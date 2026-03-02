Analist CNN, după declarațiile lui Dughin: „Dacă Rusia hotărăște să intervină în războiul cu Iran se schimbă contextul”

12:40

Domeniul jocurilor de noroc din Republica Moldova este reglementat strict printr-un regim de monopol de stat. Legea stabilește fără echivoc că dreptul de a organiza jocuri de noroc aparține exclusiv Loteriei Naționale a Moldovei (LNM), care își desfășoară activitatea prin parteneri privați autorizați. Orice alt operator care oferă pariuri sau jocuri de noroc pe teritoriul […] Articolul Pariurile și jocurile ilegale sfidează statul: cum 1xBet face bani în Moldova fără licență, fără taxe și fără frică apare prima dată în Realitatea.md.