Aproape 40.000 de persoane au trecut frontiera în 24 de ore: 20 de străini au primit refuz de intrare

Doi șoferi, prinși drogați la volan în Chișinău. Unul avea trei tipuri de substanțe în organism Polițiștii Secției patrulare Chișinău din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au depistat doi conducători auto care au urcat la volan sub influența substanțelor narcotice. Primul caz a fost înregistrat pe strada Muncești. Oamenii legii au stopat un automobil […]