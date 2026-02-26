Parlamentul schimbă regulile pentru contestațiile în achizițiile publice și concesiuni

13:50

Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, este protagonistul unui scandal de proporții în Italia. Acesta ar fi fost debarcat cu forța dintr-un mijloc de transport public din Napoli, după ce a refuzat să achite călătoria și ar fi încercat să scape de sancțiune invocând imunitatea parlamentară prin prezentarea pașaportului diplomatic. Incidentul ar fi […] Articolul Incident rușinos la Napoli: Vasile Costiuc, documentat de poliția italiană după ce ar fi refuzat să plătească biletul de autobuz apare prima dată în Subiectul Zilei.