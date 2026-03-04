Serviciul german de informații afirmă că autoritățile de la Moscova ascund costul real al războiului din Ucraina

Veridica.md, 4 martie 2026 14:50

Potrivit sursei, (președintele Vladimir) „Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 15 minute
15:00
R. Moldova a demarat procedura de retragerea definitivă din CSI Veridica.md
Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire și a Statutului CSI.
Acum 30 minute
14:50
Serviciul german de informații afirmă că autoritățile de la Moscova ascund costul real al războiului din Ucraina Veridica.md
Potrivit sursei, (președintele Vladimir) „Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale”.
Acum 2 ore
13:20
Literatura română, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028 Veridica.md
Eram la o lansare a unui număr de revistă „Granta”. Demult. La Londra. La „Frontline”, un club al ziariștilor englezi. Costul intrării era de 15 lire. Erau vreo 60 de scaune. Niciun loc liber.
Acum 4 ore
12:40
Românca Ana Bărbosu a fost votată cea mai bună gimnastă a anului 2025 în Europa Veridica.md
A depășit-o cu aproape 40% din opțiuni pe următoarea clasată, ucraineanca Taisia Onofriciuk.
12:40
Panica imperialiștilor ruși Veridica.md
Imperialiștii ruși trăiesc în ultima vreme momente de panică, din cele mai dramatice, mai stresante ca niciodată. Crezul lor mesianic, șovin este supus unui test neobișnuit, neîncercat până acum, zguduindu-le puternic orgoliul colectiv „patriotic”.
12:20
Proiecții de filme românești la Bălți, Cahul și Chișinău Veridica.md
Peliculele vor fi subtitrate în limba franceză.
12:10
Fermierii din R. Moldova vor plăti doar 30% din primele de asigurare Veridica.md
Guvernul menține subvenția de 70% pentru asigurările agricole.
12:10
DEZINFORMARE: Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie Veridica.md
Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie inițiată de guvernare pentru a crea impresia că îi pasă de oameni, potrivit presei pro-ruse din Republica Moldova.
12:00
Germania va boicota parada naţiunilor din deschiderea Jocurilor Paralimpice 2026 Veridica.md
Ucraina și Estonia au anunţat că vor boicota în totalitate ceremonia de deschidere.
11:50
Fotbal, fete: România – Republica Moldova 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale Veridica.md
Turneul final e anul viitor, în Brazilia.
11:40
Portul Giurgiulești devine obiectiv strategic Veridica.md
Guvernul a aprobat noi reguli pentru investiții.
Acum 6 ore
11:00
MAE: Nicio victimă printre cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu Veridica.md
Celula de Criză a MAE a anunțat că situația în Orientul Mijlociu nu s-a schimbat semnificativ și că nu există victime sau persoane rănite printre moldovenii aflați în regiune.
10:30
Guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă în sectorul energetic Veridica.md
La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, Executivul a aprobat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile.
10:10
Universitatea de Stat din Moldova are un nou rector Veridica.md
Comunitatea academică a USM a ales-o pe Otilia Dandara în funcția de rector pentru un mandat de patru ani.
09:30
Riscuri de perturbare a traficului aerian în Cipru Veridica.md
Autoritățile din R. Moldova au recomandat cetățenilor aflați în Cipru sau care intenționează să călătorească acolo să verifice din timp disponibilitatea zborurilor.
Acum 8 ore
09:00
Lipsa kerosenului în Cuba continuă până în aprilie Veridica.md
Insula caraibiană trece printr-o criză energetică de proporţii.
08:30
Franţa şi Marea Britanie îşi întăresc prezenţa militară în Marea Mediterană Veridica.md
Nave de război aeriene şi marine se îndreaptă deja spre Cipru.
08:10
Cel puţin 11 morţi în atacurile israeliene asupra Libanului Veridica.md
Sute de persoane au fost rănite, iar aproape 60.000 de persoane şi-au părăsit deja locuinţele.
07:50
Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal, Mashhad Veridica.md
Fostul lider suprem iranian va fi înhumat în sanctuarul Imamului Reza din orașul considerat sfânt de musulmanii șiiți.
07:40
Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai Veridica.md
Iranul continuă loviturile sale în Golf ca represalii la atacurile americane și israeliene.
Acum 24 ore
21:40
Fermierii se tem că scumpirea carburanților în contextul situației din Orientul Mijlociu ar putea afecta și sectorul agricol din R. Moldova Veridica.md
Guvernul confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică.
21:10
Ministrul Energiei a participat la reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, la Baku Veridica.md
În intervenția sa, ministrul Dorin Junghietu a subliniat transformarea profundă a sectorului energetic al Republicii Moldova, impulsionată de provocările din domeniul energetic.
21:00
Situația cetățenilor moldoveni în Orientul Mijlociu. Două persoane care dețin și cetățenia României, vor pleca cu autobuzul Ambasadei României Veridica.md
MAE recepționează sesizări și din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în alte state, precum Filipine, Maldive, Tanzania sau Sri Lanka, care se confruntă cu anularea zborurilor.
18:20
Qatar ar fi lansat propriile atacuri asupra Iranului Veridica.md
Surse israeliene spun că și Arabia Saudită ia în calcul operațiuni similare.
Ieri
14:00
Banca Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană Veridica.md
Moscova contestă decizia UE de prelungire a înghețării unor active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde euro.
13:50
Peste 100 de moldoveni din Israel, Qatar și EAU solicită evacuarea Veridica.md
Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
13:40
Israelul anunță că a atacat palatul prezidențial dinTeheran Veridica.md
Alte rachete israeliene au vizat sediul Consiliului Suprem de Securitate Națională iranian.
12:50
România: rectorul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, Mihai Dimian, e propus în funcţia de ministru al Educaţiei Veridica.md
A lucrat zece ani în Statele Unite.
12:20
Încă două sate ucrainene ar fi fost ocupate de armata rusă Veridica.md
Anunțul a fost făcut de ministerul Apărării de la Moscova.
11:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Statele europene sacrifică pacea din Ucraina pentru a înfrunta Rusia Veridica.md
UE întreține artificial conflictul armat din Ucraina, sabotează negocierile de pace și transformă Kievul într-un cap de pod antirusesc, potrivit presei pro-Kremlin, care îl citează pe ministrul de Externe, Serghei Lavrov.
11:10
Israelul anunță că armata sa va ocupa noi poziții în Liban Veridica.md
Gruparea teroristă șiită Hezbollah continuă să atace bazele militare israeliene.
10:50
Peste trei sute de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu Veridica.md
Au trecut din Israel în Egipt, de unde au venit cu două zboruri, în sistem charter.
10:20
R. Moldova marchează patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE Veridica.md
 Bruxelles-ul își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al țării, a anunțat Delegația UE la Chișinău.
10:10
Trump se laudă cu arsenalul militar „nelimitat” al SUA Veridica.md
Liderul american spune că Statele Unite pot purta războaie „la nesfârșit”.
10:00
Noul ambasador al R. Moldova în România a prezentat scrisorile de acreditare Veridica.md
Oana Țoiu, și-a exprimat încrederea că mandatul noului Ambasador va genera un nou impuls relațiilor moldo-române.
10:00
Armata rusă lovește, din nou, infrastructura portuară de la Odesa, din sudul Ucrainei Veridica.md
Nu s-au înregistrat victime.
09:50
JD Vance: acțiunile SUA nu vizează neapărat schimbarea regimului de la Teheran Veridica.md
Obiectivul principal al lui Trump este să se asigure că Iranul nu va dobândi niciodată o armă nucleară.
2 martie 2026
20:40
Guvernul iranian cheamă populația la mitinguri de susținere a regimului islamic Veridica.md
Demonstrațiile ar urma și să îi aducă un omagiu fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă.
20:20
NATO nu se va implica în operațiunile militare îndreptate împotriva Iranului Veridica.md
Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a salutat acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva programului nuclear iranian.
19:00
Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a zborurilor Veridica.md
Autoritățile recomandă pasagerilor să se deplaseze la aeroport doar după ce au fost contactați direct de compania aeriană, doar în baza unei confirmări clare a orei de plecare, să urmeze instrucțiunile oficiale.
17:40
Atac masiv cu drone ucrainene asupra orașului portuar rusesc Novorosiisk, de la Marea Neagră Veridica.md
Rusia, care restricționează informațiile despre atacurile asupra propriei armate, nu a menționat nicio daună adusă activelor sale militare.
16:50
Cel puțin șase oameni au fost uciși în atacuri aeriene lansate de armata rusă asupra Ucrainei Veridica.md
Printre victime e o femeie de 80 de ani.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Rusia: Comitetul Anti-Război a fost declarat organizație „teroristă” Veridica.md
A fost înființat în străinătate, după ce trupele Moscovei au invadat Ucraina.
14:30
Maia Sandu: În 1992, agresorul a fost Rusia. Astăzi, în Ucraina, agresorul este Rusia Veridica.md
Șefa statului a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.
13:10
Germania nu se va alătura operaţiunilor militare din Orientul Mijlociu Veridica.md
Unități ale armatei germanei staționează în prezent în Iordania și Irak.
13:10
Tiraspolul va restricționa accesul la finanțarea „externă” Veridica.md
Controlarea sprijinului extern și a celui din partea Chișinăului de către Tiraspol care va decide dacă banii vor ajunge în conturile băncilor din regiune sau nu; marcarea „Zilei apărătorului patriei” cu implicarea copiilor în antrenamente militare și întrevederea între vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, și Vitali Ignatiev, precum și ordinul oferit liderului separatist, Vadim Krasnoselski, de către Patriarhul Kiril al Rusiei au fost cele mai reflectate subiecte în presa din stânga Nistrului în ultimele două săptămâni.
12:20
Armata rusă susține că a ocupat încă trei sate ucrainene Veridica.md
Agențiile internaționale de știri precizează că nu au putut verifica informația în mod independent.
12:10
DEZINFORMARE: Republica Moldova este afectată de criză energetică din cauza PAS Veridica.md
Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică de amploare de când la putere a ajuns Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate care au decis să rupă relațiile cu Rusia, susține presa de propagandă de la Moscova.
11:40
Președintele României, Nicuşor Dan, face o vizită în Polonia Veridica.md
Relaţia bilaterală e fundamentată pe parteneriatul strategic.
11:40
Aeronavă americană F-15, filmată când se prăbuşeşte în Kuweit Veridica.md
Ministerul Apărării din Kuweit a declarat că „mai multe avioane militare americane” s-au prăbușit astăzi.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.