Apel la reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol

09:50

Un elev al unui liceu din municipiul Chișinău ar fi fost transportat în stare de intoxicație, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Informația a apărut inițial pe un canal de Telegram, unde se menționează că adolescentul nu ar fi frecventat orele timp de câteva zile înainte ca situația să devină publică. În reacție, Ministerul … Articolul Elev din Chișinău, investigat după o posibilă intoxicație cu substanțe interzise apare prima dată în BreakingNews.