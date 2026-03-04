Aproape 40.000 de persoane au trecut frontiera în 24 de ore: 20 de străini au primit refuz de intrare
SafeNews, 4 martie 2026 10:10
Aproape 40 de mii de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, au fost înregistrate 39.848 de traversări ale persoanelor și 10.742 de traversări ale mijloacelor de transport. 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară, după verificările efectuate în punctele de trecere.
Acum 5 minute
10:30
Republica Moldova ar putea intra, pentru 60 de zile, în stare de alertă în sectorul energetic. Inițiativa a fost propusă Guvernului de Centrul Național de Management al Crizelor, la solicitarea Ministerului Energiei și a ANRE, și urmează să fie analizată de Cabinetul de Miniștri. Autoritățile explică faptul că este vorba despre un mecanism de prevenție,
Acum 15 minute
10:20
Minorii ajung tot mai des în centrul rețelelor de trafic de droguri, iar autoritățile anunță măsuri mai dure pentru cei care îi folosesc în aceste scheme. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat, într-o emisiune televizată, că traficanții exploatează în mod deliberat copiii, în special pe cei care nu au atins vârsta răspunderii penale.
Acum 30 minute
10:10
Aproape 40 de mii de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, au fost înregistrate 39.848 de traversări ale persoanelor și 10.742 de traversări ale mijloacelor de transport. 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară, după verificările efectuate în punctele de trecere.
Acum o oră
10:00
Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 2 ore
08:40
Partidul Acțiune și Solidaritate respinge acuzațiile potrivit cărora ar încerca să preia controlul asupra Primăriei Durlești, după reținerea primăriței Eleonora Șaran, și afirmă că nu are nicio implicare în acțiunile organelor de urmărire penală. Reacția a fost oferită pentru UNIMEDIA. Purtătoarea de cuvânt a formațiunii, Adriana Vlas, a declarat că dosarul în care sunt vizați
Acum 4 ore
08:20
Guvernul britanic reacționează după atacul cu drone asupra bazei din Cipru: Nava de război trimisă # SafeNews
Au trimis un distrugător de război în Cipru după ce o bază militară britanică a fost vizată de drone. Guvernul de la Londra a confirmat desfășurarea navei HMS Dragon, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer, după o discuție cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides.
08:00
OFICIAL! Poșta Moldovei oprește temporar trimiterile către opt state din Orientul Mijlociu # SafeNews
Expedierea coletelor și scrisorilor către mai multe state din Orientul Mijlociu a fost oprită începând de ieri, 3 martie, după ce traficul aerian spre aceste destinații a fost suspendat. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei. Măsura vizează trimiterile poștale internaționale către Israel, Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Liban, Qatar și Bahrain. Potrivit
07:50
Cerea câte 14.000 de dolari pentru a scoate ilegal bărbați din Ucraina și a-i trece în Republica Moldova, promițându-le o rută sigură și un plan bine pus la punct pentru a solicita ulterior statut de refugiat. Vorbim despre un fost angajat al unui centru teritorial de recrutare din regiunea Harkov, reținut de organele de drept
07:40
Un artist cunoscut din Marea Britanie ajunge după gratii pentru 12 ani, după ce a condus cu viteză excesivă și sub influența alcoolului, a trecut pe roșu la mai multe semafoare, provocând moartea unui student de 20 de ani, pe care l-a lovit și apoi l-a abandonat pe carosabil. Rapperul Ghetts, pe numele real Justin
07:30
Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universității de Stat din Moldova, în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al instituției. Conform rezultatelor oficiale, Otilia Dandara a obținut 796 de voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Florentin Paladi, cu 631 de voturi, iar
07:30
Cer predominant însorit în toată țara. Temperaturile cresc ușor față de zilele precedente. Maximele ajung până la +12 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, miercuri, 4 martie, vremea va fi stabilă în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Cerul va fi în mare parte senin, iar precipitațiile nu sunt prognozate. Vântul va sufla din vest
07:30
Doi cetățeni ai Republicii Moldova vor fi evacuați mâine din Israel, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar alte zeci de solicitări sunt analizate în Qatar și Emiratele Arabe Unite, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care precizează că monitorizează permanent situația și menține legătura cu misiunile diplomatice din regiune. Cei doi moldoveni
07:20
Jurnaliștii de la Wall Street Journal, Axios și Haaretz dezvăluie detalii din discuțiile de la Casa Albă pe tema intervenției din Iran. Jurnaliștii raportează că președintele SUA, Donald Trump ia în considerare sprijinirea grupurilor înarmate care se opun regimului din Iran, inclusiv facțiuni kurde. Oficialii au declarat că Trump a vorbit duminică cu liderii kurzi din
07:10
În cadrul vizitei de lucru în Germania, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut la Hamburg întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului de afaceri și ai sectorului academic. Oficialul moldovean s-a întâlnit cu primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher, care este și prim-ministru al landului federal. Cei doi au discutat despre consolidarea
07:00
Ministrul chinez de externe Wang Yi i-a transmis marți omologului său israelian Gideon Saar că China se opune atacurilor militare lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și solicită încetarea imediată a ostilităților, potrivit ministerului de la Beijing, citat de Reuters. „Forța nu poate rezolva cu adevărat problemele; dimpotrivă, ea creează adesea altele noi și
06:50
Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse inclusiv anonim, online sau fizic, iar fiecare instituție este obligată să desemneze un coordonator și o comisie de examinare a cazurilor. Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit MEC, regulamentul definește responsabilități clare pentru instituții, proceduri transparente pentru sesizarea și
06:40
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile # SafeNews
Planul de extindere a războiului în Golf, conceput după conflictul de anul trecut cu Israelul, a fost pus în aplicare în ciuda morții lui Khamenei, scrie Financial Times. Atacurile au creat haos și îngrijorare în Golf, ridicând mizele conflictului, exact ce și-a dorit Teheranul, dar ar putea avea și efecte adverse, spun analiștii citați de Reuters.
Acum 6 ore
06:30
În perioada 1–3 martie, Parlamentul Republicii Moldova a găzduit vizita oficială a unei delegații a Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, condusă de Fabian Hamilton, președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Delegația a avut întrevederi la Parlamentul Republicii Moldova cu Radu Marian, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Unit, și
06:20
Secțiunea ucraineană a conductei Drujba, prin care este transportat petrolul rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost avariată grav de incendiu în urma unui atac rusesc în ianuarie, a susținut marți ministrul ucrainean al energiei Denis Șmîhal, în timp ce premierul ungar Viktor Orban a criticat răspunsul 'impertinent' al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski față de
06:10
Agenția Națională Transport Auto anunță aplicarea unei noi metodologii de calcul pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, începând cu 1 martie 2026. Documentul stabilește pașii clari pentru calcularea, aprobarea și verificarea tarifelor. Prețul unei călătorii va depinde de tipul vehiculului, distanța parcursă, fluxul de pasageri și specificul fiecărei rute. Reprezentanții instituției
Acum 24 ore
20:20
Războiul din Orientul Mijlociu: Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită în miezul nopţii # SafeNews
În timp ce ambasada americană din Riad, Arabia Saudită, a fost ţinta unor atacuri cu drone iraniene, avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit ţara din Orientul Mijlociu în miezul nopţii, fără să se ştie dacă atacantul echipei Al-Nassr se afla la bord, notează Digi24. Pe site-ul Flightradar24, internauţii au văzut avionul Bombardier Global Express
16:40
Jocurile Paralimpice: Echipamentul sportivilor ucraineni, considerat politic, interzis la Milano-Cortina 2026 # SafeNews
Comitetul Paralimpic Internațional a interzis Ucrainei să poarte la ceremonii uniforme cu harta țării, pe motiv că acestea sunt simboluri politice. Comitetul Paralimpic Internațional a decis marți să interzică echipei Ucrainei folosirea unor uniforme care includ harta țării, motivul fiind că designul are caracter politic, scrie Kyiv Post, transmite Mediafax. Valeriy Sushkevych, președintele Comitetului Național Paralimpic al
16:40
Noi modele de pașapoarte pentru moldoveni vor fi lansate cel târziu până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect elaborat de Agenția Servicii Publice cu sprijinul Ministerul Afacerilor Interne. Documentele vor include cipuri electronice fără contact, date personalizate și elemente avansate de securitate, aliniate standardelor internaționale, pentru a preveni falsificarea și a permite utilizarea porților
16:30
Inspectoratul Național de Securitate Publică a sancționat 2.422 de șoferi pentru utilizarea telefonului mobil la volan, în perioada 5–28 februarie. Acțiunile de prevenire și control au fost desfășurate de inspectorii de patrulare la nivel național. Oamenii legii au verificat respectarea regulilor privind folosirea dispozitivelor mobile în timpul conducerii vehiculelor. Potrivit datelor oficiale, 2.422 de conducători
16:00
Federația de Judo din Republica Moldova și Federația de Judo din Uzbekistan au semnat un Memorandum de colaborare care consolidează relațiile sportive dintre cele două state. Documentul a fost semnat în prezența președintelui Federației de Judo din Moldova, Andrei Golban, și a președintelui Federației de Judo din Uzbekistan, Azizjon Kamilov, care este și vicepreședinte al
16:00
Carolina Novac, mesaj la FORUMUL FEMEILOR ÎN ENERGIE 2026 despre rolul femeilor în tranziția verde # SafeNews
Carolina Novac, secretară de stat la Ministerul Energiei, a participat la o dezbatere dedicată rolului femeilor în transformarea sectorului energetic. Discuțiile au avut loc în cadrul forumului organizat de Women in Energy Moldova, care a reunit lideri din instituții publice, companii private și organizații de profil. Panelul a pus accent pe deciziile strategice care accelerează
15:40
Războiul din Ucraina, atacuri, urmăriri penale abuzive: mediul devine din ce în ce mai ostil profesioniştilor din mass-media, a subliniat marţi Platforma Consiliului Europei pentru Siguranţa Jurnaliştilor, scrie AFP. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei rămâne „cea mai mare sursă de pericol pentru jurnalişti", patru profesionişti din mass-media fiind ucişi în 2025, alţii răniţi şi mulţi care
15:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la reuniunea ministerială organizată la Baku, în Azerbaidjan. Evenimentul a adunat delegații din 27 de state, 11 instituții financiare internaționale și 49 de companii din domeniul energetic. Reuniunea a fost deschisă de președintele Ilham Aliyev. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea capacităților de transport al gazelor și pe investiții în
15:10
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane, în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro. Acțiunea a avut loc în sectorul Rîș
15:00
VIDEO | Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu # SafeNews
Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a făcut luni seară o vizită neașteptată într-un centru comercial din Dubai, în contextul escaladării militare generate de riposta Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Teheranului începând de sâmbătă, relatează agenția Anadolu. Imagini și înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare l-au arătat […] Articolul VIDEO | Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:50
Inspectorii din cadrul Inspectoratul pentru Protecția Mediului au desfășurat controale în raionul Briceni pentru a opri intervențiile ilegale asupra arborilor din spațiile verzi. Pe sectorul de drum Lipcani–Șirăuți, echipele de control au depistat patru pini cărora le-au fost tăiate crengile fără autorizație. Proprietarii gospodăriei au motivat că arborii ar fi creat disconfort, însă legea nu […] Articolul FOTO | Crengi tăiate fără autorizație, inspectorii au aplicat amenzi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:50
Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată UE din cauza ultimei decizii privind activele rusești înghețate # SafeNews
Banca centrală a Rusiei a anunțat marți că a depus o plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, cu sediul în Luxemburg, contestând o decizie adoptată în decembrie 2025 de a-i îngheța pe termen nelimitat activele din Europa, transmite Reuters. Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane […] Articolul Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată UE din cauza ultimei decizii privind activele rusești înghețate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu precizări privind importurile de lapte din Ucraina, după ordinul emis la 23 februarie 2026. Instituția anunță că reduce controalele la loturile de lapte ambalat provenit din Ucraina. Monitorizarea consolidată va continua doar pentru importurile de lapte în vrac. Decizia vine după ce autoritățile au testat un număr […] Articolul ANSA reduce controalele la laptele ambalat din Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Patru ani de la cererea de aderare la UE. Cristina Gherasimov: Moldova a deschis negocierile pentru jumătate din capitole # SafeNews
Astăzi se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că în acest interval autoritățile au făcut pași concreți spre obiectivul de integrare. Potrivit oficialei, Moldova a obținut statutul de țară candidată, a organizat un referendum republican și a consfințit integrarea […] Articolul Patru ani de la cererea de aderare la UE. Cristina Gherasimov: Moldova a deschis negocierile pentru jumătate din capitole apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat trei tentative de scoatere ilegală din țară a banilor și produselor din tutun, în urma controalelor efectuate la curse internaționale. Primul caz a vizat cursa Chișinău–Dublin. Un bărbat de 36 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și irlandeză, avea asupra sa 14.000 […] Articolul FOTO | Valută și produse din tutun, depistate în bagajele pasagerilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război” # SafeNews
Iranul a avertizat marți țările europene împotriva oricărei implicări în războiul care îl opune Israelului și SUA, după ce Germania, Franța și Regatul Unit au declarat că sunt pregătite de „acțiuni defensive” pentru distrugerea capacităților militare iraniene, informează France Presse, transmite Agerpres. „Ar fi un act de război. Orice act de acest tip împotriva Iranului va […] Articolul Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran # SafeNews
Israelul a anunţat luni că a desfăşurat atacuri aeriene împotriva sediilor preşedinţiei iraniene şi Consiliului Suprem de Securitate Naţională a Iranului, la Teheran, relatează AFP. Luni seara, ”aviaţia israeliană a lovit şi desfiinţat instalaţii situate în complexul conducerii regimului terorist iranian, în inima Teheranului”, a anunţat armata israeliană. ”Muniţie multă a fost lansată asupra birourilor […] Articolul Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Consiliul Superior al Magistraturii a decis, în ședința din 3 martie, eliberarea din funcție a judecătorului Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău. Hotărârea a fost adoptată cu opt voturi pentru și unul împotrivă. Anunțul a fost făcut de președintele CSM, Sergiu Caraman. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 […] Articolul CSM l-a eliberat din funcție pe judecătorul Aureliu Postică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a avut o întrevedere cu un grup de investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri internațional, interesați de proiecte în infrastructura aeroportuară și logistică din Republica Moldova. La discuții au participat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, și președintele Camera de Comerț Americană din Moldova, Alexandru Guzun. Oficialii au prezentat planurile […] Articolul Investitori internaționali, interesați de proiecte logistice în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
La 2 martie 2026, Mihai Mîțu, ambasadorul agreat al Republicii Moldova a înmânat copiile scrisorilor de acreditare ministrei Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în România, cu această ocazie a fost discutat ansamblul relațiilor bilaterale, constatându-se stadiul fără precedent al acestora, evidențiindu-se interacțiunile politice intense la cel mai înalt nivel și […] Articolul Reprezentantul Chișinăului la București și-a început oficial mandatul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru mâine. Un litru de benzină A95 va costa cel mult 23,97 lei.Un litru de motorină va ajunge la 21,21 lei. Comparativ cu ziua precedentă, benzina se scumpește cu 13 bani per litru. Motorina crește cu 34 […] Articolul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noi scumpiri la carburanți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Dosarul pentru trădare de patrie, în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, va fi reluat de la zero după ce judecătorul care examina până acum cauza, Arina Ialanji, a plecat din funcție în baza cererii de demisie. În cadrul evaluării externe a judecătorilor, Arina Ialanji a informat atât Comisia […] Articolul Dosarul lui Ion Creangă va fi reluat de la zero după demisia judecătorului de instrucție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
VIDEO | Cinci tineri, prinși lângă gunoiștea din Strășeni cu droguri. Unul a încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Un echipaj de poliție a depistat cinci persoane suspecte în apropierea zonei de depozitare a deșeurilor din Strășeni. La vederea autospecialei, aceștia și-au schimbat direcția de deplasare, fapt care a atras atenția oamenilor legii. Polițiștii i-au legitimat și au efectuat verificări. În urma documentării, s-a stabilit că suspecții, cu vârste între 20 și 32 de […] Articolul VIDEO | Cinci tineri, prinși lângă gunoiștea din Strășeni cu droguri. Unul a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Fostul director adjunct al SIS din R.Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Balan cu ofițerii KGB din Belarus # SafeNews
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat că spiona România. Fostul adjunct al conducerii SIS din R. Moldova […] Articolul Fostul director adjunct al SIS din R.Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Balan cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un adolescent de 14 ani a fost arestat, după ce un bărbat de 63 de ani a murit în urma unei agresiuni produse în raionul Anenii Noi. Potrivit Inspectoratul Național de Investigații, ofițerii Direcției investigații criminale, împreună cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au documentat cazul și au identificat principalul suspect. Faptele au avut […] Articolul VIDEO | Minor de 14 ani, arestat după moartea unui bărbat din Anenii Noi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Doi șoferi, prinși drogați la volan în Chișinău. Unul avea trei tipuri de substanțe în organism Polițiștii Secției patrulare Chișinău din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au depistat doi conducători auto care au urcat la volan sub influența substanțelor narcotice. Primul caz a fost înregistrat pe strada Muncești. Oamenii legii au stopat un automobil […] Articolul FOTO | Doi bărbați, înlăturați de la volan după teste pozitive la substanțe narcotice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
O femeie de 58 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de un automobil pe traseul R 11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Accidentul s a produs astăzi, după ce o șoferiță de 32 de ani, aflată la volanul unui VW Passat, a pierdut controlul mașinii pe un […] Articolul FOTO | Femeie lovită pe traseul R 11 la Ocnița, șoferița a pierdut controlul pe polei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Consiliul Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze: Moldova și Azerbaidjan discută extinderea cooperării energetice # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul Energiei din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, în marja celei de-a 12-a reuniuni ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Oficialii au analizat cererea regională de gaze și noile condiții de pe piața europeană. Ei au discutat despre cum poate Moldova să-și consolideze securitatea […] Articolul Consiliul Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze: Moldova și Azerbaidjan discută extinderea cooperării energetice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
VIDEO | 550.000 de țigarete cu timbru din R. Moldova, descoperite la Rădăuți Prut. Șofer moldovean reținut pentru contrabandă # SafeNews
Polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română, Sectorul Rădăuți Prut, au descoperit 550.000 de țigarete ascunse într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 2 martie, în jurul orei 05:45. Un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut, parte a Inspectoratul Teritorial al Poliției de […] Articolul VIDEO | 550.000 de țigarete cu timbru din R. Moldova, descoperite la Rădăuți Prut. Șofer moldovean reținut pentru contrabandă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecerea frontierei Kerem Shalom către Fâşia Gaza, închis la lansarea Războiului în Iran # SafeNews
Israelul anunţă că redeschide marţi un punct de trecere în Fâşia Gaza, pentru a permite ”intrarea treptată a ajutorului umanitar”, care a fost închis sâmbătă, la lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP. Decizia redeschiderii punctului de trecere Kerem Shalom a fost luată ”conform unei evaluări a situaţiei securităţii”, anunţă COGAT, un organism din cadrul Ministerului […] Articolul Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecerea frontierei Kerem Shalom către Fâşia Gaza, închis la lansarea Războiului în Iran apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
