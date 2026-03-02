Un om fără adăpost ar fi fost omorât în subsolul unui bloc din sectorul Rîșcani. Oamenii legii au reținut un suspect
Ziarul de Garda, 2 martie 2026 09:40
Corpul neînsuflețit al unui bărbat de 61 de ani a fost găsit în noaptea de luni, 2 martie, în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, „cu semne vizibile de moarte violentă”, se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii au stabilit că atât victima,...
O delegație de parlamentari britanici efectuează o vizită în R. Moldova. Oficialii se vor întâlni cu Daniella Misail-Nichitin și Ana Revenco # Ziarul de Garda
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în perioada 1–3 martie, o vizită în R. Moldova, conform unui comunicat de presă emis de Legislativul de la Chișinău. Delegația este condusă de Fabian Hamilton, președinte al grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Din componența delegației mai fac parte membri ai...
LIVE TEXT/ Peste 80 de drone, doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1468 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:23 În noaptea de 2 martie (începând cu ora 18:30, 1 martie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac aerian cu 94 de drone de atac. Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 84 de drone în regiunile de nord, sud și est ale țării. Au...
Este nevoie de o tranziție credibilă, atenționează Uniunea Europeană, după decesul lui Khamenei # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică, 1 martie, apel la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizând cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite agenția France Presse, citată de Agerpres. Miniștrii de externe ai celor 27 de state...
Circulația pe șoseaua Muncești din Municipiul Chișinău va fi sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, începând cu ziua de luni, 2 martie și până vineri, 6 martie, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile, informează Primăria capitalei. În acest context, itinerarul rutei de autobuz nr. 18 (inclusiv 18A și 18B)...
Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a publicat un mesaj pe rețeaua X, în care condamnă ferm atacurile Iranului. „Republica Moldova condamnă ferm atacurile Iranului asupra suveranității și integrității teritoriale a statelor din Orientul Mijlociu: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Iordania, Oman, Arabia Saudită. Facem apel la reținere pentru a evita o instabilitate suplimentară în...
Primărița de la Durlești, Eleonora Șaran, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. La fel s-a întâmplat și în cazul viceprimarul orașului, Mihai Enachi, precum și al altor două persoane, transmite TV8. Cu toții au fost plasați în penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest...
„Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă”. Mesaj pentru cetățenii moldoveni din Israel # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care se află în Statul Israel sunt îndemnați să respecte în continuare măsurile de precauție, atenționează într-un mesaj repetat ambasadorul R. Moldova, Alex Roitman. El a adăugat că situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă. „Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate...
Președintele SUA, Donald Trump, a declară că SUA a „distrus și scufundat” nouă nave militare iraniene. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, transmite BBC. „Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat 9 nave militare iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante. Le urmărim pe celelalte – și ele vor pluti...
„Am auzit cinci bubuituri. Per general, atmosfera este liniștită”. Mesajul unei moldovence din Dubai # Ziarul de Garda
Victoria Burca, o cetățeană a R. Moldova stabilită în Dubai, spune că situația este relativ calmă în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ea spune că ceea se poate simți este zgomotul exploziilor. „Da, auzim bubuiturile provenite de la interceptările rachetelor și dronelor. Am postat mai devreme numărul...
Trei militari americani au fost uciși în acțiune în cadrul operațiunilor militare americane împotriva Iranului, a anunțat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat. Alți cinci au fost grav răniți în cadrul Operațiunii Epic Fury, a precizat acesta, transmite Reuters. Totodată, Comandamentul Central al SUA a anunțat că o navă de război iraniană a fost...
La Comrat a avut loc o manifestație de susținere a Ucrainei, duminică, 1 martie. „Marșul Păcii” a fost organizat de un grup de persoane în centrul orașului. Oamenii au ținut discursuri în limba găgăuză și au afișat pancarte în limba cu mesajele: „Nu războiului!”, „Pace”, „Să se termine războiul!”. Manifestanții au fluturat drapele ale Ucrainei....
Nouă morți și zeci de răniți în Israel, după ce o casă a fost lovită de o rachetă iraniană # Ziarul de Garda
UPDATE: Nouă persoane au fost omorâte ca urmare a atacului iranian cu rachetă asupra unei clădiri rezidențiale din apropierea Ierusalimului, transmite CNN. Alte 30 de persoane au fost rănite. Opt persoane au murit după ce o casă a fost lovită direct în orașul Beit Shemesh, din centrul Israelului, a anunțat poliția israeliană, transmite Euronews România....
Opt morți și zeci de răniți în Israel, după ce o casă a fost lovită de o rachetă iraniană # Ziarul de Garda
Opt persoane au murit după ce o casă a fost lovită direct în orașul Beit Shemesh, din centrul Israelului, a anunțat poliția israeliană, transmite Euronews România. Pompierii îi caută pe cei prinși sub dărâmături. Zeci de case din apropiere au fost, de asemenea, avariate. Echipe de salvare și recuperare din cadrul Comandamentului Frontului Intern al...
Alireza Arafi a fost numit duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider, a relatat agenția de știri ISNA, citată de Reuters. Membru cleric al Consiliului Gardienilor, Arafi va face parte din Consiliul de...
Situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă, atenționează Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman.„Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această...
LIVE TEXT/ „Ucrainenii au reușit să treacă prin această perioadă”. Zelenski, despre cea mai grea iarnă a invaziei ruse. Război în Ucraina, ziua 1467 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:24 În ultima săptămână de iarnă, Rusia a lansat peste 1720 de drone de atac, aproape 1300 de bombe aeriene ghidate și peste 100 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Dar, în ciuda a tot, ucrainenii au trecut prin această iarnă dificilă, când Rusia nici măcar nu...
Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni. Sistem de taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână # Ziarul de Garda
În Municipiul Ungheni a fost lansată o nouă rețea de transport public urban complet digitalizat. Peste 30 de mii de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate se vor putea deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Rețeaua...
Corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 49 de ani fost găsit în noaptea trecutǎ de poliție într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan, iar după comiterea faptei, suspectul a părăsit locul crimei...
Putin: „În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil” # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțe pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenția de știri de stat rusă TASS, transmite BBC. El a descris moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică ce a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”. Khamenei a fost ucis sâmbătă, la vârsta de 86 de...
MAE: Fără victime în rândul cetățenilor moldoveni, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Informații actualizate pentru cetățeni: Statul Israel Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii...
Luna martie este perioada în care românii sărbătoresc Mărțișorul. Aceasta este o tradiție populară străveche, ce marchează începutul primăverii. Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu. Culorile Mărțișorului au și o semnificație legendară mai veche, legată de natură și viață: Roșu – simbolizează sângele,...
LIVE TEXT/ Șase persoane omorâte, ca urmare a atacurilor rusești în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1467 # Ziarul de Garda
Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 28 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore, transmite Kyiv Independent. Rusia a lansat 123 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, care au raportat că apărarea aeriană ucraineană a interceptat 110 aeronave fără pilot. Cel puțin...
Israelul a anunțat duminică, 1 martie, că a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce iranienii se confruntă cu incertitudinea după uciderea liderului lor suprem în atacuri americane și israeliene, transmite Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost omorât sâmbătă, 28 februarie, în campania militară de...
VIDEO/ Valoarea cadastrală a bunurilor imobile a crescut de trei ori. Cât de mult vor crește impozitele? Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a explicat în cadrul Podcast ZdCe de ce a fost necesară reevaluarea bunurilor imobile care s-a soldat cu majorarea valorii cadastrale a acestora, fapt ce a stârnit neclarități, critici și nemulțumiri. Ivan Danii răspunde la întrebarea dacă se vor majora sau nu impozitele pe imobile...
Explozii puternice s-au auzit în Dubai și în capitala Qatarului, Doha, duminică, 1 martie, ca urmare a atacurilor extinse din partea Iranului, au declarat martori, citați de Reuters. Două persoane au fost rănite în Dubai – cel mai mare centru turistic și comercial din Orientul Mijlociu. Șrapnelul provenit de la drone a căzut peste două...
VIDEO/ Valoarea cadastrală a bunurilor imobile a crescut de trei ori. De ce a fost nevoie de reevaluare, cum poate fi contestată și cât de mult vor crește impozitele? Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a explicat în cadrul Podcast ZdCe de ce a fost necesară reevaluarea bunurilor imobile care s-a soldat cu majorarea valorii cadastrale a acestora, fapt ce a stârnit neclarități, critici și nemulțumiri. Ivan Danii răspunde la întrebarea dacă se vor majora sau nu impozitele pe imobile...
ATENȚIE! Circulație oprită pe o stradă din capitală, reparată în 2020 cu peste 12 milioane de lei. Drumarii acoperă gropile # Ziarul de Garda
Duminică, 1 martie, între orele 8:00 și 22:00, este sistată circulația rutieră pe strada Nicolae Testemițanu, în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu – Constantin Vârnav, anunță Regia „Exdrupo”, argumentând că astfel lucrările de reabilitare a carosabilului ar urma să fie realizate cât mai operativ. Conducătorii auto sunt rugați să nu-și parcheze automobilele pe perimetru străzii și...
Editorial/ Patru ani de război în Ucraina cu „mâna pe puls”: între cifrele morții și bătălia pentru libertate # Ziarul de Garda
Au trecut patru ani de la dimineața de 24 februarie 2022, când țara vecină a fost trezită de sunetul exploziilor într-o realitate pe care mulți o credeau imposibilă în secolul XXI: un război de amploare, declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Eu m-am trezit în patul meu călduț nu de la sunetul bubuiturilor, ci al mesajelor...
Născuți în Moldova, dedicați lui Putin. Militari de rang înalt în armata rusă și susținători ai separatismului, originari din teritoriul actual al R. Moldova # Ziarul de Garda
S-au născut pe teritoriul actual al R. Moldova în perioada sovietică, dar au ajuns să conducă trupe militare ruse ori să ocupe funcții înalte la Moscova și în regiunile ucrainene ocupate de ruși. Unii dintre ei au luptat sau luptă pentru cauza lui Putin împotriva Ucrainei. Vocea propagandistică a Ministerului Apărării din Rusia, născută la...
Presa iraniană confirmă: Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac cu Israelul și SUA # Ziarul de Garda
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă dimineață în biroul său în timpul unor atacuri aeriene americane și israeliene, confirmă presa de stat iraniană, transmite BBC. Khamenei a fost ucis în biroul său, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Țara a declarat 40 de zile de doliu pentru clericul de linie...
LIVE TEXT/ Netanyahu spune că există „semne tot mai mari că liderul suprem al Iranului, Khamenei, ar fi murit în urma atacurilor SUA-Israel # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
LIVE TEXT/ Bloomberg: Rusia s-ar putea retrage din discuții dacă Ucraina nu acceptă să renunțe la Donbas. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:20 Oficialii ruși iau în considerare posibilitatea retragerii din discuțiile de pace dacă Ucraina nu acceptă concesii teritoriale – să-și retragă trupele din întregul Donbas. Bloomberg scrie despre acest lucru cu referire la surse, citat de Hromadske. Potrivit interlocutorilor publicației, oficialii ruși consideră că nu are rost să continue discuțiile de pace cu Ucraina...
LIVE TEXT/ Nor de fum văzut în Dubai. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
LIVE TEXT/ Consiliul de Securitate al ONU se va întruni de urgență pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
LIVE TEXT/ Arabia Saudită susține că Iranul i-a atacat teritoriul, inclusiv capitala – Riyadh # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
LIVE TEXT/ Rusia a atacat districtul Zaporijjea cu rachete KAB, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 O femeie în vârstă de 86 de ani a fost ucisă pe 28 februarie în districtul Zaporijjea, în urma unui atac rusesc. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a declarat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „O femeie în vârstă de 86 de ani a murit în urma atacului rus. Armata rusă...
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire din sudul Siriei # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
Europa reacționează la atacul SUA și Israelului asupra Iranului. Franța va solicita o „reuniune urgentă” a Consiliului de Securitate al ONU # Ziarul de Garda
Liderii europeni au reacționat la atacuri militare comune SUA-Israel asupra Iranului, operațiuni pe care Pentagonul le-a denumit „Operațiunea Furie Epică”, avertizând că ofensiva riscă să extindă conflictul în Orientul Mijlociu. O declarație comună a Comisiei Europene și a Consiliului UE menționează că evoluțiile din Iran sunt „foarte îngrijorătoare” și a reafirmă „angajamentul ferm al UE...
LIVE TEXT/ În sudul Iranului, 40 de eleve au murit în urma unui atac aerian asupra școlii în care se aflau # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
Celula de Criză a MAE privind situația din Orientul Mijlociu: Măsuri de siguranță pentru cetățenii R. Moldova aflați în zonele afectate # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din regiune, Celula de Criză activează și monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale R. Moldova. Actualizare privind evoluțiile de securitate din regiune – 28 februarie 2026 Informații esențiale pentru cetățeni: Statul Israel: • Rămâneți în adăposturile...
Restricții în spațiul aerian din Orientul Mijlociu. AAC: „Orice zbor planificat în zonele menționate va suferi modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore” # Ziarul de Garda
Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova anunță că a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie, dedicată crizei din Orientul Mijlociu. Astfel, se confirmă că următoarele Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activității militare din regiune: Iran, Israel,...
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit și 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 28 februarie, potrivit Kyiv Independent. Trupele rusești au lansat o rachetă balistică Iskander-M și 105 drone de diferite tipuri, inclusiv aproximativ 60 de drone Shahed, au anunțat...
Cetățenii R. Moldova, expuși riscului de a fi înșelați prin escrocherii ce utilizează inteligența artificială. Ce trebuie să facă autoritățile și ce trebuie să cunoască oamenii? # Ziarul de Garda
Cazurile de escrocherii telefonice și online care utilizează inteligența artificială sunt în continuă creștere. Recent, inclusiv datele de contact ale redacției ZdG au fost utilizate într-o asemenea schemă, iar președinta R. Moldova, Maia Sandu, a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. În acest context, ZdG a vorbit...
LIVE TEXT/ Emiratele Arabe Unite anunță o persoană ucisă după interceptarea rachetelor iraniene # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
UPDATE/ Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Lovituri cu rachete balistice asupra teritoriului israelian sunt în desfășurare constantă” # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova care se află pe teritoriul Statului Israel, în urma atacului împotriva Iranului. Aceștia sunt îndemnați să fie în permanență în apropierea adăposturilor antirachetă, instrucțiuni valabile până luni, 2 martie, ora 20:00. UPDATE 12:45 La ora 12:00, ambasadorul R. Moldova...
Cititorul de gardă/ Comisioanele pentru achitarea facturilor la „Poșta Moldovei” s-au majorat de peste patru ori # Ziarul de Garda
„Nu am datorii către nimeni. Și mă stărui să nu intru în datorii. Toate facturile le plătesc regulat și în termenii stabiliți. Așa fac de fiecare dată, în fiecare lună, an de an. Cu ceva timp în urmă, am plătit facturile pentru energia electrică și serviciile de Internet, oferit de Compania «Moldtelecom». În premieră, pentru...
Armata Iranului anunță că a lansat mai multe atacuri asupra bazelor militare americane # Ziarul de Garda
Armata iraniană a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineții asupra Iranului, transmite dpa, citat de Agerpres. Între țintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană...
Un cetățean ucrainean a fost reținut de Poliția de Frontieră pentru trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1 au depistat și documentat o trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova, utilizând sistemele moderne de monitorizare și intervenție, anunță Poliția de Frontieră pe 28 februarie. Cazul a fost depistat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de...
Pe 23 februarie a început Postul Mare, înainte de Paște, care se va încheia pe 11 aprilie, marcând o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Pentru creștinii ortodocși, această perioadă nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre curățarea gândurilor, întărirea voinței și apropierea de Dumnezeu. Preotul paroh Ion Tîrgoală afirmă că...
