Noi etape în construcția stației de transfer și sortare a deșeurilor din Capitală. Au loc betonări și montări ale structurilor metalice
Ziua, 3 martie 2026 10:40
Proiectul stației de transfer din sectorul Ciocana al Capitalei, ce va fi dotată cu o linie modernă de sortare a deșeurilor, a intrat într-o nouă etapă. Municipalitatea anunță că au fost încheiate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi autospecialele și camioanele de transfer. De asemenea, se execută lucrări
• • •
Acum 15 minute
10:50
SUA vor lua măsuri pentru a limita scumpirea petrolului pentru americani: Am anticipat că aceasta ar putea deveni o problemă # Ziua
Statele Unite vor interveni pentru a atenua creșterea prețurilor la energie provocată de scumpirea petrolului pe fondul conflictului cu Iranul, a declarat luni secretarul de stat Marco Rubio. Vorbind cu jurnaliștii la Capitol Hill, Rubio a precizat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Energiei, Chris Wright, vor prezenta planurile marți. „Începând de mâine, veți
Acum 30 minute
10:40
Noi etape în construcția stației de transfer și sortare a deșeurilor din Capitală. Au loc betonări și montări ale structurilor metalice # Ziua
Proiectul stației de transfer din sectorul Ciocana al Capitalei, ce va fi dotată cu o linie modernă de sortare a deșeurilor, a intrat într-o nouă etapă. Municipalitatea anunță că au fost încheiate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi autospecialele și camioanele de transfer. De asemenea, se execută lucrări
10:40
Incendiu la sediul Ministerului Sănătății din Chișinău. Un calculator dintr-un birou de la etajul doi a luat foc # Ziua
Un incendiu s-a produs în această dimineață în sediul Ministerul Sănătății. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16, după ce a fost observat fum dens într-un birou al clădirii situate pe strada Vasile Alecsandri din capitală. La fața locului au ajuns echipaje ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, mobilizate în regim
Acum o oră
10:30
Prețurile gazelor în Europa au continuat să urce marți, iar cotația de referință TTF a depășit pragul de 700 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz și al riscurilor tot mai mari pentru fluxurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Golf. Pentru prima dată din februarie 2023, prețul futures
10:10
Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor din Strâmtoarea Ormuz # Ziua
Prețurile petrolului cresc pentru a treia zi la rând din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației din Strâmtoarea Ormuz, care se agravează, transmite Mediafax, care citează date Reuters. Cotațiile petrolului au continuat să crească marți, pentru a treia zi consecutiv, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor legate de
Acum 2 ore
09:40
Comratul vine cu soluții pentru depășirea blocajului electoral din regiune. Două proiecte, transmise spre avizare la CEC # Ziua
Conducerea Adunării Populare din Găgăuzia a transmis Comisiei Electorale Centrale două proiecte de hotărâre prin care sunt propuse soluții pentru depășirea impasului politic și juridic privind organizarea alegerilor pentru legislativul regional. „Au fost examinate două proiecte de hotărâri ale Adunării Populare a Găgăuziei ce vizează particularitățile reglementării juridice a organizării și desfășurării alegerilor regionale pentru
09:10
SUA nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul. Obiectivul este eliminarea definitivă a programului nuclear # Ziua
Administrația americană nu intenționează să se implice într-un război de lungă durată cu Iranul, a declarat vicepreședintele SUA, J.D. Vance, subliniind că obiectivul operațiunii lansate de președintele Donald Trump este ca Teheranul „să nu poată niciodată deține arme nucleare". Potrivit lui Vance, Trump nu urmărește doar blocarea temporară a programului nuclear iranian în timpul celui
Acum 4 ore
08:50
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Astfel, pentru funcția data candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi, scrie realitatea.md. Votarea va avea loc doar
08:30
Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetățenilor americani să părăsească imediat peste zece țări din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Potrivit asistentului secretarului de stat pentru afaceri consulare, Mora Namdar, americanii trebuie să plece folosind curse comerciale disponibile „din cauza riscurilor de securitate". Avertismentul vizează Bahrain, Egipt, Iran,
08:20
Iranul susține că a blocat Strâmtoarea Ormuz și va incendia navele comerciale. SUA neagă că traficul ar fi fost oprit # Ziua
Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) a avertizat că Iranul va „arde orice navă" care va încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Consilierul comandantului IRGC, Ibrahim Jabari, a afirmat că Teheranul nu va permite exportul de petrol din regiune și va lovi „conductele inamicilor". În replică, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a respins informațiile privind o posibilă
Acum 24 ore
18:20
Aproximativ 600 de angajați ai Întreprinderii „Calea Ferată din Moldova" își vor continua concediul forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul companiei, Serghei Cotelinic, a declarat că decizia a fost luată din cauza faptului că volumul mărfurilor transportate nu a atins nivelul planificat. Totodată, Cotelinic a adăugat că cele 600 de persoane aflate în
18:00
Germania trimite avioane în Orientul Mijlociu pentru evacuarea copiilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu boli grave. Cehia trimite două avioane militare # Ziua
Germania va trimite avioane charter în Orientul Mijlociu pentru evacuarea persoanelor vulnerabile, copii, femei însărcinate și oameni cu afecțiuni grave, blocate în regiune pe fondul războiului cu Iranul, a anunțat ministrul german de Externe, Johann Wadephul. Avioanele urmează să ajungă la Riad (Arabia Saudită) și Muscat (Oman), două hub-uri regionale cu spațiu aerian încă deschis.
17:50
SUA și statele din Golf condamnă atacurile „nediscriminatorii și iresponsabile” ale Iranului în regiune # Ziua
Statele Unite, alături de Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au condamnat ferm atacurile cu rachete și drone lansate de Iran în regiune, calificându-le drept „nediscriminatorii și iresponsabile". Într-o declarație comună publicată duminică, țările semnatare au afirmat că loviturile „nejustificate" au vizat teritorii suverane, au pus în pericol populația civilă și
17:40
VIDEO | Disperare în rândul ucrainenilor supuși recrutării. Un tânăr s-a deghizat într-o bătrână pentru a putea intra în R. Moldova # Ziua
Bărbații ucraineni, care refuză să meargă la război, recurg la noi gesturi disperate pentru a evita înrolările. Un tânăr de 30 de ani s-a deghizat într-o vârstnică și a încercat să intre în R. Moldova prin vama de la Novîe Troianî – Ceadâr-Lunga. Bărbatul a fost deconspirat de grănicerii ucraineni, care l-au reținut în urma
17:20
Locuri de 20.000 de euro pe un zbor din Oman spre Rusia cu avion al „Roskosmos”, pe fondul blocajului aerian din Orientul Mijlociu # Ziua
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a lăsat zeci de mii de turiști ruși blocați în statele din Golf, iar încercările de a reveni acasă au devenit extrem de costisitoare. Potrivit RBK, biletele pentru un zbor charter din Oman spre Rusia, operat cu un avion Tu-204 aparținând Centrului de Pregătire a Cosmonauților din cadrul „Roskosmos", au
17:10
Salariul mediu a crescut, în termeni reali, cu 1,8% în 2025, comparativ cu 2024, și a ajuns la 16,4 mii de lei pe lună # Ziua
Salariul mediu brut în Republica Moldova a ajuns la aproape 16 mii și 400 de lei pe lună în trimestrul IV din 2025, cu 8,9%, față de aceeași perioadă din 2024. În termeni reali însă, adică raportat la inflație, creșterea a fost de doar 1,8%, arată datele Biroului Național de Statistică. Diferențele sunt foarte mari
16:50
Operațiunile aeriene se reiau limitat în Dubai din seara de 2 martie. Pasagerii, rugați să nu meargă la aeroport fără confirmare # Ziua
Operațiunile aeriene din Dubai vor fi reluate parțial începând din seara zilei de 2 martie, după perturbările majore provocate de escaladarea tensiunilor din regiune, au anunțat oficialii emiratezi. Dubai Airports a confirmat că un număr limitat de zboruri va fi autorizat să opereze de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central – Al
16:50
SUA confirmă că trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană a Kuweitului # Ziua
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că trei avioane americane F-15E Strike Eagle s-au prăbușit luni în Kuweit, într-un aparent incident de „foc prietenesc", în timp ce participau la operațiuni militare în contextul conflictului cu Iranul. Potrivit CENTCOM, aparatele ar fi fost doborâte din greșeală de apărarea antiaeriană kuweitiană în timpul unor lupte active,
16:40
Doi cetățeni moldoveni, anchetați în Italia pentru exploatarea a zeci de conaționali. Schema le-a adus un câștig de cel puțin un milion de euro # Ziua
Doi cetățeni moldoveni sunt anchetați în arest în Italia pentru exploatarea în agricultură a peste 50 de conaționali. Câștigul ilegal obținut în urma schemelor puse la cale s-ar ridica la cel puțin un milion de euro. Carabinierii din provincia Mantova anunță că au pus sechestru pe bunurile ce aparțineau celor doi suspecți. Aceștia sunt
16:10
FOTO | Mitropolitul Visarion Puiu, comemorat la Bălți, la 147 de ani de la nașterea marelui ierarh al Bisericii Ortodoxe Române # Ziua
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a marcat 147 de ani de la nașterea Mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Episcopiei Hotinului cu reședința la Bălți, printr-o slujbă de pomenire și un moment comemorativ la catedrala ctitorită de acesta. Slujba de parastas a fost oficiată la Paraclisul Episcopal din Bălți de către PS Antonie, Episcopul
16:10
Kievul pregătește licențierea importurilor de struguri, vin și alcool din R. Moldova, ca răspuns la restricțiile privind carnea de pasăre # Ziua
Guvernul Ucrainei confirmă oficial existența proiectului de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere pentru importul unor produse din Republica Moldova, inclusiv struguri, vin și alcool etilic, în contextul disputei comerciale generate de restricțiile impuse anterior de Chișinău asupra produselor avicole ucrainene. Potrivit părții ucrainene, măsura este analizată ca răspuns la ceea ce Kievul
15:40
Marea Britanie cere ajutorul Ucrainei pentru a respinge atacurile cu drone iraniene în statele din Golf # Ziua
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va coopta experți ucraineni pentru a sprijini apărarea statelor din Golful Persic împotriva atacurilor cu drone iraniene. „Vom implica experți din Ucraina, alături de propriii noștri specialiști, pentru a ajuta partenerii din statele Golfului să doboare dronele iraniene care îi atacă", a declarat Starmer. Șeful guvernului
15:00
Prețul gazelor în Europa a depășit 500 de dolari după ce QatarEnergy, unul dintre cei mai mari producători de GNL, a oprit producția # Ziua
Prețul gazelor naturale în Europa a depășit pragul de 500 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, pe fondul suspendării producției de GNL de către compania de stat QatarEnergy. Potrivit datelor bursei ICE de la Londra, contractele futures pentru aprilie la hub-ul TTF din Țările de Jos au ajuns la aproximativ 515 dolari pentru 1.000
15:00
Șapte fete, inclusiv trei minore, exploatate sexual în apartamente din Chișinău. Proxeneții, arestați de polițiști # Ziua
Șapte fete, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, au fost exploatate, timp de patru luni, în mai multe apartamente din Capitală. Patru membri ai rețelei, care au racolat tinerele, printre care și trei minore, au fost arestați în urma unei operațiuni a ofițerilor INI și a procurorilor, alți doi fiind prinși încă
14:50
Uneori, marile schimbări în viață se strecoară spontan, într-o zi obișnuită și îți rescriu destinul în câteva secunde. Așa s-a întâmplat și în cazul Iuliei Buzu din Chișinău, care a câștigat 1 000 000 de lei cu un bilet al Loteriei Naționale. Vestea a luat-o prin surprindere, dar nu complet nepregătită. Iulia spune că a
14:40
Primăria Chișinău a creat un Comitet responsabil de comunicarea cu Parlamentul, în contextul reformei APL # Ziua
Primăria Chișinău a creat Comitetul pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, care ar urma să asigure relația cu Parlamentul, în special în contextul reformelor actuale care vizează administrația publică și intenția de a închide peste 600 de primării. Anunțul a fost făcut astăzi de edilul Ion Ceban. „Urmărim cu mare atenție modul în care aceste
14:30
ANRE anunță scumpiri „graduale” ale carburanților în contextul atacurilor iraniene din Golful Piersic # Ziua
Vin scumpiri pentru benzină și motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că sunt așteptate „creșteri graduale" ale prețurilor pentru carburanți în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu, inclusiv în urma atacurilor aeriene din zona strâmtorii Ormuz prin care este tranzitată aproximativ 20% din consumul mondial de țiței. Potrivit ANRE, cotațiile petrolului Brent ar putea
14:10
Miliardarul cecen Umar Djabrailov, fost senator în parlamentul rus, s-a împușcat la Moscova. Omul de afaceri a murit la spital # Ziua
Miliardarul din Rusia Umar Djabrailov, fost membru reprezentant al Ceceniei în Consiliul Federației, s-a împușcat într-un apartament din complexul de lux din Moscova „Vesper Tverskaya". Omul de afaceri a fost găsit grav rănit în locuință, cu un pistol de calibru 9 mm alături. Umar Djabrailov a fost transportat de urgență la spital, însă
14:00
Noi lovituri cu rachete lansate din Iran au vizat teritoriul Israelului. Impactul din orașul Beer Șeva a fost surprins pe video și distribuit pe rețelele sociale. Potrivit informațiilor apărute online, în urma atacului există persoane rănite. Ziarul Times of Israel relatează despre cel puțin 15 persoane rănite la Beer Șeva, una dintre ele grav. De […] Articolul VIDEO | Atac iranian asupra Israelului. Explozii la Beer Șeva și lângă aeroportul Ben-Gurion apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Curse speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu, amânate pentru luni seară # Ziua
Cursele speciale TAROM care urmau să aducă în România peste 300 de cetățeni români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost reprogramate pentru seara de 2 martie, din cauza întârzierilor majore înregistrate pe traseul terestru Israel–Egipt. Compania aeriană a anunțat că transportul rutier și formalitățile de frontieră au încetinit semnificativ deplasarea grupurilor de […] Articolul Curse speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu, amânate pentru luni seară apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a solicitat clarificări din partea Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, în contextul deteriorării situației din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru cetățenii europeni, inclusiv români. „Situația din Orientul Mijlociu s-a deteriorat vizibil. Închiderea spațiului aerian, escaladarea militară și amenințările explicite la adresa […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere clarificări privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
DOC | Iulian Rusanovschi cere constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să examineze situația bisericii din Camencea, Orhei # Ziua
Avocatul Iulian Rusanovschi, consultant juridic al Mitropoliei Basarabiei, a adresat Parlamentului Republicii Moldova un demers prin care solicită constituirea unei comisii de anchetă, pentru a clarifica modul în care statul a fost deposedat de dreptul de proprietate asupra Bisericii „Sfântul Gheorghe” din satul Camencea, raionul Orhei, care are statut de monument istoric. Potrivit avocatului, la […] Articolul DOC | Iulian Rusanovschi cere constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să examineze situația bisericii din Camencea, Orhei apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Moldovenii din diasporă au trimis acasă peste 132 milioane de dolari în ianuarie. Cei mai mulți, trimiși din statele UE # Ziua
Cetățenii R. Moldova care muncesc peste hotare au trimis acasă, în prima lună a anului curent, 132 de milioane 580 de mii de dolari, inclusiv aproape 74 de milioane prin sistemele de remiteri de bani. Datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM) arată că 80.1% din bani au fost trimiși acasă în euro, iar 10.3% – […] Articolul Moldovenii din diasporă au trimis acasă peste 132 milioane de dolari în ianuarie. Cei mai mulți, trimiși din statele UE apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Germania anunță că este imposibil să-și evacueze cetățenii din Golf. Emiratele Arabe Unite cer hotelurilor să prelungească șederea turiștilor # Ziua
Germania spune că evacuarea militară a circa 30.000 de turiști germani din regiunea Golfului este imposibilă, pe fondul spațiului aerian închis. Autoritățile din Dubai cer hotelurilor să prelungească șederea turiștilor blocați Ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, a exclus posibilitatea unei evacuări militare a cetățenilor germani aflați în prezent în regiunea Golfului, pe fondul […] Articolul Germania anunță că este imposibil să-și evacueze cetățenii din Golf. Emiratele Arabe Unite cer hotelurilor să prelungească șederea turiștilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Pe 2 martie, Republica Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în conflictul armat din 1992 pentru apărarea integrității și independenței acestui stat. Dar, primele lupte între forțele controlate de autoritățile de la Chișinău și trupele separatiste s-au produs la 13 decembrie 1991, când a avut loc un atac al gardiștilor transnistreni […] Articolul REFLECȚII | Victor Nichituș: Eroi au căzut și înainte de 2 martie 1992 apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Soarta primarului din Sadîc, filmat în timp ce lovea o femeie, va fi decisă în 17 mai. CEC a decis organizarea unui refendum în acest sens # Ziua
În data de 17 mai 2026, în comuna Sadîc, din raionul Cantemir, va avea loc referendumul local de revocare a primarului, Ilie Porumbescu. Decizia a fost luată astăzi de Comisia Electorală Centrală, ca urmare a hotărârii din 22 decembrie, când a fost constituit grupul de inițiativă. Motivul îl reprezintă un incident produs în luna septembrie […] Articolul Soarta primarului din Sadîc, filmat în timp ce lovea o femeie, va fi decisă în 17 mai. CEC a decis organizarea unui refendum în acest sens apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Prețul gazelor în Europa a crescut cu până la 25% după blocajul din Strâmtoarea Ormuz. Analiștii avertizează că s-ar putea dubla # Ziua
Prețurile de referință la gazele naturale în Europa au crescut puternic luni dimineața, pe fondul temerilor privind o posibilă perturbare majoră a livrărilor globale de energie după tensiunile din Orientul Mijlociu. Cotațiile futures europene au urcat cu până la 25%, cea mai amplă creștere din august 2023, în condițiile în care traficul petrolierelor prin Strâmtoarea […] Articolul Prețul gazelor în Europa a crescut cu până la 25% după blocajul din Strâmtoarea Ormuz. Analiștii avertizează că s-ar putea dubla apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Biletele pentru cursele auto naționale și locale s-au scumpit. Prețurile au crescut cu până la 20% # Ziua
Prețurile biletelor pentru microbuzele și autobuzele de pe cursele naționale și locale au crescut cu până la 20% începând cu 1 martie 2026, potrivit metodologiei de calcul a tarifelor aprobată de Guvern în octombrie 2025. Estimările arată că majorarea nu ar trebui să depășească pragul de 20% în condițiile în care costurile de exploatare rămân similare. […] Articolul Biletele pentru cursele auto naționale și locale s-au scumpit. Prețurile au crescut cu până la 20% apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Dronele ucrainene au atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei de la Marea Neagră # Ziua
Forțele ucrainene au atacat în noaptea de 2 martie orașul-port Novorossiisk, în sudul Rusiei, iar potrivit autorităților din regiunea Krasnodar, fragmente de drone doborâte au avariat clădiri rezidențiale și au rănit cinci persoane. Potrivit unei analize OSINT publicate de Astra și citate de mai multe publicații, ținta atacului ar fi fost terminalul petrolier „Șesharis” din […] Articolul VIDEO | Dronele ucrainene au atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei de la Marea Neagră apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Semnal de alarmă din partea FMI: Întârzierile în reformele de guvernanță și anticorupție pun în pericol stabilitatea economică # Ziua
R. Moldova se confruntă cu provocări persistente, incertitudine ridicată și riscuri generate de evoluțiile regionale și geopolitice, precum și de eventuale întârzieri în implementarea reformelor, chiar dacă, în pofida multiplelor șocuri, se atestă îmbunătățire a perspectivelor. Avertismentul aparține Fondul Monetar Internațional (FMI), după finalizarea consultărilor Articolului IV pentru anul 2025. În raport se arată că […] Articolul Semnal de alarmă din partea FMI: Întârzierile în reformele de guvernanță și anticorupție pun în pericol stabilitatea economică apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
10:50
Prețul petrolului a urcat cu până la 13%, iar bursele sunt în picaj după escaladarea războiului cu Iranul. Piețele se tem de un șoc economic global # Ziua
Prețurile petrolului au explodat la începutul tranzacțiilor de luni, 2 martie, iar bursele au intrat sub presiunem după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, în urma loviturilor SUA și Israelului asupra Iranului și a perturbărilor de trafic prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Brent a urcat cu până la 13%, […] Articolul Prețul petrolului a urcat cu până la 13%, iar bursele sunt în picaj după escaladarea războiului cu Iranul. Piețele se tem de un șoc economic global apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Două fete au căzut sub gheața subțire a unui lac din Chișinău. Minorele, salvate de angajații IGSU # Ziua
Două fete, de 11 și 12 ani, au fost salvate de la înec, după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Parcul „Valea Trandafirilor” din Capitală. Incidentul a avut loc duminică seara în timp ce minorele se plimbau pe gheața subțire împreună cu alte fete. Minorele au fost observate de salvamarii stației din zonă, care le-au avertizat […] Articolul Două fete au căzut sub gheața subțire a unui lac din Chișinău. Minorele, salvate de angajații IGSU apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Baza militară britanică din Cipru, ținta unui atac cu drone, după ce Regatul Unit a permis SUA să folosească facilitatea pentru operațiuni # Ziua
Baza militară britanică din Cipru a fost ținta unui atac cu drone Shahed, duminică seara, după ce Marea Britanie a anunțat că permite SUA să folosească facilitatea militară pentru a desfășura operațiuni. Atacul a cauzat daune minore, dar nicio persoană nu a fost rănită, a precizat președintele Ciprului, Nikos Christodoulides. „Vreau să fiu clar: țara noastră nu […] Articolul Baza militară britanică din Cipru, ținta unui atac cu drone, după ce Regatul Unit a permis SUA să folosească facilitatea pentru operațiuni apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Marea Britanie, Franța și Germania pregătite de „măsuri defensive” împotriva Iranului. Londra permite SUA să folosească baze britanice pentru lovituri # Ziua
Marea Britanie, Franța și Germania au anunțat că sunt pregătite să ia „măsuri defensive necesare și proporționale” împotriva Iranului, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Declarația comună a celor trei state subliniază că acțiunile ar putea viza distrugerea capacității Teheranului de a lansa rachete și drone. „Vom lua măsuri pentru a ne apăra interesele […] Articolul Marea Britanie, Franța și Germania pregătite de „măsuri defensive” împotriva Iranului. Londra permite SUA să folosească baze britanice pentru lovituri apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Trump afirmă că operațiunile de luptă în Iran continuă până la atingerea tuturor obiectivelor SUA. Teheranul anunță că refuză negocierile cu Washingtonul # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că operațiunile militare americane în Iran continuă „în plină forță” și vor merge mai departe până când Washingtonul își va atinge toate obiectivele. Într-un mesaj video publicat pe platforma Truth Social, Trump a confirmat moartea a trei militari americani și a spus că este probabil să existe și […] Articolul Trump afirmă că operațiunile de luptă în Iran continuă până la atingerea tuturor obiectivelor SUA. Teheranul anunță că refuză negocierile cu Washingtonul apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Un bărbat fără adăpost, înjunghiat mortal în subsolul unui bloc. Suspectul, reținut în urma unei operațiuni cu focuri de armă # Ziua
Un bărbat fără adăpost, în vârstă de 61 de ani, a fost înjunghiat mortal în subsolul unui bloc din sectorul Râșcani al Capitalei. Corpul a fost găsit de câțiva locatari care au sesizat imediat polițiștii. În urma unor măsuri urgente de investigație, ofițerii au identificat presupusul autor al crimei, fiind vorba de un alt bărbat […] Articolul Un bărbat fără adăpost, înjunghiat mortal în subsolul unui bloc. Suspectul, reținut în urma unei operațiuni cu focuri de armă apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Primarul din Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul orașului, plasați în arest pentru 30 de zile în dosarul de escrocherii # Ziua
Primarul din Durlești, Eleonora Șaran, și adjunctul acesteia, Mihai Enachi, au fost plasați în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 pentru 30 de zile. Decizia a fost luată după reținerea de vineri a celor doi într-un dosar de corupție privind înstrăinarea terenurilor din oraș. În total, în urma descinderilor ofițerilor CNA și ale procurorilor au […] Articolul Primarul din Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul orașului, plasați în arest pentru 30 de zile în dosarul de escrocherii apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Cinste și recunoștință eroilor căzuți în 1992. Se împlinesc 34 de ani de la Războiul de la Nistru # Ziua
Astăzi este marcată Ziua Memoriei și a Recunoștinței, care comemorează eroii căzuți în conflictul armat din anul 1992. În urmă cu 34 de ani, proaspătul stat independent Republica Moldova a luptat pentru integritatea sa teritorială în fața agresiunii rusești de la Nistru. În mai multe localități din R. Moldova sunt organizate activități de comemorare a eroilor […] Articolul Cinste și recunoștință eroilor căzuți în 1992. Se împlinesc 34 de ani de la Războiul de la Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
1 martie 2026
18:10
Iranul își justifică atacurile și acuză SUA că și-a mutat soldații în hoteluri. Teheranul spune că țintește doar personalul militar american # Ziua
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul a început atacurile împotriva SUA prin a lovi baze militare și a susținut că personal militar american evacuat din aceste baze s-ar fi mutat în hoteluri, pe care l-a descris drept „scuturi umane”. Oficialul iranian a afirmat că Iranul încearcă să vizeze „doar personal militar” […] Articolul Iranul își justifică atacurile și acuză SUA că și-a mutat soldații în hoteluri. Teheranul spune că țintește doar personalul militar american apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității # Ziua
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis un mesaj de condoleanțe omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, după anunțul privind uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale. Liderul de la Kremlin a calificat asasinarea drept „o încălcare cinică a tuturor normelor moralei umane și ale dreptului internațional”. „Vă rog […] Articolul Putin descrie moartea lui Ali Khamenei drept o „crimă cinică” care încalcă toate standardele moralității apare prima dată în ZIUA.md.
