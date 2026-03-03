Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO

ProTV.md, 3 martie 2026 22:50

Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
23:10
Incendiu lângă consulatul american din Dubai după un atac cu dronă - VIDEO ProTV.md
Incendiu lângă consulatul american din Dubai după un atac cu dronă - VIDEO
Acum 15 minute
23:00
Rapid București se apropie vertiginos de lidera Universitatea Craiova după o victorie clară împotriva Sloboziei, reducând diferența la doar patru puncte - VIDEO ProTV.md
Rapid București se apropie vertiginos de lidera Universitatea Craiova după o victorie clară împotriva Sloboziei, reducând diferența la doar patru puncte - VIDEO
23:00
Comitetul Paralimpic din Moldova premiază excelența sportivă: Ion Basoc, vicecampion mondial, european și paralimpic la para judo, desemnat „Sportivul Anului 2025” - VIDEO ProTV.md
Comitetul Paralimpic din Moldova premiază excelența sportivă: Ion Basoc, vicecampion mondial, european și paralimpic la para judo, desemnat „Sportivul Anului 2025” - VIDEO
23:00
Coșmarul continuă pentru Real Madrid: Rodrygo suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și ratează Campionatul Mondial din această vară - VIDEO ProTV.md
Coșmarul continuă pentru Real Madrid: Rodrygo suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior și ratează Campionatul Mondial din această vară - VIDEO
Acum 30 minute
22:50
Criză energetică globală în perspectiva apropiată: Iranul amenință să incendieze orice navă în Strâmtoarea Ormuz, iar sute de ambarcațiuni rămân blocate în mijlocul tensiunilor militare - VIDEO ProTV.md
Criză energetică globală în perspectiva apropiată: Iranul amenință să incendieze orice navă în Strâmtoarea Ormuz, iar sute de ambarcațiuni rămân blocate în mijlocul tensiunilor militare - VIDEO
22:50
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO ProTV.md
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei fac spectacol și își iau un pas uriaș spre semifinalele Cupei Moldovei după victorii categorice de 5-0 - VIDEO
Acum o oră
22:40
Vreme neașteptată în martie: Zile călduroase și peste media normală, însă nopțile din perioada 7–15 martie pot aduce frig extrem sub -4 grade - VIDEO ProTV.md
Vreme neașteptată în martie: Zile călduroase și peste media normală, însă nopțile din perioada 7–15 martie pot aduce frig extrem sub -4 grade - VIDEO
22:30
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - VIDEO ProTV.md
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - VIDEO
22:30
Alertă de securitate emisă de Washington: Americanii sunt sfătuiți să plece urgent din 14 state din Orientul Mijlociu și să folosească zborurile comerciale cât timp acestea mai sunt disponibile - VIDEO ProTV.md
Alertă de securitate emisă de Washington: Americanii sunt sfătuiți să plece urgent din 14 state din Orientul Mijlociu și să folosească zborurile comerciale cât timp acestea mai sunt disponibile - VIDEO
22:20
Criza din Orientul Mijlociu pune în alertă autoritățile de la Chișinău: zeci de moldoveni solicită evacuarea din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar MAE caută rute alternative de plecare ProTV.md
Criza din Orientul Mijlociu pune în alertă autoritățile de la Chișinău: zeci de moldoveni solicită evacuarea din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar MAE caută rute alternative de plecare
Acum 2 ore
22:10
Războiul dintre Israel și Iran ia amploare: Instituții-cheie din Teheran lovite de SUA și Israel, șase militari americani uciși, iar Hezbollah intră oficial în conflict - VIDEO ProTV.md
Războiul dintre Israel și Iran ia amploare: Instituții-cheie din Teheran lovite de SUA și Israel, șase militari americani uciși, iar Hezbollah intră oficial în conflict - VIDEO
21:30
Singuri în fața bătrâneții și a uitării: Organizația Concordia aduce mâncare caldă și alinare sufletească bătrânilor din satele Moldovei în Postul Mare - VIDEO ProTV.md
Singuri în fața bătrâneții și a uitării: Organizația Concordia aduce mâncare caldă și alinare sufletească bătrânilor din satele Moldovei în Postul Mare - VIDEO
21:20
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei a fost planificată ani la rând: Operațiune coordonată de SUA și Israel implicând supraveghere, atacuri cibernetice și analiza datelor la scară largă, dezvăluie Financial Times - VIDEO ProTV.md
Asasinarea ayatollahului Ali Khamenei a fost planificată ani la rând: Operațiune coordonată de SUA și Israel implicând supraveghere, atacuri cibernetice și analiza datelor la scară largă, dezvăluie Financial Times - VIDEO
Acum 4 ore
21:10
Războiul regional din Orientul Mijlociu amenință capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian, iar experții trag semnalul de alarmă că Rusia ar putea pierde sursa principală de drone iraniene - VIDEO ProTV.md
Războiul regional din Orientul Mijlociu amenință capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian, iar experții trag semnalul de alarmă că Rusia ar putea pierde sursa principală de drone iraniene - VIDEO
20:50
Atenție, călători! Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor spre Cipru și recomandă verificarea constantă a informațiilor oficiale ProTV.md
Atenție, călători! Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor spre Cipru și recomandă verificarea constantă a informațiilor oficiale
20:50
Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile asupra Israelului și bazelor americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Riad, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind represalii dure - VIDEO ProTV.md
Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul continuă atacurile asupra Israelului și bazelor americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Riad, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump privind represalii dure - VIDEO
20:40
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero - VIDEO ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero - VIDEO
20:30
Experții avertizează că implementarea târzie a reformei administrației publice locale ar putea crea blocaje înainte de alegerile din 2027 - VIDEO ProTV.md
Experții avertizează că implementarea târzie a reformei administrației publice locale ar putea crea blocaje înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
20:20
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii ProTV.md
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.03.2026
20:00
Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu”. Majoritatea liderilor avuți în vedere pentru conducere după război sunt „morți” ProTV.md
Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu”. Majoritatea liderilor avuți în vedere pentru conducere după război sunt „morți”
Acum 6 ore
19:10
LIVE TEXT. A patra zi de război. Israelul anunță atacuri aeriene pe scară largă asupra Iranului. A fost lovită clădirea unde se aflau cei care aleg viitorul lider suprem ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Israelul anunță atacuri aeriene pe scară largă asupra Iranului. A fost lovită clădirea unde se aflau cei care aleg viitorul lider suprem
19:00
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile ProTV.md
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile
19:00
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false” ProTV.md
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false”
18:40
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român ProTV.md
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român
18:30
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
18:30
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO ProTV.md
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
18:20
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac ProTV.md
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac
18:10
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026 ProTV.md
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026
18:00
Cristiano Ronaldo ar fi fugit din calea războiului: avionul său privat a decolat din Arabia Saudită în toiul nopții spre capitala Spaniei ProTV.md
Cristiano Ronaldo ar fi fugit din calea războiului: avionul său privat a decolat din Arabia Saudită în toiul nopții spre capitala Spaniei
18:00
Poșta Moldovei suspendă temporar trimiterile internaționale către mai multe țări din Orientul Mijlociu ProTV.md
Poșta Moldovei suspendă temporar trimiterile internaționale către mai multe țări din Orientul Mijlociu
17:40
De 8 Martie, surprinde femeile dragi cu daruri speciale de la Centrul Comercial UNIC, locul unde primăvara începe cu emoție și culoare - VIDEO ProTV.md
De 8 Martie, surprinde femeile dragi cu daruri speciale de la Centrul Comercial UNIC, locul unde primăvara începe cu emoție și culoare - VIDEO
17:20
Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament - VIDEO ProTV.md
Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament - VIDEO
17:20
Donald Trump spune că Iranul a cerut reluarea negocierilor, însă este „prea târziu” ProTV.md
Donald Trump spune că Iranul a cerut reluarea negocierilor, însă este „prea târziu”
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.03.2026
17:10
Campionul mondial Usik își vede viitorul în politică și transmite un mesaj clar: „Mai jos de președinte nu merg” ProTV.md
Campionul mondial Usik își vede viitorul în politică și transmite un mesaj clar: „Mai jos de președinte nu merg”
17:00
„Unii speră să fiu închis”: Igor Dodon vorbește despre tensiuni în interiorul PSRM și tentative de schimbare a conducerii ProTV.md
„Unii speră să fiu închis”: Igor Dodon vorbește despre tensiuni în interiorul PSRM și tentative de schimbare a conducerii
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026
16:50
Peste 2.400 de șoferi, sancționați pentru utilizarea telefonului la volan în doar trei săptămâni ProTV.md
Peste 2.400 de șoferi, sancționați pentru utilizarea telefonului la volan în doar trei săptămâni
16:30
Fum negru și dens la Bălți: un microbuz a luat foc în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO ProTV.md
Fum negru și dens la Bălți: un microbuz a luat foc în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO
16:20
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare - VIDEO ProTV.md
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare - VIDEO
16:20
Polonia anunță că vrea o autonomie cât mai mare posibil în domeniul armelor nucleare ProTV.md
Polonia anunță că vrea o autonomie cât mai mare posibil în domeniul armelor nucleare
16:20
Momentul reținerii celor patru persoane care au luat mită 40 de mii de euro - publicat de CNA - VIDEO ProTV.md
Momentul reținerii celor patru persoane care au luat mită 40 de mii de euro - publicat de CNA - VIDEO
16:10
Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări în mai multe domenii. Precizările instituției ProTV.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări în mai multe domenii. Precizările instituției
16:00
Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani ProTV.md
Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani
15:50
Șoc pe Santiago Bernabeu acolo unde Real Madrid a pierdut surpinzător cu Getafe: lupta pentru titlu de campionă în Spania devine tot mai acerbă - VIDEO ProTV.md
Șoc pe Santiago Bernabeu acolo unde Real Madrid a pierdut surpinzător cu Getafe: lupta pentru titlu de campionă în Spania devine tot mai acerbă - VIDEO
15:40
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO ProTV.md
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO
15:30
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război” ProTV.md
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război”
15:20
Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit” ProTV.md
Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit”
15:20
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi ProTV.md
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.