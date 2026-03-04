Literatura română, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028

Eram la o lansare a unui număr de revistă „Granta”. Demult. La Londra. La „Frontline”, un club al ziariștilor englezi. Costul intrării era de 15 lire. Erau vreo 60 de scaune. Niciun loc liber.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md