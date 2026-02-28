Apel la reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol
BreakingNews, 28 februarie 2026 09:10
Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a lansat un apel public pentru reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, după ce procesul a fost reluat recent în urma unei pauze de un an. Politiciana a criticat dur lipsa de rezultate de până acum, calificând negocierile anterioare drept o „imitație a procesului de reintegrare”. Deși … Articolul Apel la reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
09:10
Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a lansat un apel public pentru reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, după ce procesul a fost reluat recent în urma unei pauze de un an. Politiciana a criticat dur lipsa de rezultate de până acum, calificând negocierile anterioare drept o „imitație a procesului de reintegrare”. Deși … Articolul Apel la reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
17:40
Traficul la frontierele României ar putea fi afectat din cauza mentenanței aplicației e-Tarifare # BreakingNews
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că luni, 2 martie, traficul prin punctele de trecere a frontierei ar putea înregistra întârzieri din cauza opririi temporare a aplicației e-Tarifare. Sistemul va fi indisponibil timp de două ore, între 00:00 și 02:00, pentru lucrări de mentenanță și actualizarea unor funcționalități, informează Antena 3 … Articolul Traficul la frontierele României ar putea fi afectat din cauza mentenanței aplicației e-Tarifare apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Peste 5 milioane de țigarete, descoperite într-un autocamion ce se îndrepta spre Rusia # BreakingNews
Autoritățile moldovenești investighează o tentativă de scoatere ilegală din țară a unei cantități importante de produse din tutun, depistată recent la postul vamal Sculeni. Operațiunea a fost realizată de funcționarii vamali în colaborare cu ofițerii Serviciului Vamal și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. … Articolul Peste 5 milioane de țigarete, descoperite într-un autocamion ce se îndrepta spre Rusia apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Lemn sustras ilegal din extravilanul satului Cărbuna: trei persoane, în vizorul poliției # BreakingNews
Trei bărbați din Răzeni au ajuns în vizorul poliției după ce ar fi tăiat și furat ilegal lemne din pădurea situată în extravilanul satului Cărbuna. Bărbații, cu vârste cuprinse între 31 și 40 de ani, ar fi încărcat materialul lemnos în două vehicule, cauzând un prejudiciu estimat la 30.000 de lei. În urma perchezițiilor, polițiștii … Articolul Lemn sustras ilegal din extravilanul satului Cărbuna: trei persoane, în vizorul poliției apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Delapidare la scară mare în Ucraina: 50 de milioane de grivne sustrase din fondurile pentru reconstrucția unei centrale # BreakingNews
Autoritățile ucrainene investighează o presupusă schemă de delapidare a banilor alocați pentru reconstrucția Centrala Termică Trypilska din regiunea Kiev, grav afectată de bombardamentele rusești. Prejudiciul estimat de anchetatori este de cel puțin 50 de milioane de grivne. Cazul este documentat de Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Parchetul General al Ucrainei. Potrivit datelor … Articolul Delapidare la scară mare în Ucraina: 50 de milioane de grivne sustrase din fondurile pentru reconstrucția unei centrale apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Conflicte violente în Cantemir: Doi bărbați, suspectați de provocarea morții unui consătean # BreakingNews
Doi bărbați, în vârstă de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani, care a decedat ulterior. Victima a fost transportată inițial la spital în stare gravă, prezentând semne vizibile de violență, iar după patru zile a pierdut lupta … Articolul Conflicte violente în Cantemir: Doi bărbați, suspectați de provocarea morții unui consătean apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de detenție, după ce a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul producerii accidentului. Potrivit materialelor examinate în instanță, ulterior inculpatul ar fi încercat să însceneze un alt accident rutier, cu scopul de a evita tragerea la răspundere … Articolul Șapte ani de închisoare pentru fostul primar din Boldurești, după un accident mortal apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Primăria Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, va semna astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care se deplasează spre sau dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritățile au precizat că, dacă va fi … Articolul Ion Ceban: Noi treceri și parcări pentru fluidizarea traficului în oraș apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Bărbat găsit vinovat în Austria pentru filmarea în secret a vestiarelor echipei feminine Altach # BreakingNews
Un bărbat a primit șapte luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 1.200 de euro după ce Tribunalul Regional din Feldkirch, Austria, l-a declarat vinovat că a fotografiat și filmat în secret vestiarul, sala de sport și dușurile echipei feminine de fotbal Altach. În plus, acesta trebuie să plătească câte 625 de euro … Articolul Bărbat găsit vinovat în Austria pentru filmarea în secret a vestiarelor echipei feminine Altach apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Primărița și viceprimarul Durlești, reținuți într-un dosar de escrocherie cu terenuri publice # BreakingNews
Autoritățile au reținut pentru 72 de ore primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi, împreună cu alte șase persoane, în cadrul unei anchete privind escrocherii cu terenuri publice. Perchezițiile au vizat atât locuințele, cât și birourile persoanelor implicate, conform surselor TV8. Conform materialelor anchetei, suspecții ar fi elaborat o schemă prin care au … Articolul Primărița și viceprimarul Durlești, reținuți într-un dosar de escrocherie cu terenuri publice apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Primăria Municipiului Chișinău implementează în prezent un portofoliu de 30 de proiecte europene, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro (aproximativ 4,5 miliarde de lei), cu sprijinul Uniunii Europene, prin granturi și alte instrumente de finanțare externă, a anunțat Mihai Cebotar, șeful Direcției Relații Externe a Primăriei. Potrivit oficialului, 17 proiecte sunt … Articolul Peste 200 de milioane de euro investiți în proiecte UE la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Primăria Chișinău organizează noi târguri cu produse autohtone în toate sectoarele orașului # BreakingNews
Primăria Chișinău anunță organizarea unei serii de iarmaroace în weekendul 28 februarie – 1 martie, o inițiativă menită să aducă produsele și mărfurile autohtone mai aproape de consumatori și să ofere un sprijin direct producătorilor locali. Capitala intră astfel în atmosfera sărbătorilor de primăvară, oferind locuitorilor spații dedicate comerțului tradițional în mai multe sectoare ale … Articolul Primăria Chișinău organizează noi târguri cu produse autohtone în toate sectoarele orașului apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Ucidere în urma unui conflict spontan la Codru: inculpatul riscă până la 15 ani de închisoare # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza unui bărbat de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat, informează autoritățile. Potrivit anchetei, pe 3 decembrie 2025, în orașul Codru, inculpatul s-a întâlnit la Dispensarul Republican de Narcologie cu un bărbat, cu care a decis să … Articolul Ucidere în urma unui conflict spontan la Codru: inculpatul riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Profesor din nordul Moldovei, suspendat după acuzații de abuz sexual asupra unei eleve # BreakingNews
Un profesor dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova a fost suspendat din funcție pe întreaga durată a anchetei, după ce a fost acuzat de abuz sexual asupra unei eleve. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și a solicitat Direcției raionale de învățământ să interzică profesorului accesul în școlile în care activează până … Articolul Profesor din nordul Moldovei, suspendat după acuzații de abuz sexual asupra unei eleve apare prima dată în BreakingNews.
10:40
CNA efectuează percheziții la Primăria Durlești în dosare privind delapidarea terenurilor publice # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară, în această dimineață, percheziții în orașul Durlești într-o cauză penală ce vizează presupuse delapidări ale terenurilor publice. Verificările au fost efectuate la sediul Primăriei, vizând primarul, viceprimarul, ingineri cadastrali, alți angajați, consilieri locali, precum și agenți economici și persoane fizice beneficiari ai terenurilor, potrivit canalului de Telegram „Ultima Oră”. … Articolul CNA efectuează percheziții la Primăria Durlești în dosare privind delapidarea terenurilor publice apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Nicanor Ciochină, vizat în două dosare penale. Procurorii cer 9 ani în cauza accidentului # BreakingNews
Procurorii solicită o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru fostul edil Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi încercat să șteargă urmele unui accident rutier. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), inculpatul ar fi accidentat cu automobilul un adolescent de 14 ani, după care ar fi părăsit locul faptei. Anchetatorii susțin … Articolul Nicanor Ciochină, vizat în două dosare penale. Procurorii cer 9 ani în cauza accidentului apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
18:20
Ucraina propune restricții asupra vinului moldovenesc ca răspuns la blocarea exporturilor de carne de pasăre # BreakingNews
Cabinetul de miniștri a Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre prin care ar putea introduce restricții semnificative asupra importului de produse vitivinicole din Republica Moldova, inclusiv vinuri, struguri proaspeți și alcool etilic, ca reacție la măsurile impuse anterior de Chișinău privind carnea de pasăre ucraineană. Conform documentului transmis de Cabinetul de Miniștri de la … Articolul Ucraina propune restricții asupra vinului moldovenesc ca răspuns la blocarea exporturilor de carne de pasăre apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Un incident grav a avut loc pe 25 februarie în municipiul Ploiești, județul Prahova, unde o fată de 15 ani a fost rănită cu un obiect ascuțit de o adolescentă de aceeași vârstă, în urma unui conflict izbucnit între cele două. Potrivit presei din România, la altercație ar fi fost implicat și un băiat de … Articolul Adolescentă rănită cu un briceag în urma unei certe, la Ploiești apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Momente de panică la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost emisă o alertă cu bombă. La fața locului au intervenit serviciile specializate, iar zona a fost securizată. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, persoanele aflate în incinta aeroportului au fost evacuate, în timp ce forțele de ordine au instituit restricții de acces și desfășoară … Articolul Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Solicitare de anchetă parlamentară și moratoriu de 25 de ani în urma scandalului grațierii unui traficant # BreakingNews
Un decret prezidențial de grațiere emis în 2022 pentru o persoană condamnată pentru trafic de droguri a revenit în dezbaterea publică, după ce aceasta este în prezent suspectată de implicare în organizarea unor asasinate. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat inițierea unei anchete după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de … Articolul Solicitare de anchetă parlamentară și moratoriu de 25 de ani în urma scandalului grațierii unui traficant apare prima dată în BreakingNews.
16:30
De la arest la domiciliu, înapoi după gratii: Curtea de Apel admite contestația PCCOCS # BreakingNews
Hassan Toper, cetățeanul turc cercetat pentru presupusa implicare în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Râșcani al Capitalei, revine în arest preventiv. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). „La solicitarea procurorilor, revine în detenție preventivă (în penitenciar) complicele la comiterea omorului la … Articolul De la arest la domiciliu, înapoi după gratii: Curtea de Apel admite contestația PCCOCS apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Victoria Furtună cere moratoriu pe 25 de ani la grațierea traficanților de droguri și anchetă parlamentară # BreakingNews
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat instituirea unui moratoriu privind grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri și crearea unei comisii parlamentare de anchetă, în contextul scandalului provocat de un decret prezidențial din 2022. Politiciana a criticat dur modul în care sunt selectați beneficiarii clemenței de stat, propunând totodată contestarea decretelor la Curtea … Articolul Victoria Furtună cere moratoriu pe 25 de ani la grațierea traficanților de droguri și anchetă parlamentară apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Medicamentele cu levamisol, retrase de pe piață din cauza riscului de afectare a creierului # BreakingNews
Medicamentele care conțin levamisol vor fi retrase de pe piață, la recomandarea Comitetului pentru siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (PRAC), după ce o reevaluare a confirmat riscul apariției unor reacții adverse grave la nivelul creierului. Potrivit PRAC, levamisolul poate provoca leucoencefalopatie – o afecțiune rară, dar gravă, care afectează materia albă a creierului și … Articolul Medicamentele cu levamisol, retrase de pe piață din cauza riscului de afectare a creierului apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați # BreakingNews
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în … Articolul Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Moldovenii din Franța își vor putea converti permisele de conducere începând cu 1 martie # BreakingNews
Începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea să-și convertească permisele de conducere fără a susține examene suplimentare. Măsura intră în vigoare odată cu aplicarea oficială a acordului moldo-francez în acest sens, anunț transmis în cadrul întrevederii dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, și ambasadoarea Franței la … Articolul Moldovenii din Franța își vor putea converti permisele de conducere începând cu 1 martie apare prima dată în BreakingNews.
13:10
6 și 5 ani de detenție pentru foști angajați ai IP Ialoveni și complici în dosar de mită # BreakingNews
Pe 25 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința într-un dosar de corupere pasivă împotriva a doi foști polițiști din cadrul IP Ialoveni și a doi complici ai acestora. Foștii angajați ai poliției au fost condamnați la câte 6 ani de închisoare, iar complicii, la câte 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de … Articolul 6 și 5 ani de detenție pentru foști angajați ai IP Ialoveni și complici în dosar de mită apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Proiect major pentru traficul din Chișinău: Primele parcări de captură vor fi amenajate la intrările în oraș chiar din acest an # BreakingNews
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va demara în acest an construcția primelor parcări de captură, o soluție menită să fluidizeze traficul sufocant din Capitală. Proiectul va fi implementat pe etape, primele locații fiind deja stabilite la principalele porți de intrare în oraș, unde documentația tehnică este pregătită pentru execuție. Cele mai mari … Articolul Proiect major pentru traficul din Chișinău: Primele parcări de captură vor fi amenajate la intrările în oraș chiar din acest an apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Doi tineri, de 21 și 23 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în localitatea Micleușeni, raionul Strășeni. Un al treilea bărbat, în vârstă de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională. Potrivit anchetei, în noiembrie 2024, suspecții, având fețele acoperite, ar … Articolul Suspecți de tâlhărie riscă până la 10 ani de închisoare în Strășeni apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Abuz sexual asupra minorelor: inculpat trimis după gratii și obligat să plătească 600.000 lei # BreakingNews
Procuratura anunță că un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, după ce a fost găsit vinovat de întreținerea de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual asupra a două minore în vârstă de 12 ani. Instanța a admis parțial … Articolul Abuz sexual asupra minorelor: inculpat trimis după gratii și obligat să plătească 600.000 lei apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Polițiștii de patrulare și cei ai Brigăzii de Poliție a Patrimoniului și Ordinii (BPRO) au oprit în trafic, pe strada Prieteniei din comuna Grătiești, un autoturism Renault care se deplasa neuniform. Mașina era condusă de un bărbat de 33 de ani, vizibil în stare de ebrietate avansată. Testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 1,74 … Articolul Șofer prins în stare avansată de ebrietate la Grătiești apare prima dată în BreakingNews.
10:00
În noaptea de 26 februarie, mai multe orașe din Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog au fost ținta unui nou val de atacuri cu drone și rachete balistice lansate de forțele ruse, potrivit autorităților ucrainene și reprezentanților armatei. Conform informațiilor preliminare oferite de oficialii locali, bombardamentele au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale și … Articolul Atacuri nocturne asupra mai multor orașe din Ucraina: incendii și persoane rănite apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Polițiștii din sectorul Centru al Chișinăului au descoperit și ridicat hașiș în valoare estimativă de 250.000 de lei, în cadrul unei operațiuni care vizează destructurarea unei rețele de trafic de droguri. În cadrul anchetei, a fost reținut un minor de 17 ani, cetățean străin, surprins în flagrant într-o zonă forestieră din municipiu, în momentul în … Articolul Tânăr de 17 ani reținut în flagrant în timp ce prelua droguri în sectorul Centru apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Casier și 21 de polițiști, anchetați în Italia pentru furturi dintr-un magazin de lux # BreakingNews
Autoritățile italiene anchetează un caz în care un casier și 21 de polițiști ar fi furat articole de lux dintr-un magazin Coin din centrul Romei, folosind case de marcat trucate, informează Euronews. Printre cei 44 de suspecți se află 9 polițiști feroviari și 12 carabinieri, toți cercetați pentru furt calificat. Potrivit anchetei, managerul magazinului din … Articolul Casier și 21 de polițiști, anchetați în Italia pentru furturi dintr-un magazin de lux apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Moldovean reținut în Ucraina după ce a pierdut controlul volanului sub influența alcoolului # BreakingNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 41 de ani a fost reținut de poliția din regiunea Ivano-Frankovsk, după ce a provocat un accident rutier în satul Rojniv. Șoferul se afla sub influența alcoolului și a pierdut controlul volanului, provocând un impact violent cu o construcție de beton destinată drenajului apei. În urma accidentului, o pasageră … Articolul Moldovean reținut în Ucraina după ce a pierdut controlul volanului sub influența alcoolului apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Elev de opt ani, internat cu comoție cerebrală după ce ar fi fost împins de colegi la Liceul „Natalia Gheorghiu” # BreakingNews
Un elev de opt ani din clasa întâi a Liceul Natalia Gheorghiu a fost internat la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco” cu diagnosticul de comoție cerebrală, după ce ar fi fost împins de doi colegi și s-ar fi lovit cu capul de podeaua de beton, pe 24 februarie 2026, informează breakingnews.md cu referire … Articolul Elev de opt ani, internat cu comoție cerebrală după ce ar fi fost împins de colegi la Liceul „Natalia Gheorghiu” apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Șase persoane vizate în urma perchezițiilor din Drochia pentru droguri și comerț ilegal cu tutun # BreakingNews
Polițiștii din Drochia au efectuat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează consumul, păstrarea și comercializarea drogurilor, precum și vânzarea ilegală a produselor din tutun. Acțiunile procesual-penale au fost desfășurate la domiciliile a șase persoane din raion, cu vârste cuprinse între 28 și 50 de ani, în urma unor informații operative obținute de oamenii legii. … Articolul Șase persoane vizate în urma perchezițiilor din Drochia pentru droguri și comerț ilegal cu tutun apare prima dată în BreakingNews.
15:10
O femeie de 63 de ani păcălită de un grup infracțional specializat în investiții false # BreakingNews
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au anihilat activitatea unei grupări specializate în escrocherii cu investiții online, prejudiciul estimat fiind de peste un milion de lei. Potrivit oamenilor legii, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și promiteau profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase … Articolul O femeie de 63 de ani păcălită de un grup infracțional specializat în investiții false apare prima dată în BreakingNews.
14:40
CNA investighează delapidarea fondurilor pentru programul național de împădurire în Iargara # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind delapidarea fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Perchezițiile vizează conducerea Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”. Potrivit anchetei, în perioada noiembrie 2024 – prezent, directorul și contabila-șefă … Articolul CNA investighează delapidarea fondurilor pentru programul național de împădurire în Iargara apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Cetățenii moldoveni angajați legal în Québec vor primi acces la prestații sociale și pensii # BreakingNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui Acord privind securitatea socială cu provincia Québec din Canada, care va permite cetățenilor moldoveni angajați legal în Québec să beneficieze de prestații sociale, inclusiv pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale sau accidente de muncă, precum și pensii de urmaș. Documentul prevede și … Articolul Cetățenii moldoveni angajați legal în Québec vor primi acces la prestații sociale și pensii apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Fostul prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland, spitalizat după ancheta pentru corupție legată de dosarele Epstein # BreakingNews
Fostul prim-ministru al Norvegiei, Thorbjørn Jagland, a fost spitalizat după o presupusă tentativă de sinucidere, la scurt timp după ce autoritățile norvegiene au deschis o anchetă pentru corupție legată de dosarele Jeffrey Epstein, potrivit Faytuks Network. Jagland a fost pus sub acuzare pentru „corupție gravă”, ca urmare a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey … Articolul Fostul prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland, spitalizat după ancheta pentru corupție legată de dosarele Epstein apare prima dată în BreakingNews.
13:40
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului # BreakingNews
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”. Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina. … Articolul „Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Protest cu facturi reale la Guvern: Cetățenii cer revizuirea tarifelor și demisia ministrului Energiei # BreakingNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a încheiat astăzi campania de protest „Plătește tu!” printr-o acțiune de amploare în fața sediului Executivului. Peste o sută de cetățeni din diverse localități ale țării s-au adunat pentru a cere revizuirea tarifelor la resursele energetice și asumarea răspunderii politice pentru situația din sectorul energetic. Participanții la flashmob au adus … Articolul Protest cu facturi reale la Guvern: Cetățenii cer revizuirea tarifelor și demisia ministrului Energiei apare prima dată în BreakingNews.
13:10
PCCOCS: bărbat extrădat din Germania, acuzat că ar fi abuzat doi copii în perioada 2013–2014 # BreakingNews
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind învinuit de abuzarea a doi copii din Moldova, fapte comise în perioada 2013–2014. Extrădarea a fost realizată prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Poliției, după ce bărbatul fusese anunțat în căutare … Articolul PCCOCS: bărbat extrădat din Germania, acuzat că ar fi abuzat doi copii în perioada 2013–2014 apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Chișinău: inculpați condamnați după atacuri tâlhărești asupra victimei cu rucsac de bani și bunuri personale # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanțele de judecată au pronunțat două sentințe de condamnare în dosare de tâlhărie. În primul caz, trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul originar din Georgia, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 7 și 9 ani, cu executarea în penitenciar de tip … Articolul Chișinău: inculpați condamnați după atacuri tâlhărești asupra victimei cu rucsac de bani și bunuri personale apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Lucrările de asfaltare în Chișinău vor începe pe drumurile principale și pe cele degradate # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău anunță că au demarat lucrările de pregătire pentru asfaltarea străzilor, utilizând materiale adecvate condițiilor actuale. Intervențiile vor fi realizate etapizat, în funcție de importanța drumurilor și starea acestora. Conform informațiilor transmise de autorități, temperaturile din următoarele zile permit efectuarea unor lucrări de amploare pe toate arterele Capitalei. Echipele municipale vor începe cu … Articolul Lucrările de asfaltare în Chișinău vor începe pe drumurile principale și pe cele degradate apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, informează că un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor din interes material, săvârșit cu o deosebită cruzime. Sentința prevede executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea de 25 mai 2025, inculpatul ar fi pătruns ilegal … Articolul Bărbat din Anenii Noi, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor cu cruzime apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Patru persoane din raionul Hâncești au fost trimise în judecată, fiind acuzate de implicare într-o schemă de migrație ilegală care ar fi degenerat într-o tentativă de tâlhărie, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Conform anchetei, în decembrie 2025, suspecții, cu vârste între 32 și 58 de ani, ar fi încercat să transporte … Articolul Migranți păcăliți și amenințați cu cuțitul: patru suspecți cercetați penal apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Peste 425 de mii de lei, depistați nedeclarați la control vamal: instanța a dispus confiscarea # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău anunță că o femeie de 33 de ani a fost condamnată pentru tentativă de contrabandă, după ce a încercat să scoată din țară o sumă considerabilă de bani fără a o declara autorităților vamale. Potrivit hotărârii instanței, inculpata, originară din Ucraina, a fost găsită vinovată de tentativa scoaterii bunurilor de pe teritoriul … Articolul Peste 425 de mii de lei, depistați nedeclarați la control vamal: instanța a dispus confiscarea apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Un elev al unui liceu din municipiul Chișinău ar fi fost transportat în stare de intoxicație, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Informația a apărut inițial pe un canal de Telegram, unde se menționează că adolescentul nu ar fi frecventat orele timp de câteva zile înainte ca situația să devină publică. În reacție, Ministerul … Articolul Elev din Chișinău, investigat după o posibilă intoxicație cu substanțe interzise apare prima dată în BreakingNews.
24 februarie 2026
18:00
Accident la Ungheni: un camion cu 27 de tone de grâu s-a răsturnat într-o curbă periculoasă # BreakingNews
Un autocamion care transporta aproximativ 27 de tone de grâu s-a răsturnat marți, 24 februarie, în satul Petrești, raionul Ungheni, după ce șoferul a pierdut controlul vehiculului într-o curbă deosebit de periculoasă. Potrivit poliției, camionul MAN TGA cu semiremorcă a derapat și s-a răsturnat pe partea carosabilă. La volan se afla un bărbat de 55 … Articolul Accident la Ungheni: un camion cu 27 de tone de grâu s-a răsturnat într-o curbă periculoasă apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.