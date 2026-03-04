Otilia Dandara, aleasă rector al Universității de Stat din Moldova
Radio Chisinau, 4 martie 2026 08:50
Otilia Dandara, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM), în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026, informează Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al USM, transmite MOLDPRES.
• • •
Acum 10 minute
08:50
Acum 30 minute
08:35
Raport. Statul recuperează sub 1% din datoriile agenților economici aflați în insolvabilitate # Radio Chisinau
Recuperarea datoriilor în cazurile de insolvabilitate rămâne sub 1%. În perioada 2023-2025, statul a fost implicat în peste 3 mii de proceduri de insolvabilitate, validând creanțe bugetare de aproximativ 9 miliarde de lei. În același interval, au fost lichidați mai mult de 1 700 de agenți economici și au fost anulate creanțe de aproape 2,4 miliarde de lei. De asemenea, au fost inițiate 1 259 de proceduri noi, cu creanțe validate de peste 1,2 miliarde de lei.
Acum o oră
08:20
Cer predominant senin pe întreg teritoriul țării și fără precipitații, anunță meteorologii pentru ziua de meircuri, 4 martie. Ziua aerul s eva încălzi până la +12 grade Celsius. Temperaturi pozitive vor fi înregistrate și la noapte.
08:05
Peste 2.400 de șoferi vor fi sancționați pentru utilizarea telefonului mobil la volan, comunică MOLDPRES.
Acum 2 ore
07:55
Un număr de 64 de persoane cu pierdere severă a auzului au beneficiat, în anul 2025, de intervenții de implant cohlear acoperite integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM), în cadrul programului special „Implant cohlear”.
Acum 12 ore
21:25
Republica Moldova marchează pe parcursul lunii martie Zilele Francofoniei 2026, printr-un program amplu de activități culturale, academice și educaționale desfășurate la nivel național. Evenimentele reunesc instituții de învățământ, organizații culturale și misiuni diplomatice, sub genericul „Ensemble pour une Francophonie rayonnante”.
21:05
Administrația Națională a Drumurilor anunță desfășurarea unor intervenții extinse pe rețeaua rutieră națională, echipele de întreținere acționând, în cursul zilei de astăzi, pe 26 de sectoare pentru a asigura condiții sigure și accesibile tuturor participanților la trafic.
20:45
Cetățenii, îndemnați să solicite ambulanța în cazuri de pericol iminent: Numărul solicitărilor a crescut considerabil # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, începând cu 1 martie, la numărul de urgență se înregistrează un număr tot mai mare de apeluri din partea cetățenilor care solicită informații despre sistarea serviciului de informații oferit anterior prin numărul 1189.
20:25
Doi cetățeni ai R. Moldova vor fi evacuați din Tel Aviv cu suportul Ambasadei României în Israel # Radio Chisinau
În contextul situației de securitate tensionate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că monitorizează permanent evoluțiile prin intermediul Celulei de Criză activate la nivel central și menține coordonarea continuă cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.
20:05
Un număr de 781 de persoane vor susține examenul național de bacalaureat în regim de externat, în sesiunea 2026, după ce Comisia Națională de Examene a validat astăzi dosarele acestora și a aprobat centrele și comisiile responsabile de organizarea probelor.
Acum 24 ore
19:45
Peste două miliarde de lei, transferați pentru plata pensiilor și alocațiilor sociale # Radio Chisinau
Pensiile și alocațiile sociale destinate beneficiarilor care dețin carduri bancare au fost finanțate, suma totală transferată constituind 2 085,9 milioane de lei.
19:30
Alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova! Perturbări posibile ale zborurilor spre și dinspre Cipru # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt avertizați că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, traficul aerian ar putea fi perturbat în perioada următoare.
19:25
Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse inclusiv anonim, online sau fizic, iar fiecare instituție este obligată să desemneze un coordonator și o comisie de examinare a cazurilor. Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
19:10
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, anunță ministrul de Externe Oana Țoiu # Radio Chisinau
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, marți, că Franța a invitat România la discuții despre „umbrela nucleară”.
18:45
Clădirea în care clericii regimului se adunau pentru a alege noul lider suprem al Iranului, distrusă în urma unui atac aerian # Radio Chisinau
Clădirea Adunării Experților din orașul iranian Qom, la sud de Teheran, a fost distrusă într-un atac aerian coordonat al Israelului și Statelor Unite, potrivit agențiilor de știri iraniene. În acel imobil își desfășura activitatea una dintre principalele instituții politico-religioase ale regimului, responsabile de alegerea Liderului Suprem al Iranului, relatează Times of Israel.
18:25
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis precizări oficiale privind modificarea procedurilor de control la importul produselor lactate originare din Ucraina. Conform Ordinului din 23 februarie 2026, autoritatea a decis reducerea frecvenței verificărilor pentru anumite categorii de produse, ca urmare a analizelor de laborator care au confirmat conformitatea acestora.
18:05
Guvernul caută soluții echilibrate pentru criza carburanților: „Prioritatea noastră este stabilitatea economică” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică, însă subliniază necesitatea unor soluții care să nu pericliteze bugetul de stat.
17:45
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalații de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, și la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg.
17:40
Noi reguli pentru tarifele la transportul rutier de călători: ANTA explică mecanismul de calcul și calendarul aprobării componentelor # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto anunță intrarea în vigoare, la 1 martie 2026, a Hotărârii Guvernului nr. 698/2025, care aprobă noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Documentul stabilește un cadru unitar și detaliat privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor aplicate pe rutele regulate.
17:25
ANSP: Peste 100 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută # Radio Chisinau
Peste 110 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute. Cifra denotă o descreștere cu 37% față de săptămâna precedentă.
17:05
În perioada 1–3 martie, Legislativul a găzduit vizita oficială a unei delegații a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, condusă de Fabian Hamilton, președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare.
16:50
Maia Sandu a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor” # Radio Chisinau
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi, la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată în cadrul „Decadei memoriei și recunoștinței”, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.
16:35
Securitatea energetică regională, tariful unificat și extinderea cooperării, discutate de Dorin Junghietu la Baku, la reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze # Radio Chisinau
Consolidarea securității energetice regionale, necesitatea adoptării unui tarif unificat pe întregul traseu al Coridorului Sudic de Gaze și extinderea cooperării comerciale au fost principalele subiecte abordate în cadrul celei de-a 12-a reuniuni ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, desfășurată la Baku, în Republica Azerbaidjan, cu participarea Republicii Moldova.
16:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane în momentul în care primeau, sub control, o mită de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Râșcani al Capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor, acțiunea fiind documentată de ofițerii anticorupție.
16:10
Ora de Vârf | Evenimentele derulate în cei 4 ani de când R. Moldova a depus cererea de aderare la UE, printre subiectele discutate în cadrul emisiunii (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:05
Ora de Vârf | Evenimentele derulate în cei 4 ani de când R. Moldova a depus cererea de aderare la UE, unul dintre subiectele discutate în cadrul emisiunii (Audio) # Radio Chisinau
15:50
Centre de colectare cu aport voluntar vor fi construite la Călărași și Ungheni, cu sprijinul UE # Radio Chisinau
La Călărași și Ungheni vor fi construite centre de colectare cu aport voluntar, iar Leova va primi asistență pentru proiectarea unui centru similar. Fiecare centru va include containere dedicate pentru diverse tipuri de deșeuri, iar acestea vor fi preluate de companii autorizate pentru reciclare sau valorificare. Proiectul, cu o valoare de 1,8 milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană.
15:35
FOTO | Luna martie aduce un program divers și plin de emoție la Teatrul „Alexie Mateevici” # Radio Chisinau
Luna martie aduce un program divers și plin de emoție la Teatrul „Alexie Mateevici”. Publicul este invitat să întâmpine primăvara prin spectacole pentru toate vârstele – de la povești clasice pentru întreaga familie până la producții contemporane puternice, dedicate adolescenților și adulților.
15:25
Armata americană a anunțat că marina iraniană și-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman.
15:05
Sfârșitul misiunilor strict defensive. Avioanele ucrainene Mirage 2000 bombardează depozitele de muniție rusești pentru prima dată # Radio Chisinau
Abandonarea rolului strict defensiv al aeronavelor Mirage 2000 de către Forțele Aeriene ale Ucrainei reprezintă o evoluție tactică necesară în configurarea spațiului aerian de pe frontul de est. În urmă cu câteva zile, prese ucraineană a publicat o înregistrările video care confirmă lansarea bombelor de precizie AASM Hammer asupra pozițiilor ruse demonstrează că piloții ucraineni au depășit etapa de integrare tehnică și au trecut la execuția misiunilor de atac la sol.
14:55
Falsul „portului pierdut”. Portul Internațional Liber Giurgiulești nu a aparținut niciodată statului Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultima perioadă, în spațiul public au apărut mesaje despre „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți”, în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) privind achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere privată, care nu a aparținut niciodată statului moldovean. Un articol publicat de Stopfals.md explică situația din jurul PILG și arată cine și cum încearcă să manipuleze opinia publică legat de subiect.
14:40
Trei dintre cei 16 judecători din completele anticorupție - Arina Ialanji, Nicolae Corcea și Cristina Cheptea au depus cereri de demisie și nu vor fi supuși evaluării externe. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat astăzi cererile în lipsa magistraților, comunică MOLDPRES.
14:25
Analiști politici: „Succesul privind aderarea la UE depinde de o strategie coerentă și de reforme profunde, în special în justiție și administrație” # Radio Chisinau
Astăzi, Republica Moldova este mult mai aproape de obiectivul său de aderare la Uniunea Europeană, apreciază experții de la Chișinău. La patru ani de la depunerea cererii de aderare, Republica Moldova a devenit țară candidată la Uniunea Europeană și a început negocierile tehnice pe mai multe capitole. Screeningul s-a încheiat într-un termen record, iar obiectivul de aderare este prevăzut în Constituție, oferind un cadru clar pentru următorii ani.
14:20
Analiști politici: „În continuare succesul privind aderarea depinde de o strategie coerentă și de reforme profunde, în special în justiție și administrație” # Radio Chisinau
14:05
VIDEO | Polițist de frontieră și funcționar vamal, reținuți într-un dosar de contrabandă cu peste 500 mii de țigarete # Radio Chisinau
Un polițist de frontieră și un funcționar vamal au fost reținuți pentru 72 de ore, după ce ar fi autorizat trecerea unui microbuz care transporta ilegal produse din tutun. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut.
13:45
Risc de scumpiri în R. Moldova, după blocarea uneia dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Ion Preașcă: Vom plăti prețuri mult mai mari dacă vom cumpăra acum gaz la bursă # Radio Chisinau
Criza din Orientul Mijlociu ar putea avea impact direct și asupra Republicii Moldova. Blocarea Strâmtorii Ormuz, pe fondul operațiunii militare a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, a paralizat una din cele mai importante rute energetice ale lumii și a declanșat un șoc pe piețele internaționale — prețul gazelor naturale a crescut cu peste 50%, iar petrolul s-a scumpit cu peste 10%. Este de așteptat ca această situație să genereze scumpiri și în Republica Moldova, avertizează jurnalistul economic, Ion Preașcă, transmite Radio Chișinău.
13:30
Reintegrarea regiunii transnistrene ar presupune un efort financiar estimat la aproximativ jumătate de miliard de euro pe an. O spune ex-vicepremierul pentru reintegrare Alexandru Flenchea, director al asociației Inițiativa pentru Pace. Expertul a explicat cum a fost calculată această primă estimare și ce presupune, în termeni concreți, reintegrarea economică și socială a regiunii.
13:15
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz # Radio Chisinau
Iranul va „arde” toate navele străine care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, a declarat consilierul comandantului Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), Ibrahim Jabari. „Nu vom permite ca niciun strop de petrol să părăsească această regiune”, a subliniat el, adăugând că Teheranul este gata să „lovească toate conductele de petrol din regiune” pentru a opri exportul de petrol din Orientul Mijlociu.
13:00
„Sunt unii care speră să fiu închis”. Dodon denunță o tentativă de preluare a conducerii PSRM # Radio Chisinau
Igor Dodon acuză o tentativă de preluare a conducerii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), afirmând că mai multe persoane din interiorul formațiunii își doresc condamnarea sa la închisoare.
12:40
Carburanții auto se scumpesc semnificativ. Motorina trece pragul de 21 lei per litru # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 4 martie.
12:30
Cristina Gherasimov, la patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „Sprijinul tuturor celor 27 de state membre ale UE confirmă că R. Moldova este un partener serios” # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj astăzi, 3 martie, la împlinirea a patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în care a evidențiat progresele realizate și determinarea autorităților de a continua parcursul european.
12:05
Fostul număr doi din serviciul de informații al R. Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # Radio Chisinau
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România.
11:50
Peste 150 de turiști din R. Moldova, blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, numărul real al turiștilor moldoveni afectați ar putea fi mai mare, având în vedere că sunt incluși doar turiștii agențiilor membre.
11:30
Peste 2.300 de certificate medicale digitale au fost emise chiar în prima zi de la lansare # Radio Chisinau
Noul sistem digital de eliberare a concediilor medicale a înregistrat peste 2.300 de certificate emise în doar 24 de ore de la lansare. Începând cu 1 martie 2026, documentul este eliberat exclusiv în format electronic și gestionat integral online, comunică MOLDPRES.
11:15
Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziții strategice suplimentare în Liban” # Radio Chisinau
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunțat marți că a autorizat armata să „ia sub control” noi poziții în Liban, în paralel cu campania de lovituri aeriene executată de luni împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah.
11:00
Incendiu într-un birou al Ministerului Sănătății din Chișinău. Pompierii au intervenit de urgență (FOTO) # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un birou al clădirii Ministerul Sănătății din Chișinău de pe strada Vasile Alecsandri nr. 2 din Chișinău, după ce un calculator a fost cuprins de flăcări, iar încăperea s-a umplut de fum.
10:45
„Uniunea Europeană stă ferm alături de Republica Moldova”. Mesajul Delegației UE la Chișinău, la împlinirea a 4 ani de la depunerea cererii de aderare la blocul comunitar (VIDEO) # Radio Chisinau
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a transmis un mesaj astăzi, 3 martie, când se împlinesc 4 ani de la depunerea de către R. Moldova a cererii de aderare la Uniunea Europeană.
10:20
Agenția Servicii Publice lansează trei servicii digitale gratuite pentru freelanceri # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea a trei servicii digitale noi, destinate antreprenorilor individuali (freelancerilor) înregistrați, care pot fi accesate gratuit, exclusiv online, în baza unei semnături electronice valide. Noile servicii permit actualizarea datelor, încetarea activității sau reînregistrarea activității de freelancer, fără deplasarea la ghișeu.
10:05
Astăzi se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE # Radio Chisinau
În urmă cu 4 ani, la data de 3 martie 2022, președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Trei luni mai târziu, pe 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea.
09:50
La Curtea Supremă de Justiție activează în prezent 11 judecători din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre aceștia, șase sunt judecători permanenți, care au promovat evaluarea Comisiei de pre-vetting. Conform informațiilor publicate pe site-ul instanței, toți cei șase au fost numiți în funcție după plecarea în masă a magistraților din anul 2023.
