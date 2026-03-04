Oficiali de la Kiev: Conducta petrolieră Drujba este grav avariată
SafeNews, 4 martie 2026 06:20
Secțiunea ucraineană a conductei Drujba, prin care este transportat petrolul rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost avariată grav de incendiu în urma unui atac rusesc în ianuarie, a susținut marți ministrul ucrainean al energiei Denis Șmîhal, în timp ce premierul ungar Viktor Orban a criticat răspunsul 'impertinent' al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski față de […]
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:00
Ministrul chinez de externe Wang Yi i-a transmis marți omologului său israelian Gideon Saar că China se opune atacurilor militare lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și solicită încetarea imediată a ostilităților, potrivit ministerului de la Beijing, citat de Reuters. „Forța nu poate rezolva cu adevărat problemele; dimpotrivă, ea creează adesea altele noi și […]
Acum 30 minute
06:50
Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse inclusiv anonim, online sau fizic, iar fiecare instituție este obligată să desemneze un coordonator și o comisie de examinare a cazurilor. Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit MEC, regulamentul definește responsabilități clare pentru instituții, proceduri transparente pentru sesizarea și […]
06:40
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile # SafeNews
Planul de extindere a războiului în Golf, conceput după conflictul de anul trecut cu Israelul, a fost pus în aplicare în ciuda morții lui Khamenei, scrie Financial Times. Atacurile au creat haos și îngrijorare în Golf, ridicând mizele conflictului, exact ce și-a dorit Teheranul, dar ar putea avea și efecte adverse, spun analiștii citați de Reuters. […]
Acum o oră
06:30
În perioada 1–3 martie, Parlamentul Republicii Moldova a găzduit vizita oficială a unei delegații a Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, condusă de Fabian Hamilton, președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Delegația a avut întrevederi la Parlamentul Republicii Moldova cu Radu Marian, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Unit, și […]
06:20
Secțiunea ucraineană a conductei Drujba, prin care este transportat petrolul rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost avariată grav de incendiu în urma unui atac rusesc în ianuarie, a susținut marți ministrul ucrainean al energiei Denis Șmîhal, în timp ce premierul ungar Viktor Orban a criticat răspunsul 'impertinent' al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski față de […]
06:10
Agenția Națională Transport Auto anunță aplicarea unei noi metodologii de calcul pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, începând cu 1 martie 2026. Documentul stabilește pașii clari pentru calcularea, aprobarea și verificarea tarifelor. Prețul unei călătorii va depinde de tipul vehiculului, distanța parcursă, fluxul de pasageri și specificul fiecărei rute. Reprezentanții instituției […]
Acum 12 ore
20:20
Războiul din Orientul Mijlociu: Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită în miezul nopţii # SafeNews
În timp ce ambasada americană din Riad, Arabia Saudită, a fost ţinta unor atacuri cu drone iraniene, avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit ţara din Orientul Mijlociu în miezul nopţii, fără să se ştie dacă atacantul echipei Al-Nassr se afla la bord, notează Digi24. Pe site-ul Flightradar24, internauţii au văzut avionul Bombardier Global Express […]
Acum 24 ore
16:40
Jocurile Paralimpice: Echipamentul sportivilor ucraineni, considerat politic, interzis la Milano-Cortina 2026 # SafeNews
Comitetul Paralimpic Internațional a interzis Ucrainei să poarte la ceremonii uniforme cu harta țării, pe motiv că acestea sunt simboluri politice. Comitetul Paralimpic Internațional a decis marți să interzică echipei Ucrainei folosirea unor uniforme care includ harta țării, motivul fiind că designul are caracter politic, scrie Kyiv Post, transmite Mediafax. Valeriy Sushkevych, președintele Comitetului Național Paralimpic al […]
16:40
Noi modele de pașapoarte pentru moldoveni vor fi lansate cel târziu până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect elaborat de Agenția Servicii Publice cu sprijinul Ministerul Afacerilor Interne. Documentele vor include cipuri electronice fără contact, date personalizate și elemente avansate de securitate, aliniate standardelor internaționale, pentru a preveni falsificarea și a permite utilizarea porților […]
16:30
Inspectoratul Național de Securitate Publică a sancționat 2.422 de șoferi pentru utilizarea telefonului mobil la volan, în perioada 5–28 februarie. Acțiunile de prevenire și control au fost desfășurate de inspectorii de patrulare la nivel național. Oamenii legii au verificat respectarea regulilor privind folosirea dispozitivelor mobile în timpul conducerii vehiculelor. Potrivit datelor oficiale, 2.422 de conducători […]
16:00
Federația de Judo din Republica Moldova și Federația de Judo din Uzbekistan au semnat un Memorandum de colaborare care consolidează relațiile sportive dintre cele două state. Documentul a fost semnat în prezența președintelui Federației de Judo din Moldova, Andrei Golban, și a președintelui Federației de Judo din Uzbekistan, Azizjon Kamilov, care este și vicepreședinte al […]
16:00
Carolina Novac, mesaj la FORUMUL FEMEILOR ÎN ENERGIE 2026 despre rolul femeilor în tranziția verde # SafeNews
Carolina Novac, secretară de stat la Ministerul Energiei, a participat la o dezbatere dedicată rolului femeilor în transformarea sectorului energetic. Discuțiile au avut loc în cadrul forumului organizat de Women in Energy Moldova, care a reunit lideri din instituții publice, companii private și organizații de profil. Panelul a pus accent pe deciziile strategice care accelerează […]
15:40
Război în Ucraina, atacuri, urmăriri penale abuzive: mediul devine din ce în ce mai ostil profesioniştilor din mass-media, a subliniat marţi Platforma Consiliului Europei pentru Siguranţa Jurnaliştilor, scrie AFP. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei rămâne „cea mai mare sursă de pericol pentru jurnalişti", patru profesionişti din mass-media fiind ucişi în 2025, alţii răniţi şi mulţi care […]
15:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la reuniunea ministerială organizată la Baku, în Azerbaidjan. Evenimentul a adunat delegații din 27 de state, 11 instituții financiare internaționale și 49 de companii din domeniul energetic. Reuniunea a fost deschisă de președintele Ilham Aliyev. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea capacităților de transport al gazelor și pe investiții în […]
15:10
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane, în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro. Acțiunea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, imediat după transmiterea banilor, sub controlul ofițerilor anticorupție. Potrivit anchetei, suspecții ar fi pretins suma, afirmând că pot influența persoane publice […]
15:00
VIDEO | Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu # SafeNews
Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a făcut luni seară o vizită neașteptată într-un centru comercial din Dubai, în contextul escaladării militare generate de riposta Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Teheranului începând de sâmbătă, relatează agenția Anadolu. Imagini și înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare l-au arătat […]
14:50
Inspectorii din cadrul Inspectoratul pentru Protecția Mediului au desfășurat controale în raionul Briceni pentru a opri intervențiile ilegale asupra arborilor din spațiile verzi. Pe sectorul de drum Lipcani–Șirăuți, echipele de control au depistat patru pini cărora le-au fost tăiate crengile fără autorizație. Proprietarii gospodăriei au motivat că arborii ar fi creat disconfort, însă legea nu […]
14:50
Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată UE din cauza ultimei decizii privind activele rusești înghețate # SafeNews
Banca centrală a Rusiei a anunțat marți că a depus o plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, cu sediul în Luxemburg, contestând o decizie adoptată în decembrie 2025 de a-i îngheța pe termen nelimitat activele din Europa, transmite Reuters. Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane […]
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu precizări privind importurile de lapte din Ucraina, după ordinul emis la 23 februarie 2026. Instituția anunță că reduce controalele la loturile de lapte ambalat provenit din Ucraina. Monitorizarea consolidată va continua doar pentru importurile de lapte în vrac. Decizia vine după ce autoritățile au testat un număr […]
14:30
Patru ani de la cererea de aderare la UE. Cristina Gherasimov: Moldova a deschis negocierile pentru jumătate din capitole # SafeNews
Astăzi se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că în acest interval autoritățile au făcut pași concreți spre obiectivul de integrare. Potrivit oficialei, Moldova a obținut statutul de țară candidată, a organizat un referendum republican și a consfințit integrarea […]
14:20
Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat trei tentative de scoatere ilegală din țară a banilor și produselor din tutun, în urma controalelor efectuate la curse internaționale. Primul caz a vizat cursa Chișinău–Dublin. Un bărbat de 36 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și irlandeză, avea asupra sa 14.000 […]
14:20
Iranul amenință statele europene să nu se alăture ofensivei Israel-SUA: „Ar fi un act de război” # SafeNews
Iranul a avertizat marți țările europene împotriva oricărei implicări în războiul care îl opune Israelului și SUA, după ce Germania, Franța și Regatul Unit au declarat că sunt pregătite de „acțiuni defensive" pentru distrugerea capacităților militare iraniene, informează France Presse, transmite Agerpres. „Ar fi un act de război. Orice act de acest tip împotriva Iranului va […]
13:40
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran # SafeNews
Israelul a anunţat luni că a desfăşurat atacuri aeriene împotriva sediilor preşedinţiei iraniene şi Consiliului Suprem de Securitate Naţională a Iranului, la Teheran, relatează AFP. Luni seara, "aviaţia israeliană a lovit şi desfiinţat instalaţii situate în complexul conducerii regimului terorist iranian, în inima Teheranului", a anunţat armata israeliană. "Muniţie multă a fost lansată asupra birourilor […]
13:20
Consiliul Superior al Magistraturii a decis, în ședința din 3 martie, eliberarea din funcție a judecătorului Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău. Hotărârea a fost adoptată cu opt voturi pentru și unul împotrivă. Anunțul a fost făcut de președintele CSM, Sergiu Caraman. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 […]
13:00
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a avut o întrevedere cu un grup de investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri internațional, interesați de proiecte în infrastructura aeroportuară și logistică din Republica Moldova. La discuții au participat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, și președintele Camera de Comerț Americană din Moldova, Alexandru Guzun. Oficialii au prezentat planurile […]
12:50
La 2 martie 2026, Mihai Mîțu, ambasadorul agreat al Republicii Moldova a înmânat copiile scrisorilor de acreditare ministrei Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în România, cu această ocazie a fost discutat ansamblul relațiilor bilaterale, constatându-se stadiul f
12:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru mâine. Un litru de benzină A95 va costa cel mult 23,97 lei.Un litru de motorină va ajunge la 21,21 lei. Comparativ cu ziua precedentă, benzina se scumpește cu 13 bani per litru. Motorina crește cu 34 […] Articolul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noi scumpiri la carburanți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Dosarul pentru trădare de patrie, în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, va fi reluat de la zero după ce judecătorul care examina până acum cauza, Arina Ialanji, a plecat din funcție în baza cererii de demisie. În cadrul evaluării externe a judecătorilor, Arina Ialanji a informat atât Comisia […] Articolul Dosarul lui Ion Creangă va fi reluat de la zero după demisia judecătorului de instrucție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
VIDEO | Cinci tineri, prinși lângă gunoiștea din Strășeni cu droguri. Unul a încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Un echipaj de poliție a depistat cinci persoane suspecte în apropierea zonei de depozitare a deșeurilor din Strășeni. La vederea autospecialei, aceștia și-au schimbat direcția de deplasare, fapt care a atras atenția oamenilor legii. Polițiștii i-au legitimat și au efectuat verificări. În urma documentării, s-a stabilit că suspecții, cu vârste între 20 și 32 de […] Articolul VIDEO | Cinci tineri, prinși lângă gunoiștea din Strășeni cu droguri. Unul a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Fostul director adjunct al SIS din R.Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Balan cu ofițerii KGB din Belarus # SafeNews
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat că spiona România. Fostul adjunct al conducerii SIS din R. Moldova […] Articolul Fostul director adjunct al SIS din R.Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Balan cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un adolescent de 14 ani a fost arestat, după ce un bărbat de 63 de ani a murit în urma unei agresiuni produse în raionul Anenii Noi. Potrivit Inspectoratul Național de Investigații, ofițerii Direcției investigații criminale, împreună cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au documentat cazul și au identificat principalul suspect. Faptele au avut […] Articolul VIDEO | Minor de 14 ani, arestat după moartea unui bărbat din Anenii Noi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Doi șoferi, prinși drogați la volan în Chișinău. Unul avea trei tipuri de substanțe în organism Polițiștii Secției patrulare Chișinău din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au depistat doi conducători auto care au urcat la volan sub influența substanțelor narcotice. Primul caz a fost înregistrat pe strada Muncești. Oamenii legii au stopat un automobil […] Articolul FOTO | Doi bărbați, înlăturați de la volan după teste pozitive la substanțe narcotice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
O femeie de 58 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de un automobil pe traseul R 11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Accidentul s a produs astăzi, după ce o șoferiță de 32 de ani, aflată la volanul unui VW Passat, a pierdut controlul mașinii pe un […] Articolul FOTO | Femeie lovită pe traseul R 11 la Ocnița, șoferița a pierdut controlul pe polei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Consiliul Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze: Moldova și Azerbaidjan discută extinderea cooperării energetice # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere bilaterală cu ministrul Energiei din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, în marja celei de-a 12-a reuniuni ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Oficialii au analizat cererea regională de gaze și noile condiții de pe piața europeană. Ei au discutat despre cum poate Moldova să-și consolideze securitatea […] Articolul Consiliul Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze: Moldova și Azerbaidjan discută extinderea cooperării energetice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
VIDEO | 550.000 de țigarete cu timbru din R. Moldova, descoperite la Rădăuți Prut. Șofer moldovean reținut pentru contrabandă # SafeNews
Polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română, Sectorul Rădăuți Prut, au descoperit 550.000 de țigarete ascunse într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 2 martie, în jurul orei 05:45. Un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut, parte a Inspectoratul Teritorial al Poliției de […] Articolul VIDEO | 550.000 de țigarete cu timbru din R. Moldova, descoperite la Rădăuți Prut. Șofer moldovean reținut pentru contrabandă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecerea frontierei Kerem Shalom către Fâşia Gaza, închis la lansarea Războiului în Iran # SafeNews
Israelul anunţă că redeschide marţi un punct de trecere în Fâşia Gaza, pentru a permite ”intrarea treptată a ajutorului umanitar”, care a fost închis sâmbătă, la lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP. Decizia redeschiderii punctului de trecere Kerem Shalom a fost luată ”conform unei evaluări a situaţiei securităţii”, anunţă COGAT, un organism din cadrul Ministerului […] Articolul Israelul anunţă redeschiderea punctului de trecerea frontierei Kerem Shalom către Fâşia Gaza, închis la lansarea Războiului în Iran apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Celula de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe anunță că situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state continuă atacurile cu rachete și drone. Spațiul aerian este închis sau funcționează parțial. Autoritățile precizează că nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate. Israel În Statul Israel, spațiul aerian este […] Articolul Celula de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unei femei de 67 de ani pentru omor intenționat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 13 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru femei. Fapta a avut loc în seara de 1 noiembrie 2025, într-un apartament din municipiul Chișinău. Victima, o femeie de 70 de ani, […] Articolul Femeie condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor intenționat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Trei judecători au fost eliberați din funcțiile pe care le dețin. Este vorba despre trei magistrați de la Judecătoria Chișinău. Cererile lor de eliberare au fost aprobate astăzi, 3 martie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Astfel, au fost eliberați magistrații: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji, începând cu data de 4 […] Articolul Trei judecători de la Judecătoria Chișinău pleacă din sistem, CSM le-a acceptat demisia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
FOTO | Fum la Ministerul Sănătății. Un calculator a luat foc, pompierii au intervenit de urgență # SafeNews
Pompierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit în dimineața zilei de 3 martie 2026 la sediul Ministerul Sănătății al Republicii Moldova din Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. Martorii au observat fum dens într-un birou al clădirii de pe strada Vasile Alecsandri nr. 2. La fața […] Articolul FOTO | Fum la Ministerul Sănătății. Un calculator a luat foc, pompierii au intervenit de urgență apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Inspectoratul General pentru Migrație anunță că, la 10 februarie 2026, ofițerii Direcției Regionale Nord au depistat un cetățean al Republicii Populare Chineze, în vârstă de 28 de ani, aflat în ședere ilegală pe teritoriul raionului Dondușeni. În urma verificărilor, bărbatul nu a putut justifica scopul aflării în Republica Moldova. Totodată, autoritățile au stabilit că acesta […] Articolul VIDEO | Cetățean chinez, depistat ilegal la Dondușeni și expulzat din R. Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE, parcursul european al Moldovei avansează # SafeNews
La 3 martie se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. În iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată, consolidând sprijinul UE prin finanțare, asistență pentru reforme și o integrare mai profundă în piața unică europeană. „Această colaborare ajută Moldova să modernizeze instituțiile, să se […] Articolul Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE, parcursul european al Moldovei avansează apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Funcționarii vamali din cadrul postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au depistat o sumă de bani nedeclarată la intrarea în țară. Incidentul a avut loc în urma controlului efectuat asupra pasagerilor cursei Nice, Chișinău. În bagajul și asupra unei femei de 56 de ani, cetățean străin, au fost găsiți 17.700 de euro, bani care nu au […] Articolul FOTO | Femeie documentată după ce a intrat în țară cu bani nedeclarați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Un tânăr a murit, după ce a fost bătut cu bestialitate de un coleg de pahar. Crima a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 2 martie, în jurul orei 17:00, în localitatea Carahasani, din raionul Ștefan Vodă, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un tânăr în vârstă de 19 […] Articolul Tânăr de 19 ani, ucis în urma unei altercații izbucnite după consum de alcool apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:30
Un tânăr a murit, după ce a fost înjunghiat de un bărbat cu care a consumat alcool. Crima a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:40, în localitatea Găureni, din raionul Nisporeni, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 29 de ani. Acesta s-ar fi aflat în ospeție […] Articolul Crimă la Nisporeni, un tânăr de 29 de ani a fost ucis după un conflict la băutură apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
„Vârcolacul” a murit într-o închisoare de înaltă securitate. Fusese unul dintre cei mai puternici capi ai mafiei siciliene # SafeNews
Benedetto „Nitto” Santapaola, care a fost arestat în 1993 și nu a mai ieșit din închisoare de atunci, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, au declarat două surse apropiate cazului, luni, pentru Reuters. Benedetto Santapaola, care ispășea multiple condamnări la închisoare pe viață pentru crime și alte infracțiuni, a murit într-o […] Articolul „Vârcolacul” a murit într-o închisoare de înaltă securitate. Fusese unul dintre cei mai puternici capi ai mafiei siciliene apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Perturbările prelungite ale exporturilor de aluminiu din Orientul Mijlociu, cauzate de războiul dintre SUA şi Iran, ar urma să îi afecteze cel mai puternic pe consumatorii europeni şi americani, având în vedere dependenţa ridicată a acestora de livrările din regiune, relatează Reuters. SUA şi Israelul au atacat Iranul sâmbătă, într-o acţiune care ar putea duce […] Articolul Războiul din Iran, un risc major pentru consumatorii de aluminiu din SUA şi Europa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a discutat cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus, despre consolidarea relațiilor bilaterale și deschiderea Ambasadei Norvegiei în capitală. Întrevederea a pus accent pe extinderea cooperării în domenii strategice. Deschiderea Ambasadei Norvegiei la Chișinău, planificată pentru această toamnă, va accelera implementarea proiectelor comune și gestionarea directă a fondurilor […] Articolul Norvegia deschide Ambasada la Chișinău și își extinde sprijinul pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Bloomberg: Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului # SafeNews
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor lor pentru a-l convinge pe preşedintele Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune citate de Bloomberg.. Cele două ţări încearcă să formeze o coaliţie largă pentru a promova […] Articolul Bloomberg: Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Procuratura Generală a Republicii Moldova își revizuiește politicile interne cu sprijinul UN Women Moldova # SafeNews
Reprezentanții Procuraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor au participat la un atelier dedicat prevenirii discriminării și hărțuirii la locul de muncă. Activitatea s-a desfășurat cu suportul UN Women Moldova. Instituția a inițiat procesul de elaborare a unor politici interne clare privind prevenirea, raportarea și investigarea cazurilor de hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală. Noile reguli vor […] Articolul Procuratura Generală a Republicii Moldova își revizuiește politicile interne cu sprijinul UN Women Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
