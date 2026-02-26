Parlamentul schimbă regulile pentru contestațiile în achizițiile publice și concesiuni
Parlamentul a aprobat modificări ale legii pentru a face mai clare și mai eficiente contestațiile în achizițiile publice, contractele sectoriale și concesiuni. Proiectul a fost votat de 62 de deputați și face parte din planul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, preluând reguli europene. Noile reguli prevăd schimbări la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Parlamentul a aprobat modificări ale legii pentru a face mai clare și mai eficiente contestațiile în achizițiile publice, contractele sectoriale și concesiuni. Proiectul a fost votat de 62 de deputați și face parte din planul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, preluând reguli europene. Noile reguli prevăd schimbări la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în
Bărbat condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și vătămarea gravă a unui pasager
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație care a dus la vătămarea gravă a unui pasager, informează Procuratura municipiului Chișinău. Instanța i-a interzis, totodată, să conducă mijloace de transport pentru o perioadă de 4 ani.
Dosarele Epstein: Peste 60 de zboruri în Marea Britanie și utilizarea bazelor militare pentru traficul de persoane
Noi documente analizate din dosarul Epstein scot la iveală o rețea complexă de deplasări pe teritoriul Marii Britanii. Potrivit unei investigații publicate de The Independent, magnatul american Jeffrey Epstein a călătorit spre și dinspre Regatul Unit de peste 60 de ori cu avionul său privat, utilizând inclusiv baze militare ale aviației regale (RAF), fapt ce
ANSA avertizează: nu hrăniți porcii cu resturi alimentare și nu importați carne neautorizată
Trei focare de rabie au fost confirmate pe teritoriul Republicii Moldova în ultima săptămână, în localitățile Cărpineni și Hâncești, precum și în raionul Dondușeni, afectând câini, bovine și vulpi, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Totodată, au fost înregistrate două focare de pestă porcină africană (PPA). Primul a fost descoperit la mistreți în raionul Leova,
Adio ambuteiaje la intrarea în Capitală? Primăria Chișinău începe amenajarea primelor parcări de captură
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va demara în acest an construcția primelor parcări de captură, o soluție menită să fluidizeze traficul sufocant din Capitală. Proiectul va fi implementat pe etape, primele locații fiind deja stabilite la principalele porți de intrare în oraș, unde documentația tehnică este pregătită pentru execuție. Cele mai mari
Instanța pedepsește cu 20 de ani bărbatul care a exploatat două fete timp de patru ani
Procuratura anunță că un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, după ce a fost găsit vinovat de întreținerea de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual asupra a două minore în vârstă de 12 ani. Instanța a admis parțial
Tâlhărie șocantă în Strășeni: femeie de 66 de ani agresată în propria locuință, suspecții reținuți
Doi tineri, de 21 și 23 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în localitatea Micleușeni, raionul Strășeni. Un al treilea bărbat, în vârstă de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională. Potrivit anchetei, în noiembrie 2024, suspecții, având fețele acoperite, ar
Comerț ilicit cu țigări în Lipcani: polițiștii confiscă produse de peste 70.000 de lei
Polițiștii din Briceni documentează un caz de practicare ilegală a activității de întreprinzător în orașul Lipcani. Un bărbat de 55 de ani este suspectat că păstra și comercializa produse din tutun fără autorizație și fără documente de proveniență. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, polițiștii au ridicat 1.500 de pachete de țigări, evaluate la
Turiștii din Republica Moldova care aleg să viziteze Barcelona vor plăti mai mult pentru cazare începând cu luna aprilie, după ce autoritățile din Catalonia au decis dublarea taxei turistice. Noua măsură ar putea ridica taxa până la 15 euro pe persoană, pe noapte, plasând orașul printre destinațiile europene cu cele mai ridicate costuri suplimentare pentru
Proteste în educație: elevii și cadrele didactice cer implicarea președintelui Nicușor Dan
Sute de sindicaliști din sistemul de educație din România au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile guvernamentale care afectează salariile și condițiile de muncă. La protest s-au alăturat și studenți care contestă majorarea taxelor de școlarizare și reducerea burselor. O delegație a protestatarilor a fost primită la discuții de președintele Nicușor
Peste un milion de lei obținuți prin fraude cu investiții online, recuperați de poliție
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au anihilat activitatea unei grupări specializate în escrocherii cu investiții online, prejudiciul estimat fiind de peste un milion de lei. Potrivit oamenilor legii, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și promiteau profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase
Republica Moldova va semna un acord de securitate socială cu Québec: pensii garantate pentru moldovenii din Canada
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui Acord privind securitatea socială cu provincia Québec din Canada, care va permite cetățenilor moldoveni angajați legal în Québec să beneficieze de prestații sociale, inclusiv pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale sau accidente de muncă, precum și pensii de urmaș. Documentul prevede și
Oficiali ucraineni reținuți în urma unui scandal de corupție la construcția adăposturilor pentru avioane
Autoritățile ucrainene au reținut în flagrant doi oficiali de rang înalt implicați într-un caz de corupție legat de construirea adăposturilor prefabricate pentru avioanele Forțelor Aeriene. Este vorba despre comandantul logisticii Forțelor Aeriene și șeful regional al Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). În timpul reținerii, oamenii legii au confiscat 320.000 de dolari, potrivit declarațiilor procurorului
Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane în dosarul de fraudă cu fonduri de infrastructură
Pe 25 februarie, procurorii au înaintat Judecătoriei Bălți demersuri pentru aplicarea arestului preventiv față de patru persoane implicate într-un dosar ce vizează corupția și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorilor, în cauză au statut de învinuit cinci persoane, administratorul și angajați ai unui operator economic
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind delapidarea fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor". Perchezițiile vizează conducerea Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara". Potrivit anchetei, în perioada noiembrie 2024 – prezent, directorul și contabila-șefă
Două femei din Moldova, trimise în judecată în Italia pentru exploatarea unei conaționale și reținerea salariului acesteia
O femeie din Republica Moldova a reclamat că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze și că i s-ar fi reținut integral salariul. În urma anchetei, o mamă și fiica ei, originare tot din Moldova, au fost trimise în judecată pentru
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina". Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă". Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
Incident rușinos la Napoli: Vasile Costiuc, documentat de poliția italiană după ce ar fi refuzat să plătească biletul de autobuz
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, este protagonistul unui scandal de proporții în Italia. Acesta ar fi fost debarcat cu forța dintr-un mijloc de transport public din Napoli, după ce a refuzat să achite călătoria și ar fi încercat să scape de sancțiune invocând imunitatea parlamentară prin prezentarea pașaportului diplomatic. Incidentul ar fi
Extrădare internațională: un bărbat cercetat pentru abuz sexual asupra minorilor va fi judecat în Moldova
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania la solicit
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord # Subiectul Zilei
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene. Conform serviciilor de informații, Kim Ju-ae deține funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord”. În acest rol, ea a participat […] Articolul Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord apare prima dată în Subiectul Zilei.
Sute de facturi și saci cu tizic, aduse în fața Guvernului: MAN a încheiat campania de protest „Plătește tu!” # Subiectul Zilei
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a încheiat astăzi campania de protest „Plătește tu!” printr-o acțiune de amploare în fața sediului Executivului. Peste o sută de cetățeni din diverse localități ale țării s-au adunat pentru a cere revizuirea tarifelor la resursele energetice și asumarea răspunderii politice pentru situația din sectorul energetic. Participanții la flashmob au adus […] Articolul Sute de facturi și saci cu tizic, aduse în fața Guvernului: MAN a încheiat campania de protest „Plătește tu!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Atacuri tâlhărești în Chișinău: victime lovite cu bâte și agresiuni în spații publice, inculpații condamnați # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanțele de judecată au pronunțat două sentințe de condamnare în dosare de tâlhărie. În primul caz, trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul originar din Georgia, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 7 și 9 ani, cu executarea în penitenciar de tip […] Articolul Atacuri tâlhărești în Chișinău: victime lovite cu bâte și agresiuni în spații publice, inculpații condamnați apare prima dată în Subiectul Zilei.
Fiica lui Kim Jong Un, numită „director general pentru rachete” și inclusă oficial în linia de succesiune la doar 13 ani # Subiectul Zilei
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, în vârstă de aproximativ 13 ani, a fost numită în funcția simbolică de „director general pentru rachete”, primind autoritate asupra rapoartelor transmise de generali și fiind implicată în decizii legate de programul nuclear al Coreei de Nord, potrivit publicațiilor The Chosun Daily și The Sun. Fetița, cunoscută anterior sub […] Articolul Fiica lui Kim Jong Un, numită „director general pentru rachete” și inclusă oficial în linia de succesiune la doar 13 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
Șoferi prinși cu laptopuri, telefoane și console de jocuri nedeclarate la frontieră # Subiectul Zilei
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au depistat mai multe bunuri nedeclarate la controlul vamal pe traseul M1, în apropierea localității Suruceni, și la postul vamal Leușeni. În primul caz, un camion DAF care tracta un container cu automobile a fost stopat pentru verificări. În timpul controlului fizic, în habitaclul automobilelor transportate au fost descoperite […] Articolul Șoferi prinși cu laptopuri, telefoane și console de jocuri nedeclarate la frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primăria Municipiului Chișinău anunță că au demarat lucrările de pregătire pentru asfaltarea străzilor, utilizând materiale adecvate condițiilor actuale. Intervențiile vor fi realizate etapizat, în funcție de importanța drumurilor și starea acestora. Conform informațiilor transmise de autorități, temperaturile din următoarele zile permit efectuarea unor lucrări de amploare pe toate arterele Capitalei. Echipele municipale vor începe cu […] Articolul Primăria Chișinău începe asfaltarea străzilor Capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Tentativă de tâlhărie în timpul unui transport ilegal de migranți, dejucată de autorități # Subiectul Zilei
Patru persoane din raionul Hâncești au fost trimise în judecată, fiind acuzate de implicare într-o schemă de migrație ilegală care ar fi degenerat într-o tentativă de tâlhărie, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Conform anchetei, în decembrie 2025, suspecții, cu vârste între 32 și 58 de ani, ar fi încercat să transporte […] Articolul Tentativă de tâlhărie în timpul unui transport ilegal de migranți, dejucată de autorități apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ucraineancă amendată cu peste 84 de mii de lei pentru tentativă de contrabandă pe Aeroportul Chișinău # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău anunță că o femeie de 33 de ani a fost condamnată pentru tentativă de contrabandă, după ce a încercat să scoată din țară o sumă considerabilă de bani fără a o declara autorităților vamale. Potrivit hotărârii instanței, inculpata, originară din Ucraina, a fost găsită vinovată de tentativa scoaterii bunurilor de pe teritoriul […] Articolul Ucraineancă amendată cu peste 84 de mii de lei pentru tentativă de contrabandă pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ministerul Mediului anunță că va desfășura, în lunile martie, aprilie și mai, controale la spălătoriile auto din întreaga țară, pentru a verifica respectarea normelor de protecție a mediului. Autoritățile vor inspecta dacă spălătoriile dispun de echipamente adecvate și dacă apa uzată este tratată corespunzător, pentru a preveni poluarea solului și a cursurilor de apă. Potrivit […] Articolul Ministerul Mediului va controla spălătoriile auto pentru a preveni poluarea apei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Violonista originară din Republica Moldova, Rusanda Panfili, a susținut sâmbătă seară un recital la Casa Albă, în cadrul Cinei Anuale a Guvernatorilor, eveniment care reunește liderii statelor americane și reprezentanți ai administrației de la Washington. Artista a fost prezentată de președintele Donald Trump, care a descris-o drept „cea mai bună violonistă din lume”. Liderul american […] Articolul Violonista Rusanda Panfili, elogiată de Donald Trump la Casa Albă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bebeluș a decedat în dimineața zilei de 23 februarie la bordul unui avion Air France care efectua cursa Nairobi – Paris, în ciuda intervenției mai multor medici aflați printre pasageri. Potrivit companiei aeriene, copilul suferea de o afecțiune cardiacă gravă și se deplasa din Kenya în Franța pentru tratament. Operatorul a precizat că au […] Articolul Tragedie în zbor: un bebeluș moare la bordul unui avion Air France apare prima dată în Subiectul Zilei.
Sesizare la Agenția Achiziții Publice privind proiectul de 100 de milioane de lei din Chișinău # Subiectul Zilei
Consilierii municipali ai fracțiunii MAN din Consiliul Municipal Chișinău, Valentin Cebotari și Dmitrii Mitioglo, au înaintat o sesizare oficială către Agenția Achiziții Publice, prin care cer examinarea legalității contractelor încheiate în cadrul proiectului „Curtea Europeană”, precum și a respectării procedurilor legale în procesul de implementare. Proiectul, inițiat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, are un […] Articolul Sesizare la Agenția Achiziții Publice privind proiectul de 100 de milioane de lei din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
După o așteptare de aproape trei ani și multiple blocaje birocratice, porțiunea străzii 31 August 1989, cuprinsă între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va intra în reparație. Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că proiectul a primit în sfârșit avizele necesare, iar licitația publică va fi lansată la începutul lunii martie. Edilul […] Articolul Caldarâmul de pe 31 August devine zonă pietonală: Primăria a finalizat proiectul apare prima dată în Subiectul Zilei.
Luni seara, 23 februarie, două femei au fost transportate la spital după ce au fost accidentate de un automobil la intersecția străzilor Alexandru Hajdeu și Vasile Alecsandri din Chișinău. Potrivit informațiilor furnizate de poliția municipiului Chișinău, un bărbat de 39 de ani, conducând o Toyota, a surprins și accidentat cele două pietoni care traversau strada […] Articolul Două femei, rănite după ce au fost lovite de o mașină la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
China impune restricții la export pentru 20 de entități japoneze, escaladând tensiunile comerciale și militare # Subiectul Zilei
China a interzis exportul de produse cu dublă utilizare către 20 de companii japoneze despre care susține că aprovizionează armata Japoniei, a anunțat Ministerul Comerțului de la Beijing. Măsura reprezintă o nouă escaladare a disputelor comerciale și politice dintre cele două țări. Printre companiile vizate se numără diviziile de construcții navale și motoare aeronautice ale […] Articolul China impune restricții la export pentru 20 de entități japoneze, escaladând tensiunile comerciale și militare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un deținut în vârstă de 50 de ani a fost găsit decedat vineri, 20 februarie, în jurul orei 17:50, în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, potrivit informațiilor apărute în presă, care citează surse din cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor. Conform surselor, bărbatul a fost descoperit în celulă, iar la fața locului a intervenit medicul legist. […] Articolul Ancheta continuă după ce un bărbat a fost descoperit mort în închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Grup specializat în escrocherii cu investiții online, destructurat de polițiști. Prejudiciu de aproape un milion de lei # Subiectul Zilei
Polițiștii sectorului Rîșcani, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au destructurat activitatea unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online. Potrivit autorităților, prejudiciul cauzat victimelor se ridică la aproape un milion de lei. În cadrul operațiunii, doi bărbați în vârstă de 23 și 35 de ani, originari din Chișinău și Basarabeasca, au fost […] Articolul Grup specializat în escrocherii cu investiții online, destructurat de polițiști. Prejudiciu de aproape un milion de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Substanțe vegetale și doze de droguri ridicate de polițiști în urma unei operațiuni # Subiectul Zilei
Oamenii legii din Strășeni au documentat activitatea ilegală a doi bărbați, în vârstă de 42 și 65 de ani, originari din Sireți și Micăuți, suspectați de implicare în circulația drogurilor. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii au ridicat semințe și substanțe vegetale cu miros specific, doze pregătite pentru comercializare (preliminar marijuana), telefoane mobile, […] Articolul Substanțe vegetale și doze de droguri ridicate de polițiști în urma unei operațiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciul Vamal, în colaborare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni și sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au descoperit o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur provenite din România. Șoferul autovehiculului marca Mercedes a declarat, la […] Articolul Tentativă de contrabandă cu șapte lingouri de aur, dejucată la Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
hișinău, Ion Ceban, a reiterat condamnarea Primăriei față de agresiunea militară și a subliniat implicarea administrației locale în sprijinirea refugiaților ucraineni. Potrivit edilului, municipalitatea a mobilizat resurse materiale, logistice și umane ,inclusiv medici, asistenți sociali și psihologi, pentru a veni în ajutorul celor care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Primul centru de cazare pentru […] Articolul Ion Ceban: Chișinăul, un oraș al solidarității pentru cei afectați de război apare prima dată în Subiectul Zilei.
Percheziții și bănuiți în cazul unei fraude de milioane în sectorul geamurilor termopan # Subiectul Zilei
O presupusă schemă de evaziune fiscală, legată de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru producerea geamurilor termopan, a fost documentată de procurori și inspectori fiscali. Valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 40 de milioane de lei. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu ofițerii Serviciul […] Articolul Percheziții și bănuiți în cazul unei fraude de milioane în sectorul geamurilor termopan apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un polițist a murit, iar alți doi colegi au fost răniți grav după ce o bombă a explodat în apropierea gării Saviolovo, în nordul Moscovei, în noaptea de 24 februarie. Autoritățile susțin că ținta atacului ar fi fost un vehicul al poliției rutiere. Victima, locotenent-major Denis Bratușcenko, în vârstă de 34 de ani, lucra în […] Articolul Atac cu bombă la Moscova: un polițist ucis, alți doi răniți grav apare prima dată în Subiectul Zilei.
Crimă la Fălești: un bărbat reținut după ce și-ar fi ucis consăteanul și și-ar fi agresat soția # Subiectul Zilei
Un bărbat de 31 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat că și-ar fi omorât un consătean în urma unui conflict izbucnit pe fond de gelozie. Ulterior, acesta și-ar fi agresat și soția. Tragedia s-a produs în seara de 21 februarie, aproape de miezul nopții, transmite Știri.md. […] Articolul Crimă la Fălești: un bărbat reținut după ce și-ar fi ucis consăteanul și și-ar fi agresat soția apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune introducerea integrității academice ca criteriu obligatoriu în evaluarea tuturor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Noile reglementări urmăresc prevenirea plagiatului și a fraudelor academice și fac parte dintr-un proiect de modificare a metodologiei de evaluare externă a calității educației, aflat în consultare publică. Măsurile se aplică tuturor programelor de […] Articolul MEC introduce politici stricte anti-plagiat în instituțiile de învățământ apare prima dată în Subiectul Zilei.
Șofer prins cu 0,42 mg/l alcool în aerul expirat, riscă până la trei ani de închisoare # Subiectul Zilei
Un bărbat de 30 de ani din Bălți se confruntă cu consecințe legale după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc duminică, 22 februarie, când polițiștii au observat comportamentul neadecvat al autovehiculului pe străzile orașului. Conducătorul auto a fost oprit pentru a preveni producerea unui accident și a fost supus […] Articolul Șofer prins cu 0,42 mg/l alcool în aerul expirat, riscă până la trei ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Wizz Air va întrerupe temporar serviciile sale digitale pentru un upgrade programat # Subiectul Zilei
Chișinău, 23 februarie 2026 – Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, pentru a efectua un upgrade programat al sistemelor, menit să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților.Perioada planificată pentru întrerupere este:26 februarie, 00:00 – 09:00 ora MoldoveiÎn acest interval, clienții nu vor putea […] Articolul Wizz Air va întrerupe temporar serviciile sale digitale pentru un upgrade programat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban acuză Guvernul de sabotaj: Reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”, blocată de „pretenții scumpe” # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, critică dur Ministerul Culturii și Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI), acuzându-i de sabotarea proiectului de modernizare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”. Potrivit edilului, autoritățile centrale refuză avizarea lucrărilor, condiționând proiectul de utilizarea unor plăci de granit „extrem de costisitoare”. Ceban susține că municipalitatea deține întreaga documentație necesară […] Articolul Ion Ceban acuză Guvernul de sabotaj: Reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”, blocată de „pretenții scumpe” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, în Nepal. 19 oameni au murit pe loc și 25 au fost răniți # Subiectul Zilei
Tragedie în Nepal: 19 morți și 25 de răniți după ce un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, pe malul unui râu. Potrivit autorităților locale, citate de Kyodo și Reuters, un autocar turistic care făcea legătura între stațiunea Pokhara și capitala Kathmandu a părăsit carosabilul și a căzut de la sute […] Articolul Un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, în Nepal. 19 oameni au murit pe loc și 25 au fost răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
Vlad Plahotniuc susține în fața judecătorilor că procesul său este influențat politic # Subiectul Zilei
Vlad Plahotniuc s-a prezentat luni, 23 februarie, în fața instanței de judecată, unde a făcut declarații în dosarul cunoscut public drept „Furtul miliardului”. Potrivit relatării publicate de ziua.md, fostul lider democrat a contestat acuzațiile aduse de procurori și a invocat mai multe presupuse erori și neconcordanțe în calculele financiare incluse în dosar. În timpul audierilor, […] Articolul Vlad Plahotniuc susține în fața judecătorilor că procesul său este influențat politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ceban: Situația grațierilor unor persoane implicate în scheme de droguri reprezintă un motiv de anchetă parlamentară # Subiectul Zilei
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a comentat decizia Președintelui Republicii Moldova de a acorda grațieri unor persoane implicate în coordonarea unor presupuse scheme de amploare legate de droguri. Într-o declarație publică, edilul a subliniat că, în opinia sa, responsabilitatea pentru aceste situații revine instituțiilor centrale și nu poate fi trecută asupra comisiilor prezidențiale. „Există […] Articolul Ceban: Situația grațierilor unor persoane implicate în scheme de droguri reprezintă un motiv de anchetă parlamentară apare prima dată în Subiectul Zilei.
