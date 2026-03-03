Forțele israeliene anunță lovirea complexului central de conducere al regimului de la Teheran
Ziua, 3 martie 2026 15:40
Armata Apărării Israelului (IDF) a anunțat că Forțele Aeriene Israeliene au lovit, în cursul nopții de luni, complexul de conducere al regimului iranian din centrul Teheranului, descris drept „cel mai central și important cartier general” al acestuia. Potrivit unui comunicat militar, operațiunea a fost realizată pe baza unor informații precise și a vizat mai multe […] Articolul Forțele israeliene anunță lovirea complexului central de conducere al regimului de la Teheran apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
15:50
UE presează Ucraina să permită accesul experților la conducta Drujba, pentru verificarea eforturilor de reluare a livrărilor # Ziua
Ucraina se confruntă cu presiuni din partea unor state membre UE și a Comisiei Europene pentru a permite o vizită de inspecție la conducta Drujba, avariată în urma unui atac atribuit Rusiei, în contextul în care Ungaria și Slovacia acuză Kievul că exagerează amploarea daunelor și întârzie reluarea fluxurilor de petrol. Potrivit Financial Times, care […] Articolul UE presează Ucraina să permită accesul experților la conducta Drujba, pentru verificarea eforturilor de reluare a livrărilor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
15:40
Forțele israeliene anunță lovirea complexului central de conducere al regimului de la Teheran # Ziua
Armata Apărării Israelului (IDF) a anunțat că Forțele Aeriene Israeliene au lovit, în cursul nopții de luni, complexul de conducere al regimului iranian din centrul Teheranului, descris drept „cel mai central și important cartier general” al acestuia. Potrivit unui comunicat militar, operațiunea a fost realizată pe baza unor informații precise și a vizat mai multe […] Articolul Forțele israeliene anunță lovirea complexului central de conducere al regimului de la Teheran apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Reuters: Capitalele europene se opun planului Ucrainei de aderare accelerată la UE: Nu vor să deschidă „cutia Pandorei” # Ziua
Încercarea Ucrainei de a obține o cale rapidă de aderare la Uniunea Europeană, ca parte a unui eventual acord de pace, se lovește de o rezistență puternică din partea guvernelor UE, care nu vor să deschidă „cutia Pandorei” a problemelor pe care se tem că o aderare rapidă le-ar declanșa, scrie Reuters. Președintele ucrainean Volodimir […] Articolul Reuters: Capitalele europene se opun planului Ucrainei de aderare accelerată la UE: Nu vor să deschidă „cutia Pandorei” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Mită de 40 de mii de euro, pentru absolvire de pedeapsă penală. Descinderi CNA în Capitală, patru persoane reținute # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant delict a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Râșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior […] Articolul Mită de 40 de mii de euro, pentru absolvire de pedeapsă penală. Descinderi CNA în Capitală, patru persoane reținute apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:00
Emiratele Arabe Unite și Qatar încearcă să convingă aliații să-l împingă pe Trump spre o încheiere rapidă a conflictului cu Iranul # Ziua
Emiratele Arabe Unite și Qatar fac demersuri discrete pe lângă aliați pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să aleagă o ieșire rapidă din conflictul cu Iranul și să limiteze durata operațiunilor militare americane, transmite Bloomberg. Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, că cele două state încearcă să construiască o coaliție cât mai largă […] Articolul Emiratele Arabe Unite și Qatar încearcă să convingă aliații să-l împingă pe Trump spre o încheiere rapidă a conflictului cu Iranul apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | „Podul de flori” de la Ungheni, parte din Autostrada Unirii, va fi gata până în iulie, potrivit autorităților de resort din România # Ziua
Construcția podului de la Ungheni, care va conecta Republica Moldova cu Autostrada Unirii A8 din România, avansează rapid, iar lucrările ar urma să se încheie cel târziu în luna iulie. Despre acest lucru a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Scrioșteanu. „Lucrările merg foarte bine, am depășit 30% grad de execuție […] Articolul VIDEO | „Podul de flori” de la Ungheni, parte din Autostrada Unirii, va fi gata până în iulie, potrivit autorităților de resort din România apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Ion Ceban acuză PAS că vrea să implementeze la Codru scenariul de la Durlești: I-au întors spatele propriului primar și vor să-l schimbe # Ziua
Scenariul cu Primăria Durlești „se dorește a fi aplicat și în orașul Codru”, acuză primarul Chișinăului Ion Ceban. Potrivit lui, deși acolo este un primar din partea partidului de guvernare, „cei de la PAS și-au întors spatele de la el și vor să-l înlocuiască”. „Dar cel mai eficient ei pot să o facă, în stilul […] Articolul Ion Ceban acuză PAS că vrea să implementeze la Codru scenariul de la Durlești: I-au întors spatele propriului primar și vor să-l schimbe apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu, precum Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, dar și în alte state din regiune, Maldive și Tanzania, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, numărul real al turiștilor moldoveni afectați ar putea […] Articolul Sute de turiști moldoveni, blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
13:40
Iranul susține că nu vizează instalațiile petroliere din Orientul Mijlociu, în timp ce atacurile asupra obiectivelor americane se extind # Ziua
Instalațiile petroliere ale statelor din Orientul Mijlociu nu se află pe lista țintelor Iranului, a declarat o sursă militară pentru agenția Tasnim. Potrivit acesteia, infrastructura petrolieră din țările din regiune „nu s-a numărat și nu se numără” printre obiectivele vizate de atacurile iraniene. În același timp, sursa a subliniat că toate interesele americane și israeliene […] Articolul Iranul susține că nu vizează instalațiile petroliere din Orientul Mijlociu, în timp ce atacurile asupra obiectivelor americane se extind apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
O persoană, blocată într-un apartament cuprins de flăcări, a fost salvată în urma intervenției pompierilor # Ziua
Cinci echipaje de pompieri au intervenit, azi-dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament din sectorul Râșcani al Capitalei. Salvatorii au reușit evacuarea la timp a unei persoane care a rămas blocată în locuința cuprinsă de flăcări. Incendiul a distrus grav apartamentul de la etajul al patrulea al unui bloc de pe strada Nicolae Dimo. […] Articolul O persoană, blocată într-un apartament cuprins de flăcări, a fost salvată în urma intervenției pompierilor apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Armata Apărării Israelului (IDF) a anunțat că forțele sale au lansat o operațiune terestră în sudul Libanului, unde militarii israelieni au pătruns peste frontieră și au preluat controlul asupra mai multor poziții. Potrivit unui comunicat al IDF, unități ale Diviziei 91 acționează pentru „crearea unui nivel suplimentar de securitate pentru locuitorii din nordul Israelului”, prin […] Articolul Israelul a lansat o operațiune terestră în sudul Libanului și ocupă mai multe poziții apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus trimiterea celor mai buni specialiști ucraineni în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, dacă liderii din regiune îl vor convinge pe Vladimir Putin să să accepte un armistițiu în războiul împotriva Ucrainei. Într-un interviu telefonic acordat Bloomberg, Zelenski a afirmat că Ucraina a acumulat o expertiză unică în combaterea […] Articolul Zelenski condiționează sprijinul împotriva dronelor iraniene de un armistițiu cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Chișinăul încă așteaptă începerea negocierilor pe capitole # Ziua
Acum patru ani, în 3 martie 2022, Republica Moldova a semnat și a transmis Uniunii Europene cererea de aderare. Documentul a fost expediat la trei zile după Ucraina, proaspăt atacată de Federația Rusă. R. Moldova și Ucraina au fost incluse în același pachet de aderare, iar în iunie 2022 ambele state au obținut statutul de […] Articolul Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE. Chișinăul încă așteaptă începerea negocierilor pe capitole apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Franța urmează să trimită sisteme antirachetă și antidronă în Cipru după atacul asupra bazei britanice. Grecia a trimis deja avioane F-16 și fregate # Ziua
Franța intenționează să trimită în Cipru sisteme antirachetă și antidronă, precum și o fregată, după atacul cu drone asupra bazei britanice RAF Akrotiri de pe insulă, potrivit agenției Cyprus News Agency (CAN). Un oficial guvernamental cipriot, citat sub protecția anonimatului, a confirmat informația. Potrivit relatării, președintele francez Emmanuel Macron i-ar fi comunicat această intenție președintelui […] Articolul Franța urmează să trimită sisteme antirachetă și antidronă în Cipru după atacul asupra bazei britanice. Grecia a trimis deja avioane F-16 și fregate apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Trump: „Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de arme. Aceste războaie pot fi purtate la nesfârșit” # Ziua
Președintele american Donald Trump a avertizat marți dimineață că țara sa are o „rezervă nelimitată” de arme și că războaie precum cel declanșat în din Orientul Mijlociu pot fi purtate „la nesfârșit”. „Stocurile de muniții de rază medie și superioară ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari și mai bune. Am fost informat […] Articolul Trump: „Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de arme. Aceste războaie pot fi purtate la nesfârșit” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile plafon la carburanți pentru miercuri, 4 martie. Astfel, autoritățile au stabilit pentru motorină un preț cu 34 de bani mai mare decât astăzi, iar prețul benzinei crește cu 13 bani. Miercuri, un litru de benzină va costa cel mult 23 de lei și 97 de […] Articolul Scumpire drastică a carburanților. Prețul benzinei și motorinei explodează în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Ungaria desfășoară armata la obiective energetice. Guvernul invocă o amenințare din partea Ucrainei # Ziua
Guvernul Ungariei a ordonat desfășurarea militarilor pentru protejarea infrastructurii energetice strategice, invocând riscuri de securitate bazate pe informații de intelligence. Decizia a stârnit critici dure din partea opoziției, care o consideră o încercare de intimidare înaintea alegerilor. Potrivit autorităților de la Budapesta, în prima etapă vor fi securizate 20 de obiective prioritare, urmând ca ulterior […] Articolul Ungaria desfășoară armata la obiective energetice. Guvernul invocă o amenințare din partea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, în vederea identificării soluțiilor rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare, anunță Patriarhia Română. „Consecințele devastatoare ale […] Articolul Patriarhia Română, apel la rugăciune și responsabilitate pentru încetarea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Primii cetățeni români care erau blocați în Orientul Mijlociu au revenit acasă cu zboruri speciale # Ziua
Un număr de 318 români, pelerini şi turişti, au ajuns în noaptea de luni spre marţi în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri, în sistem charter, organizate de agenţiile de voiaj alături de compania Tarom. „Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul […] Articolul Primii cetățeni români care erau blocați în Orientul Mijlociu au revenit acasă cu zboruri speciale apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Mai multe companii aeriene au reluat cursele pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Zborurile comerciale regulate rămân limitate # Ziua
Companiile Etihad Airways și Emirates, alături de operatorul low-cost FlyDubai, au anunțat reluarea parțială a unor curse selectate, după ce atacurile cu rachete și drone iraniene au perturbat grav traficul aerian. Potrivit firmei de analiză Cirium, cel puțin 11.000 de zboruri spre, dinspre și în interiorul Orientului Mijlociu au fost anulate începând de sâmbătă, afectând […] Articolul Mai multe companii aeriene au reluat cursele pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Zborurile comerciale regulate rămân limitate apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Mihai Mîțu s-a întâlnit cu Oana Țoiu. Noul ambasador al R. Moldova la București a înmânat copiile scrisorilor de acreditare # Ziua
Noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a înmânat oficial copiile scrisorilor de acreditare șefei diplomației române, Oana-Silvia Țoiu. Întrevederea de la Ministerul de Externe de la București de a avut loc luni, 2 martie. Cu acest prilej, părțile au discutat despre relațiile bilaterale moldo-române și au reconfirmat continuarea eforturilor comune de amplificare […] Articolul Mihai Mîțu s-a întâlnit cu Oana Țoiu. Noul ambasador al R. Moldova la București a înmânat copiile scrisorilor de acreditare apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
SUA vor lua măsuri pentru a limita scumpirea petrolului pentru americani: Am anticipat că aceasta ar putea deveni o problemă # Ziua
Statele Unite vor interveni pentru a atenua creșterea prețurilor la energie provocată de scumpirea petrolului pe fondul conflictului cu Iranul, a declarat luni secretarul de stat Marco Rubio. Vorbind cu jurnaliștii la Capitol Hill, Rubio a precizat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Energiei, Chris Wright, vor prezenta planurile marți. „Începând de mâine, veți […] Articolul SUA vor lua măsuri pentru a limita scumpirea petrolului pentru americani: Am anticipat că aceasta ar putea deveni o problemă apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Noi etape în construcția stației de transfer și sortare a deșeurilor din Capitală. Au loc betonări și montări ale structurilor metalice # Ziua
Proiectul stației de transfer din sectorul Ciocana al Capitalei, ce va fi dotată cu o linie modernă de sortare a deșeurilor, a intrat într-o nouă etapă. Municipalitatea anunță că au fost încheiate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi autospecialele și camioanele de transfer. De asemenea, se execută lucrări […] Articolul Noi etape în construcția stației de transfer și sortare a deșeurilor din Capitală. Au loc betonări și montări ale structurilor metalice apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Incendiu la sediul Ministerului Sănătății din Chișinău. Un calculator dintr-un birou de la etajul doi a luat foc # Ziua
Un incendiu s-a produs în această dimineață în sediul Ministerul Sănătății. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16, după ce a fost observat fum dens într-un birou al clădirii situate pe strada Vasile Alecsandri din capitală. La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, mobilizate în regim […] Articolul Incendiu la sediul Ministerului Sănătății din Chișinău. Un calculator dintr-un birou de la etajul doi a luat foc apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Prețurile gazelor în Europa au continuat să urce marți, iar cotația de referință TTF a depășit pragul de 700 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz și al riscurilor tot mai mari pentru fluxurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Golf. Pentru prima dată din februarie 2023, prețul futures […] Articolul Prețurile gazelor în Europa au explodat a doua zi la rând și au depășit 700 de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:10
Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor din Strâmtoarea Ormuz # Ziua
Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației din Strâmtoarea Ormuz, care se agravează, transmite Mediafax, care citează date Reuters. Cotațiile petrolului au continuat să crească marți, pentru a treia zi consecutiv, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor legate de […] Articolul Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Comratul vine cu soluții pentru depășirea blocajului electoral din regiune. Două proiecte, transmise spre avizare la CEC # Ziua
Conducerea Adunării Populare din Găgăuzia a transmis Comisiei Electorale Centrale două proiecte de hotărâre prin care sunt propuse soluții pentru depășirea impasului politic și juridic privind organizarea alegerilor pentru legislativul regional. „Au fost examinate două proiecte de hotărâri ale Adunării Populare a Găgăuziei ce vizează particularitățile reglementării juridice a organizării și desfășurării alegerilor regionale pentru […] Articolul Comratul vine cu soluții pentru depășirea blocajului electoral din regiune. Două proiecte, transmise spre avizare la CEC apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
SUA nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul. Obiectivul este eliminarea definitivă a programului nuclear # Ziua
Administrația americană nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul, a declarat vicepreședintele SUA, J.D. Vance, subliniind că obiectivul operațiunii lansate de președintele Donald Trump este ca Teheranul „să nu poată niciodată deține arme nucleare”. Potrivit lui Vance, Trump nu urmărește doar blocarea temporară a programului nuclear iranian în timpul celui […] Articolul SUA nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul. Obiectivul este eliminarea definitivă a programului nuclear apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Astfel, pentru funcția data candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi, scrie realitatea.md. Votarea va avea loc doar […] Articolul Universitatea de Stat din Moldova își alege astăzi rectorul apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetățenilor americani să părăsească imediat peste zece țări din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Potrivit asistentului secretarului de stat pentru afaceri consulare, Mora Namdar, americanii trebuie să plece folosind curse comerciale disponibile „din cauza riscurilor de securitate”. Avertismentul vizează Bahrain, Egipt, Iran, […] Articolul SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească urgent peste zece state din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Iranul susține că a blocat Strâmtoarea Ormuz și va incendia navele comerciale. SUA neagă că traficul ar fi fost oprit # Ziua
Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) a avertizat că Iranul va „arde orice navă” care va încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Consilierul comandantului IRGC, Ibrahim Jabari, a afirmat că Teheranul nu va permite exportul de petrol din regiune și va lovi „conductele inamicilor”. În replică, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a respins informațiile privind o posibilă […] Articolul Iranul susține că a blocat Strâmtoarea Ormuz și va incendia navele comerciale. SUA neagă că traficul ar fi fost oprit apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:20
Aproximativ 600 de angajați ai Întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” își vor continua concediul forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul companiei, Serghei Cotelinic, a declarat că decizia a fost luată din cauza faptului că volumul mărfurilor transportate nu a atins nivelul planificat. Totodată, Cotelinic a adăugat că cele 600 de persoane aflate în […] Articolul Aproximativ 600 de angajați ai CFM își vor continua concediul forțat încă o lună apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Germania trimite avioane în Orientul Mijlociu pentru evacuarea copiilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu boli grave. Cehia trimite două avioane militare # Ziua
Germania va trimite avioane charter în Orientul Mijlociu pentru evacuarea persoanelor vulnerabile, copii, femei însărcinate și oameni cu afecțiuni grave, blocate în regiune pe fondul războiului cu Iranul, a anunțat ministrul german de Externe, Johann Wadephul. Avioanele urmează să ajungă la Riad (Arabia Saudită) și Muscat (Oman), două hub-uri regionale cu spațiu aerian încă deschis. […] Articolul Germania trimite avioane în Orientul Mijlociu pentru evacuarea copiilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu boli grave. Cehia trimite două avioane militare apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
SUA și statele din Golf condamnă atacurile „nediscriminatorii și iresponsabile” ale Iranului în regiune # Ziua
Statele Unite, alături de Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au condamnat ferm atacurile cu rachete și drone lansate de Iran în regiune, calificându-le drept „nediscriminatorii și iresponsabile”. Într-o declarație comună publicată duminică, țările semnatare au afirmat că loviturile „nejustificate” au vizat teritorii suverane, au pus în pericol populația civilă și […] Articolul SUA și statele din Golf condamnă atacurile „nediscriminatorii și iresponsabile” ale Iranului în regiune apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | Disperare în rândul ucrainenilor supuși recrutării. Un tânăr s-a deghizat într-o bătrână pentru a putea intra în R. Moldova # Ziua
Bărbații ucraineni, care refuză să meargă la război, recurg la noi gesturi disperate pentru a evita înrolările. Un tânăr de 30 de ani s-a deghizat într-o vârstnică și a încercat să intre în R. Moldova prin vama de la Novîe Troianî – Ceadâr-Lunga. Bărbatul a fost deconspirat de grănicerii ucraineni, care l-au reținut în urma […] Articolul VIDEO | Disperare în rândul ucrainenilor supuși recrutării. Un tânăr s-a deghizat într-o bătrână pentru a putea intra în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Locuri de 20.000 de euro pe un zbor din Oman spre Rusia cu avion al „Roskosmos”, pe fondul blocajului aerian din Orientul Mijlociu # Ziua
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a lăsat zeci de mii de turiști ruși blocați în statele din Golf, iar încercările de a reveni acasă au devenit extrem de costisitoare. Potrivit RBK, biletele pentru un zbor charter din Oman spre Rusia, operat cu un avion Tu-204 aparținând Centrului de Pregătire a Cosmonauților din cadrul „Roskosmos”, au […] Articolul Locuri de 20.000 de euro pe un zbor din Oman spre Rusia cu avion al „Roskosmos”, pe fondul blocajului aerian din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Salariul mediu a crescut, în termeni reali, cu 1,8% în 2025, comparativ cu 2024, și a ajuns la 16,4 mii de lei pe lună # Ziua
Salariul mediu brut în Republica Moldova a ajuns la aproape 16 mii și 400 de lei pe lună în trimestrul IV din 2025, cu 8,9%, față de aceeași perioadă din 2024. În termeni reali însă, adică raportat la inflație, creșterea a fost de doar 1,8%, arată datele Biroului Național de Statistică. Diferențele sunt foarte mari […] Articolul Salariul mediu a crescut, în termeni reali, cu 1,8% în 2025, comparativ cu 2024, și a ajuns la 16,4 mii de lei pe lună apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Operațiunile aeriene se reiau limitat în Dubai din seara de 2 martie. Pasagerii, rugați să nu meargă la aeroport fără confirmare # Ziua
Operațiunile aeriene din Dubai vor fi reluate parțial începând din seara zilei de 2 martie, după perturbările majore provocate de escaladarea tensiunilor din regiune, au anunțat oficialii emiratezi. Dubai Airports a confirmat că un număr limitat de zboruri va fi autorizat să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al […] Articolul Operațiunile aeriene se reiau limitat în Dubai din seara de 2 martie. Pasagerii, rugați să nu meargă la aeroport fără confirmare apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
SUA confirmă că trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană a Kuweitului # Ziua
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că trei avioane americane F-15E Strike Eagle s-au prăbușit luni în Kuweit, într-un aparent incident de „foc prietenesc”, în timp ce participau la operațiuni militare în contextul conflictului cu Iranul. Potrivit CENTCOM, aparatele ar fi fost doborâte din greșeală de apărarea antiaeriană kuweitiană în timpul unor lupte active, […] Articolul SUA confirmă că trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană a Kuweitului apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Doi cetățeni moldoveni, anchetați în Italia pentru exploatarea a zeci de conaționali. Schema le-a adus un câștig de cel puțin un milion de euro # Ziua
Doi cetățeni moldoveni sunt anchetați în arest în Italia pentru exploatarea în agricultură a peste 50 de conaționali. Câștigul ilegal obținut în urma schemelor puse la cale s-ar ridica la cel puțin un milion de euro. Carabinierii din provincia Mantova anunță că au pus sechestru pe bunurile ce aparțineau celor doi suspecți. Aceștia sunt […] Articolul Doi cetățeni moldoveni, anchetați în Italia pentru exploatarea a zeci de conaționali. Schema le-a adus un câștig de cel puțin un milion de euro apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:10
FOTO | Mitropolitul Visarion Puiu, comemorat la Bălți, la 147 de ani de la nașterea marelui ierarh al Bisericii Ortodoxe Române # Ziua
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a marcat 147 de ani de la nașterea Mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Episcopiei Hotinului cu reședința la Bălți, printr-o slujbă de pomenire și un moment comemorativ la catedrala ctitorită de acesta. Slujba de parastas a fost oficiată la Paraclisul Episcopal din Bălți de către PS Antonie, Episcopul […] Articolul FOTO | Mitropolitul Visarion Puiu, comemorat la Bălți, la 147 de ani de la nașterea marelui ierarh al Bisericii Ortodoxe Române apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Kievul pregătește licențierea importurilor de struguri, vin și alcool din R. Moldova, ca răspuns la restricțiile privind carnea de pasăre # Ziua
Guvernul Ucrainei confirmă oficial existența proiectului de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere pentru importul unor produse din Republica Moldova, inclusiv struguri, vin și alcool etilic, în contextul disputei comerciale generate de restricțiile impuse anterior de Chișinău asupra produselor avicole ucrainene. Potrivit părții ucrainene, măsura este analizată ca răspuns la ceea ce Kievul […] Articolul Kievul pregătește licențierea importurilor de struguri, vin și alcool din R. Moldova, ca răspuns la restricțiile privind carnea de pasăre apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Marea Britanie cere ajutorul Ucrainei pentru a respinge atacurile cu drone iraniene în statele din Golf # Ziua
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va coopta experți ucraineni pentru a sprijini apărarea statelor din Golful Persic împotriva atacurilor cu drone iraniene. „Vom implica experți din Ucraina, alături de propriii noștri specialiști, pentru a ajuta partenerii din statele Golfului să doboare dronele iraniene care îi atacă”, a declarat Starmer. Șeful guvernului […] Articolul Marea Britanie cere ajutorul Ucrainei pentru a respinge atacurile cu drone iraniene în statele din Golf apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Prețul gazelor în Europa a depășit 500 de dolari după ce QatarEnergy, unul dintre cei mai mari producători de GNL, a oprit producția # Ziua
Prețul gazelor naturale în Europa a depășit pragul de 500 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, pe fondul suspendării producției de GNL de către compania de stat QatarEnergy. Potrivit datelor bursei ICE de la Londra, contractele futures pentru aprilie la hub-ul TTF din Țările de Jos au ajuns la aproximativ 515 dolari pentru 1.000 […] Articolul Prețul gazelor în Europa a depășit 500 de dolari după ce QatarEnergy, unul dintre cei mai mari producători de GNL, a oprit producția apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Șapte fete, inclusiv trei minore, exploatate sexual în apartamente din Chișinău. Proxeneții, arestați de polițiști # Ziua
Șapte fete, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, au fost exploatate, timp de patru luni, în mai multe apartamente din Capitală. Patru membri ai rețelei, care au racolat tinerele, printre care și trei minore, au fost arestați în urma unei operațiuni a ofițerilor INI și a procurorilor, alți doi fiind prinși încă […] Articolul Șapte fete, inclusiv trei minore, exploatate sexual în apartamente din Chișinău. Proxeneții, arestați de polițiști apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Uneori, marile schimbări în viață se strecoară spontan, într-o zi obișnuită și îți rescriu destinul în câteva secunde. Așa s-a întâmplat și în cazul Iuliei Buzu din Chișinău, care a câștigat 1 000 000 de lei cu un bilet al Loteriei Naționale. Vestea a luat-o prin surprindere, dar nu complet nepregătită. Iulia spune că a […] Articolul Destin rescris în câteva secunde. O femeie din Chișinău a câștigat 1 milion lei la loterie apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Primăria Chișinău a creat un Comitet responsabil de comunicarea cu Parlamentul, în contextul reformei APL # Ziua
Primăria Chișinău a creat Comitetul pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, care ar urma să asigure relația cu Parlamentul, în special în contextul reformelor actuale care vizează administrația publică și intenția de a închide peste 600 de primării. Anunțul a fost făcut astăzi de edilul Ion Ceban. „Urmărim cu mare atenție modul în care aceste […] Articolul Primăria Chișinău a creat un Comitet responsabil de comunicarea cu Parlamentul, în contextul reformei APL apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
ANRE anunță scumpiri „graduale” ale carburanților în contextul atacurilor iraniene din Golful Piersic # Ziua
Vin scumpiri pentru benzină și motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că sunt așteptate „creșteri graduale” ale prețurilor pentru carburanți în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu, inclusiv în urma atacurilor aeriene din zona strâmtorii Ormuz prin care este tranzitată aproximativ 20% din consumul mondial de țiței. Potrivit ANRE, cotațiile petrolului Brent ar putea […] Articolul ANRE anunță scumpiri „graduale” ale carburanților în contextul atacurilor iraniene din Golful Piersic apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Miliardarul cecen Umar Djabrailov, fost senator în parlamentul rus, s-a împușcat la Moscova. Omul de afaceri a murit la spital # Ziua
Miliardarul din Rusia Umar Djabrailov, fost membru reprezentant al Ceceniei în Consiliul Federației, s-a împușcat într-un apartament din complexul de lux din Moscova „Vesper Tverskaya”. Omul de afaceri a fost găsit grav rănit în locuință, cu un pistol de calibru 9 mm alături. Umar Djabrailov a fost transportat de urgență la spital, însă în dimineața […] Articolul Miliardarul cecen Umar Djabrailov, fost senator în parlamentul rus, s-a împușcat la Moscova. Omul de afaceri a murit la spital apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Noi lovituri cu rachete lansate din Iran au vizat teritoriul Israelului. Impactul din orașul Beer Șeva a fost surprins pe video și distribuit pe rețelele sociale. Potrivit informațiilor apărute online, în urma atacului există persoane rănite. Ziarul Times of Israel relatează despre cel puțin 15 persoane rănite la Beer Șeva, una dintre ele grav. De […] Articolul VIDEO | Atac iranian asupra Israelului. Explozii la Beer Șeva și lângă aeroportul Ben-Gurion apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.