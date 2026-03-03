Trump: „Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de arme. Aceste războaie pot fi purtate la nesfârșit”

10:50

Prețurile petrolului au explodat la începutul tranzacțiilor de luni, 2 martie, iar bursele au intrat sub presiunem după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, în urma loviturilor SUA și Israelului asupra Iranului și a perturbărilor de trafic prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Brent a urcat cu până la 13%, […] Articolul Prețul petrolului a urcat cu până la 13%, iar bursele sunt în picaj după escaladarea războiului cu Iranul. Piețele se tem de un șoc economic global apare prima dată în ZIUA.md.