MAE al R. Moldova, după reluarea parțială a zborurilor din Dubai: „Nu vă deplasați la aeroport dacă nu ați fost contactați direct de compania aeriană”
Ziarul de Garda, 2 martie 2026 17:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii R. Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai. Potrivit comunicatului emis de Dubai Airports, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central...
Doctorul în istorie Artur Leșcu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Pentru R. Moldova, a reprezentat un test al statalității și al voinței de independență” # Ziarul de Garda
Doctorul în istorie Artur Leșcu, expert în cadrul Comunității WatchDog.md, consideră că, pentru R. Moldova, izbucnirea războiului de pe Nistru a reprezentat un test al statalității și al voinței de independență — „un test sângeros pe care statul l-a trecut”. Declarația vine în contextul marcării a 34 de ani de la izbucnirea conflictului. Războiul de...
„Operațiunea Mărțișor”. Mai mulți tineri au protestat, repetat, în fața MAI. Aceștia au cerut „stoparea raidurilor abuzive cu trupe speciale în spațiile culturale” # Ziarul de Garda
Peste o sută de tineri, artiști și organizatori de evenimente au „protestat pașnic” duminică, 1 martie, în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit unui comunicat de presă emis de Coaliția pentru Muzică Electronică și Artă Alternativă, organizatorii evenimentului. În cadrul manifestației intitulate „Operațiunea Mărțișor”, participanții au confecționat și au împărțit peste 300 de mărțișoare...
Agenția de Guvernare Electronică anunță despre identificarea unei scheme de fraudă care utilizează în mod ilegal identitatea MPay și EVO. În acest context, Guvernul recomandă cetățenilor să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri necunoscute. Frauda constă în faptul că cetățenii primesc mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați...
Avocatul Vadim Vieru: „Eroii din ’92 nu au nevoie de discursuri. Au nevoie de dreptate” # Ziarul de Garda
Avocatul Vadim Vieru, director de program al Asociației Promo-LEX, a scris un editoral despre împlinirea a 34 de ani de la începerea războiului de pe Nistru. „Treizeci și patru de ani de când oameni obișnuiți – polițiști, voluntari, civili care nu avuseseră niciodată de-a face cu o armă, au ieșit să apere ceea ce le...
Principalul aeroport din Israel se va redeschide într-un „format extrem de limitat”: „Operațiunile de zbor se vor extinde treptat, în funcție de situația de securitate” # Ziarul de Garda
Principala poartă de acces internațională a Israelului, Aeroportul Ben Gurion de lângă Tel Aviv, a declarat pe canalul său de WhatsApp că se așteaptă să se redeschidă chiar luni seară, 2 martie, într-un „format extrem de limitat”, după ce conflictul cu Iranul a închis spațiul aerian israelian, scrie Reuters. Aeroportul a declarat că, începând de...
LIVE TEXT/ Atac asupra unui tren în raionul Krîvîi Rih: un mort și șapte răniți, printre care un copil. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:20 Militarii Federației Ruse au lovit cu drone un tren de pasageri în raionul Krîvîi Rih, din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, un bărbat a fost ucis, iar alte șapte persoane au fost rănite. Printre victime se numără și un copil în vârstă de 10 ani, au anunțat procurorii ucraineni. UPDATE 11:25 În noaptea...
Dialog strategic pentru consolidarea reprezentării societății civile sau cine vorbește în numele societății civile într-o țară candidată la UE? # Ziarul de Garda
Consiliul Național al ONG-urilor (CN ONG) a organizat evenimentul „Dialog pentru consolidarea reprezentării societății civile”, un spațiu de dialog trilateral care a reunit autorități publice, parteneri de dezvoltare și platforme ale societății civile. Evenimentul marchează un pas important în articularea unei voci comune a sectorului asociativ, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la...
Avocatul primăriței din Durlești, reacție după arestarea Eleonorei Șaran într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor: „Este un caz ieșit din comun. N-au existat temeiuri pentru reținerea și arestarea acesteia” # Ziarul de Garda
Sorin Tighinean, avocatul primăriței din Durlești, Eleonora Șaran, vizată într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor, a anunțat că a contestat decizia instanței prin care aceasta a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, apărătorul susține că, în prezent, „nu există absolut nicio probă care să demonstreze vinovăția” clientei sale și că...
CEC a stabilit data referendumului local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir, Ilie Porumbescu. Prin hotărârea CEC, din 22 decembrie 2025, a fost constituit grupul de inițiativă, în număr de 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir....
Transferurile între companii, disponibile prin intermediul MIA Plăți Instant, inclusiv în afara programului de lucru # Ziarul de Garda
Începând de luni, 2 martie 2026, Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking puse la dispoziție de prestatorii de servicii de plată, anunță Banca Națională a Moldovei (BNM). Astfel, companiile pot iniția și primi transferuri...
VIDEO/ ZdG, menționat de către magistrata Lilia Lupașco la pronunțarea sentinței din dosarul Ciochină. Judecătoarea a venit și cu un apel: „Am urmărit și eu, mă rog, ca un om simplu, ce se vorbește pe rețelele de socializare…” # Ziarul de Garda
Vineri, 27 februarie, după ce a pronunțat sentința lui Nicanor Ciochină, judecătoarea Lilia Lupașco a ținut „să-și spună și ea cuvântul”. Făcând referire la faptul că a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în valoare de peste 700 de mii de lei, aceasta, în prezența părții vătămate în cazul accidentului...
Pagină web de peste 4 milioane de lei? Aeroportul Internațional Chișinău explică cum vrea să-și schimbe site-ul # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a lansat, pe 11 februarie, o licitație pentru a achiziționa „servicii de dezvoltare și implementare a paginii web oficiale”, în valoare de 4,33 de milioane de lei. Conform unui comunicat de presă, „proiectul nu reprezintă un simplu redesign al paginii web, ci dezvoltarea unui sistem informațional complex, interconectat cu...
Trei avioane americane F-15, doborâte din greșeală de apărarea kuweitiană. Cei șase membri ai echipajelor sunt în stare stabilă # Ziarul de Garda
Sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului au doborât din greșeală trei avioane de vânătoare americane F-15 în timpul unor operațiuni de luptă luni, 2 martie, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Toți cei șase membri ai echipajelor au fost recuperați și se află în stare stabilă, notează agenția britanică de știri Reuters. Incidentul reprezintă...
Mai mulți cetățeni ai R. Moldova au solicitat asistență consulară misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova anunță că 20 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat asistență consulară până luni, 2 martie. De asemenea, în jur de 96 de moldoveni au primit instrucțiuni de securitate prin apeluri telefonice recepționate de Ambasadele R. Moldova din regiune. Anterior, misiunile diplomatice ale R. Moldova au confirmat...
Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, despre situația miilor de cetățeni moldoveni aflați în Israel: „Populația este asigurată cu adăposturi. Există posibilitatea plecării terestre” # Ziarul de Garda
În jur de 15 mii de moldoveni se află în Israel, a declarat Alex Roitman, ambasadorul R. Moldova în Israel, pentru ZdG. Potrivit ambasadorului, cetățenii sunt asigurați cu adăposturi, după ce sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul...
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar digital. Ministerul Sănătății: „Anual, în R. Moldova sunt eliberate peste 420 de mii de certificate medicale, iar tipărirea lor costă peste 1,4 milioane de lei” # Ziarul de Garda
A fost lansat oficial sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM). Conform unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital de către medicii de familie și medicii specialiști. Pacientul se prezintă la medic pentru inițierea concediului medical, dar nu mai trebuie...
Cum a început războiul din 1992: „Tata a rămas fără voia lui acolo și nici nu putea părăsi linia frontului, pentru că, dacă dezerta, nimeni din raion nu mai ajungea acasă” # Ziarul de Garda
Războaiele sunt neuitate, iar neuitarea este diferită. Acum 34 de ani, R. Moldova s-a confruntat cu un război care și până astăzi este considerat nesfârșit. Cei aproape 400 de morți din dreapta Nistrului care s-au ridicat să apere Independența acestui stat trăiesc mai mult în amintirile celor apropiați, chiar dacă pe parcursul anilor au fost ridicate...
Detalii de la Ministerul de Externe despre situația de securitate din Orientul Mijlociu: „Sunt raportate periodic atacuri cu rachete, acestea fiind interceptate de sistemele de apărare” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează că Celula de criză activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit unui comunicat al instituției, situația regională rămâne „complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat”. Potrivit informațiilor confirmate...
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk: un bărbat a murit în urma unui atac rusesc nocturn. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În noaptea trecută, forțele ruse au atacat trei raioane ale regiunii Dnipropetrovsk, provocând incendii, distrugeri de locuințe și moartea unui civil. În comunitatea Pokrovske din raionul Sînelnîkove, un bărbat în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în urma atacului. Salvatorii l-au scos de sub dărâmăturile unei case distruse. Două locuințe private...
Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău # Ziarul de Garda
Două tinere, care au căzut sub gheața unui bazin acvatic, au fost salvate de la înec de salvamari . Incidentul a fost înregistrat în seara zilei de duminică, 1 martie, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor înregistrate, un grup format din patru tinere se afla la...
VIDEO/ 34 de ani de la războiul de pe Nistru. Scurt istoric și programul manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Ziarul de Garda
R. Moldova marchează luni, 2 martie, 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru. Cu acest prilej, conducerea R. Moldova participă la o ceremonie consacrată Zilei Memoriei și Recunoștinței. Războiul de pe Nistru a durat din martie până în iulie 1992 şi a afectat mai multe localităţi, printre care Dubăsari, Corjova, Coşniţa, Cocieri,...
VIDEO/ Șapte tinere, printre care trei minore, exploatate sexual. Poliția a reținut șase suspecți: „Învinuiții au profitat de starea lor precară și le-au promis câștiguri mari” # Ziarul de Garda
Organele de drept anunță luni, 2 martie, destructurarea unei rețele care exploata sexual șapte tinere în Chișinău, dintre care trei sunt minore. Gruparea era formată din șase bărbați cu vârste între 20 și 30 de ani, care, după ce au fost reținuți cu sprijinul angajaților „Fulger”, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de...
Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne hoteluri din Chișinău # Ziarul de Garda
Fostul Hotel Jolly Alon, situat pe strada Maria Cebotari din Chișinău, își schimbă oficial denumirea în Mimi Hotel. Clădirea a trecut prin renovări esențiale și și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special spre segmentul de business și delegații oficiale. Pe lângă intimitatea și confortul zonelor de dormit și...
Un om fără adăpost ar fi fost omorât în subsolul unui bloc din sectorul Rîșcani. Oamenii legii au reținut un suspect # Ziarul de Garda
Corpul neînsuflețit al unui bărbat de 61 de ani a fost găsit în noaptea de luni, 2 martie, în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, „cu semne vizibile de moarte violentă”, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii au stabilit că atât victima,...
O delegație de parlamentari britanici efectuează o vizită în R. Moldova. Oficialii se vor întâlni cu Daniella Misail-Nichitin și Ana Revenco # Ziarul de Garda
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în perioada 1–3 martie, o vizită în R. Moldova, conform unui comunicat de presă emis de Legislativul de la Chișinău. Delegația este condusă de Fabian Hamilton, președinte al grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Din componența delegației mai fac parte membri ai...
LIVE TEXT/ Peste 80 de drone, doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:23 În noaptea de 2 martie (începând cu ora 18:30, 1 martie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac aerian cu 94 de drone de atac. Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 84 de drone în regiunile de nord, sud și est ale țării. Au...
Este nevoie de o tranziție credibilă, atenționează Uniunea Europeană, după decesul lui Khamenei # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică, 1 martie, apel la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizând cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite agenția France Presse, citată de Agerpres. Miniștrii de externe ai celor 27 de state...
Circulația pe șoseaua Muncești din Municipiul Chișinău va fi sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, începând cu ziua de luni, 2 martie și până vineri, 6 martie, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile, informează Primăria capitalei. În acest context, itinerarul rutei de autobuz nr. 18 (inclusiv 18A și 18B)...
Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a publicat un mesaj pe rețeaua X, în care condamnă ferm atacurile Iranului. „Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul Mijlociu: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Iordania, Oman, Arabia Saudită. Facem apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în...
Primărița de la Durlești, Eleonora Șaran, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. La fel s-a întâmplat și în cazul viceprimarul orașului, Mihai Enachi, precum și al altor două persoane, transmite TV8. Cu toții au fost plasați în penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest...
„Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă”. Mesaj pentru cetățenii moldoveni din Israel # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care se află în Statul Israel sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de precauție, atenționează într-un mesaj repetat ambasadorul R. Moldova, Alex Roitman. El a adăugat că situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă. „Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate...
Președintele SUA, Donald Trump, a declară că SUA a „distrus și scufundat” nouă nave militare iraniene. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, transmite BBC. „Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat 9 nave militare iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante. Le urmărim pe celelalte – și ele vor pluti...
„Am auzit cinci bubuituri. Per general, atmosfera este liniștită”. Mesajul unei moldovence din Dubai # Ziarul de Garda
Victoria Burca, o cetățeană a R. Moldova stabilită în Dubai, spune că situația este relativ calmă în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ea spune că ceea se poate simți este zgomotul exploziilor. „Da, auzim bubuiturile provenite de la interceptările rachetelor și dronelor. Am postat mai devreme numărul...
Trei militari americani au fost uciși în acțiune în cadrul operațiunilor militare americane împotriva Iranului, a anunțat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat. Alți cinci au fost grav răniți în cadrul Operațiunii Epic Fury, a precizat acesta, transmite Reuters. Totodată, Comandamentul Central al SUA a anunțat că o navă de război iraniană a fost...
La Comrat a avut loc o manifestație de susținere a Ucrainei, duminică, 1 martie. „Marșul Păcii” a fost organizat de un grup de persoane în centrul orașului. Oamenii au ținut discursuri în limba găgăuză și au afișat pancarte în limba cu mesajele: „Nu războiului!”, „Pace”, „Să se termine războiul!”. Manifestanții au fluturat drapele ale Ucrainei....
Nouă morți și zeci de răniți în Israel, după ce o casă a fost lovită de o rachetă iraniană # Ziarul de Garda
UPDATE: Nouă persoane au fost omorâte ca urmare a atacului iranian cu rachetă asupra unei clădiri rezidențiale din apropierea Ierusalimului, transmite CNN. Alte 30 de persoane au fost rănite. Opt persoane au murit după ce o casă a fost lovită direct în orașul Beit Shemesh, din centrul Israelului, a anunțat poliția israeliană, transmite Euronews România....
Opt morți și zeci de răniți în Israel, după ce o casă a fost lovită de o rachetă iraniană # Ziarul de Garda
Opt persoane au murit după ce o casă a fost lovită direct în orașul Beit Shemesh, din centrul Israelului, a anunțat poliția israeliană, transmite Euronews România. Pompierii îi caută pe cei prinși sub dărâmături. Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate. Echipe de salvare și recuperare din cadrul Comandamentului Frontului Intern al...
Alireza Arafi a fost numit duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider, a relatat agenția de știri ISNA, citată de Reuters. Membru cleric al Consiliului Gardienilor, Arafi va face parte din Consiliul de...
Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă, atenționează Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman.„Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această...
LIVE TEXT/ „Ucrainenii au reușit să treacă prin această perioadă”. Zelenski, despre cea mai grea iarnă a invaziei ruse. Război în Ucraina, ziua 1467 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:24 În ultima săptămână de iarnă, Rusia a lansat peste 1720 de drone de atac, aproape 1300 de bombe aeriene ghidate și peste 100 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Dar, în ciuda a tot, ucrainenii au trecut prin această iarnă dificilă, când Rusia nici măcar nu...
Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni. Sistem de taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână # Ziarul de Garda
În Municipiul Ungheni a fost lansată o nouă rețea de transport public urban complet digitalizat. Peste 30 de mii de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate se vor putea deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Rețeaua...
Corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 49 de ani fost găsit în noaptea trecutǎ de poliție într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan, iar după comiterea faptei, suspectul a părăsit locul crimei...
Putin: „În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil” # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțe pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenția de știri de stat rusă TASS, transmite BBC. El a descris moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică ce a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”. Khamenei a fost ucis sâmbătă, la vârsta de 86 de...
MAE: Fără victime în rândul cetățenilor moldoveni, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Informații actualizate pentru cetățeni: Statul Israel Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii...
Luna martie este perioada în care românii sărbătoresc Mărțișorul. Aceasta este o tradiție populară străveche, ce marchează începutul primăverii. Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu. Culorile Mărțișorului au și o semnificație legendară mai veche, legată de natură și viață: Roșu – simbolizează sângele,...
LIVE TEXT/ Șase persoane omorâte, ca urmare a atacurilor rusești în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1467 # Ziarul de Garda
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 28 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore, transmite Kyiv Independent. Rusia a lansat 123 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, care au raportat că apărarea aeriană ucraineană a interceptat 110 aeronave fără pilot. Cel puțin...
Israelul a anunțat duminică, 1 martie, că a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce iranienii se confruntă cu incertitudinea după uciderea liderului lor suprem în atacuri americane și israeliene, transmite Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost omorât sâmbătă, 28 februarie, în campania militară de...
VIDEO/ Valoarea cadastrală a bunurilor imobile a crescut de trei ori. Cât de mult vor crește impozitele? Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a explicat în cadrul Podcast ZdCe de ce a fost necesară reevaluarea bunurilor imobile care s-a soldat cu majorarea valorii cadastrale a acestora, fapt ce a stârnit neclarități, critici și nemulțumiri. Ivan Danii răspunde la întrebarea dacă se vor majora sau nu impozitele pe imobile...
