ULTIMA ORĂ // Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în lovituri americano-israeliene
Vocea Basarabiei, 28 februarie 2026 23:00
Presa internațională relatează, citând un înalt oficial israelian, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma unor lovituri americano-israeliene asupra unui complex unde acesta s-ar fi aflat. Potrivit aceleiași surse, complexul ar fi fost grav avariat, iar trupul liderului ar fi fost găsit. La scurt timp după apariția informației, biroul […] Articolul ULTIMA ORĂ // Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în lovituri americano-israeliene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum o oră
23:00
ULTIMA ORĂ // Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în lovituri americano-israeliene # Vocea Basarabiei
Presa internațională relatează, citând un înalt oficial israelian, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma unor lovituri americano-israeliene asupra unui complex unde acesta s-ar fi aflat. Potrivit aceleiași surse, complexul ar fi fost grav avariat, iar trupul liderului ar fi fost găsit. La scurt timp după apariția informației, biroul […] Articolul ULTIMA ORĂ // Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în lovituri americano-israeliene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
19:10
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: Kievul reacționează, Moscova critică, iar Moldova emite alerte pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Exploziile produse la Teheran au generat reacții rapide pe plan internațional. Ministerul de Externe al Ucrainei a transmis că nu va uita niciodată atacurile cu drone iraniene asupra orașelor ucrainene și a atribuit responsabilitatea pentru escaladare regimului de la Teheran. Într-un mesaj publicat pe platforma X, diplomația de la Kiev a declarat că susține poporul […] Articolul Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: Kievul reacționează, Moscova critică, iar Moldova emite alerte pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Alertă de securitate în Israel: Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să rămână în adăposturi # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a emis sâmbătă, la ora 18:00, o nouă actualizare de securitate, îndemnând cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul israelian să rămână în adăposturile antirachetă și să nu părăsească spațiile protejate până la un anunț oficial al Comandamentului Frontului Intern. În mesajul transmis, reprezentanța diplomatică subliniază că situația de securitate rămâne […] Articolul Alertă de securitate în Israel: Ambasada R. Moldova îndeamnă cetățenii să rămână în adăposturi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
11:50
Zelenski: Sunt gata să mă întâlnesc cu Putin. Avem o „fereastră de oportunitate” pentru pace înainte de alegerile din SUA # Vocea Basarabiei
Într-un interviu acordat Sky News, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții și consideră că există o șansă reală de a pune capăt războiului înainte de alegerile intermediare din Statele Unite ale Americii, programate în noiembrie. Liderul de la Kiev a subliniat că […] Articolul Zelenski: Sunt gata să mă întâlnesc cu Putin. Avem o „fereastră de oportunitate” pentru pace înainte de alegerile din SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
FMI: Economia Republicii Moldova își revine, dar riscurile externe rămân ridicate # Vocea Basarabiei
Fondul Monetar Internațional (FMI) constată că Republica Moldova se află pe o traiectorie de redresare economică după multiplele șocuri din ultimii ani, însă persistă vulnerabilități semnificative, în special din cauza războiului din Ucraina și a contextului geopolitic regional. Raportul, publicat la Washington în urma consultărilor desfășurate în baza Articolului IV al Statutului FMI, estimează o […] Articolul FMI: Economia Republicii Moldova își revine, dar riscurile externe rămân ridicate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un apel direct către structurile de forță din Iran, îndemnându-le să depună armele. „Membrilor Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, forțelor armate și întregii poliții le spun în această seară: trebuie să depuneți armele și veți beneficia de imunitate deplină sau, în caz contrar, veți înfrunta o moarte inevitabilă”, a declarat […] Articolul Donald Trump îndeamnă militarii iranieni să depună armele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Alertă pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel: Stare de urgență instituită la nivel național # Vocea Basarabiei
Statul Israel a instituit astăzi, 28 februarie 2026, începând cu ora 08:00, stare de urgență imediată pe întreg teritoriul țării, în contextul operațiunilor militare împotriva Iran. Toate activitățile non-esențiale sunt interzise, iar instituțiile publice și private nu vor fi funcționale. Spațiul aerian este închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben Gurion. Ambasada recomandă cetățenilor Republicii Moldova să […] Articolul Alertă pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel: Stare de urgență instituită la nivel național apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Israelul anunță un atac preventiv asupra Iranului; tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu # Vocea Basarabiei
Israel a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iran, amplificând tensiunile în Orientul Mijlociu și diminuând perspectivele unei soluții diplomatice privind programul nuclear al Teheranului, relatează Reuters. „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”, a declarat ministrul apărării, Israel Katz. Un oficial […] Articolul Israelul anunță un atac preventiv asupra Iranului; tensiunile escaladează în Orientul Mijlociu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Construcția Podului de Flori peste râul Prut, care va lega Ungheni de localitatea Zagarancea, avansează într-un ritm accelerat, iar lucrările ar putea fi încheiate până în luna iulie a acestui an. Proiectul, considerat unul de referință, reprezintă primul pod rutier de tip autostradă construit peste Prut în ultimele peste șase decenii, potrivit moldova1.md. Secretarul de […] Articolul Podul de Flori peste Prut ar putea fi finalizat până în iulie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Tragedie în Bolivia: 15 morți după prăbușirea unui avion militar cu bancnote lângă La Paz # Vocea Basarabiei
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de tip Lockheed C-130 Hercules s-a prăbușit vineri în apropierea capitalei Boliviei, La Paz. Aeronava transporta bancnote și a avariat mai multe vehicule aflate pe o autostradă din apropierea aeroportului, împrăștiind bani pe carosabil, relatează News.ro. Șeful echipelor de pompieri, Pavel Tovar, nu […] Articolul Tragedie în Bolivia: 15 morți după prăbușirea unui avion militar cu bancnote lângă La Paz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
19:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit astăzi, 27 septembrie, la Bruxelles, cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. „Fiind la Bruxelles, m-am bucurat să discut cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, despre progresele din ultimele luni, ședințele explicative ale Comisiei, dar și despre cum ne mobilizăm capacitatea administrativă pentru a livra reformele […] Articolul Despre ce au discutat Cristina Gherasimov și Marta Kos la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Mai multe instanțe de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor avea sedii noi, după ce studiile de fezabilitate pentru aceste proiecte au fost finalizate. Proiectele fac parte din Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a celor existente, în cadrul implementării Legii privind reorganizarea instanțelor judecătorești. Potrivit Ministerului Justiției, proiectele vizează […] Articolul Sedii noi pentru mai multe instanțe de judecată din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare. Potrivit sursei citate, autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă, totodată adăposturile antirachetă […] Articolul Ministerul de Externe al R. Moldova, alertă de călătorie în Israel apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 27.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la discuțiile din cadrul Grupului de lucru pentru extindere și țările aflate în proces de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană (COELA) de la Bruxelles. „Continuăm să informăm statele membre ale UE despre evoluțiile și progresele de pe agenda europeană a țării noastre. Dacă în luna ianuarie […] Articolul Progresele de pe agenda europeană a R. Moldova, discutate la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Captură uriașă de țigarete nedeclarate la frontieră: Un camion care pleca în Rusia, oprit # Vocea Basarabiei
Peste 5,5 milioane de țigarete au fost descoperite de oamenii legii într-un camion care încerca să părăsească Republica Moldova prin postul vamal Sculeni. Potrivit Serviciul Vamal, camionul era condus de un conațional în vârstă de 57 de ani și se deplasa spre Rusia. „În baza analizei de risc, mijlocul de transport a fost supus controlului […] Articolul Captură uriașă de țigarete nedeclarate la frontieră: Un camion care pleca în Rusia, oprit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Universitatea de Stat din Moldova își va alege noul rector pe 3 martie. În competiție s-au înscris un prorector, un fost prorector și un șef de departament. Actualul rector, Igor Șarov, nu figurează printre candidați. Otilia Dandara, candidat la funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, susține că instituția are nevoie de o […] Articolul (VIDEO) USM va avea un nou rector în luna martie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Ședința de judecată în dosarul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită recunoașterea organizației Eurasia drept extremistă a fost amânată. Magistrații Curții de Apel Centru au acordat, vineri, părților termen până pe 6 martie pentru a prezenta toate demersurile ce țin de examinarea cauzei. Documentele urmează să fie comunicate participanților la proces, pentru a […] Articolul Ședința de judecată în dosarul „Eurasia”, amânată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Mama adolescentului accidentat mortal de fostul primar de Boldurești: „Am făcut lumină în cazul lui Mihăiță” # Vocea Basarabiei
Raisa Ciurel, mama băiatul de 14 ani accidentat mortal de fostul primar al localității Boldurești, a făcut primele declarații după ce Nicanor Ciochină a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare. Femeia se declară mulțumită că în sfârșit s-a făcut dreptate în acest caz și îndeamnă toate mamele de îngeri să nu cedeze. „Am […] Articolul Mama adolescentului accidentat mortal de fostul primar de Boldurești: „Am făcut lumină în cazul lui Mihăiță” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Problema consumului și traficului de droguri a provocat schimburi dure de replici între deputați. Opoziția acuză autoritățile fie de inacțiune, fie de gestionarea ineficientă a fenomenului. De cealaltă parte, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a spus că anul acesta au fost realizate capturi record de droguri, ceea ce demonstrează că Republica Moldova poate combate pe […] Articolul (VIDEO) Drogurle, subiect de dispută în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat astăzi, 27 februarie, la 7 ani de închisoare după ce a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul accidentului. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Inculpatul, care se află în arest într-un alt dosar, a refuzat să fie escortat […] Articolul Fostul primar de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Un bărbat din raionul Cantemir a murit după ce ar fi fost bătut de doi consăteni: Suspecții, reținuți # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 40 de ani din satul Cania, raionul Cantemir, a murit după ce ar fi fost bătut de doi consăteni. Suspecții, în vârstă de 56 și 63 de ani, au fost reținuți. Potrivit Poliției, victima a fost transportată în stare gravă la spital, prezentând semne vizibile de violență, iar după patru zile, bărbatul […] Articolul Un bărbat din raionul Cantemir a murit după ce ar fi fost bătut de doi consăteni: Suspecții, reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a primit astăzi, 27 februarie, o donație de echipamente în valoare de circa 600 000 de euro din partea Danemarcei. Lotul de echipamente include 150 de aparate autonome de respirat pentru pompieri, cu piese de schimb și standuri de testare, precum și 220 de seturi de echipamente individuale de […] Articolul (FOTO) Danemarca, donație de echipamente pentru pompierii din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de autoritățile din România, fiind acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus. „Din probatoriul administrat a reieșit că, inculpatul, în perioada în care a ocupat poziția de șef al Direcției […] Articolul Fost director adjunct al SIS din R. Moldova, trimis în judecată în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Ministerul Agriculturii: Nu există niciun embargo aplicat vinurilor din R. Moldova pe piața din Ucraina # Vocea Basarabiei
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că în prezent nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. Precizările au fost făcute în contextul discuțiilor apărute recent în spațiul public privind o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții. Reprezentanții Ministerului Agriculturii subliniază că […] Articolul Ministerul Agriculturii: Nu există niciun embargo aplicat vinurilor din R. Moldova pe piața din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Rusia, condamnată la CEDO pentru încălcarea drepturilor a șase persoane din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că Rusia a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană. Hotărârea vizează cauza „Jucoveț și alții contra Republicii Moldova și Rusiei” și este definitivă. Conform Asociației Promo-LEX, care a asigurat reprezentarea juridică a reclamanților, la 2 iunie 2018, cele șase persoane au participat la o întrunire publică pașnică […] Articolul Rusia, condamnată la CEDO pentru încălcarea drepturilor a șase persoane din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Prețurile la carburanți au crescut, în mod constant, în ultimele două luni, iar tendința se va menține și în acest weekend. Conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 28 februarie – 2 martie, litrul de benzină va costa 23,75 lei, cu 8 bani mai mult decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va […] Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Deputat în primul Parlament de la Chișinău, ucis în locuința sa din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Fostul prim-vicepremier al Republicii Moldova, deputat în Primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, Nicolae Andronati, a fost fi fost ucis în locuința sa din regiunea transnistreană. Biroul Politici de Reintegrare precizează că pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de Poliție Bender, care întreprinde măsurile prevăzute de lege, transmite IPN. Crima a avut […] Articolul Deputat în primul Parlament de la Chișinău, ucis în locuința sa din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(FOTO) Vicepremierul pentru Reintegrare, vizită la două licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat joi, 26 februarie, o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din orașul Tighina. Astfel, oficialul de la Chișinău a discutat cu administrația instituțiilor, dar și cu profesorii despre principalele provocări cu care se confruntă școlile românești […] Articolul (FOTO) Vicepremierul pentru Reintegrare, vizită la două licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Presupus caz de abuz sexual într-o școală: Ministerul Educației cere suspendarea profesorului și protecția elevei # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Astfel, instituția a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a profesorului vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată […] Articolul Presupus caz de abuz sexual într-o școală: Ministerul Educației cere suspendarea profesorului și protecția elevei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. […] Articolul Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
(FOTO) Percheziții CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor din Durlești: Primarul și viceprimarul localității, printre cei vizați # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții într-un dosar pornit pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea Primăriei Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. Printre cei vizați sunt primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiarii schemelor de […] Articolul (FOTO) Percheziții CNA într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor din Durlești: Primarul și viceprimarul localității, printre cei vizați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Danemarca organizează alegeri anticipate pe 24 martie. Mette Frederiksen mizează pe valul de popularitate generat de criza Groenlandei # Vocea Basarabiei
Danemarca va organiza alegeri parlamentare anticipate la 24 martie, a anunțat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și repoziționări interne. Decizia vine pe fondul creșterii popularității șefei guvernului, alimentată de poziția sa fermă față de presiunile din partea Statele Unite privind preluarea Groenlanda. În ultimele luni, Frederiksen a mobilizat liderii europeni […] Articolul Danemarca organizează alegeri anticipate pe 24 martie. Mette Frederiksen mizează pe valul de popularitate generat de criza Groenlandei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Raport ICCT: 151 de acte de sabotaj atribuite Rusiei în Europa de la începutul invaziei în Ucraina # Vocea Basarabiei
În timp ce războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina a intrat în al cincilea an, Moscova ar continua o ofensivă hibridă pe teritoriul european. Potrivit unui raport al International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), cu sediul în Țările de Jos, serviciile ruse ar fi planificat sau executat 151 de acte de sabotaj, vandalism și alte operațiuni […] Articolul Raport ICCT: 151 de acte de sabotaj atribuite Rusiei în Europa de la începutul invaziei în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Avalanșele din Austria au provocat 26 de morți în această iarnă, peste media obișnuită # Vocea Basarabiei
Un total de 26 de persoane și-au pierdut viața în urma avalanșelor produse în această iarnă în Austria, a anunțat joi Consiliul austriac pentru siguranța alpină. Potrivit instituției, cifra depășește media anuală a victimelor înregistrate în sezoanele precedente. Perioada 15–24 februarie a fost deosebit de tragică, cu 14 decese raportate în doar zece zile. Reprezentanții […] Articolul Avalanșele din Austria au provocat 26 de morți în această iarnă, peste media obișnuită apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, s-au produs în seara zilei de joi în Republica Moldova, ambele fiind soldate cu decesul a doi pietoni. Primul accident a avut loc pe strada Băcioii Noi din municipiul Chișinău. La fața locului, polițiștii au stabilit că un camion, condus de un bărbat de 64 de ani, […] Articolul Accidente grave la Chișinău și Bălți: Doi pietoni au murit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiști, iar autoritățile discută cu state din Asia și Arabia Saudită pentru a atrage noi vizitatori. Totodată, se pregătește și un traseu turistic comun între România, Republica Moldova și Ucraina, menit să promoveze patrimoniul și tradițiile regiunii. Inițiativa a fost discutată la un eveniment organizat de Centrul de […] Articolul (VIDEO) Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiștii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
(VIDEO) Minut de reculegere în Parlament în memoria celor căzuți în conflictul armat pe Nistru # Vocea Basarabiei
Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de comemorare și unitate, subliniind că, deși au trecut peste trei decenii, rănile acelui război rămân încă deschise în inimile multor familii. „În toți acești ani, Federația Rusă […] Articolul (VIDEO) Minut de reculegere în Parlament în memoria celor căzuți în conflictul armat pe Nistru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 26.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
(VIDEO) Păreri împărțite privind afișarea pe raft a țării de origine a produselor alimentare # Vocea Basarabiei
Deputații propun noi măsuri pentru susținerea producătorilor autohtoni. Un proiect de lege înregistrat în Parlament prevede obligativitatea pentru supermarketuri de a afișa la raft, lângă preț, țara de origine a produselor alimentare. Proiectul este susținut și de opoziția parlamentară, inclusiv de deputatul PCRM Andrei Godoroja, însă reprezentanții fermierilor spun că producătorii locali au nevoie de […] Articolul (VIDEO) Păreri împărțite privind afișarea pe raft a țării de origine a produselor alimentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Majoritatea parlamentară intenționează să modifice legea privind statutul deputatului, o parte dintre prevederi urmând să fie incluse în viitorul cod de conduită al aleșilor. Inițiativa a stârnit reacții dure din partea opoziției. În timp ce reprezentanții puterii susțin că schimbările sunt necesare pentru claritate și disciplină în plen, opoziția acuză limitarea drepturilor aleșilor. Declarațiile au […] Articolul (VIDEO) Legea privind statutul deputatului ar putea fi modificată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Ministra Daniella Misail-Nichitin a prezentat astăzi, 26 februarie, în plenul Parlamentului, raportul privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. Potrivit oficialului, fenomenul consumului de droguri este transfrontalier și în creștere la nivel global, iar Republica Moldova nu este izolată de aceste tendințe. Autoritățile cooperează îndeaproape […] Articolul Ministra de Interne, audiată în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Mai multe evenimente de comemorare a eroilor căzuți în războiul de pe Nistru vor avea loc luni, 2 martie, în Republica Moldova. La Chișinău, activitățile de comemorare vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, […] Articolul Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Alertă falsă pe Aeroportul Internațional Chișinău: Activitatea, reluată în regim normal # Vocea Basarabiei
Alerta semnalată în această seară la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu s-a confirmat. Echipele specializate au finalizat verificările. Astfel, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoria. „La Aeroport, Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a […] Articolul Alertă falsă pe Aeroportul Internațional Chișinău: Activitatea, reluată în regim normal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău: Pasagerii și personalul, evacuați # Vocea Basarabiei
O alertă cu bombă a fost anunțată la această oră pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Toți pasagerii și angajații aerogării au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Poliției de Frontieră, procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate. […] Articolul Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău: Pasagerii și personalul, evacuați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Dosarul „Furtul miliardului”, în care este vizat Plahotniuc: Declarațiile martorului secret, citite în instanță # Vocea Basarabiei
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat astăzi declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”, episodul în care este cercetat fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Ședința de judecată s-a desfășurat în lipsa lui Plahotniuc, care a invocat că „se pregătește pentru etapa dezbaterilor judiciare”. În debutul ședinței, magistrații au acceptat ca procurorul să dea citire declarațiilor […] Articolul Dosarul „Furtul miliardului”, în care este vizat Plahotniuc: Declarațiile martorului secret, citite în instanță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Tentativa de contrabandă cu cele 7 lingouri de aur: Doi bărbați, plasați în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Cei doi bărbați, care au încercat recent să introducă ilegal în Republica Moldova șapte lingouri de aur, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre șoferul automobilului care s-a prezentat la postul vamal Leușeni, transportând cele șapte lingouri ascunse într-o ladă cu piese auto și scule, dar și despre presupusul […] Articolul Tentativa de contrabandă cu cele 7 lingouri de aur: Doi bărbați, plasați în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Un lot de aproximativ 520 de kilograme de biscuiți a fost retras de pe piață și distrus după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat că produsul conținea acizi grași trans peste limita maximă admisă. ANSA subliniază că măsura a fost dispusă în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate de inspectori, […] Articolul Sute de kilograme de biscuiți, retrase de pe piață. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, din nou în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul comis pe 10 iulie 2024 pe terasa unei cafenele din sectorul Râșcani din municipiul Chișinău, a fost plasat din nou în arest preventiv. O decizie în acest sens a fost pronunțată de Curtea de Apel, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit […] Articolul Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, din nou în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.