Șeful diplomației Republicii Moldova, în dialog cu oficiali și reprezentanți ai Camerei de Comerț din Hamburg
Noi.md, 3 martie 2026 21:30
În cadrul vizitei de lucru în Republica Federală Germania, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut la Hamburg o serie de întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai Camerei de Comerț și mediului academic.Șeful diplomației Republicii Moldova s-a întîlnit cu prim-ministrul landului federal, primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher. Discuțiile au v
Acum 5 minute
22:00
Fotbalistul francez Kylian Mbappé a obținut oficial permisul de conducere și a fost văzut pentru prima dată la volanul unei mașini.Potrivit Oxu.Az, instruirea sportivului a transformat școala de șoferi într-un epicentru al agitației: telefoane, scrisori, fani cu tricouri la recepție.Instructorul, un fan recunoscut al echipei spaniole „Atletico”, a remarcat că Kylian a fost extrem de calm ș
Acum o oră
21:30
Șeful diplomației Republicii Moldova, în dialog cu oficiali și reprezentanți ai Camerei de Comerț din Hamburg
În cadrul vizitei de lucru în Republica Federală Germania, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut la Hamburg o serie de întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai Camerei de Comerț și mediului academic.Șeful diplomației Republicii Moldova s-a întîlnit cu prim-ministrul landului federal, primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher. Discuțiile au v
21:30
Zeci de moldoveni blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Israel. MAE caută soluții de evacuare # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova care au solicitat evacuarea din statele afectate de situația tensionată din Orientul Mijlociu sînt în continuare monitorizați de autorități, iar în unele cazuri sînt analizate rute alternative de plecare.Ministerul Afacerilor Externe anunță că, la această etapă, nu mai există solicitări active de evacuare din Israel, în timp ce în alte state cererile sînt în proces
21:30
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomo-electrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene.Potrivit Agerpres, care citează Reuters, la Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui rezidu
21:30
Construcția magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași înregistrează progrese semnificative.Peste 22,4 km de conductă magistrală din fontă ductilă (Ø 500–600 mm) au fost deja construiți.{{867231}}Agenția de Dezvoltare Regională Centru monitorizează permanent evoluția lucrărilor pe toate cele trei sectoare ale proiectului, notează Noi.md cu referire la provincial.În prezent,
21:30
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a refuzat o tentativă a Iranului de a relua discuțiile, în timp ce operațiunea militară comună SUA-Israel împotriva Teheranului continuă în a patra zi.„Apărarea lor antiaeriană, Forțele Aeriene, Marina și leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea tîrziu”, a scris Trump pe Truth Social, comentînd un articol de op
Acum 2 ore
21:00
Agenția Națională Transport Auto anunță intrarea în vigoare, la 1 martie 2026, a Hotărîrii Guvernului nr. 698/2025, care aprobă noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional.Documentul stabilește un cadru unitar și detaliat privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor aplicate pe rutele regulate, transmite moldp
21:00
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli.Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămîne o prioritate strategică, însă subliniază necesitatea unor soluții care să nu pericliteze bugetul de stat, transmite moldpres.„Menținem un dialog constant cu organi
21:00
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au descoperit un lot comercial de mărfuri transportat ilegal, în urma unui control efectuat pe traseul M1, în apropierea localității Leușeni.În timpul verificărilor, a fost oprită pentru control un automobil, condus de un bărbat de 53 de ani, care a declarat că nu transportă bunuri ce necesită declarare vamală. Suspiciunile funcționarilor vamali
21:00
Economia Dubaiului pierde aproximativ 1 milion de dolari pe minut cînd aeroportul orașului nu funcționează.Întreruperile în funcționarea principalului nod aerian costă emiratul sute de milioane de dolari zilnic din cauza pierderilor companiei Emirates, transporturilor de tranzit, hotelurilor, punctelor comerciale și infrastructurii de transport.{{868008}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru
20:30
Moldova își duce tradițiile în Europa: „Legenda Mărțișorului”, prezentată la Consiliul Europei # Noi.md
În contextul deținerii Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Republica Moldova va prezenta la sediul instituției videoclipul „Legenda Mărțișorului”, dedicat promovării patrimoniului cultural și a tradițiilor naționale pe plan european.Materialul video, realizat la comanda Ministerului Culturii, valorifică simbolistica mărțișorului într-o formulă contemporană, combinînd t
20:30
Alertă pentru călătorii moldoveni: Perturbări posibile ale zborurilor spre și dinspre Cipru # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sînt atenționați că în perioada următoare pot apărea perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.Avertizarea a fost emisă pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena.Autoritățile recomandă verif
20:30
Miercuri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, Miercuri, 04 martie 2026, fără apă să fie consumatorii de la următoarele adrese:{{300488}}-str. Doina 189-201 inclusiv cu fracţii; com.Grătieşti; satul Hulboaca.Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chi
Acum 4 ore
20:00
Două companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie.Potrivit Ministerului Energiei al Republicii Moldova, deschiderea ofertelor a avut loc vineri, 27 februarie curent. Procedura de achiziție este una internațională și se desfășoară în conformitate cu regulile finanțatorului, în cazul dat ale Băncii Europene de Investiții
20:00
Unele dintre cele mai mari stele din Univers creează particule minuscule de praf cosmic. Acest praf devine baza pentru viitoarele stele și planete.Unele stele creează materialul din care apar apoi noi stele și planete. Surprinzător, unele dintre cele mai masive stele din Univers produc particule de praf atît de mici înainte de moartea lor, încît dimensiunile lor se măsoară în miliarde de metri
19:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești au organizat o activitate de informare și promovare a profesiei la Gimnaziul „Ion Creangă” din localitatea Soltănești, raionul Nisporeni, notează Noi.md.Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu reprezentanții Direcției Situații Excepționale și ai Inspectoratului de Poliție Nisporeni, avînd drept obiectiv famili
19:30
Atenție, Florești și Soroca! Instalațiile radiologice mobile ajung în 7 localități săptămîna aceasta # Noi.md
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat prin radiografie digitală mobilă, pentru depistarea activă a tuberculozei și a cancerului pulmonar.Săptămîna curentă, instalațiile radiologice mobile pentru examinarea cutiei toracice se află în diferite localități din raioanele Florești și Soroca, și anume: în intervalul 2–5 martie – în s. T
19:00
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale și Municipale de Examene, precum și ale centrelor unde vor fi susținute diferențele de programă, în contextul sesiunii 2026 a examenului național de bacalaureat.Totodată, a fost validată lista candidaților înscriși la bacalaureat în regim de externat.{{863949}}Potrivit deciziei CNE, 781 de persoane au fos
19:00
Junghietu: „Moldova își întărește rolul de jucător energetic regional prin Coridorul Sudic de Gaze” # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, desfășurată la Baku, Republica Azerbaidjan.Evenimentul a reunit reprezentanți din 27 de țări, 11 instituții și organizații financiare internaționale, precum și 49 de companii energetice, iar printre participanți s-au numărat miniștri, viceminiștri și
18:30
Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc la 20 martie 2026 și marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pămîntului, deplasîndu-se de la sud spre nord.Înclinarea axei Pămîntului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului. Această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică, transmite stir
18:30
Republica Moldova face un nou pas strategic în promovarea produselor sale de elită pe una dintre cele mai competitive piețe de profil din lume.Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit, în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), a organizat un eveniment exclusivist de prezentare și degustare la Londra, găzduit de celebra locație „Hedonism Wines”, transmite moldpres.Ale
18:30
Spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este oficial închis și nu există în acest moment zboruri, situație care este ănregistrată și în alte state din regiune, precum Qatar, Oman, Bahrain și Iordania.Autoritățile au transmis că, deși au existat încercări de reluare punctuală a traficului aerian, riscurile pentru aeronave și personalul navigant au făcut imposibilă operarea zborurilor.{{868
18:30
Ordinul din 23 februarie 2026, emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reduce controalele la loturile de lapte din Ucraina, eliminînd monitorizarea consolidată a laptelui ambalat.Despre acest lucru a comunicat ANSA, reamintind că importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la front
Acum 6 ore
18:00
Primăria municipiului Chișinău informează locuitorii capitalei despre organizarea cursei caritabile „Alerg pentru Mama”, organizat de Asociația Studențească AMiCUS Chișinău, în parteneriat cu Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS).Evenimentul va avea loc pe 8 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în Parcul Valea Morilor. Scopul cursei este de a sprijini o mamă aflată într-o situ
18:00
Lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere continuă în municipiu. Cele peste 30 de echipe specializate, sutele de drumari și muncitori intervin în mai multe zone ale orașului, unde sînt executate lucrări de frezare și plombare a porțiunilor de carosabil distruse.Prioritate au traseele din toate sectoarele capitalei cu degradări accentuate, apărute în urma condițiilor meteo dificile din
18:00
Circa 70% din prețurile produselor petroliere din Republica Moldova sînt influențate de factori externi, a menționat economistul Veaceslav Ioniță pe blogul său.El a menționat că, marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat un plafon maxim de preț pentru benzina A-95 de 23,84 lei pe litru, transmite infotag.md.{{867937}}„Acesta este cel mai înalt nivel din ul
18:00
Reabilitarea șoselei Muncești, efectuată în 2012, ar fi fost realizată cu abateri majore de la procesul tehnologic, fapt care a dus la degradarea rapidă a carosabilului.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, asfaltul a fost aplicat direct peste stratul de moluză, fără respectarea etapelor obligatorii de pregătire a fundației drumului.Situația ar fi fost similară cu cea înregistrată ante
18:00
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit. {{867600}}Șoferul, cu vîrsta de 23 de ani, conducea autoturismul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a avut loc în noiembrie 2025, atunci cînd acesta a ieșit „la
18:00
Chișinăul continuă să fie principalul centru de atracție pentru cetățenii Ucrainei care caută azil în Moldova.Conform ultimelor date ale Inspectoratului General pentru Migrație, în perioada martie 2023 - începutul lunii martie 2026, municipiul Chișinău găzduiește 54.686 de beneficiari ucraineni de protecție temporară, adică circa 61% din totalul național. (89 684 de persoane). Dinamica relocăr
17:30
Începînd cu 1 martie, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere semnificativă a numărului de apeluri din partea cetățenilor care solicită informații despre sistarea serviciului oferit anterior prin numărul 1189.Reprezentanții instituției subliniază că numărul unic 112 este destinat exclusiv raportării situațiilor de urgență reale, care necesită intervenția imedi
17:30
Mașinile fără inspecție tehnică valabilă nu vor mai putea circula. Ce presupun modificările # Noi.md
Legea privind siguranța traficului rutier va fi modificată pentru a introduce noțiunea de „suspendare a înmatriculării” și pentru a reglementa expres cazurile în care aceasta intervine, inclusiv pentru lipsa inspecției tehnice periodice sau constatarea unor deficiențe tehnice majore ori periculoase.Potrivit modificărilor, este introdusă o noțiune nouă – „suspendare a înmatriculării”, definită
17:30
Zelenski a numit locurile unde ar dori să aibă loc o nouă întîlnire trilaterală cu SUA și Rusia # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a declarat că întîlnirea cu SUA și Rusia, care era planificată pentru începutul lunii martie, nu a fost amînată din cauza războiului din Orientul Mijlociu și și-a exprimat dorința ca aceasta să aibă loc în Europa.El a declarat acest lucru într-un interviu acordat Corriere Della Sera, relatează „Европейская правда”.„Nimeni nu a amînat următoarea înt
17:00
Guvernul va introduce noi modele de pașapoarte și documente de călătorie, care vor fi puse în circulație cel tîrziu pînă la 31 decembrie 2026.Proiectul, elaborat de Agenția Servicii Publice cu suportul Ministerului Afacerilor Interne, prevede actualizarea formei, conținutului și elementelor de securitate pentru toate tipurile de pașapoarte și documente de călătorie.Noile pașapoarte vor ave
17:00
Moldoveni, blocați în străinătate: Asociația Agenților Economici de Turism cere intervenția Guvernului # Noi.md
Cel puțin 157 de turiști din Republica Moldova sînt blocați în EAU, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și în alte state din regiune, inclusiv cei care tranzitau prin EAU sau Qatar, informează Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova.„Agențiile de turism sînt în contact direct cu turiștii și cu partenerii externi, iar situația este urmărită în timp real. Pentru persoanele c
16:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este trist din cauza relațiilor cu Marea Britanie, după ce premierul britanic Keir Starmer și-a exprimat rezervele față de operațiunea americană împotriva Iranului.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, Trump a declarat într-un interviu acordat tabloidului britanic The Sun.Președintele SUA și-a repetat indignarea față de acți
16:30
Prețurile bursiere la gazele naturale în Europa au depășit pentru prima dată de la începutul lunii februarie 2023 pragul de 650 de dolari pentru o mie de metri cubi.Conform datelor bursei ICE din Londra, contractele futures din aprilie pe indicele TTF — cel mai mare hub european de gaze, situat în Olanda — au înregistrat o creștere bruscă în timpul tranzacționării. Cotațiile au crescut cu pest
16:30
În cursul zilei de astăzi, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare ale rețelei naționale, pentru a menține drumurile accesibile și sigure pentru toți participanții la trafic. În contextul sezonului rece, pentru intervențiile curente au fost deja folosite aproximativ 911 tone de asfalt la rece.În a doua jumătate a zilei de astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drum
Acum 8 ore
16:00
Pe str. Trandafirilor, carabinierii au observat un motociclist care se deplasa haotic, fără cască de protecție și fără echipament corespunzător.Persoana a fost somată prin sistemul sonor al autospecialei să oprească. Verificările au arătat că tînărul nu deține permis de conducere, motiv pentru care i-au fost întocmite actele corespunzătoare.{{866568}}Totodată, pe str. Sarmizegetusa, a fost
16:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro.Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, notează Noi.md.{{867903}}Potrivit materialelor cauzei,
15:30
Pompierii din Chișinău au intervenit miercuri dimineață pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul patru al unui bloc din sectorul Rîșcani, reușind să salveze o persoană.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:20, iar la fața locului au fost trimise cinci echipe de salvatori și pompieri. La sosire, aceștia au constatat că flăcările cuprinseseră aparta
15:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demisia judecătoarei Arina Ialanji, de la Judecătoria Chișinău, începînd cu 4 martie. Astfel, procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi pornit de la zero.Livia Mitrofan, membră a CSM, a menționat că Arina Ialanji i-a fost colegă și că a hotărît să părăsească sistemul
15:30
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat că lipsa transportului de petrol prin conducta „Drujba” reprezintă un atentat asupra Ungariei, comis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Potrivit publicației „Европейская правда”, despre acest lucru a anunțat Magyar Nemzet.Szijjártó a început să se plîngă pe amenințările la adresa comerțului maritim în legătură cu războ
15:00
Surpriza din portbagaj: Ofițerii vamali au oprit un mijloc de transport suspect în centrul orașului Cimișlia # Noi.md
În baza unor informații operative, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat și supus controlului vamal un autoturism, în orașul Cimișlia.În rezultatul acțiunilor de control, în mijlocul de transport a fost găsită o cantitate comercială de articole vestimentare (400 unități), susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.{{867922}}Șoferul, un cetă
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,1, produs la o adîncime de doar doi kilometri în raionul Glodeni, a atras atenția specialiștilor, fiind unul dintre puținele seisme din ultimii ani cu epicentrul pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit Rețelei Naționale de Monitorizare Seismică, seismul a avut loc pe 23 ianuarie, la ora 15:15, în apropierea localităților Sturzovca, Fundurii Vechi și Fundurii Noi
15:00
Un cetățean al Republicii Populare Chineze a fost expulzat din Republica Moldova, după ce a fost depistat în ședere ilegală în raionul Dondușeni.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al MAI, bărbatul, în vîrstă de 28 de ani, nu și-a putut justifica scopul aflării pe teritoriul țării și intenționa să treacă ilegal în statul vecin fără documente de călătorie valabile.{{86788
15:00
Asociația Forța Fermierilor avertizează că escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu și impactul direct asupra piețelor energetice globale vor duce inevitabil la creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv în Republica Moldova.Potrivit organizației, aceste evoluții afectează imediat sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O nouă m
15:00
Conflictul dintre SUA, Israel și Iran se intensifică, după ce drone iraniene au lovit o rafinărie importantă din Emiratele Arabe Unite și au atacat amplasamentul celei mai mari baze militare americane din Qatar, relatează Daily Mail.Potrivit sursei citate, un incendiu a izbucnit în zona petrolieră Fujairah, considerată unul dintre principalele centre de comerț cu petrol din Orientul Mijlociu.
14:30
Pe parcursul lunii februarie, Parlamentul s-a întrunit în 5 ședințe plenare, cu o durată totală de aproape 40 de ore.În cadrul acestora, deputații au adoptat 23 de proiecte de acte normative.Potrivit datelor statistice, este vorba despre 14 legi și 9 hotărîri. De menționat că, din numărul total de acte adoptate, 5 au drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europe
14:30
Cîți bani va aloca Uniunea Europeană pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor din Călărași, Ungheni și Leova # Noi.md
La Călărași și Ungheni va fi construit cîte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru.Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară. Cheltuielile pentru construcția și operaționaliza
Acum 12 ore
14:00
În perioada săptămînii precedente, 23-27 februarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 3,1 miliarde lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajați
