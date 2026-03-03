Încă două sate ucrainene ar fi fost ocupate de armata rusă
Veridica.md, 3 martie 2026 12:20
Anunțul a fost făcut de ministerul Apărării de la Moscova.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Statele europene sacrifică pacea din Ucraina pentru a înfrunta Rusia # Veridica.md
UE întreține artificial conflictul armat din Ucraina, sabotează negocierile de pace și transformă Kievul într-un cap de pod antirusesc, potrivit presei pro-Kremlin, care îl citează pe ministrul de Externe, Serghei Lavrov.
Gruparea teroristă șiită Hezbollah continuă să atace bazele militare israeliene.
Au trecut din Israel în Egipt, de unde au venit cu două zboruri, în sistem charter.
Bruxelles-ul își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al țării, a anunțat Delegația UE la Chișinău.
Liderul american spune că Statele Unite pot purta războaie „la nesfârșit”.
Oana Țoiu, și-a exprimat încrederea că mandatul noului Ambasador va genera un nou impuls relațiilor moldo-române.
Nu s-au înregistrat victime.
Obiectivul principal al lui Trump este să se asigure că Iranul nu va dobândi niciodată o armă nucleară.
Demonstrațiile ar urma și să îi aducă un omagiu fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă.
Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a salutat acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva programului nuclear iranian.
Autoritățile recomandă pasagerilor să se deplaseze la aeroport doar după ce au fost contactați direct de compania aeriană, doar în baza unei confirmări clare a orei de plecare, să urmeze instrucțiunile oficiale.
Atac masiv cu drone ucrainene asupra orașului portuar rusesc Novorosiisk, de la Marea Neagră # Veridica.md
Rusia, care restricționează informațiile despre atacurile asupra propriei armate, nu a menționat nicio daună adusă activelor sale militare.
Cel puțin șase oameni au fost uciși în atacuri aeriene lansate de armata rusă asupra Ucrainei # Veridica.md
Printre victime e o femeie de 80 de ani.
A fost înființat în străinătate, după ce trupele Moscovei au invadat Ucraina.
Șefa statului a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.
Unități ale armatei germanei staționează în prezent în Iordania și Irak.
Controlarea sprijinului extern și a celui din partea Chișinăului de către Tiraspol care va decide dacă banii vor ajunge în conturile băncilor din regiune sau nu; marcarea „Zilei apărătorului patriei” cu implicarea copiilor în antrenamente militare și întrevederea între vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, și Vitali Ignatiev, precum și ordinul oferit liderului separatist, Vadim Krasnoselski, de către Patriarhul Kiril al Rusiei au fost cele mai reflectate subiecte în presa din stânga Nistrului în ultimele două săptămâni.
Agențiile internaționale de știri precizează că nu au putut verifica informația în mod independent.
Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică de amploare de când la putere a ajuns Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate care au decis să rupă relațiile cu Rusia, susține presa de propagandă de la Moscova.
Relaţia bilaterală e fundamentată pe parteneriatul strategic.
Ministerul Apărării din Kuweit a declarat că „mai multe avioane militare americane” s-au prăbușit astăzi.
Ambasadele R. Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat un număr semnificativ de solicitări de la cetățeni moldoveni # Veridica.md
Nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.
Tenis: Cristina Bucşa, născută la Chişinău, care a câştigat titlul la Merida (Mexic), a făcut un salt de 32 de locuri şi este acum pe poziţia a 31-a în lume, cea mai bună clasare din carieră # Veridica.md
După o săptămână în care nu au jucat, româncele din Top 100 au regresat.
Friedrich Merz se va întâlni mâine cu preşedintele SUA Donald Trump.
Iranul întreprinde lovituri asupra statelor din Golf începând de sâmbătă, ca ripostă la moartea ayatollahului Khamenei.
România și bizara participare a președintelui la Consiliul pentru Pace - [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.md
Cosmin Popa prezintă un nou episod ISTORIA DEZINFORMĂRII despre lucruri aproape deloc discutate în România.
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se află într-o vizită în Republica Moldova.
Deși Rusia a negat implicarea în conflict, împotriva forțelor moldovenești, alături de forțele separatiste au fost implicați militari ruși din Armată a 14-a cu tehnică militară grea.
Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul Mijlociu.
Trei persoane au fost rănite de resturile unei drone căzute peste o casă din orașul Novorossiisk.
Presa americană relatase anterior despre deschiderea administraţiei Trump către discuţii cu liderii de la Teheran.
Tirurile de rachete iraniene au vizat mai multe ţinte de pe teritoriul Emiratelor, în Dubai şi Abu Dhabi.
Franța a denunțat „atacurile masive și nejustificate” efectuate de Iran contra altor state.
Luni, 2 martie, în R. Moldova vor avea loc evenimente de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992. La Chișinău, manifestările vor începe cu depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt,
Alianța este preocupată de securitatea tuturor celor 32 de membri ai săi.
Frontierele țării au fost deja întărite, la fel ca și mai multe zone „sensibile”.
Preşedintele Nicuşor Dan: „România este în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă, chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ” # Veridica.md
El afirmă că prioritară este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict.
Pe 14 martie, pentru prima dată, campania „Generația pădurii” va trece Prutul. Cetățeni ai Republicii Moldova și ai României vor planta arbori pe ambele maluri, într-un gest comun de responsabilitate față de mediu.
Patru persoane implicate în trafic de migranţi au fost depistate când încercau să ajute şase oameni din Bangladesh să treacă ilegal graniţa de pe Prut # Veridica.md
Sunt doi cetăţeni români şi doi ai Republicii Moldova.
Cetățenii moldoveni din Israel, îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările. Situația de securitate rămâne complicată # Veridica.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a reiterat apelul către conaționali să respecte cu strictețe măsurile de precauție impuse de autoritățile locale.
Cele două echipe naționale s-ar putea întâlni în faza eliminatorie a turneului.
Celula de Criză a MAE monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Niciun cetățean moldovean nu a fost rănit # Veridica.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite. MAE recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale. În Statul Qatar, spațiul aerian rămâne închis, în contextul atacurilor cu rachete și drone asupra unor obiective militare, inclusiv baza aeriană Al-Udeid. Autoritățile qatareze au anunțat că situația este sub control și au îndemnat populația să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale. Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite monitorizează permanent evoluția evenimentelor și verifică eventualul impact asupra cetățenilor moldoveni. Astfel, autoritățile informează că nu sunt înregistrați cetățeni moldoveni printre victime sau persoane rănite, în urma atacuri cu drone asupra Aeroportului Dubai (DBX) și Aeroportului Abu Dhabi (AUH). Conform informațiilor comunicate de Ambasada RM în Turcia, acreditată prin cumul pentru Egipt, spațiul aerian al Egiptului rămâne operațional, o companie aeriană turcă a anunțat suspendarea zborurilor către Liban și Iordania până la 2 martie. Se recomandă verificarea permanentă a statutului curselor înainte de deplasarea la aeroport. În contextul evenimentelor recente din Iran, situația de securitate în zonă este instabilă și se poate schimba rapid, pot fi impuse măsuri suplimentare de securitate și restricții, există risc de tensiuni regionale și evoluții imprevizibile. Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru trafic obișnuit de pasageri, anunță Ambasada RM în Azerbaidjan, acreditată prin cumul și pentru Republica Islamică Iran
Teheranul amenință că va răzbuna moartea ayatollahului Khamenei cu „o forță pe care nu au cunoscut-o niciodată”.
Explozii puternice au fost auzite astăzi în Teheran și Ierusalim.
Toate zborurile din emiratul arab sunt suspendate.
El a acuzat regimul de la Teheran că "a ales să devină complicele lui Putin" și i-a furnizat drone Shahed.
Protocoalele de securitate au fost activate la nivelul fiecărei agenţii cu atribuţii în domeniu.
Donald Trump şi Benjamin Netanyahu susţin că ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis.
Secretarul general al ONU avertizează cu privire la consecințe grave dacă ostilitățile în Orientul Mijlociu nu încetează # Veridica.md
Israelul îl acuză de ipocrizie pe Antonio Guterres, pentru condamnarea atacurilor împotriva Iranului.
