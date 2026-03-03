Un motociclist, care se deplasa haotic în capitală, stopat de carabinieri

10:30

Mai mult de 22 de tone de alimente au fost colectate în cadrul campaniei naționale „Dăruim pentru Ei”, destinată vîrstnicilor singuri.Acțiunea s-a desfășurat zilele trecute, cu participarea a zeci de angajați și voluntari ai unei organizații de caritate în 53 de magazine.{{417745}}Campania s-a desfășurat în magazinele din 20 de localități din țară, în care cumpărătorii au avut ocazia să pr