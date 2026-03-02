CEC a stabilit data referendumului local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir

09:00

S-au născut pe teritoriul actual al R. Moldova în perioada sovietică, dar au ajuns să conducă trupe militare ruse ori să ocupe funcții înalte la Moscova și în regiunile ucrainene ocupate de ruși. Unii dintre ei au luptat sau luptă pentru cauza lui Putin împotriva Ucrainei. Vocea propagandistică a Ministerului Apărării din Rusia, născută la...