Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record

Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi, transmite Bani.md Potrivit datelor de tranzacționare din 2 martie, contractele au atins nivelul de aproximativ 552,16 dolari/1000 metri cubi și marchează o creștere zilnică de peste 42%, după un […]