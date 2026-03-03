Deghizat într-o pensionară de 72 de ani. Cum a încercat un tânăr ucrainean să ajungă ilegal în Republica Moldova

18:10

Nicolae Șepeli, unul dintre asasinii trimiși de Kremlin în Ucraina, a fost grațiat în 2022 de lidera de la Chișinău, după un demers înaintat de Procuratura Generală, condusă atunci de actualul deputat al Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, care nu a venit cu un punct de vedere.