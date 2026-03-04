Literatura română, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028
Veridica.md, 4 martie 2026 13:20
Eram la o lansare a unui număr de revistă „Granta”. Demult. La Londra. La „Frontline”, un club al ziariștilor englezi. Costul intrării era de 15 lire. Erau vreo 60 de scaune. Niciun loc liber.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 30 minute
13:20
Eram la o lansare a unui număr de revistă „Granta”. Demult. La Londra. La „Frontline”, un club al ziariștilor englezi. Costul intrării era de 15 lire. Erau vreo 60 de scaune. Niciun loc liber.
Acum 2 ore
12:40
A depășit-o cu aproape 40% din opțiuni pe următoarea clasată, ucraineanca Taisia Onofriciuk.
12:40
Imperialiștii ruși trăiesc în ultima vreme momente de panică, din cele mai dramatice, mai stresante ca niciodată. Crezul lor mesianic, șovin este supus unui test neobișnuit, neîncercat până acum, zguduindu-le puternic orgoliul colectiv „patriotic”.
12:20
Peliculele vor fi subtitrate în limba franceză.
12:10
Guvernul menține subvenția de 70% pentru asigurările agricole.
12:10
DEZINFORMARE: Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie # Veridica.md
Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie inițiată de guvernare pentru a crea impresia că îi pasă de oameni, potrivit presei pro-ruse din Republica Moldova.
12:00
Ucraina și Estonia au anunţat că vor boicota în totalitate ceremonia de deschidere.
11:50
Turneul final e anul viitor, în Brazilia.
Acum 4 ore
11:40
Guvernul a aprobat noi reguli pentru investiții.
11:00
Celula de Criză a MAE a anunțat că situația în Orientul Mijlociu nu s-a schimbat semnificativ și că nu există victime sau persoane rănite printre moldovenii aflați în regiune.
10:30
La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, Executivul a aprobat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile.
10:10
Comunitatea academică a USM a ales-o pe Otilia Dandara în funcția de rector pentru un mandat de patru ani.
Acum 6 ore
09:30
Autoritățile din R. Moldova au recomandat cetățenilor aflați în Cipru sau care intenționează să călătorească acolo să verifice din timp disponibilitatea zborurilor.
09:00
Insula caraibiană trece printr-o criză energetică de proporţii.
08:30
Nave de război aeriene şi marine se îndreaptă deja spre Cipru.
08:10
Sute de persoane au fost rănite, iar aproape 60.000 de persoane şi-au părăsit deja locuinţele.
07:50
Fostul lider suprem iranian va fi înhumat în sanctuarul Imamului Reza din orașul considerat sfânt de musulmanii șiiți.
Acum 8 ore
07:40
Iranul continuă loviturile sale în Golf ca represalii la atacurile americane și israeliene.
Acum 24 ore
21:40
Fermierii se tem că scumpirea carburanților în contextul situației din Orientul Mijlociu ar putea afecta și sectorul agricol din R. Moldova # Veridica.md
Guvernul confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică.
21:10
Ministrul Energiei a participat la reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, la Baku # Veridica.md
În intervenția sa, ministrul Dorin Junghietu a subliniat transformarea profundă a sectorului energetic al Republicii Moldova, impulsionată de provocările din domeniul energetic.
21:00
Situația cetățenilor moldoveni în Orientul Mijlociu. Două persoane care dețin și cetățenia României, vor pleca cu autobuzul Ambasadei României # Veridica.md
MAE recepționează sesizări și din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în alte state, precum Filipine, Maldive, Tanzania sau Sri Lanka, care se confruntă cu anularea zborurilor.
18:20
Surse israeliene spun că și Arabia Saudită ia în calcul operațiuni similare.
14:00
Moscova contestă decizia UE de prelungire a înghețării unor active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde euro.
13:50
Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Ieri
13:40
Alte rachete israeliene au vizat sediul Consiliului Suprem de Securitate Națională iranian.
12:50
România: rectorul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, Mihai Dimian, e propus în funcţia de ministru al Educaţiei # Veridica.md
A lucrat zece ani în Statele Unite.
12:20
Anunțul a fost făcut de ministerul Apărării de la Moscova.
11:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Statele europene sacrifică pacea din Ucraina pentru a înfrunta Rusia # Veridica.md
UE întreține artificial conflictul armat din Ucraina, sabotează negocierile de pace și transformă Kievul într-un cap de pod antirusesc, potrivit presei pro-Kremlin, care îl citează pe ministrul de Externe, Serghei Lavrov.
11:10
Gruparea teroristă șiită Hezbollah continuă să atace bazele militare israeliene.
10:50
Au trecut din Israel în Egipt, de unde au venit cu două zboruri, în sistem charter.
10:20
Bruxelles-ul își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al țării, a anunțat Delegația UE la Chișinău.
10:10
Liderul american spune că Statele Unite pot purta războaie „la nesfârșit”.
10:00
Oana Țoiu, și-a exprimat încrederea că mandatul noului Ambasador va genera un nou impuls relațiilor moldo-române.
10:00
Nu s-au înregistrat victime.
09:50
Obiectivul principal al lui Trump este să se asigure că Iranul nu va dobândi niciodată o armă nucleară.
2 martie 2026
20:40
Demonstrațiile ar urma și să îi aducă un omagiu fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă.
20:20
Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a salutat acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva programului nuclear iranian.
19:00
Autoritățile recomandă pasagerilor să se deplaseze la aeroport doar după ce au fost contactați direct de compania aeriană, doar în baza unei confirmări clare a orei de plecare, să urmeze instrucțiunile oficiale.
17:40
Atac masiv cu drone ucrainene asupra orașului portuar rusesc Novorosiisk, de la Marea Neagră # Veridica.md
Rusia, care restricționează informațiile despre atacurile asupra propriei armate, nu a menționat nicio daună adusă activelor sale militare.
16:50
Cel puțin șase oameni au fost uciși în atacuri aeriene lansate de armata rusă asupra Ucrainei # Veridica.md
Printre victime e o femeie de 80 de ani.
15:00
A fost înființat în străinătate, după ce trupele Moscovei au invadat Ucraina.
14:30
Șefa statului a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Unități ale armatei germanei staționează în prezent în Iordania și Irak.
13:10
Controlarea sprijinului extern și a celui din partea Chișinăului de către Tiraspol care va decide dacă banii vor ajunge în conturile băncilor din regiune sau nu; marcarea „Zilei apărătorului patriei” cu implicarea copiilor în antrenamente militare și întrevederea între vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, și Vitali Ignatiev, precum și ordinul oferit liderului separatist, Vadim Krasnoselski, de către Patriarhul Kiril al Rusiei au fost cele mai reflectate subiecte în presa din stânga Nistrului în ultimele două săptămâni.
12:20
Agențiile internaționale de știri precizează că nu au putut verifica informația în mod independent.
12:10
Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică de amploare de când la putere a ajuns Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate care au decis să rupă relațiile cu Rusia, susține presa de propagandă de la Moscova.
11:40
Relaţia bilaterală e fundamentată pe parteneriatul strategic.
11:40
Ministerul Apărării din Kuweit a declarat că „mai multe avioane militare americane” s-au prăbușit astăzi.
11:30
Ambasadele R. Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat un număr semnificativ de solicitări de la cetățeni moldoveni # Veridica.md
Nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.
11:10
Tenis: Cristina Bucşa, născută la Chişinău, care a câştigat titlul la Merida (Mexic), a făcut un salt de 32 de locuri şi este acum pe poziţia a 31-a în lume, cea mai bună clasare din carieră # Veridica.md
După o săptămână în care nu au jucat, româncele din Top 100 au regresat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.