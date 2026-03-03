Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către opt țări

15:30

Pompierii din Chișinău au intervenit miercuri dimineață pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul patru al unui bloc din sectorul Rîșcani, reușind să salveze o persoană.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:20, iar la fața locului au fost trimise cinci echipe de salvatori și pompieri. La sosire, aceștia au constatat că flăcările cuprinseseră aparta