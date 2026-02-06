Șeful diplomației Lituaniei: ,,O Europă puternică nu este completă fără R. Moldova, Ucraina și vecinii noștri din Balcanii de Vest”

11:20

O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe cei doi, cât și pe îngrijitoarea proprietarei.