Echinocțiu de primăvară 2026: Cînd are loc și ce simbolizează
Noi.md, 3 martie 2026 18:30
Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc la 20 martie 2026 și marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pămîntului, deplasîndu-se de la sud spre nord.Înclinarea axei Pămîntului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului. Această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică, transmite stir
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
18:30
Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc la 20 martie 2026 și marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pămîntului, deplasîndu-se de la sud spre nord.Înclinarea axei Pămîntului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului. Această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică, transmite stir
18:30
Republica Moldova face un nou pas strategic în promovarea produselor sale de elită pe una dintre cele mai competitive piețe de profil din lume.Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit, în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), a organizat un eveniment exclusivist de prezentare și degustare la Londra, găzduit de celebra locație „Hedonism Wines”, transmite moldpres.Ale
18:30
Spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este oficial închis și nu există în acest moment zboruri, situație care este ănregistrată și în alte state din regiune, precum Qatar, Oman, Bahrain și Iordania.Autoritățile au transmis că, deși au existat încercări de reluare punctuală a traficului aerian, riscurile pentru aeronave și personalul navigant au făcut imposibilă operarea zborurilor.{{868
18:30
Ordinul din 23 februarie 2026, emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reduce controalele la loturile de lapte din Ucraina, eliminînd monitorizarea consolidată a laptelui ambalat.Despre acest lucru a comunicat ANSA, reamintind că importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la front
Acum o oră
18:00
Primăria municipiului Chișinău informează locuitorii capitalei despre organizarea cursei caritabile „Alerg pentru Mama”, organizat de Asociația Studențească AMiCUS Chișinău, în parteneriat cu Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS).Evenimentul va avea loc pe 8 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în Parcul Valea Morilor. Scopul cursei este de a sprijini o mamă aflată într-o situ
18:00
Lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere continuă în municipiu. Cele peste 30 de echipe specializate, sutele de drumari și muncitori intervin în mai multe zone ale orașului, unde sînt executate lucrări de frezare și plombare a porțiunilor de carosabil distruse.Prioritate au traseele din toate sectoarele capitalei cu degradări accentuate, apărute în urma condițiilor meteo dificile din
18:00
Circa 70% din prețurile produselor petroliere din Republica Moldova sînt influențate de factori externi, a menționat economistul Veaceslav Ioniță pe blogul său.El a menționat că, marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat un plafon maxim de preț pentru benzina A-95 de 23,84 lei pe litru, transmite infotag.md.{{867937}}„Acesta este cel mai înalt nivel din ul
18:00
Reabilitarea șoselei Muncești, efectuată în 2012, ar fi fost realizată cu abateri majore de la procesul tehnologic, fapt care a dus la degradarea rapidă a carosabilului.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, asfaltul a fost aplicat direct peste stratul de moluză, fără respectarea etapelor obligatorii de pregătire a fundației drumului.Situația ar fi fost similară cu cea înregistrată ante
18:00
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit. {{867600}}Șoferul, cu vîrsta de 23 de ani, conducea autoturismul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a avut loc în noiembrie 2025, atunci cînd acesta a ieșit „la
18:00
Chișinăul continuă să fie principalul centru de atracție pentru cetățenii Ucrainei care caută azil în Moldova.Conform ultimelor date ale Inspectoratului General pentru Migrație, în perioada martie 2023 - începutul lunii martie 2026, municipiul Chișinău găzduiește 54.686 de beneficiari ucraineni de protecție temporară, adică circa 61% din totalul național. (89 684 de persoane). Dinamica relocăr
Acum 2 ore
17:30
Începînd cu 1 martie, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 anunță o creștere semnificativă a numărului de apeluri din partea cetățenilor care solicită informații despre sistarea serviciului oferit anterior prin numărul 1189.Reprezentanții instituției subliniază că numărul unic 112 este destinat exclusiv raportării situațiilor de urgență reale, care necesită intervenția imedi
17:30
Mașinile fără inspecție tehnică valabilă nu vor mai putea circula. Ce presupun modificările # Noi.md
Legea privind siguranța traficului rutier va fi modificată pentru a introduce noțiunea de „suspendare a înmatriculării” și pentru a reglementa expres cazurile în care aceasta intervine, inclusiv pentru lipsa inspecției tehnice periodice sau constatarea unor deficiențe tehnice majore ori periculoase.Potrivit modificărilor, este introdusă o noțiune nouă – „suspendare a înmatriculării”, definită
17:30
Zelenski a numit locurile unde ar dori să aibă loc o nouă întîlnire trilaterală cu SUA și Rusia # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a declarat că întîlnirea cu SUA și Rusia, care era planificată pentru începutul lunii martie, nu a fost amînată din cauza războiului din Orientul Mijlociu și și-a exprimat dorința ca aceasta să aibă loc în Europa.El a declarat acest lucru într-un interviu acordat Corriere Della Sera, relatează „Европейская правда”.„Nimeni nu a amînat următoarea înt
17:00
Guvernul va introduce noi modele de pașapoarte și documente de călătorie, care vor fi puse în circulație cel tîrziu pînă la 31 decembrie 2026.Proiectul, elaborat de Agenția Servicii Publice cu suportul Ministerului Afacerilor Interne, prevede actualizarea formei, conținutului și elementelor de securitate pentru toate tipurile de pașapoarte și documente de călătorie.Noile pașapoarte vor ave
17:00
Moldoveni, blocați în străinătate: Asociația Agenților Economici de Turism cere intervenția Guvernului # Noi.md
Cel puțin 157 de turiști din Republica Moldova sînt blocați în EAU, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și în alte state din regiune, inclusiv cei care tranzitau prin EAU sau Qatar, informează Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova.„Agențiile de turism sînt în contact direct cu turiștii și cu partenerii externi, iar situația este urmărită în timp real. Pentru persoanele c
Acum 4 ore
16:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este trist din cauza relațiilor cu Marea Britanie, după ce premierul britanic Keir Starmer și-a exprimat rezervele față de operațiunea americană împotriva Iranului.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, Trump a declarat într-un interviu acordat tabloidului britanic The Sun.Președintele SUA și-a repetat indignarea față de acți
16:30
Prețurile bursiere la gazele naturale în Europa au depășit pentru prima dată de la începutul lunii februarie 2023 pragul de 650 de dolari pentru o mie de metri cubi.Conform datelor bursei ICE din Londra, contractele futures din aprilie pe indicele TTF — cel mai mare hub european de gaze, situat în Olanda — au înregistrat o creștere bruscă în timpul tranzacționării. Cotațiile au crescut cu pest
16:30
În cursul zilei de astăzi, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare ale rețelei naționale, pentru a menține drumurile accesibile și sigure pentru toți participanții la trafic. În contextul sezonului rece, pentru intervențiile curente au fost deja folosite aproximativ 911 tone de asfalt la rece.În a doua jumătate a zilei de astăzi, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drum
16:00
Pe str. Trandafirilor, carabinierii au observat un motociclist care se deplasa haotic, fără cască de protecție și fără echipament corespunzător.Persoana a fost somată prin sistemul sonor al autospecialei să oprească. Verificările au arătat că tînărul nu deține permis de conducere, motiv pentru care i-au fost întocmite actele corespunzătoare.{{866568}}Totodată, pe str. Sarmizegetusa, a fost
16:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro.Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, notează Noi.md.{{867903}}Potrivit materialelor cauzei,
15:30
Pompierii din Chișinău au intervenit miercuri dimineață pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul patru al unui bloc din sectorul Rîșcani, reușind să salveze o persoană.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:20, iar la fața locului au fost trimise cinci echipe de salvatori și pompieri. La sosire, aceștia au constatat că flăcările cuprinseseră aparta
15:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demisia judecătoarei Arina Ialanji, de la Judecătoria Chișinău, începînd cu 4 martie. Astfel, procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi pornit de la zero.Livia Mitrofan, membră a CSM, a menționat că Arina Ialanji i-a fost colegă și că a hotărît să părăsească sistemul
15:30
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat că lipsa transportului de petrol prin conducta „Drujba” reprezintă un atentat asupra Ungariei, comis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Potrivit publicației „Европейская правда”, despre acest lucru a anunțat Magyar Nemzet.Szijjártó a început să se plîngă pe amenințările la adresa comerțului maritim în legătură cu războ
15:00
Surpriza din portbagaj: Ofițerii vamali au oprit un mijloc de transport suspect în centrul orașului Cimișlia # Noi.md
În baza unor informații operative, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat și supus controlului vamal un autoturism, în orașul Cimișlia.În rezultatul acțiunilor de control, în mijlocul de transport a fost găsită o cantitate comercială de articole vestimentare (400 unități), susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.{{867922}}Șoferul, un cetă
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,1, produs la o adîncime de doar doi kilometri în raionul Glodeni, a atras atenția specialiștilor, fiind unul dintre puținele seisme din ultimii ani cu epicentrul pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit Rețelei Naționale de Monitorizare Seismică, seismul a avut loc pe 23 ianuarie, la ora 15:15, în apropierea localităților Sturzovca, Fundurii Vechi și Fundurii Noi
15:00
Un cetățean al Republicii Populare Chineze a fost expulzat din Republica Moldova, după ce a fost depistat în ședere ilegală în raionul Dondușeni.Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al MAI, bărbatul, în vîrstă de 28 de ani, nu și-a putut justifica scopul aflării pe teritoriul țării și intenționa să treacă ilegal în statul vecin fără documente de călătorie valabile.{{86788
15:00
Asociația Forța Fermierilor avertizează că escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu și impactul direct asupra piețelor energetice globale vor duce inevitabil la creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv în Republica Moldova.Potrivit organizației, aceste evoluții afectează imediat sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O nouă m
15:00
Conflictul dintre SUA, Israel și Iran se intensifică, după ce drone iraniene au lovit o rafinărie importantă din Emiratele Arabe Unite și au atacat amplasamentul celei mai mari baze militare americane din Qatar, relatează Daily Mail.Potrivit sursei citate, un incendiu a izbucnit în zona petrolieră Fujairah, considerată unul dintre principalele centre de comerț cu petrol din Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
14:30
Pe parcursul lunii februarie, Parlamentul s-a întrunit în 5 ședințe plenare, cu o durată totală de aproape 40 de ore.În cadrul acestora, deputații au adoptat 23 de proiecte de acte normative.Potrivit datelor statistice, este vorba despre 14 legi și 9 hotărîri. De menționat că, din numărul total de acte adoptate, 5 au drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europe
14:30
Cîți bani va aloca Uniunea Europeană pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor din Călărași, Ungheni și Leova # Noi.md
La Călărași și Ungheni va fi construit cîte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru.Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară. Cheltuielile pentru construcția și operaționaliza
14:00
În perioada săptămînii precedente, 23-27 februarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 3,1 miliarde lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajați
13:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avertizat asupra riscului ca situația de la Primăria Durlești să se repete și în orașul Codru.Potrivit afirmațiilor sale, deși primarul din Codru face parte din PAS, conducerea formațiunii i-ar fi retras sprijinul și ar intenționa să-l înlocuiască cu un alt reprezentant.{{867875}}„Scenariul cu Primăria Durlești se dorește a fi aplicat și în oraș
13:30
Inspectorii de mediu din Rezina au desfășurat recent o razie de control în mai multe localități ale raionului, în vederea prevenirii și combaterii încălcărilor legislației de mediu.Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în localitatea Cinișeuți, inspectorii au depistat un caz de tăiere ilegală a arborilor de specia arțar. În urma verificărilor efectuate la fața locului, a fost doc
13:30
Judecătorul Aureliu Postică a fost demis din funcție, de către plenul CSM, în ședința de astăzi. Decizia a fost luată după ce Curtea de Apel l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de fals în declarații. {{868109}}„Potrivit deciziei Curții de Apel, din 12 februarie 2026, prin care a admis apelul declarat de procurorul Frunze Bargan Inga, casînd integral sentința prin plasarea unei
13:30
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați.Singura condiție obligatorie este ca aceștia să dețină o semnătură electronică validă, notează Noi.md.{{862757}}Cele trei servicii noi, ce pot fi accesate online, fără a merge la ghișeu, sînt: Actualizarea datelor (modific
13:00
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Bogdan Țîrdea, a declarat în cadrul unui briefing că socialiștii intenționează să inițieze un proiect de lege privind întoarcerea portului internațional Giurgiulești în proprietatea statului.Potrivit acestuia, încă din 2020, împreună cu deputații Petru Burduja și Vladimir Golovatiuc, fracțiunea a promovat o serie de inițiative strategic
13:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor apărute în urma topirii omătului și a ciclurilor repetate de îngheț–dezgheț, echipele de intervenție desfășoară lucrări de întreținere curentă pe întreaga rețea de drumuri naționale.În această perioadă, prioritatea majoră o constituie plombarea gropilor și a d
13:00
Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Auzului, celebrată anual pe 3 martie, cu un progres important în domeniul sănătății copiilor: screeningul audiologic neonatal universal a devenit obligatoriu și gratuit pentru fiecare nou-născut, începînd cu 1 ianuarie 2024.În prezent, fiecare copil este testat auditiv înainte de externarea din maternitate. Procedura este nedureroasă, durează doar cî
Acum 8 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 3 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 4 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,97 lei/litru (+13 bani), iar al motorinei standard – 21,21 lei/litru (+34 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, A
12:30
În 2026, Škoda Octavia marchează un moment important în istoria sa: 30 de ani de la lansarea primei generații moderne, prezentată în 1996. În trei decenii, Octavia a evoluat dintr-un model promițător într-un reper al segmentului compact european, apreciat pentru echilibrul dintre spațiu, tehnologie și eficiență.Peste 7 milioane de automobile au fost livrate la nivel global, iar generația actua
12:30
În adiacentul Palatul „Nicolae Sulac”, de pe str. A. Pușkin, o femeie și-a pierdut cunoștința și a căzut la sol.Angajații Direcției regionale „Centru”, aflați în zonă, au intervenit imediat, acordînd primul ajutor și monitorizînd starea persoanei pînă la sosirea echipajelor specializate.Totodată, trecătorii au alertat Serviciul 112.Datorită reacției rapide, persoana a beneficiat de asi
12:30
Nouă posturi de judecător sînt vacante în prezent la Curtea Supremă de Justiție, unde activează doar 11 magistrați din cei 20 prevăzuți în schema instituțională.Dintre cei 11 judecători aflați în funcție, șase sînt permanenți și au promovat evaluarea Comisiei de pre-vetting, fiind numiți după plecarea în masă a magistraților din 2023.{{868045}}Potrivit IPN, instanța confirmă deficitul actu
12:00
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor, documentează un caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat, notează Noi.md.Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României și se referă la o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți P
12:00
Zeci de copii au învățat să confecționeze mărțișoare în cadrul atelierului „Împletim fire – păstrăm tradiția”, organizat de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.Sub îndrumarea muzeografilor, cei mici au descoperit semnificațiile firului alb-roșu, într-un eveniment ajuns la cea de-a 25-a ediție. Atelierul este dedicat promovării tradițiilor și patrimoniului cultural.{{210432}}O
12:00
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului, anunță primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul califică proiectul drept „un exemplu pentru țară”, realizat de Primăria Chișinău.Potrivit acestuia, la etapa actuală au fost finalizate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi autospecialele
11:30
În ultima perioadă s-a intensificat din nou valul de atacuri îndreptate împotriva Partidului Socialiștilor.Despre acest lucru a comunicat președintele partidului și liderul fracțiunii parlamentare, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.“De 15 ani, echipa noastră este supusă tentativelor de a fi divizată și slăbită, iar unii ne prezic constant un sfîrșit apropiat. Nu veți reuși. Am găsi
11:30
În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost finanțate 358 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici din sectorul agricol.În luna februarie 2026 au fost aprobate 40 de proiecte. Programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord a țării. Implementarea și administrarea
11:00
În această dimineață, pompierii au fost chemați conform nivelului sporit de intervenție la Ministerul Sănătății, notează Noi.md.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. Potrivit informațiilor, a fost observat fum dens într-un birou al clădirii Ministerului Sănătății de pe strada Vasile Alecsandri nr.2 din capitală.{{866781}}La fața locului au ajuns echipele de salvatori și
11:00
Agenția de Investiții din Moldova a anunțat lansarea programului „BRIDGE EXPORT”, un instrument financiar destinat susținerii promovării produselor moldovenești pe piețele externe.Inițiativa este adresată asociațiilor de afaceri care doresc să implementeze strategii sectoriale de export și să ușureze accesul companiilor autohtone pe noi piețe internaționale.{{866665}}Programul oferă co-fin
11:00
Trei judecători și-au dat demisia, după anunțul Comisiei Vetting că vor fi supuși evaluării # Noi.md
Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău și-au dat demisia, după anunțul Comisiei Vetting că vor fi supuși evaluării. Cererile acestora depuse au fost acceptate de CSM, în ședința de astăzi. {{867563}}„La 24 februarie 2026, judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Chișinău a solicitat demisia, ca urmare a notificării din partea Comisiei Vetting. Reieșind din demersul acestuia, consid
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.