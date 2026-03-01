„Situația rămâne complexă”. Mesajul Ambasadorului R. Moldova în Israel
Ziarul de Garda, 1 martie 2026 14:50
Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă, atenționează Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman.„Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această...
Acum 10 minute
15:10
Alireza Arafi a fost numit duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider, a relatat agenția de știri ISNA, citată de Reuters. Membru cleric al Consiliului Gardienilor, Arafi va face parte din Consiliul de...
Acum 30 minute
14:50
Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă, atenționează Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman.„Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această...
Acum o oră
14:30
LIVE TEXT/ „Ucrainenii au reușit să treacă prin această perioadă”. Zelenski, despre cea mai grea iarnă a invaziei ruse. Război în Ucraina, ziua 1467 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:24 În ultima săptămână de iarnă, Rusia a lansat peste 1720 de drone de atac, aproape 1300 de bombe aeriene ghidate și peste 100 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Dar, în ciuda a tot, ucrainenii au trecut prin această iarnă dificilă, când Rusia nici măcar nu...
Acum 2 ore
13:50
Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni. Sistem de taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână # Ziarul de Garda
În Municipiul Ungheni a fost lansată o nouă rețea de transport public urban complet digitalizat. Peste 30 de mii de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate se vor putea deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Rețeaua...
13:30
Corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 49 de ani fost găsit în noaptea trecutǎ de poliție într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan, iar după comiterea faptei, suspectul a părăsit locul crimei...
Acum 4 ore
13:10
Putin: „În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil” # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțe pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenția de știri de stat rusă TASS, transmite BBC. El a descris moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică ce a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”. Khamenei a fost ucis sâmbătă, la vârsta de 86 de...
12:10
MAE: Fără victime în rândul cetățenilor moldoveni, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Informații actualizate pentru cetățeni: Statul Israel Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii...
12:00
Luna martie este perioada în care românii sărbătoresc Mărțișorul. Aceasta este o tradiție populară străveche, ce marchează începutul primăverii. Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu. Culorile Mărțișorului au și o semnificație legendară mai veche, legată de natură și viață: Roșu – simbolizează sângele,...
11:30
LIVE TEXT/ Șase persoane omorâte, ca urmare a atacurilor rusești în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1467 # Ziarul de Garda
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 28 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore, transmite Kyiv Independent. Rusia a lansat 123 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, care au raportat că apărarea aeriană ucraineană a interceptat 110 aeronave fără pilot. Cel puțin...
Acum 6 ore
10:50
Israelul a anunțat duminică, 1 martie, că a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce iranienii se confruntă cu incertitudinea după uciderea liderului lor suprem în atacuri americane și israeliene, transmite Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost omorât sâmbătă, 28 februarie, în campania militară de...
10:20
VIDEO/ Valoarea cadastrală a bunurilor imobile a crescut de trei ori. Cât de mult vor crește impozitele? Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a explicat în cadrul Podcast ZdCe de ce a fost necesară reevaluarea bunurilor imobile care s-a soldat cu majorarea valorii cadastrale a acestora, fapt ce a stârnit neclarități, critici și nemulțumiri. Ivan Danii răspunde la întrebarea dacă se vor majora sau nu impozitele pe imobile...
10:10
Explozii puternice s-au auzit în Dubai și în capitala Qatarului, Doha, duminică, 1 martie, ca urmare a atacurilor extinse din partea Iranului, au declarat martori, citați de Reuters. Două persoane au fost rănite în Dubai – cel mai mare centru turistic și comercial din Orientul Mijlociu. Șrapnelul provenit de la drone a căzut peste două...
10:10
VIDEO/ Valoarea cadastrală a bunurilor imobile a crescut de trei ori. De ce a fost nevoie de reevaluare, cum poate fi contestată și cât de mult vor crește impozitele? Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a explicat în cadrul Podcast ZdCe de ce a fost necesară reevaluarea bunurilor imobile care s-a soldat cu majorarea valorii cadastrale a acestora, fapt ce a stârnit neclarități, critici și nemulțumiri. Ivan Danii răspunde la întrebarea dacă se vor majora sau nu impozitele pe imobile...
09:50
ATENȚIE! Circulație oprită pe o stradă din capitală, reparată în 2020 cu peste 12 milioane de lei. Drumarii acoperă gropile # Ziarul de Garda
Duminică, 1 martie, între orele 8:00 și 22:00, este sistată circulația rutieră pe strada Nicolae Testemițanu, în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu – Constantin Vârnav, anunță Regia „Exdrupo”, argumentând că astfel lucrările de reabilitare a carosabilului ar urma să fie realizate cât mai operativ. Conducătorii auto sunt rugați să nu-și parcheze automobilele pe perimetru străzii și...
09:30
Editorial/ Patru ani de război în Ucraina cu „mâna pe puls”: între cifrele morții și bătălia pentru libertate # Ziarul de Garda
Au trecut patru ani de la dimineața de 24 februarie 2022, când țara vecină a fost trezită de sunetul exploziilor într-o realitate pe care mulți o credeau imposibilă în secolul XXI: un război de amploare, declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Eu m-am trezit în patul meu călduț nu de la sunetul bubuiturilor, ci al mesajelor...
Acum 8 ore
09:00
Născuți în Moldova, dedicați lui Putin. Militari de rang înalt în armata rusă și susținători ai separatismului, originari din teritoriul actual al R. Moldova # Ziarul de Garda
S-au născut pe teritoriul actual al R. Moldova în perioada sovietică, dar au ajuns să conducă trupe militare ruse ori să ocupe funcții înalte la Moscova și în regiunile ucrainene ocupate de ruși. Unii dintre ei au luptat sau luptă pentru cauza lui Putin împotriva Ucrainei. Vocea propagandistică a Ministerului Apărării din Rusia, născută la...
08:50
Presa iraniană confirmă: Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac cu Israelul și SUA # Ziarul de Garda
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă dimineață în biroul său în timpul unor atacuri aeriene americane și israeliene, confirmă presa de stat iraniană, transmite BBC. Khamenei a fost ucis în biroul său, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Țara a declarat 40 de zile de doliu pentru clericul de linie...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Netanyahu spune că există „semne tot mai mari că liderul suprem al Iranului, Khamenei, ar fi murit în urma atacurilor SUA-Israel # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
18:30
LIVE TEXT/ Bloomberg: Rusia s-ar putea retrage din discuții dacă Ucraina nu acceptă să renunțe la Donbas. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:20 Oficialii ruși iau în considerare posibilitatea retragerii din discuțiile de pace dacă Ucraina nu acceptă concesii teritoriale – să-și retragă trupele din întregul Donbas. Bloomberg scrie despre acest lucru cu referire la surse, citat de Hromadske. Potrivit interlocutorilor publicației, oficialii ruși consideră că nu are rost să continue discuțiile de pace cu Ucraina...
18:10
LIVE TEXT/ Nor de fum văzut în Dubai. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
17:30
LIVE TEXT/ Consiliul de Securitate al ONU se va întruni de urgență pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
17:10
LIVE TEXT/ Arabia Saudită susține că Iranul i-a atacat teritoriul, inclusiv capitala – Riyadh # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
16:50
LIVE TEXT/ Rusia a atacat districtul Zaporijjea cu rachete KAB, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 O femeie în vârstă de 86 de ani a fost ucisă pe 28 februarie în districtul Zaporijjea, în urma unui atac rusesc. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a declarat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „O femeie în vârstă de 86 de ani a murit în urma atacului rus. Armata rusă...
16:10
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire din sudul Siriei # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
15:40
Europa reacționează la atacul SUA și Israelului asupra Iranului. Franța va solicita o „reuniune urgentă” a Consiliului de Securitate al ONU # Ziarul de Garda
Liderii europeni au reacționat la atacuri militare comune SUA-Israel asupra Iranului, operațiuni pe care Pentagonul le-a denumit „Operațiunea Furie Epică”, avertizând că ofensiva riscă să extindă conflictul în Orientul Mijlociu. O declarație comună a Comisiei Europene și a Consiliului UE menționează că evoluțiile din Iran sunt „foarte îngrijorătoare” și a reafirmă „angajamentul ferm al UE...
Ieri
14:40
LIVE TEXT/ În sudul Iranului, 40 de eleve au murit în urma unui atac aerian asupra școlii în care se aflau # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
14:20
Celula de Criză a MAE privind situația din Orientul Mijlociu: Măsuri de siguranță pentru cetățenii R. Moldova aflați în zonele afectate # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din regiune, Celula de Criză activează și monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale R. Moldova. Actualizare privind evoluțiile de securitate din regiune – 28 februarie 2026 Informații esențiale pentru cetățeni: Statul Israel: • Rămâneți în adăposturile...
14:00
Restricții în spațiul aerian din Orientul Mijlociu. AAC: „Orice zbor planificat în zonele menționate va suferi modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore” # Ziarul de Garda
Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova anunță că a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie, dedicată crizei din Orientul Mijlociu. Astfel, se confirmă că următoarele Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activității militare din regiune: Iran, Israel,...
13:30
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit și 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 28 februarie, potrivit Kyiv Independent. Trupele rusești au lansat o rachetă balistică Iskander-M și 105 drone de diferite tipuri, inclusiv aproximativ 60 de drone Shahed, au anunțat...
13:30
Cetățenii R. Moldova, expuși riscului de a fi înșelați prin escrocherii ce utilizează inteligența artificială. Ce trebuie să facă autoritățile și ce trebuie să cunoască oamenii? # Ziarul de Garda
Cazurile de escrocherii telefonice și online care utilizează inteligența artificială sunt în continuă creștere. Recent, inclusiv datele de contact ale redacției ZdG au fost utilizate într-o asemenea schemă, iar președinta R. Moldova, Maia Sandu, a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. În acest context, ZdG a vorbit...
13:10
LIVE TEXT/ Emiratele Arabe Unite anunță o persoană ucisă după interceptarea rachetelor iraniene # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
12:50
UPDATE/ Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Lovituri cu rachete balistice asupra teritoriului israelian sunt în desfășurare constantă” # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova care se află pe teritoriul Statului Israel, în urma atacului împotriva Iranului. Aceștia sunt îndemnați să fie în permanență în apropierea adăposturilor antirachetă, instrucțiuni valabile până luni, 2 martie, ora 20:00. UPDATE 12:45 La ora 12:00, ambasadorul R. Moldova...
12:30
Cititorul de gardă/ Comisioanele pentru achitarea facturilor la „Poșta Moldovei” s-au majorat de peste patru ori # Ziarul de Garda
„Nu am datorii către nimeni. Și mă stărui să nu intru în datorii. Toate facturile le plătesc regulat și în termenii stabiliți. Așa fac de fiecare dată, în fiecare lună, an de an. Cu ceva timp în urmă, am plătit facturile pentru energia electrică și serviciile de Internet, oferit de Compania «Moldtelecom». În premieră, pentru...
12:20
Armata Iranului anunță că a lansat mai multe atacuri asupra bazelor militare americane # Ziarul de Garda
Armata iraniană a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineții asupra Iranului, transmite dpa, citat de Agerpres. Între țintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană...
12:00
Un cetățean ucrainean a fost reținut de Poliția de Frontieră pentru trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1 au depistat și documentat o trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova, utilizând sistemele moderne de monitorizare și intervenție, anunță Poliția de Frontieră pe 28 februarie. Cazul a fost depistat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de...
11:30
Pe 23 februarie a început Postul Mare, înainte de Paște, care se va încheia pe 11 aprilie, marcând o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Pentru creștinii ortodocși, această perioadă nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre curățarea gândurilor, întărirea voinței și apropierea de Dumnezeu. Preotul paroh Ion Tîrgoală afirmă că...
11:20
VIDEO/ VOX: Raziile antidrog ale poliției. Soluții pentru combaterea traficului și consumului de droguri # Ziarul de Garda
În ultimele săptămâni, Poliția a anunțat descinderi și razii antidrog în mai multe localuri din Chișinău, inclusiv într-un spațiu utilizat pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică, fapt care a provocat un val de reacții și nemulțumiri în spațiul public. Am întrebat câțiva locuitori ai capitalei ce părere au despre controalele antidrog ale Poliției și cum...
11:00
Donald Trump confirmă „operațiuni militare majore” în Iran: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian” # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”, la scurt timp după ce Israelul a anunțat lansarea unei lovituri preventive asupra Iranului, în coordonare cu SUA, au consemnat Reuters, AFP și dpa, citate de...
10:40
Video/ Tăcerea nu este o soluție pe timp de război vs. Când politicienii „își schimbă chipiul” după cum bate vântul # Ziarul de Garda
„Iarăși se schimbă puterea” (Опять власть меняется) – cunoscuta expresie din filmul sovietic „Nunta în Malinovka”, este actuală și astăzi, cu mici nuanțe. Dacă în fragmentul din film eroul își schimbă chipiul în funcție de cine vine la putere, astăzi, „eroii” (mai ales politici) nu-și schimbă chipiul, dar discursurile. Însă, pentru a o face mai...
10:30
LIVE TEXT/ Rusia a atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk, un mecanic de locomotivăa fost rănit. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:20 Forțele ruse au atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, rănind un mecanic de locomotivă electrică. Viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, potrivit Ukrinform. „În timpul nopții, Rusia a atacat una dintre gările din regiunea Dnipropetrovsk cu...
10:10
Pe Vitali Gavrouc l-am cunoscut în ajunul zilei de 21 februarie, când este marcată Ziua Internațională a Limbii Materne. Am insistat să aflu ce relație poate avea cu limba sa maternă un om care vorbește 12 limbi ale lumii. Da, Vitali Gavrouc, muzician, politician, profesor, cunoaște 12 limbi, limba română fiind limba sa maternă. „Celelalte...
09:50
Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Ambasada recomandă să vă aflați în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă” # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova care se află pe teritoriul Statului Israel, în urma atacului împotriva Iranului. Aceștia sunt îndemnați să fie în permanență în apropierea adăposturilor antirachetă, instrucțiuni valabile până luni, 2 martie, ora 20:00. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează...
09:20
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la lunga dispută nucleară dintre Teheran și Occident, potrivit Reuters. New York Times, citând un oficial american, a relatat că atacurile americane asupra Iranului...
09:00
VIDEO/ Nicanor Ciochină și complicele său și-au aflat sentința | Dosarul unui fost șef al SIS se întoarce în prima instanță | Exporturile moldovenești în SUA, taxate cu suprataxă de 10% și noutăți din dosarul „Frauda bancară” | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Începând cu 24 februarie, exporturile moldovenești către SUA se taxează cu 10% suprataxă și...
27 februarie 2026
22:20
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din R. Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum...
22:00
LIVE TEXT/ Patru morți și doi răniți în urma unor noi atacuri cu drone în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Patru persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite în urma unor noi atacuri cu drone rusești în regiunea Sumî, potrivit procurorilor ucraineni. Conform anchetatorilor, în jurul orei 15:00, trupele ruse au lovit cu trei drone o întreprindere agricolă din comunitatea Iampl, din raionul Șostka. De sub dărâmături au fost scoase...
21:20
Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău, suspendați din funcție, au fost sancționați disciplinar # Ziarul de Garda
Judecătorii suspendați Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, au fost sancționați disciplinar cu „mustrare”. Decizia a fost adoptată în ședința de vineri, 27 februarie, a Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Totodată, în privința ex-judecătorului din cadrul Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, care a decedat, plenul Colegiului...
20:00
LIVE TEXT/ Ghana afirmă că cel puțin 55 dintre cetățenii săi au fost uciși după ce Rusia i-a „ademenit” să lupte împotriva Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:59 Cel puțin 55 de ghanezi au fost uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina după ce au fost „atrași în luptă”, a declarat ministrul de externe al Ghanei după o vizită la Kiev, în cadrul căreia oficialii au semnalat problema recrutării de africani de către Rusia, relatează The Guardian. În ultimele luni, au...
19:40
Autorii din R. Moldova vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 # Ziarul de Garda
Autorii din R. Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare, anunță Ministerul Culturii. Prevederea se regăsește în acordul semnat de către ministrul Culturii...
19:10
Alertă de călătorie în Israel. MAE recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel sunt informați asupra deteriorării situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare, se arată într-un comunicat de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă,...
