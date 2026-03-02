VIDEO Doi moldoveni arestați în Italia pentru furt de kerosen. Cum s-a întâmplat

11:10

Două minore de 11 și 12 ani, au fost salvate duminică seara, 1 martie, de la înec, după ce s-au prăbușit sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a avut loc la lacul din parcul „Valea Trandafirilor" din municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, un grup format din patru tinere se afla la plimbare în parc, iar la un […]