ULTIMA ORĂ // Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în lovituri americano-israeliene

15:10

Un bărbat de 40 de ani din satul Cania, raionul Cantemir, a murit după ce ar fi fost bătut de doi consăteni. Suspecții, în vârstă de 56 și 63 de ani, au fost reținuți. Potrivit Poliției, victima a fost transportată în stare gravă la spital, prezentând semne vizibile de violență, iar după patru zile, bărbatul […] Articolul Un bărbat din raionul Cantemir a murit după ce ar fi fost bătut de doi consăteni: Suspecții, reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.