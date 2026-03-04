Reacția PAS după arestarea Eleonorei Șaran: „PAS nu reține oameni”

10:40

Trei judecători au fost eliberați din funcțiile pe care le dețin. Este vorba despre trei magistrați de la Judecătoria Chișinău. Cererile lor de eliberare au fost aprobate astăzi, 3 martie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Astfel, au fost eliberați magistrații: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji, începând cu data de 4 […] Articolul Trei judecători de la Judecătoria Chișinău pleacă din sistem, CSM le-a acceptat demisia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.