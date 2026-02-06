Șeful diplomației Lituaniei: ,,O Europă puternică nu este completă fără R. Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”
Adevarul (Moldova), 6 februarie 2026 19:50
Aflat la Chișinău, ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kestutis Budrys, a afirmat că o Europă puternică nu este completă fără Republica Moldova, Ucraina și vecinii din Balcanii de Vest, subliniind că Chișinăul avansează rapid în procesul de reformă.
Alertă în nordul Republicii Moldova. O dronă a fost depistată în apropiere de o localitate # Adevarul (Moldova)
Drona a fost găsită în nordul Republicii Moldova, iar la fața locului s-au deplasat angajații Inspectoratului General al Poliției (IGP) pentru realizarea investigațiilor necesare.
Ce spune lidera de la Chișinău despre nominalizarea sa la Premiul Nobel pentru Pace: ,,Sunt recunoscătoare” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că este recunoscătoare pentru faptul că a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, subliniind că ucrainenii care au revenit acasă după prizonieratul în Rusia sunt cei care merită acest premiu.
Omul lui George Simion în Republica Moldova promovează falsuri. Expert: ,,În slujba Moscovei” # Adevarul (Moldova)
Vasile Costiuc, susținut în alegeri de liderul AUR, George Simion, acuză Chișinăul că ar permite deschiderea unei uzine de armament, acuzații respinse de autorități care afirmă că politicianul promovează narațiunile Kremlinului.
Rusia mută miliarde peste granițe prin bancnote, afacere legată de Kremlin și fugarul moldovean Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
Bancnote rusești colorate, de imitație, sunt concepute pentru a ajuta la mutarea rublelor în întreaga lume, sfidând restricțiile occidentale care au limitat sever plățile transfrontaliere. Sunt emise de compania A7, în spatele căreia se află oligarhul fugar Ilan Șor, conform ,,Financial Times”.
Lidera de la Chișinău a semnat decretul de numire al noului ambasador al R. Moldova în România. Cine va ocupa funcția # Adevarul (Moldova)
Mihail Mîțu este noul ambasador al Republicii Moldova în România, decretul de numire al diplomatului fiind semnat de lidera de la Chișinău Maia Sandu.
Emisarul special al Maiei Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice susține unirea cu România # Adevarul (Moldova)
Nicu Popescu, actual emisar special al președintei Republicii Moldova pentru afaceri europene și parteneriate strategice și fost șef al diplomației, susține că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui plebiscit.
Blackoutul a provocat pierderi în Republica Moldova. Premierul avertizează asupra riscului unei noi crize energetice # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că Republica Moldova a suferit pierderi în urma blackoutului de weekendul trecut, însă valoarea acestora nu a fost stabilită deocamdată. Totodată, el avertizează că țara s-ar putea confrunta din nou cu întreruperi ale furnizării energiei elect
Republica Moldova, unica țară din Europa de Est care primește bani de la SUA pentru securitate. Lege semnată de Trump # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova este unica țară din Europa de Est și Eurasia care primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru consolidarea securității naționale. Legea a fost adoptată de Congresul Statelor Unite și semnată de Donald Trump.
Partidele lui Ion Ceban și Igor Dodon pregătesc o alianță la Chișinău, avertizează puterea # Adevarul (Moldova)
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, avertizează asupra unei alianțe politice aflate în pregătire între Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, și Mișcarea Alternativă Națională (MAN), formațiune condusă de edilul Ion Ceban.
Președinții Parlamentelor Țărilor Baltice, primiți la Chișinău de Maia Sandu. Ce au vizat discuțiile # Adevarul (Moldova)
Președintele Parlamentului Estoniei, Lauri Hussar, președinta Legislativului Letoniei, Daiga Mieriņa, și cel al Lituaniai, Juozas Olekas, au avut marți o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discuțiile vizând, inclusiv situația de securitate din regiune.
Televiziunea Publică Poloneză lansează știri în limba română ce vizează Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a lansat știri în limba română pentru Republica Moldova, concentrate pe dezinformarea rusă și pe beneficiile aderării Chișinăului la Uniunea Europeană în condițiile în care țara așteaptă deschiderea negocierilor.
Campanie anti-unire cu România lansată de pro-rusul Igor Dodon: „Cine vrea să se unească, știe unde să se ducă” # Adevarul (Moldova)
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a demarat o campanie de informare împotriva ideii unirii cu România, prin panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”.
Speakerii din Țările Baltice, la Chișinău. Igor Grosu: ,,Moldovenii sunt europeni, lucru demonstrat atât de istorie, cât și de fapte” # Adevarul (Moldova)
Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania sunt în vizită la Chișinău, unde, alături de omologul lor moldovean, au susținut o conferință de presă, reafirmând sprijinul pentru aderarea la UE. Igor Grosu a subliniat că moldovenii sunt europeni, lucru demonstrat de istorie și de faptele
Republica Moldova, lovită de o pană de curent majoră. Capitala Chișinău și multe regiuni sunt în beznă # Adevarul (Moldova)
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
Un ucrainean de 63 de ani a vrut să intre cu o bombă în Republica Moldova. Activitatea este suspendată în postul vamal Tudora # Adevarul (Moldova)
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a transmis că un cetățean ucrainean care circula cu mașina personală s-a prezentat la control, iar în bagajul său a fost descoperit, într-un container, un obiect suspectat a fi un mecanism exploziv.
Pro-rusul Igor Dodon vrea ca Republica Moldova să reia ,,dialogul” cu Federația Rusă # Adevarul (Moldova)
Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova și actual lider al socialiștilor, își dorește ca țara sa să reia dialogul cu Rusia, deși Republica Moldova este ținta războiului hibrid lansat de Moscova. Afirmația a fost făcută la Strasbourg, unde participă la sesiunea de iarnă a APCE.
Iarnă dificilă în Republica Moldova: lecții online și numeroase victime ale poleiului și ghețușului # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova se confruntă cu o iarnă dificilă, țara fiind acoperită de polei și ghețuș. În consecință, sute de oameni au alunecat și au căzut, suferind traumatisme, iar numai la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău au ajuns în doar 48 de ore aproape 500 de persoane.
Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, condamnat la închisoare # Adevarul (Moldova)
Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare, sentința fiind pronunțată în lipsa acestuia pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații.
Jurnalista din Chișinău care i-a luat un interviu lui Călin Georgescu, blocată la graniță. Anunță că dă statul român în judecată: „Mi-au spus bună ziua și la revedere” # Adevarul (Moldova)
Controversata jurnalistă din Republica Moldova, Natalia Morari, susține că autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani și amenință că va acționa statul român în judecată.
România alocă fonduri pentru prima inventariere a pădurilor din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova va primi un sprijin de 1,7 milioane de euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier, a anunțat ministrul moldovean al Mediului, Gheorghe Hajder, aflat într-o vizită de lucru la Brașov.
Maia Sandu, mesaj ferm la Varșovia: ,,Pentru noi, aderarea la UE este cea mai clară garanție de securitate” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită la Varșovia, unde a avut o întrevedere cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Aceasta a subliniat că, pentru țara sa, aderarea la UE reprezintă cea mai clară garanție de securitate.
Un tânăr din sudul Republicii Moldova a murit în orașul italian Siena, decesul având loc la câteva zile după ce acestuia i-a fost efectuat un transplant de cord, conform presei din peninsulă.
Liderul puterii de la Chișinău avertizează: votul pentru unire cu România nu va întruni numărul necesar # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PA) și președintele Parlamentului moldovean, afirmă că își va da votul pentru unire în cazul unui plebiscit, dar avertizează că ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi
FSB a reținut un spion al serviciilor speciale moldovene, conform presei Kremlinului. Reacția Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Un bărbat, care ar fi agent al serviciilor speciale moldovenești, a fost încătușat la Moscova, scrie presa apropiată Kremlinului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că acuzațiile Moscovei care vizează Serviciul de Informații și Securitate (SIS) sunt false.
Maia Sandu: Nu există o majoritate a cetățenilor pentru unirea cu România. Ce spune despre aderarea parțială la UE # Adevarul (Moldova)
Președinta Maia Sandu subliniază că pentru unirea cu România nu există o majoritate a cetățenilor care să o susțină spre deosebire de sprijinul populației pentru aderarea țării la UE, precizând că prioritățile țării sale sunt acum pacea și siguranța. A făcut precizările după ce, recent, a declarat c
Maia Sandu susține o conferință de presă despre prioritățile Președinției de la Chișinău și răspunde jurnaliștilor # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, urmând să vorbească despre prioritățile instituției prezidențiale, precum și să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
O dronă prăbușită în grădina unei case dintr-un sat din sudul Republicii Moldova a fost găsită joi dimineață, anunță poliția, precizând că la fața locului sunt în desfășurare investigațiile necesare.
Racheta Oreșnik ar învinge reconstrucția locală într-un referendum din Rusia, afirmă premierul basarabean # Adevarul (Moldova)
Liderul de la Kremlin beneficiază de o populație susținătoare, care nu ar alege să folosească o sumă impunătoare de bani pentru reconstrucția locală, ci pentru un singur foc de Oreșnik, a afirmat premierul basarabean Alexandru Munteanu în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos.
Premierul moldovean, la Davos: ,,Construim un viitor european bazat pe pace, securitate și prosperitate” # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut mai multe întrevederi cu omologii săi din Luxemburg, Liechtenstein și Croația la Davos în cadrul Forumului Economic Mondial. Discuțiile s-au concentrat asupra parcursului european al Chișinăului.
Lavrov, avertisment tranșant despre unirea cu România: „Această direcție distruge statalitatea Moldovei” # Adevarul (Moldova)
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt „distructive” pentru statalitatea țării, a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Pro-rusul Igor Dodon a marcat Boboteaza pe stil vechi în Rusia, în ziua în care era așteptat în instanță # Adevarul (Moldova)
În timp ce instanța s-a întrunit în data de 19 ianuarie în dosarul „Sacoșa Neagră”, socialistul Igor Dodon a lipsit de la ședință, preferând să posteze imagini din Rusia, unde a marcat Boboteaza pe stil vechi.
Tot mai mulți ruși cer cetățenia Republicii Moldova, ca pas spre cea românească. Noile reguli limitează accesul # Adevarul (Moldova)
În ultimii ani, în special după declanșarea războiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, un număr tot mai mare de cetățeni ruși au solicitat cetățenia Republicii Moldova, pentru mulți dintre ei aceasta reprezentând un pas intermediar spre obținerea cetățeniei române, stat membru al Uniunii Europene
Chișinăul transmite condoleanțe familiilor afectate de accidentul feroviar din Spania # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului Igor Grosu au transmis condoleanțe familiilor afectate de accidentul feroviar, subliniind că țara lor este alături de Spania în aceste momente dureroase și dificile.
Aflat la Chișinău, președintele Albaniei, Bajram Begaj, a îndemnat Chișinăul să recunoască independența Kosovo, în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său moldovean, Maia Sandu. Vizita sa în țara vecină durează trei zile.
Satul „hobbiților” din Moldova: casele tradiționale care fascinează turiștii din întreaga lume # Adevarul (Moldova)
Satul Rogojeni, situat la aproximativ două ore de Chișinău, atrage tot mai mulți vizitatori datorită locuințelor sale neobișnuite.
Unirea cu România, scenariu blocat politic. Ce a vrut să transmită Maia Sandu prin afirmația privind votul pentru unificare # Adevarul (Moldova)
Unirea Republicii Moldova cu România este imposibilă în prezent, iar lidera de la Chișinău a dorit să transmită un mesaj la Bruxelles prin afirmația potrivit căreia își va da votul pentru unirea celor două state în cazul organizării unui referendum, potrivit experților consultați de „Adevărul”.
Vehicul cu 11 cetățeni moldoveni, răsturnat în județul Suceava. Doi pasageri au fost transportați la spital # Adevarul (Moldova)
Un vehicul cu 11 cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Doi dintre ei au fost duși la spital pentru investigații, dar au fost externați, viața lor nefiind în pericol, potrivit MAE al Republicii Moldova.
O dronă de peste doi metri, găsită în apropierea unei localități din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
O dronă de peste doi metri a fost găsită pe malul unui iaz aflat în apropierea unei localități din Republica Moldova. Potrivit poliției, zona a fost izolată pentru efectuarea investigațiilor necesare.
Un moldovean, arestat în Elveția pentru o serie de spargeri. Pagubele se ridică la aproape un milion de euro # Adevarul (Moldova)
Un bărbat din Republica Moldova a ajuns pe mâna polițiștilor din Elveția, fiind suspectat că a comis peste 30 de spargeri, care au cauzat o pagubă de peste 900.000 de euro, potrivit presei elvețiene.
Kremlinul avertizează cetățenii ruși să evite Republica Moldova. Replica Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Kremlinul, prin intermediul Ministerului de Externe, a emis o avertizare prin care recomandă cetățenilor să evite călătoriile în Republica Moldova, motivând că aceștia ar putea fi discriminați sau hărțuiți. Chișinăul respinge aceste acuzații.
Ucraineni, prinși într-un camion în timp ce încercau să fugă în Rep. Moldova. Cât au plătit pentru trecerea ilegală a frontierei # Adevarul (Moldova)
Cinci ucraineni au fost depistați într-un camion, în timp ce încercau să fugă în Rep. Moldova. Tentativa de trecere ilegală a frontierei a fost înregistrată la vama Palanca, iar, conform informațiilor preliminare ale autorităților, aceștia ar fi plătit câte 12.000 de dolari pentru a fugi din țară.
Rep. Moldova, printre statele vizate de decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare: ,,Nu este o listă de țări sărace” # Adevarul (Moldova)
Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova. Decizia este valabilă începând cu data de 26 ianuarie.
Chișinăul construiește o unitate militară la standarde UE. Maia Sandu, în inspecție la șantier: ,,Investiții în pace” # Adevarul (Moldova)
Unitatea militară este construită în apropiere de Chișinău, iar lucrările sunt realizate, până în prezent, în proporție de 50%. Președinta Maia Sandu, care este și comandantul suprem al armatei, a fost în inspecție la șantier, subliniind că investițiile în apărare sunt investiții în pace.
Prorușii, conduși de Igor Dodon, cer demisia Maiei Sandu pentru că susține unirea României cu Rep. Moldova: „Trădare de patrie” # Adevarul (Moldova)
Socialiștii, conduși de fostul președinte de țară Igor Dodon, cer demisia președintei Maia Sandu, pe motiv că susține unirea țării sale cu România, și solicită structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind posibila „trădare de patrie”. Instituția prezidențială nu a formulat un punct de vedere
O bătrână din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, printre care și îngrijitoarea sa, au fost arestați # Adevarul (Moldova)
O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe cei doi, cât și pe îngrijitoarea proprietarei.
Vicepreședintele unui partid din Rep. Moldova, interzis în Ucraina după ce a pus la îndoială amploarea războiului # Adevarul (Moldova)
Adrian Dulgher, vicepreședintele partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, a fost interzis în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, după ce a pus recent la îndoială amploarea impactului războiului declanșat de Kremlin.
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, printre martorii unui dosar al fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, alături de fostul său consilier Serghei Iaralov, vor depune mărturii în dosarul lui Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”. Aceștia, împreună cu mai multe persoane din anturajul oligarhului, vor fi martori ai acuzării.
Cum va vota lidera de la Chișinău în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România # Adevarul (Moldova)
Maia Sandu a afirmat că își va da votul pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum pe această temă, afirmație făcută în cadrul unui interviu realizat de doi celebri jurnaliști din Marea Britanie, în incinta Administrației Prezidențiale de la Chișinău.
Chișinăul și Kievul sigilează granițele regiunii separatiste transnistrene. Care va fi impactul # Adevarul (Moldova)
Începând cu 1 ianuarie, toate liniile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova, aflată sub control rusesc, au fost închise, lăsând Moscova fără opțiuni, potrivit presei ucrainene.
