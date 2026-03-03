Încă două sate ucrainene ar fi fost ocupate de armata rusă

14:10

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite. MAE recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale. În Statul Qatar, spațiul aerian rămâne închis, în contextul atacurilor cu rachete și drone asupra unor obiective militare, inclusiv baza aeriană Al-Udeid. Autoritățile qatareze au anunțat că situația este sub control și au îndemnat populația să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale. Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite monitorizează permanent evoluția evenimentelor și verifică eventualul impact asupra cetățenilor moldoveni. Astfel, autoritățile informează că nu sunt înregistrați cetățeni moldoveni printre victime sau persoane rănite, în urma atacuri cu drone asupra Aeroportului Dubai (DBX) și Aeroportului Abu Dhabi (AUH). Conform informațiilor comunicate de Ambasada RM în Turcia, acreditată prin cumul pentru Egipt, spațiul aerian al Egiptului rămâne operațional, o companie aeriană turcă a anunțat suspendarea zborurilor către Liban și Iordania până la 2 martie. Se recomandă verificarea permanentă a statutului curselor înainte de deplasarea la aeroport. În contextul evenimentelor recente din Iran, situația de securitate în zonă este instabilă și se poate schimba rapid, pot fi impuse măsuri suplimentare de securitate și restricții, există risc de tensiuni regionale și evoluții imprevizibile. Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru trafic obișnuit de pasageri, anunță Ambasada RM în Azerbaidjan, acreditată prin cumul și pentru Republica Islamică Iran