Ambasadorul Republicii Moldova în Israel: Siguranța moldovenilor depinde de respectarea măsurilor de protecție

Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania sunt în vizită la Chișinău, unde, alături de omologul lor moldovean, au susținut o conferință de presă, reafirmând sprijinul pentru aderarea la UE. Igor Grosu a subliniat că moldovenii sunt europeni, lucru demonstrat de istorie și de faptele