UE presează Ucraina să permită accesul experților la conducta Drujba, pentru verificarea eforturilor de reluare a livrărilor

10:10

Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației din Strâmtoarea Ormuz, care se agravează, transmite Mediafax, care citează date Reuters. Cotațiile petrolului au continuat să crească marți, pentru a treia zi consecutiv, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor legate de […] Articolul Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în ZIUA.md.