în dosarul nr. 2i-15/1/25, examinat în ședință publică la Judecătoria […] Post-ul Licența „Sef-Gaz” din Soroca a fost retrasă prin hotărâre judecătorească apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
La Soroca începe Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor 2026” cu zeci de evenimente în oraș și în raion # Observatorul de Nord
Și Soroca intră, de astăzi, în atmosfera primăverii odată cu debutul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”, organizat de IP Palatul de Cultură din Soroca. Timp de zece zile, scena instituției și centrele culturale din localitățile raionului vor găzdui concerte, spectacole tematice, expoziții și întâlniri cu artiști îndrăgiți. Deschiderea oficială […] Post-ul La Soroca începe Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor 2026” cu zeci de evenimente în oraș și în raion apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Ultimul fierar din „Dealul sunetelor de metal” al Sorocii: un meșteșug rom care se stinge sub ochii noștri # Observatorul de Nord
În Cartierul Romilor din Dealul Sorocii, unde odinioară răsunau zilnic loviturile de baros și „conversațiile melodioase dintre foc și metal”, în ultimii ani mai lucra un singur fierar rom. Cercetarea etnografică realizată în primăvara anului 2024 arată că fierăritul, considerat cândva „cel mai important meșteșug din viața comunităților romilor”, este acum pe cale de dispariție […] Post-ul Ultimul fierar din „Dealul sunetelor de metal” al Sorocii: un meșteșug rom care se stinge sub ochii noștri apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 1 martie 2026: primăvara calendaristică începe cu vreme frumoasă, fără precipitații # Observatorul de Nord
Prima zi de primăvară, 1 martie 2026, conform prognozelor meteorologilor va fi, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, una frumoasă, cu soare și fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între -2 și +9 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 64 procente, iar vântul va bate cu viteza […] Post-ul Meteo, 1 martie 2026: primăvara calendaristică începe cu vreme frumoasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
28 februarie 2026
19:00
Hidratarea organismului ar trebui să fie prioritară pentru orice persoană. Sănătatea organismului depinde în mare parte de acest aspect pe care mulți dintre noi îl neglijăm. Corpul uman este compus din peste 60% apă, spun specialiștii. Apa reprezintă aproape două treimi din creier și inimă, 83% din plămâni, 64% din piele și chiar 31% din […] Post-ul Bea cel puțin opt pahare cu apă pe zi și vei fi sănătos apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Este bine să știi: Sănătatea oaselor este legată de alimentele pe care le consumi # Observatorul de Nord
Tot mai multe persoane se confruntă cu probleme din cauza sistemului osos. Nutriționiștii îți vin în ajutor și îți propun o listă de alimente și băuturi care sprijină sănătatea sistemului osos. Vezi ce produse poți să incluzi în dieta ta zilnică. Sistemul osos joacă un rol major în viața oricărei persoane. Oasele îndeplinesc funcții diferite, […] Post-ul Este bine să știi: Sănătatea oaselor este legată de alimentele pe care le consumi apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Cerealele integrale, semințele de in, soia, nucile și grăsimile sănătoase te pot scăpa de „colesterolul rău” # Observatorul de Nord
Specialiștii spun că aceasta este una dintre cele mai bune băuturi de dimineață pentru colesterolul ridicat. Studiile arată că aproximativ 40% dintre persoanele care au niveluri crescute de colesterol nu sunt conștiente de această problemă. Tocmai de aceea, prevenția și alegerile alimentare corecte joacă un rol esențial în menținerea sănătății inimii. Colesterolul mărit nu […] Post-ul Cerealele integrale, semințele de in, soia, nucile și grăsimile sănătoase te pot scăpa de „colesterolul rău” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Nu are nicio legătură cu expunerea la soare – principalul factor care îți îmbătrânește pielea # Observatorul de Nord
Specialiștii spun că acesta este principalul factor care îți îmbătrânește pielea, iar surpriza este că nu are legătură directă cu expunerea la soare. Deși razele UV sunt adesea considerate inamicul numărul unu al pielii, există un alt element care poate avea un impact major asupra frumuseții și fermității tenului tău: stresul cronic. În ultimii 20 […] Post-ul Nu are nicio legătură cu expunerea la soare – principalul factor care îți îmbătrânește pielea apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
„Mărțișor în toată țara” – peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, în Republica Moldova # Observatorul de Nord
Peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. Manifestările se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și reunesc unele dintre cele mai cunoscute colective artistice și interpreți din țară, informează moldpres.md Potrivit Ministerului Culturii, programul include evoluții ale ansamblurilor Joc, […] Post-ul „Mărțișor în toată țara” – peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, în Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi # Observatorul de Nord
Specialiștii au adus în atenția noastră această listă. Vezi care sunt acele gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Astfel, vei avea șansa să nu sari peste una dintre principalele mese ale zilei. Orele dintre prânz și cină pot părea ca un adevărat maraton. Probabil că s-a întâmplat de multe […] Post-ul Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Primăria Oclanda, amendată cu 12.500 de lei pentru condiții improprii de muncă. Victima este fostul primar al comunei # Observatorul de Nord
Primăria satului Oclanda, raionul Soroca, a fost sancționată cu o amendă de 12.500 de lei pentru nerespectarea condițiilor igienico-sanitare de muncă, după ce instanța a constatat că prescripțiile Inspectoratului Teritorial de Muncă nu au fost executate în termen. Cazul a pornit de la plângerea unei angajate – fost primar al localității – care a reclamat […] Post-ul Primăria Oclanda, amendată cu 12.500 de lei pentru condiții improprii de muncă. Victima este fostul primar al comunei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026 este despre maturitate emoțională și alegeri asumate. Fie că îți stabilești limite, îți clarifici dorințele sau consolidezi relații importante, fiecare pas te apropie de echilibrul pe care îl cauți. Ai încredere în instinctele tale și nu te teme să îți ajustezi direcția atunci când simți că este necesar. Evoluția […] Post-ul Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
O nouă aliniere de planete readuce în atenție spectacolele rare de pe cer. Pe 28 februarie, șase dintre vecinii cosmici ai Pământului vor putea fi observați simultan, într-un fenomen impresionant, vizibil pentru scurt timp după apus, informează antena3.ro. Astăzi, 28 februarie 2026, o „paradă planetară” va aduce pe bolta cerească șase planete: Venus, Mercur și […] Post-ul Astăzi se va produce „parada” planetelor – fenomen rar întâlnit pe cer apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Soroceni (ne)cunoscuți: Jan Aleksander Bagieński – Arhitectul născut la Soroca, care a format generații întregi de creatori la Lvov # Observatorul de Nord
Puțini știu că unul dintre arhitecții care au modelat imaginea urbană a Lvovului și au format sute de specialiști în domeniu s-a născut la Soroca. Jan Aleksander Bagieński, profesor universitar și autor al unor clădiri emblematice din Europa Central-Estică, și-a început parcursul în nordul Moldovei, devenind ulterior un nume respectat în arhitectura poloneză a secolului […] Post-ul Soroceni (ne)cunoscuți: Jan Aleksander Bagieński – Arhitectul născut la Soroca, care a format generații întregi de creatori la Lvov apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.