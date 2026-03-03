Locuință transformată în spațiu pentru droguri: suspect de 44 de ani, anchetat
BreakingNews, 3 martie 2026 15:30
Un bărbat de 44 de ani este cercetat de polițiști și procurori din sectorul Buiucani al Capitalei, fiind suspectat că ar fi organizat și menținut un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta și-ar fi oferit locuința pentru ca diferite persoane să consume droguri în interiorul imobilului. În baza unei autorizații … Articolul Locuință transformată în spațiu pentru droguri: suspect de 44 de ani, anchetat apare prima dată în BreakingNews.
• • •
15:30
Un bărbat de 44 de ani este cercetat de polițiști și procurori din sectorul Buiucani al Capitalei, fiind suspectat că ar fi organizat și menținut un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta și-ar fi oferit locuința pentru ca diferite persoane să consume droguri în interiorul imobilului. În baza unei autorizații … Articolul Locuință transformată în spațiu pentru droguri: suspect de 44 de ani, anchetat apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un bărbat de 52 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut în regiunea Odesa, fiind suspectat că ar fi pus la punct un mecanism de scoatere ilegală din Ucraina a bărbaților supuși mobilizării. Potrivit autorităților ucrainene, acesta ar fi colaborat cu alți trei complici. Anchetatorii susțin că suspecții identificau potențiali „clienți” prin intermediul … Articolul Operațiune în Odesa: moldovean acuzat că facilita fuga bărbaților mobilizați apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Descoperire la frontieră: 550.000 de țigarete contrafăcute confiscate în nordul Moldovei # BreakingNews
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, investighează un caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat, într-o operațiune derulată pe teritoriul Republicii Moldova și al României. Ancheta vizează o schemă de introducere ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut. Potrivit materialelor cauzei, un microbuz monitorizat la … Articolul Descoperire la frontieră: 550.000 de țigarete contrafăcute confiscate în nordul Moldovei apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un minor de 14 ani a fost reținut de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în colaborare cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, fiind suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a decedat. Potrivit anchetei, incidentul s-ar fi produs în septembrie 2025, în localitatea Speia. Victima, locuitor al … Articolul Un minor ar fi agresat un bătrân care a murit ulterior la spital apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Dosarul Alternativa Clinic, pregătit pentru instanță. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare # BreakingNews
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de … Articolul Dosarul Alternativa Clinic, pregătit pentru instanță. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că „scenariul Durlești” ar urma să fie aplicat și în Codru, unde edilul ar fi vizat de tentative de înlocuire, deși este ales pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceban afirmă că, în Durlești, ar exista negocieri între consilieri pentru convocarea Consiliului local și desemnarea unui alt candidat susținut de … Articolul Tensiuni politice la Durlești și Codru. Acuzații lansate de Ion Ceban apare prima dată în BreakingNews.
11:20
În dimineața zilei de 3 martie 2026, pompierii IGSU au intervenit la Ministerul Sănătății, după ce a fost semnalat fum dens într-un birou al clădirii de pe strada Vasile Alecsandri nr.2, Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. La fața locului s-au deplasat echipe de salvatori și pompieri conform nivelului sporit … Articolul Alarmă de incendiu la Ministerul Sănătății: Focul a fost stins rapid, fără victime apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Funcționarii de la postul vamal Aeroportul Internațional Chișinău au descoperit o tentativă de introducere ilegală a unei sume importante de valută în Republica Moldova, în urma controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor curselor Nice–Chișinău. O cetățeană străină, în vârstă de 56 de ani, a fost depistată cu 17.700 de euro, sumă pe care nu a … Articolul Depistare la vamă: 17.700 de euro nedeclarați, confiscați la Aeroportul Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Explozie urmată de incendiu în București: O persoană și-a pierdut viața după prăbușirea casei # BreakingNews
Un incendiu violent a izbucnit în dimineața zilei de 3 martie la o locuință din București, în urma unei explozii care a dus la prăbușirea imobilului. Potrivit Antena 3 CNN, tragedia s-a soldat cu decesul unei persoane. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), deflagrația s-a produs în jurul orei 03:30, … Articolul Explozie urmată de incendiu în București: O persoană și-a pierdut viața după prăbușirea casei apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Crimă la Nisporeni: Un tânăr de 29 de ani, ucis după un conflict izbucnit la un pahar de alcool # BreakingNews
Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat de un bărbat alături de care consumase alcool. Tragedia s-a produs în noaptea trecută, în jurul orei 01:40, în satul Găureni, raionul Nisporeni, informează pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima se afla în ospeție la un bărbat de 50 de ani. Pe … Articolul Crimă la Nisporeni: Un tânăr de 29 de ani, ucis după un conflict izbucnit la un pahar de alcool apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Doi cetățeni moldoveni cercetați în Italia, bunuri de peste un milion de euro puse sub sechestru # BreakingNews
Carabinierii din Mantova, Italia, au pus sub sechestru bunuri în valoare de peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni ai Republicii Moldova aflați deja în detenție. Aceștia sunt cercetați pentru favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin sistemul „caporalat”, potrivit rotalianul.com. Procurorii susțin că suspecții ar fi acumulat averi considerabile prin … Articolul Doi cetățeni moldoveni cercetați în Italia, bunuri de peste un milion de euro puse sub sechestru apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că săptămâna aceasta vor fi prezentate mai multe proiecte strategice pentru capitală, concentrate pe dezvoltarea sistemului educațional. Marți, autoritățile municipale vor detalia investițiile planificate în extinderea rețelei școlare, deschiderea de noi grupe și proiectele de construcție, oferind o imagine clară asupra modului în care este gestionată creșterea numărului … Articolul Municipalitatea anunță investiții în educație și programul unic cu ore prelungite apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Turcia a decis suspendarea, până la 6 martie, a zborurilor către Iran, Irak, Siria, Liban și Iordania. Anunțul a fost făcut luni de ministrul transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit agențiilor AFP și Reuters, informația fiind preluată de Agerpres. Oficialul turc a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că toate zborurile regulate spre Qatar, Kuweit, Bahrein … Articolul Turcia suspendă temporar zborurile către mai multe state din Orientul Mijlociu apare prima dată în BreakingNews.
16:50
34 de ani de la conflictul de pe Nistru: Apel la maturitate politică și negocieri axate pe rezultate pentru familii # BreakingNews
Marcarea a 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru a readus în atenția publică necesitatea unei abordări pragmatice în procesul de reglementare transnistreană. Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a subliniat într-o intervenție publică faptul că tragedia din 1992 nu trebuie privită doar ca o pagină de istorie, ci ca o … Articolul 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: Apel la maturitate politică și negocieri axate pe rezultate pentru familii apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Trei conducători auto sunt pasibili de sancțiuni contravenționale după ce au încercat să introducă sau să scoată din țară mărfuri fără a le declara autorității vamale. Cazurile au fost înregistrate la posturile vamale Leușeni și Cahul. Primul incident a avut loc la Leușeni, unde funcționarii vamali au supus controlului un microbuz de model Mercedes Sprinter, … Articolul Telefoane, produse alimentare și țigarete, confiscate la Leușeni și Cahul apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău # BreakingNews
Două minore au fost salvate după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor”. Potrivit IGSU, un grup de patru tinere se afla la plimbare în parc și a decis să meargă pe … Articolul Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Comitet nou la Primărie: planificare strategică și supravegherea proiectelor municipale # BreakingNews
Primăria municipiului Chișinău a creat o structură nouă, denumită Comitetul pentru planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va coordona procese interne ale instituției și va gestiona dialogul cu Parlamentul în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban pe 2 martie, în cadrul unei ședințe operative a serviciilor municipale. Potrivit … Articolul Comitet nou la Primărie: planificare strategică și supravegherea proiectelor municipale apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Critici la adresa Președinției pentru lipsa de reacție în criza internațională: „Moldova merită o voce, nu tăcere” # BreakingNews
Victoria Furtună critică absența unei poziții oficiale a Republicii Moldova în raport cu tensiunile internaționale recente, acuzând guvernarea de „retragere” în locul exercitării actului de conducere. Aceasta susține că, în momente de criză globală, tăcerea instituțiilor statului nu reprezintă neutralitate, ci o lipsă de asumare față de cetățeni. Furtună a subliniat că Moldova, deși este … Articolul Critici la adresa Președinției pentru lipsa de reacție în criza internațională: „Moldova merită o voce, nu tăcere” apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Luni, 2 martie, un incendiu major a izbucnit la cea mai mare rafinărie din lume, Ras Tanura, situată pe coasta Golfului Saudit, după ce instalația a fost lovită de o dronă. Incidentul survine în contextul raidurilor atribuite Teheranului, ca reacție la un atac americano-israelian asupra Iranului, potrivit Reuters. Rafinăria Ras Tanura are o capacitate de … Articolul Incendiu puternic la rafinăria Ras Tanura din Arabia Saudită, după un atac cu dronă apare prima dată în BreakingNews.
12:40
O femeie și fiul ei de 10 ani au suferit arsuri în urma exploziei unui acumulator de la o bicicletă electrică, incident produs seara zilei de 1 martie, în orașul Dnestrovsk, în stânga Nistrului. Potrivit informațiilor preliminare, femeia a lăsat acumulatorul la încărcat în coridorul locuinței, iar acesta a luat foc și a explodat, provocând … Articolul Explozie de acumulator la Dnestrovsk: mamă și fiu de 10 ani, răniți grav apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Trafic de ființe umane în Capitală: șapte fete exploatate sexual, șase suspecți arestați # BreakingNews
O rețea criminală care exploata sexual șapte fete, dintre care trei adolescente, în Chișinău, a fost destructurată de autorități. Șase membri ai grupului, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Doi suspecți fuseseră arestați anterior, în noiembrie 2025, iar ulterior au fost … Articolul Trafic de ființe umane în Capitală: șapte fete exploatate sexual, șase suspecți arestați apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Inspectorii de mediu din Ocnița au desfășurat controale pe teren pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, ocazie cu care au identificat mai multe încălcări ale legislației de mediu. Pe traseul R11 Briceni–Ocnița–Otaci, în apropierea localității Bârnova, a fost depistat un caz concret de defrișare ilegală: doi arbori de nuc au fost tăiați fără … Articolul Defrișări ilegale descoperite la Bârnova: prejudiciu de peste 3.000 de lei apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un tânăr în vârstă de 26 de ani și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit de pe un pod metalic într-o prăpastie, la periferia orașului Rezina. Incidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 21:06. Potrivit datelor preliminare, victima se afla pe pod când, din motive care urmează a fi stabilite, și-a pierdut echilibrul … Articolul Tragedie la Rezina: Un tânăr de 26 de ani a căzut de pe un pod și a murit apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Ion Ceban: Strada Bucovina aparține orașului Stăuceni. Intervenția a fost necesară din motive de siguranță # BreakingNews
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a declarat că strada Bucovina nu se află în gestiunea municipalității Chișinău, ci aparține orașului Stăuceni. Reacția vine după ce reprezentanți ai Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au criticat intervențiile realizate pe acest tronson, indicând, potrivit edilului, în mod eronat administrația responsabilă. Ceban a precizat că este vorba despre … Articolul Ion Ceban: Strada Bucovina aparține orașului Stăuceni. Intervenția a fost necesară din motive de siguranță apare prima dată în BreakingNews.
09:30
Un bărbat a fost reținut de poliție, după ce trupul neînsuflețit al unui alt bărbat a fost descoperit în subsolul unui bloc de locuințe din Capitală. Cazul s-ar fi produs în seara precedentă, în jurul orei 21:30, pe bulevardul Moscova din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Conform datelor preliminare, victima avea 61 de ani. Aceasta … Articolul Crimă în sectorul Râșcani: Un bărbat de 61 de ani, găsit mort în subsolul unui bloc apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau planifică o călătorie în Israel, în contextul riscului sporit de agravare a situației de securitate din regiune. Autoritățile de la Chișinău recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt strict necesare, în special în nordul țării, în proximitatea frontierelor cu Liban … Articolul Avertizare de călătorie emisă pentru Israel: recomandări privind siguranța personală apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a lansat un apel public pentru reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, după ce procesul a fost reluat recent în urma unei pauze de un an. Politiciana a criticat dur lipsa de rezultate de până acum, calificând negocierile anterioare drept o „imitație a procesului de reintegrare”. Deși … Articolul Apel la reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Traficul la frontierele României ar putea fi afectat din cauza mentenanței aplicației e-Tarifare # BreakingNews
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că luni, 2 martie, traficul prin punctele de trecere a frontierei ar putea înregistra întârzieri din cauza opririi temporare a aplicației e-Tarifare. Sistemul va fi indisponibil timp de două ore, între 00:00 și 02:00, pentru lucrări de mentenanță și actualizarea unor funcționalități, informează Antena 3 … Articolul Traficul la frontierele României ar putea fi afectat din cauza mentenanței aplicației e-Tarifare apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Peste 5 milioane de țigarete, descoperite într-un autocamion ce se îndrepta spre Rusia # BreakingNews
Autoritățile moldovenești investighează o tentativă de scoatere ilegală din țară a unei cantități importante de produse din tutun, depistată recent la postul vamal Sculeni. Operațiunea a fost realizată de funcționarii vamali în colaborare cu ofițerii Serviciului Vamal și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. … Articolul Peste 5 milioane de țigarete, descoperite într-un autocamion ce se îndrepta spre Rusia apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Lemn sustras ilegal din extravilanul satului Cărbuna: trei persoane, în vizorul poliției # BreakingNews
Trei bărbați din Răzeni au ajuns în vizorul poliției după ce ar fi tăiat și furat ilegal lemne din pădurea situată în extravilanul satului Cărbuna. Bărbații, cu vârste cuprinse între 31 și 40 de ani, ar fi încărcat materialul lemnos în două vehicule, cauzând un prejudiciu estimat la 30.000 de lei. În urma perchezițiilor, polițiștii … Articolul Lemn sustras ilegal din extravilanul satului Cărbuna: trei persoane, în vizorul poliției apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Delapidare la scară mare în Ucraina: 50 de milioane de grivne sustrase din fondurile pentru reconstrucția unei centrale # BreakingNews
Autoritățile ucrainene investighează o presupusă schemă de delapidare a banilor alocați pentru reconstrucția Centrala Termică Trypilska din regiunea Kiev, grav afectată de bombardamentele rusești. Prejudiciul estimat de anchetatori este de cel puțin 50 de milioane de grivne. Cazul este documentat de Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Parchetul General al Ucrainei. Potrivit datelor … Articolul Delapidare la scară mare în Ucraina: 50 de milioane de grivne sustrase din fondurile pentru reconstrucția unei centrale apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Conflicte violente în Cantemir: Doi bărbați, suspectați de provocarea morții unui consătean # BreakingNews
Doi bărbați, în vârstă de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani, care a decedat ulterior. Victima a fost transportată inițial la spital în stare gravă, prezentând semne vizibile de violență, iar după patru zile a pierdut lupta … Articolul Conflicte violente în Cantemir: Doi bărbați, suspectați de provocarea morții unui consătean apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de detenție, după ce a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul producerii accidentului. Potrivit materialelor examinate în instanță, ulterior inculpatul ar fi încercat să însceneze un alt accident rutier, cu scopul de a evita tragerea la răspundere … Articolul Șapte ani de închisoare pentru fostul primar din Boldurești, după un accident mortal apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Primăria Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, va semna astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care se deplasează spre sau dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritățile au precizat că, dacă va fi … Articolul Ion Ceban: Noi treceri și parcări pentru fluidizarea traficului în oraș apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Bărbat găsit vinovat în Austria pentru filmarea în secret a vestiarelor echipei feminine Altach # BreakingNews
Un bărbat a primit șapte luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 1.200 de euro după ce Tribunalul Regional din Feldkirch, Austria, l-a declarat vinovat că a fotografiat și filmat în secret vestiarul, sala de sport și dușurile echipei feminine de fotbal Altach. În plus, acesta trebuie să plătească câte 625 de euro … Articolul Bărbat găsit vinovat în Austria pentru filmarea în secret a vestiarelor echipei feminine Altach apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Primărița și viceprimarul Durlești, reținuți într-un dosar de escrocherie cu terenuri publice # BreakingNews
Autoritățile au reținut pentru 72 de ore primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi, împreună cu alte șase persoane, în cadrul unei anchete privind escrocherii cu terenuri publice. Perchezițiile au vizat atât locuințele, cât și birourile persoanelor implicate, conform surselor TV8. Conform materialelor anchetei, suspecții ar fi elaborat o schemă prin care au … Articolul Primărița și viceprimarul Durlești, reținuți într-un dosar de escrocherie cu terenuri publice apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Primăria Municipiului Chișinău implementează în prezent un portofoliu de 30 de proiecte europene, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro (aproximativ 4,5 miliarde de lei), cu sprijinul Uniunii Europene, prin granturi și alte instrumente de finanțare externă, a anunțat Mihai Cebotar, șeful Direcției Relații Externe a Primăriei. Potrivit oficialului, 17 proiecte sunt … Articolul Peste 200 de milioane de euro investiți în proiecte UE la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Primăria Chișinău organizează noi târguri cu produse autohtone în toate sectoarele orașului # BreakingNews
Primăria Chișinău anunță organizarea unei serii de iarmaroace în weekendul 28 februarie – 1 martie, o inițiativă menită să aducă produsele și mărfurile autohtone mai aproape de consumatori și să ofere un sprijin direct producătorilor locali. Capitala intră astfel în atmosfera sărbătorilor de primăvară, oferind locuitorilor spații dedicate comerțului tradițional în mai multe sectoare ale … Articolul Primăria Chișinău organizează noi târguri cu produse autohtone în toate sectoarele orașului apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Ucidere în urma unui conflict spontan la Codru: inculpatul riscă până la 15 ani de închisoare # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza unui bărbat de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat, informează autoritățile. Potrivit anchetei, pe 3 decembrie 2025, în orașul Codru, inculpatul s-a întâlnit la Dispensarul Republican de Narcologie cu un bărbat, cu care a decis să … Articolul Ucidere în urma unui conflict spontan la Codru: inculpatul riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Profesor din nordul Moldovei, suspendat după acuzații de abuz sexual asupra unei eleve # BreakingNews
Un profesor dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova a fost suspendat din funcție pe întreaga durată a anchetei, după ce a fost acuzat de abuz sexual asupra unei eleve. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și a solicitat Direcției raionale de învățământ să interzică profesorului accesul în școlile în care activează până … Articolul Profesor din nordul Moldovei, suspendat după acuzații de abuz sexual asupra unei eleve apare prima dată în BreakingNews.
10:40
CNA efectuează percheziții la Primăria Durlești în dosare privind delapidarea terenurilor publice # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară, în această dimineață, percheziții în orașul Durlești într-o cauză penală ce vizează presupuse delapidări ale terenurilor publice. Verificările au fost efectuate la sediul Primăriei, vizând primarul, viceprimarul, ingineri cadastrali, alți angajați, consilieri locali, precum și agenți economici și persoane fizice beneficiari ai terenurilor, potrivit canalului de Telegram „Ultima Oră”. … Articolul CNA efectuează percheziții la Primăria Durlești în dosare privind delapidarea terenurilor publice apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Nicanor Ciochină, vizat în două dosare penale. Procurorii cer 9 ani în cauza accidentului # BreakingNews
Procurorii solicită o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru fostul edil Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi încercat să șteargă urmele unui accident rutier. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), inculpatul ar fi accidentat cu automobilul un adolescent de 14 ani, după care ar fi părăsit locul faptei. Anchetatorii susțin … Articolul Nicanor Ciochină, vizat în două dosare penale. Procurorii cer 9 ani în cauza accidentului apare prima dată în BreakingNews.
18:20
Ucraina propune restricții asupra vinului moldovenesc ca răspuns la blocarea exporturilor de carne de pasăre # BreakingNews
Cabinetul de miniștri a Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre prin care ar putea introduce restricții semnificative asupra importului de produse vitivinicole din Republica Moldova, inclusiv vinuri, struguri proaspeți și alcool etilic, ca reacție la măsurile impuse anterior de Chișinău privind carnea de pasăre ucraineană. Conform documentului transmis de Cabinetul de Miniștri de la … Articolul Ucraina propune restricții asupra vinului moldovenesc ca răspuns la blocarea exporturilor de carne de pasăre apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Un incident grav a avut loc pe 25 februarie în municipiul Ploiești, județul Prahova, unde o fată de 15 ani a fost rănită cu un obiect ascuțit de o adolescentă de aceeași vârstă, în urma unui conflict izbucnit între cele două. Potrivit presei din România, la altercație ar fi fost implicat și un băiat de … Articolul Adolescentă rănită cu un briceag în urma unei certe, la Ploiești apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Momente de panică la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost emisă o alertă cu bombă. La fața locului au intervenit serviciile specializate, iar zona a fost securizată. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, persoanele aflate în incinta aeroportului au fost evacuate, în timp ce forțele de ordine au instituit restricții de acces și desfășoară … Articolul Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Solicitare de anchetă parlamentară și moratoriu de 25 de ani în urma scandalului grațierii unui traficant # BreakingNews
Un decret prezidențial de grațiere emis în 2022 pentru o persoană condamnată pentru trafic de droguri a revenit în dezbaterea publică, după ce aceasta este în prezent suspectată de implicare în organizarea unor asasinate. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat inițierea unei anchete după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de … Articolul Solicitare de anchetă parlamentară și moratoriu de 25 de ani în urma scandalului grațierii unui traficant apare prima dată în BreakingNews.
16:30
De la arest la domiciliu, înapoi după gratii: Curtea de Apel admite contestația PCCOCS # BreakingNews
Hassan Toper, cetățeanul turc cercetat pentru presupusa implicare în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Râșcani al Capitalei, revine în arest preventiv. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). „La solicitarea procurorilor, revine în detenție preventivă (în penitenciar) complicele la comiterea omorului la … Articolul De la arest la domiciliu, înapoi după gratii: Curtea de Apel admite contestația PCCOCS apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Victoria Furtună cere moratoriu pe 25 de ani la grațierea traficanților de droguri și anchetă parlamentară # BreakingNews
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat instituirea unui moratoriu privind grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri și crearea unei comisii parlamentare de anchetă, în contextul scandalului provocat de un decret prezidențial din 2022. Politiciana a criticat dur modul în care sunt selectați beneficiarii clemenței de stat, propunând totodată contestarea decretelor la Curtea … Articolul Victoria Furtună cere moratoriu pe 25 de ani la grațierea traficanților de droguri și anchetă parlamentară apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Medicamentele cu levamisol, retrase de pe piață din cauza riscului de afectare a creierului # BreakingNews
Medicamentele care conțin levamisol vor fi retrase de pe piață, la recomandarea Comitetului pentru siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (PRAC), după ce o reevaluare a confirmat riscul apariției unor reacții adverse grave la nivelul creierului. Potrivit PRAC, levamisolul poate provoca leucoencefalopatie – o afecțiune rară, dar gravă, care afectează materia albă a creierului și … Articolul Medicamentele cu levamisol, retrase de pe piață din cauza riscului de afectare a creierului apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați # BreakingNews
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în … Articolul Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați apare prima dată în BreakingNews.
