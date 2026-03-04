Otilia Dandara, aleasă rector al Universității de Stat din Moldova

08:35

Recuperarea datoriilor în cazurile de insolvabilitate rămâne sub 1%. În perioada 2023-2025, statul a fost implicat în peste 3 mii de proceduri de insolvabilitate, validând creanțe bugetare de aproximativ 9 miliarde de lei. În același interval, au fost lichidați mai mult de 1 700 de agenți economici și au fost anulate creanțe de aproape 2,4 miliarde de lei. De asemenea, au fost inițiate 1 259 de proceduri noi, cu creanțe validate de peste 1,2 miliarde de lei.