Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record
Realitatea.md, 2 martie 2026 20:30
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, notează antena3.ro. Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea după deschiderea
• • •
Acum 30 minute
20:30
Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record # Realitatea.md
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, notează antena3.ro. Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea după deschiderea
Acum 2 ore
19:50
Prim-ministrul Republicii Moldova și șefa Ambasadei Norvegiei: relații bilaterale întărite și fonduri asigurate # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Kamilla Kolshus, șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, discuțiile concentrându-se pe extinderea cooperării bilaterale și pe pregătirile pentru transformarea Oficiului în Ambasada Norvegiei în această toamnă. În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au evidențiat dinamica pozitivă a relațiilor moldo-norvegiene și modul în care deschiderea Ambasadei va
19:30
FOTO Nouă persoane sancționate pentru braconaj pe Nistru: care este suma prejudiciului # Realitatea.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a intervenit pe fluviul Nistru, în apropierea orașului Vadul lui Vodă și a satului Pârâta din raionul Dubăsari, pentru a combate braconajul piscicol desfășurat ilegal. Acțiunile au vizat în mod special folosirea „jupuitorului", unelte strict interzise în apele naturale datorită efectelor devastatoare asupra resurselor piscicole și echilibrului ecosistemelor acvatice. „Am depistat
19:20
Moldova a înaintat Ucrainei condiții dure pentru reluarea importului de carne de pui, pe care producătorii ucraineni le numesc disproporționate și neconstructive, citează bani.md. Despre acest lucru informează RBC-UcrainaRBC-Ucraina, cu referire la scrisoarea „Uniunii Crescătorilor de Păsări din Ucraina" către Ministerul Economiei și Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, aflată în posesia
Acum 4 ore
18:40
VIDEO Droguri confiscate în mai multe sectoare din Chișinău: zeci de persoane reținute de poliție # Realitatea.md
Poliția din Chișinău a desfășurat, în ultima săptămână, o serie de acțiuni ample pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în toate sectoarele orașului. În cadrul operațiunilor, forțele de ordine au descins la mai multe persoane aflate în posesia substanțelor interzise. Astfel, în sectorul Ciocana, trei indivizi au fost reținuți, iar polițiștii au
18:30
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că 61 de elevi au fost premiați luni, 2 martie, în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică. Competiția s-a desfășurat în perioada 28 februarie – 2 martie și a reunit 216 participanți în incinta Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu" din Chișinău. Elevii care au obținut locuri distinse provin din diverse raioane
17:50
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat despre reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai după atacul cu rachete al Iranului. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central
17:40
De la 10 000 la 100 000 de euro va crește plafonul pentru unele operațiuni valutare pe care moldovenii le vor putea efectua fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, examinat de secretarii de stat în ședința din 2 martie, transmite Bani.md
17:40
Presa iraniană: soția liderului suprem, Ali Khamenei, a murit după ce a fost în comă din cauza atacurilor # Realitatea.md
Soția liderului suprem al Iranului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, a murit duminică, 2 martie, după ce a intrat în comă în urma atacurilor americano-israeliene care au vizat locuința sa, potrivit relatărilor din presa iraniană, citate Antena 3 CNN. Femeia avea 78 de ani și a fost singura soție a liderului suprem iranian, Ali Khamenei. Cei doi
17:30
Amintiri cutremurătoare despre atrocitățile războiului din 1992: Fetiță de 6 ani ucisă și femeie aruncată în fântână # Realitatea.md
În martie 1992, militarii ruși comiteau atrocități în satele Moldovei, relatează fostul comisar al secției de poliție Bender, generalul-maior în rezervă Victor Gusleacov. Ofițerul își amintește cum soldații circulau prin localități cu blindatele și deschideau focul. Gusleacov a relatat pentru Realitatea despre o fetiță de 6 ani, care a fost rănită și a murit în
17:10
Trei morți și 14 răniți într-un bar din Texas: autoritățile vorbesc despre un act de terorism # Realitatea.md
Autoritățile federale din Statele Unite investighează posibile legături cu terorismul în cazul unui atac armat în masă produs în dimineața zilei de 1 martie, în orașul Austin din Texas, soldat cu cel puțin trei morți și 14 răniți, potrivit informațiilor transmise de Reuters, citate de stirileprotv.ro. Oamenii legii spun că, suspectul a fost împușcat mortal
17:10
NU dați click! Linkuri false care folosesc MPay și EVO încearcă să fure datele cetățenilor # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova avertizează asupra unei scheme de fraudă care utilizează ilegal identitatea MPay și EVO. Cetățenii care primesc mesaje privind o presupusă „taxă de drum restantă" și sunt îndemnați să acceseze linkuri precum conveniencemd.sbs/md trebuie să știe că acestea nu aparțin Guvernului și reprezintă tentative de phishing, având scopul de a colecta fraudulos date
17:00
Propunere în Parlament: Veteranii angajați sau care au afaceri ar putea beneficia de bilete gratuite la sanatoriu # Realitatea.md
Veteranii angajați sau care au afaceri ar putea beneficia de bilete gratuite la sanatoriu. Deputații PAS Marina Morozova și Veronica Cupcea propun modificarea respectivă a prevederilor legale. Actualmente, conform Legii cu privire la veterani, veteranii pot primi bilete pentru tratament balneosanatorial, cu excepția celor care sunt angajați sau care desfășoară activități de antreprenoriat, se arată
Acum 6 ore
16:40
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre, transmite Bani.md Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate
16:30
Sfârșitul iernii aduce un val de căldură în Europa: Maxime de circa 30 de grade Celsius în Franța și Spania # Realitatea.md
Sfârșitul iernii a adus temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor Europei, în special în nordul Spaniei și în sud-vestul Franței, unde numeroase recorduri pentru luna februarie au fost depășite. Orașe din regiunea Nouvelle-Aquitaine și Țara Bascilor, precum Bordeaux, Bilbao și San Sebastián, au egalat sau au depășit recordurile istorice de temperatură pentru luna februarie.
16:20
Bucureștiul pregătește evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Mai mulți pelerini au rămas blocați în Israel # Realitatea.md
Bucureștiul pregătește curse aeriene, pentru a evacua cetățeni români blocați în Orientul Mijlociu, potrivit șefei diplomației române, Oana Țoiu. Oficiala a precizat că zborurile urmau să fie efectuate în această noaptea, însă s-au contramandat, deoarece piloții aveau un număr prea mare de ore lucrate și trebuiau să se odihnească. Se estimează că aceste curse vor
16:20
Copiii din Orhei au avut parte de un master class gratuit de judo. Ansarov: ”Important este să nu ne oprim” # Realitatea.md
Copiii din Orhei au avut parte de un master class gratuit de judo. Lecția a fost organizată de Ramiz Ansarov, un om de afaceri și activistul civic. Ansarov spune că ideea cu master class-ul a stârnit un entuziasm și interes, atât din partea copiilor, cât și din partea locuitorilor orașului. "Când investești efort și vezi
16:10
Un destin schimbat de un bilet: o femeie din Chișinău a devenit milionară peste noapte # Realitatea.md
Uneori, marile schimbări în viață se strecoară spontan, într-o zi obișnuită și îți rescriu destinul în câteva secunde. Așa s-a întâmplat și în cazul Iuliei Buzu din Chișinău, care a câștigat 1 000 000 de lei cu un bilet al Loteriei Naționale, notează Ziua.md. Vestea a luat-o prin surprindere, dar nu complet nepregătită. Iulia spune
16:00
Cum va fi vremea în martie 2026: Temperaturile se mențin normale, iar ploile vor fi reduse # Realitatea.md
Luna martie 2026 va aduce în Republica Moldova temperaturi medii normale, între +2 și +4°C, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cantitatea de precipitații va fi sub media multianuală, prognozându-se între 25 și 40 mm pentru întreaga lună. Pentru ziua de marți, cerul va fi parțial noros, cu alternanță de soare și nori. Izolat se vor
16:00
VIDEO Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Urmează construcția celui de-al doilea # Realitatea.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele". Proiectul a început în 2007, însă peste opt ani a fost declarată insolvența. Deși în anul 2016 a fost aprobat
16:00
Aproape 600 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) se află în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelinic, a declarat că decizia a fost luată din cauza faptului că volumul mărfurilor transportate nu a atins nivelul planificat, transmite IPN. Totodată, Cotelnic a
15:40
Reprezentanții ambasadei SUA au mers la Tiraspol. Ignatiev: La inițiativa părții americane # Realitatea.md
O delegație a ambasadei SUA a mers în stânga Nistrului. Reprezentanții așa-numitului minister de externe afirmă că discuțiile cu oficialii separatiști au avut loc la inițiativa părții americane. La întrevedere au participat pretinsul ministru de externe Vitali Ignatiev și vicepremierul autoproclamat Vitali Neagu. Conform autorităților separatiste, Subiectele discutate s-au referit la asigurarea securității cetățenilor și
15:40
26 de combustii și 13 hipotermii într-o săptămână. Câți moldoveni au chemat ambulanța # Realitatea.md
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a recepționat 57 de apeluri privind urgențe provocate de agenții fizici, chimici și de mediu, dintre care 26 cazuri de combustii, 13 hipotermii și un caz de degerături. Totodată, au fost înregistrate 49 de solicitări din cauza urgențelor toxice,
15:10
Veniturile salariale au crescut pe hârtie. Inflația reduce câștigul real al angajaților # Realitatea.md
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit 16,3 mii de lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS), scrie Bani.md. În termeni reali, majorarea este însă mult mai temperată. Indicele
15:10
Prețul gazului explodează la TTF până la 552 de dolari pentru mia de metri cubi: cum ar putea fi afectată Moldova # Realitatea.md
Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi, transmite Bani.md Potrivit datelor de tranzacționare din 2 martie, contractele au atins nivelul de aproximativ 552,16 dolari/1000 metri cubi și marchează o creștere zilnică de peste 42%, după un
15:00
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional, începând de astăzi, 2 martie, la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Este vorba despre Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar) și Ungheni-Iași (feroviar). Poliția de Frontieră anunță că sistemul EES se aplică cetățenilor statelor care nu fac
15:00
Alertă pe aeroportul din Paphos, după ce a fost observată o dronă. Altele 2 – neutralizate deasupra unei baze militare # Realitatea.md
Două drone care fuseseră lansate în direcția bazei militare britanice de la Akrotiri, în Cipru, au fost neutralizate, a confirmat luni după-amiază purtătorul de cuvânt al Guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis. Oficialul a spus că incidentul s-a produs la câteva ore după ce baza fusese lovită de un aparat de zbor fără pilot. În același timp,
Acum 8 ore
14:50
Crește numărul moldovenilor cu probleme de auz. Situația este și mai gravă în rândul copiilor # Realitatea.md
În Republica Moldova, tot mai multe persoane se confruntă cu dificultă
14:40
Mihai Popșoi pleacă în Germania și Azerbaidjan. Va participa la inaugurarea Consulatului onorific al Moldovei # Realitatea.md
În perioada 3-5 martie 2026, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Germania. Ulterior, pe 6 martie, acesta va pleca într-o vizită în Azerbaidjan. Deplasarea are loc la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul. La Hamburg, ministrul Popșoi va participa la […] Articolul Mihai Popșoi pleacă în Germania și Azerbaidjan. Va participa la inaugurarea Consulatului onorific al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Consiliul Audiovizualului: Mai mult conținut local la TV. Crește însă deficitul programelor în limba română # Realitatea.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a analizat grilele posturilor TV din Republica Moldova pentru perioada 2023–2025 și a constatat o evoluție mixtă: pe de o parte, televiziunile produc mai mult conținut local și respectă mai bine legea, iar pe de altă parte crește numărul abaterilor legate de programele difuzate în limba română. Evaluarea a vizat 40 de […] Articolul Consiliul Audiovizualului: Mai mult conținut local la TV. Crește însă deficitul programelor în limba română apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Casele de producție sunt invitate să participe la Concursul de finanțare a proiectelor cinematografice. Pentru sesiunea 2026, au fost alocate din bugetul de stat 20 milioane lei. Concursul este organizat de Centrul Național al Cinematografiei care lansează anul acesta și finanțarea de mini-serii TV, pe lângă cele devenit deja tradiționale cum ar fi filmele de […] Articolul Concurs cu milioane pentru filme. Ce povești va spune cinematografia moldovenească? apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Avocatul primarului din Durlești susține că nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran sau a altor funcționari ai primăriei în presupusele scheme de delapidare a terenurilor. Potrivit apărătorului Sorin Tighinean, dosarul nu conține dovezi privind existența unui prejudiciu și nici indicii că edilul ar fi încercat să se sustragă sau să influențeze urmărirea […] Articolul Dosarul terenurilor din Durlești: Avocatul afirmă că nu există dovezi de vinovăție apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Doi cetățeni moldoveni au fost arestați în Italia după ce au încercat să fure kerosenul destinat aeronavelor de pe Aeroportul Fiumicino din Roma, informează La Repubblica. Incidentul a fost descoperit în zona rurală Cerveteri, după ce presiunea carburantului în conducta care transportă kerosen de la Civitavecchia către aeroport a început să scadă inexplicabil. Inițial considerată […] Articolul VIDEO Doi moldoveni arestați în Italia pentru furt de kerosen. Cum s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Iranul a anunțat că instalația sa nucleară din Natanz a fost avariată. Cu toate acestea, observatorii internaționali nu au confirmat încă nicio deteriorare a infrastructurii nucleare, potrivit Times of India. Rapoartele despre distrugerea unei instalații din Natanz apar pe fondul atacurilor israeliano-americane asupra teritoriului iranian și al represaliilor cu rachete lansate de Teheran, unul dintre […] Articolul Iranul susține că instalația nucleară din Natanz a fost avariată apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Daniela Costețchi face dezvăluiri despre persoana care a amenințat-o: „Mi-a picat cerul în cap” # Realitatea.md
Daniela Costețchi, influencera șantajată și amenințată cu un sicriu și o cruce cu presupusa dată a decesului ei, face noi dezvăluiri în legătură cu cazul. După o săptămână de absență de pe online, bloggerița a revenit și a anunțat că a fost audiată timp de cinci ore la poliție, unde oamenii legii i-au comunicat detalii […] Articolul Daniela Costețchi face dezvăluiri despre persoana care a amenințat-o: „Mi-a picat cerul în cap” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Peste 50 de moldoveni, exploatați în Italia de doi conaționali. Făptașii, trimiși după gratii # Realitatea.md
Doi moldoveni au fost condamnați în Italia pentru exploatarea a peste 50 de lucrători din Republica Moldova. Autoritățile italiene au pus sub sechestru bunuri în valoare de peste un milion de lei, obținute din activitățile ilegale. Printre bunurile confiscate se numără imobile, conturi bancare și un autovehicul de lux. Anchetatorii susțin că cei doi ar […] Articolul Peste 50 de moldoveni, exploatați în Italia de doi conaționali. Făptașii, trimiși după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Incendiu la terminalul de combustibil din Novorosiisk după un atac cu drone ucrainene # Realitatea.md
În regiunea Krasnod, Rusia, a fost declarată stare de urgență după ce Ucraina a lansat mai multe drone ca răspuns la atacurile armatei Moscovei. Bombardamentele au avariat un terminal de combustibil din portul Novorosiisk, potrivit presei ruse. Autoritățile ruse au anunțat că șapte persoane au fost rănite, iar 17 case și o grădiniță au fost […] Articolul VIDEO Incendiu la terminalul de combustibil din Novorosiisk după un atac cu drone ucrainene apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Avertizare pentru oficialii separatiști: Vor continua să rămână fără cetățenii dacă sfidează autoritățile Moldovei # Realitatea.md
Oficialii separatiști vor continua să rămână fără cetățenii, dacă vor sfida autoritățile Moldovei, avertizează Igor Grosu. Președintele Parlamentului a menționat că vizați de asemenea măsură ar putea fi persoanele care se înrolează în armata rusă, dar și funcționarii responsabili de încălcarea drepturilor omului. Concomitent, Grosu a declarat că procesul de integrare europeană este văzut drept […] Articolul Avertizare pentru oficialii separatiști: Vor continua să rămână fără cetățenii dacă sfidează autoritățile Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
„Libertatea nu o cumperi cu gaz ieftin”. Declarațiile lui Grosu și Munteanu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru # Realitatea.md
„Libertatea nu o cumperi cu gaz ieftin”, afirmă premierul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru. La rândul său, speakerul Igor Grosu a mulțumit combatanților pentru curajul demonstrat în timpul acțiunilor militare. Președintele Parlamentului a menționat în discuții cu presa că în 1992 statul Republica Moldova abia se forma. […] Articolul „Libertatea nu o cumperi cu gaz ieftin”. Declarațiile lui Grosu și Munteanu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Atac rusesc asupra Ucrainei: un bărbat mort și doi copii răniți în urma exploziilor # Realitatea.md
În cursul nopții de 2 martie, armata rusă a efectuat atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. La Dnipropetrovsk, un bărbat a fost găsit mort, iar în regiunea Zaporojie, două fete, de 9 și 15 ani, au fost grav rănite. Dimineața, o explozie a răsunat în orașul port Odesa, unde a fost distrusă o clădire […] Articolul VIDEO Atac rusesc asupra Ucrainei: un bărbat mort și doi copii răniți în urma exploziilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:50
VIDEO Igor Grosu vorbește despre războiul din Iran: Orice dictator cade. Probabil asistăm la așa ceva # Realitatea.md
Orice dictator la un anumit moment cade, iar actualmente probabil asistăm la un asemenea eveniment, susține Igor Grosu, cu referire la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului. Speakerul Parlamentului Moldovei a menționat în discuțiile cu presa că aceasta este opinia sa personală și că speră la o soluție pentru a opri escaladarea tensiunilor armate în […] Articolul VIDEO Igor Grosu vorbește despre războiul din Iran: Orice dictator cade. Probabil asistăm la așa ceva apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
FOTO, VIDEO Cetățean străin, aflat ilegal în Moldova și judecat pentru infracțiuni grave, escortat din țară # Realitatea.md
Un cetățean al Azerbaidjanului, în vârstă de 48 de ani, aflat în ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova și judecat anterior pentru infracțiuni grave, a fost depistat pe teritoriul țării noastre. Incidentul a avut loc pe 24 februarie 2026, în urma unor măsuri speciale de investigație desfășurate de angajații Inspectoratului General pentru Migrație. Ulterior, acesta […] Articolul FOTO, VIDEO Cetățean străin, aflat ilegal în Moldova și judecat pentru infracțiuni grave, escortat din țară apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Pariurile și jocurile ilegale sfidează statul: cum 1xBet face bani în Moldova fără licență, fără taxe și fără frică # Realitatea.md
Domeniul jocurilor de noroc din Republica Moldova este reglementat strict printr-un regim de monopol de stat. Legea stabilește fără echivoc că dreptul de a organiza jocuri de noroc aparține exclusiv Loteriei Naționale a Moldovei (LNM), care își desfășoară activitatea prin parteneri privați autorizați. Orice alt operator care oferă pariuri sau jocuri de noroc pe teritoriul […] Articolul Pariurile și jocurile ilegale sfidează statul: cum 1xBet face bani în Moldova fără licență, fără taxe și fără frică apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Turiști moldoveni blocați în Emiratele Arabe Unite și Israel: APIT solicită coordonare rapidă cu autoritățile # Realitatea.md
Mai mulți turiști moldoveni se află în aceste zile blocați în Emiratele Arabe Unite, Israel și alte țări din Orientul Mijlociu, după ce zborurile de întoarcere au fost anulate sau amânate din cauza tensiunilor crescute din regiune și a restricțiilor impuse asupra traficului aerian, transmite Asociația Patronală a Industriei Turismului din Moldova (APIT). Asociația spune […] Articolul Turiști moldoveni blocați în Emiratele Arabe Unite și Israel: APIT solicită coordonare rapidă cu autoritățile apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru ziua de marți, 3 martie. Benzina se scumpește cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani. Pentru un litru de benzină 95 șoferii vor achita 23,84 lei, iar pentru un litru de motorină – 20,87 lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Șoferi, pregătiți-vă buzunarele! Benzina și motorina vor fi mai scumpe marți apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
MAE anunță numărul moldovenilor din Orientul Mijlociu care au solicitat sprijin misiunilor diplomatice # Realitatea.md
Opt cetățeni moldoveni din Israel au solicitat asistență consulară la misiunea diplomatică a Moldovei, anunță Ministerul Afacerilor Externe. La ambasada din Qatar, acreditată prin cumul și pentru Kuweit, au parvenit cinci solicitări privind asistența. Diplomații de la ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain, au […] Articolul MAE anunță numărul moldovenilor din Orientul Mijlociu care au solicitat sprijin misiunilor diplomatice apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Fum și panică la cel mai mare terminal petrolier din lume: Ras Tanura, vizat de atacuri iraniene # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit luni, 2 martie, la cea mai mare rafinărie din lume, Ras Tanura, din Arabia Saudită, după ce acesta a fost lovit de o dronă. Incidentul a avut loc în contextul raidurilor atribuite Teheranului, ca reacție la un atac americano-israelian asupra Iranului, potrivit informațiilor citate de Reuters. Conform articolului, Ras Tanura […] Articolul VIDEO Fum și panică la cel mai mare terminal petrolier din lume: Ras Tanura, vizat de atacuri iraniene apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Alertă MAE! Moldovenii, îndemnați să evite deplasările în Orientul Mijlociu după atacuri aeriene # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale și să monitorizeze strict informațiile oficiale, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Autoritățile moldovenești precizează că atacurile aeriene israeliene au avut loc în contextul lansărilor de rachete din sudul Libanului către nordul Israelului. Loviturile au vizat mai multe zone din sudul […] Articolul Alertă MAE! Moldovenii, îndemnați să evite deplasările în Orientul Mijlociu după atacuri aeriene apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Maia Sandu, mesaj pentru combatanții de pe Nistru: În spatele fiecărui veteran stă o poveste de curaj # Realitatea.md
Rusia a declanșat războiul din 1992, iar Republica Moldova și-a apărat demnitatea și libertatea, transmite Maia Sandu în ziua comemorării victimelor agresiunii militare de pe Nistru. Președinta a menționat că în spatele fiecărui veteran stă o poveste de curaj. În opinia șefei statului, timp de decenii destinul moldovenilor era decis în afara țării. Președinta a […] Articolul Maia Sandu, mesaj pentru combatanții de pe Nistru: În spatele fiecărui veteran stă o poveste de curaj apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Certificatele de concediu medical se vor emite exclusiv în format digital din 1 martie # Realitatea.md
Certificatele de concediu medical sunt emise din 1 martie exclusiv în format digital. Astfel, pacienții nu vor mai trebui să prezinte documente pe hârtie angajatorilor, iar informațiile privind inițierea, prelungirea sau închiderea concediului medical vor fi transmise automat atât pacientului, cât și angajatorului, transmite IPN. Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” a fost lansat […] Articolul Certificatele de concediu medical se vor emite exclusiv în format digital din 1 martie apare prima dată în Realitatea.md.
