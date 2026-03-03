Experți în tutun și nicotină acuză Comisia Europeană de dezinformare privind produsele fără fum și cer corectarea poziției oficiale
Ziarul National, 3 martie 2026 22:45
Scrisoarea, publicată pe site-ul lui Clive Bates, expert britanic în politici publice privind tutunul și reducerea riscurilor, își propune să corec...
• • •
Acum 30 minute
22:45
X taie banii creatorilor care postează clipuri AI despre războaie fără etichetare clară # Ziarul National
X anunță că va lua măsuri împotriva creatorilor care publică videoclipuri generate cu inteligență artificială despre conflicte armate fără să menți...
22:45
Acum 2 ore
21:45
Vremea în Republica Moldova se răcește ușor noaptea, dar rămâne blândă ziua – 04.03.2026 # Ziarul National
Miercuri, 4 martie, Republica Moldova intră într-un regim de vreme mai stabilă și mai uscată, după ploile locale și aversele ușoare înregistrate ma...
21:45
Atacurile cibernetice, armă-cheie pentru SUA și Israel în războiul împotriva Iranului # Ziarul National
Sâmbătă, avioane de luptă americane și israeliene au început o amplă campanie de bombardamente împotriva Iranului, în urma căreia au fost uciși lid...
Acum 4 ore
20:45
Audible lansează abonamentul „Standard” mai ieftin, cu audiobook lunar și acces nelimitat la selecții, pentru a contracara ofensiva Spotify pe piața de audiobookuri # Ziarul National
Audible lansează un nou abonament mai ieftin, numit „Standard”, la prețul de 8,99 dolari pe lună, a anunțat marți compania deținută de Amazon. Noul...
20:45
Fondul Elliott pariază 1 miliard de dolari pe Pinterest și pe creșterea bazată pe inteligență artificială # Ziarul National
Elliott Investment Management, un investitor activist cunoscut pentru implicarea fermă în deciziile companiilor, a preluat o participație de 1 mili...
19:45
Apple lansează noile MacBook Air și MacBook Pro cu cip M5 optimizate pentru inteligență artificială # Ziarul National
Apple a prezentat marți dimineață noua gamă de laptopuri, care include modele noi de MacBook Air și MacBook Pro echipate cu noile cipuri M5. Modele...
Acum 6 ore
18:45
Apple lansează noile monitoare Studio Display și Studio Display XDR cu Thunderbolt 5 și ecrane 5K Retina # Ziarul National
Apple a anunțat marți noile MacBook Pro și MacBook Air, echipate cu cele mai recente cipuri proprii, dar și o nouă familie de monitoare. Aceasta in...
17:45
Carolina Novac: Femeile lider, esențiale pentru tranziția verde și modernizarea sectorului energetic # Ziarul National
Rolul esențial al femeilor în transformarea sectorului energetic a fost tema centrală a panelului de discuții „Rolul leadershipului feminin în t...
Acum 8 ore
16:45
Campania „Fii PRO! Alege să fii Profesor!” promovează cariera didactică în rândul tinerilor la Comrat # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Teach First Moldova, a organizat luni, 2 martie, la Universitatea de Stat din Comrat, o am...
16:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Lovitură la vârful rețelelor de influență. Cine sunt cei patru care ar fi ,,vândut"" decizii judecătorești de achitarea contra sumei de 40.000 de euro # Ziarul National
Patru bărbați au fost reținuți în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Chișinău, într-un do...
16:30
Poliția din Republica Moldova extinde parteneriatul cu INTERPOL și introduce verificări biometrice în timp real la frontieră # Ziarul National
Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Lilian Carabeț, a avut o întrevedere oficială cu reprezentanții INTERPOL, axată pe consolidar...
16:00
MEC lansează consultări publice pentru noua Concepție a disciplinei „Limba străină I și II” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
16:00
Trei noi servicii digitale gratuite simplifică online activitatea freelancerilor înregistrați # Ziarul National
Antreprenorii independenți (freelancerii) înregistrați pot beneficia de trei servicii digitale noi, disponibile gratuit și accesibile integral onli...
16:00
Silicon Valley își întoarce armele: miliardarii din tech îl susțin pe Ethan Agarwal în tentativa de a-l detrona pe Ro Khanna din Congres # Ziarul National
Timp de luni de zile, au circulat informații că miliardarii din Silicon Valley caută un candidat care să-l provoace pe reprezentantul Ro Khanna. În...
16:00
Moldova își consolidează poziția de hub energetic regional prin Coridorul Sudic de Gaze # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, de...
15:30
Studiu Institutul Pasteur: expunerea controlată la microbi ar putea preveni alergiile respiratorii și astmul prin „memorie” imunitară în plămâni # Ziarul National
Alergiile respiratorii şi astmul ar putea fi prevenite printr-o expunere controlată la microbi, datorită activării unei memorii imunitare de lungă ...
15:30
Bacalaureat 2026: 781 de candidați vor susține examenul în regim de externat, cu centre specializate stabilite de CNE # Ziarul National
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale și Municipale de Examene, ale centrelor pentru susținerea ...
15:30
Curtea Supremă a Indiei declanșează consecințe legale după ce o judecătoare a folosit hotărâri false generate de inteligență artificială în soluționarea unui litigiu imobiliar # Ziarul National
Curtea Supremă a Indiei a avertizat că vor urma consecințe legale după ce s-a descoperit că o judecătoare a soluționat un litigiu imobiliar folo...
15:30
Toată planeta așteaptă vestea din Iran. CNN a scris despre decizia care va schimba totul pentru SUA # Ziarul National
SUA și Iranul se află în plin război cu trei luni înainte de „fluierul de start” al Cupei Mondiale, iar acum tot mapamondul așteaptă vești în a...
Acum 12 ore
14:45
Cine ar vrea haos pe 25 martie? Culisele unui protest ,,apolitic" ticsit de personaje controversate și interese obscure # Ziarul National
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să...
14:45
MAME 2, noul proiect pentru modernizarea agriculturii și integrarea fermierilor moldoveni pe piețele UE # Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japo...
14:00
Ministerul Educației impune universităților un regulament unic pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale # Ziarul National
Universitățile din Republica Moldova vor avea la dispoziție un cadru unitar pentru prevenirea, raportarea și intervenția în cazurile de hărțuire se...
14:00
Euroguidance formează 25 de specialiști pentru a integra instrumentele europene în consilierea în carieră din învățământul profesional tehnic # Ziarul National
25 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară au participat la sesiunea de formare „Dimensiunea e...
12:00
Femeie de 67 de ani din Chișinău, condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor la o masă de pomenire # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, având ca victimă o femeie de 70 d...
12:00
Șofer de 23 de ani din Edineț, fără permis și băut la volanul unui Mercedes, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare după ce a refuzat testarea alcoolscopică # Ziarul National
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer aflat în stare de ebriet...
10:30
OPORTUNITATE, FOTO // Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc # Ziarul National
Peste 300 de participanți au analizat perspectivele investiționale din nordul Bucureștiului, în cadrul primului eveniment de acest tip organizat...
Acum 24 ore
10:00
Programul FCA alocă 340 milioane lei pentru 358 de afaceri agricole micro și mici, cu credite în lei la dobândă fixă de 5,1% anual # Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău – În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost susținut...
10:00
Inteligența artificială, concurența și restructurarea Ocado: 1.000 de locuri de muncă tăiate în numele eficienței # Ziarul National
Compania de livrări online Ocado a anunțat săptămâna trecută că va elimina 1.000 de locuri de muncă dintr-un total de aproximativ 20.000 de angajaț...
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și ocazia de a demonstra inițiativă la locul de muncă. O discuție directă clarifică o neînțelegere mai veche, ia...
04:00
Stripe lansează un nou instrument de billing care transformă costurile cu modelele de AI în sursă de profit pentru startup-uri # Ziarul National
Stripe a prezentat luni o previzualizare a unei noi funcționalități care ar putea ajuta startup-urile de inteligență artificială (și alte companii)...
04:00
Americanii dezinstalează în masă ChatGPT după acordul cu Departamentul Apărării, rivalii de la Claude urcă pe primul loc în App Store # Ziarul National
Dezinstalările aplicației mobile ChatGPT în Statele Unite au crescut cu 295% de la o zi la alta, sâmbătă, 28 februarie, pe fondul reacției consumat...
02:45
Instagram, acuzat că a urmărit creșterea timpului petrecut în aplicație și a vizat intenționat adolescenții, deși știa de milioanele de copii sub 13 ani # Ziarul National
Instagram a monitorizat timpul petrecut de utilizatori în aplicație, iar conducerea companiei a marcat periodic „repere” atinse de aceasta de la un...
02:45
OpenAI, prinsă între Pentagon, Anthropic și jocurile politice de la Washington în lupta pentru controlul asupra inteligenței artificiale # Ziarul National
Sam Altman a descoperit sâmbătă seara cât de complicat este, în acest moment, să colaborezi cu guvernul Statelor Unite. În jurul orei 19:00, direct...
00:45
Cancerul bucal tot mai frecvent la tineri între 30 și 40 de ani: cauze, prevenție și simptome care impun control medical imediat # Ziarul National
Cazurile de cancer la cap și gât sunt în creștere, în special cele localizate la nivelul cavității bucale, avertizează specialiștii.În India, und...
Ieri
22:45
Paramount+ și HBO Max vor fi unite într-o singură platformă de streaming după preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance # Ziarul National
În urma veștii surprinzătoare că Netflix și-a retras oferta de a achiziționa Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance a intervenit și a ...
21:45
Tot mai mulți utilizatori renunță la ChatGPT pentru Claude: de ce are loc migrarea și cum îți poți transfera ușor toate datele # Ziarul National
Tot mai mulți utilizatori trec la Claude, pe fondul unei serii de controverse legate de ChatGPT și compania sa-mamă, OpenAI. Pentru multi, schim...
21:30
ULTIMA ORĂ // PSRM, pe un butoi de pulbere. Dodon recunoaște că în rândul socialiștilor sunt persoane care îl vor la ÎNCHISOARE # Ziarul National
În rândul Partidului Socialiștilor din R. Moldova sunt persoane care își doresc ca liderul formațiunii, Igor Dodon, să fie condamnat la ani gre...
21:30
Maia Sandu, mesaj despre memoria războiului de pe Nistru și responsabilitatea școlii în apărarea adevărului istoric # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”,...
20:30
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău: premierul Munteanu discută cu Kamilla Kolshus extinderea cooperării și sprijinul de 181 milioane euro pentru Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Discuțiile au viz...
20:30
Marți, 3 martie 2026, Republica Moldova intră într-o zi mai rece, cu temperaturi medii în scădere față de luni cu aproximativ 4–6 grade, în majorit...
19:30
Memoria victimelor regimului sovietic și a războiului din 1992, condamnată la Conferința „Cultura memoriei și recunoștinței” și asumată ca fundament pentru parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Având în vedere necesitatea onorării memoriei participanților și victimelor Războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii...
18:30
Lovituri aeriene SUA-Israel în Iran, combinate cu atacuri cibernetice și prăbușirea internetului în întreaga țară # Ziarul National
În dimineața zilei de sâmbătă, mai multe orașe din Iran, inclusiv capitala Teheran, au fost zguduite de o serie de lovituri aeriene coordonate de S...
18:30
Ministerul Educației lansează la Chișinău Decada „Memoriei și Recunoștinței”, la 34 de ani de la izbucnirea războiului din 1992 # Ziarul National
La 34 de ani de la declanșarea Războiului pentru Apărarea Independenței și Integrității Teritoriale a Republicii Moldova, Ministerul Educației și C...
18:30
Hackeri activiști susțin că au spart Departamentul Securității Interne al SUA și au publicat online date despre mii de contracte ICE cu giganți tech și contractorii apărării # Ziarul National
Un grup de hackeri activiști care se autointitulează „Department of Peace” susține că a spart sistemele Departamentului pentru Securitate Internă (...
16:30
158,79 milioane lei pentru fermieri: subvenții autorizate în februarie 2026 pentru dezvoltarea agriculturii # Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău - În luna februarie au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane le...
15:30
ULTIMA ORĂ // Șoferi, faceți PLINUL. Războiul din Iran provocă SCUMPIREA carburanților în R. Moldova. Această tendință se va păstra, după ce a fost blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trec circa 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial # Ziarul National
Evenimentele recente din zona Golfului Persic, inclusiv blocarea Strâmtoarii Ormuz prin trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la niv...
15:00
ULTIMA ORĂ // Mai mulți așa-zisi funcționari și OFICIALI din Transnistria riscă să rămână fără CETĂȚENIA R. Moldova: „Ei trebuie să răspundă în fața Constituției, nu a Kremlinului și a autorităților separatiste” # Ziarul National
Așa-zișii funcționari și oficiali din Transnistria, care vor întreprinde acțiuni de subminare a statului, vor rămâne fără cetățenia R. Moldova...
14:45
Maia Sandu, la Marșul Memoriei: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești și păstrăm vie flacăra libertății” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Marșul Memoriei, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor d...
14:45
Maia Sandu, de Ziua Memoriei și Recunoștinței: „În războiul de pe Nistru și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia. Cerem retragerea trupelor rusești din Republica Moldova” # Ziarul National
Stimați veterani, Doamnelor și domnilor, Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul în fața c...
