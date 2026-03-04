Fotbal, fete: România – Republica Moldova 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale

13:10

Controlarea sprijinului extern și a celui din partea Chișinăului de către Tiraspol care va decide dacă banii vor ajunge în conturile băncilor din regiune sau nu; marcarea „Zilei apărătorului patriei” cu implicarea copiilor în antrenamente militare și întrevederea între vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, și Vitali Ignatiev, precum și ordinul oferit liderului separatist, Vadim Krasnoselski, de către Patriarhul Kiril al Rusiei au fost cele mai reflectate subiecte în presa din stânga Nistrului în ultimele două săptămâni.