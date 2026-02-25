(video) Premieră în Moldova: Din banii pentru drumuri se va face un laborator de control al calității lucrărilor
Autoblog.md, 25 februarie 2026 14:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Programul Fondului Rutier pentru anul 2026, alocând suma totală de 1.82 miliarde de lei pentru întreținerea, reparația și modernizarea rețelei de drumuri publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de […] Articolul (video) Premieră în Moldova: Din banii pentru drumuri se va face un laborator de control al calității lucrărilor apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 15 minute
14:00
(video) Premieră în Moldova: Din banii pentru drumuri se va face un laborator de control al calității lucrărilor # Autoblog.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Programul Fondului Rutier pentru anul 2026, alocând suma totală de 1.82 miliarde de lei pentru întreținerea, reparația și modernizarea rețelei de drumuri publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de […] Articolul (video) Premieră în Moldova: Din banii pentru drumuri se va face un laborator de control al calității lucrărilor apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 2 ore
13:10
(video) „Negociază constant cu fizica și câștigă”. Richard Hammond a încercat Yangwang U9 Xtreme # Autoblog.md
Yangwang U9 Xtreme nu este doar un alt hypercar electric – este o declarație de forță tehnologică din partea Chinei, o mașină capabilă să depășească 480 km/h și care produce peste 3000 CP, după cum declară producătorul. Jurnalistul britanic Richard Hammond, care a avut privilegiul de a fi primul occidental care a condus mașina, a […] Articolul (video) „Negociază constant cu fizica și câștigă”. Richard Hammond a încercat Yangwang U9 Xtreme apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
12:00
Volvo Cars anunță o serie de upgrade-uri pentru modelul EX30, cel mai mic SUV electric premium al mărcii, care îl fac mai accesibil și mai versatil ca niciodată. Actualizările includ și funcția prin care mașina devine o adevărată sursă mobilă de energie. „Facem actualizări importante pentru cel mai mic SUV electric premium al nostru. Prin […] Articolul (foto) Volvo EX30 se alege cu o serie de noutăți și devine mai accesibil apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
(video) Ferrari 355 by Evoluto e gata, cu un interior modificat și o opțiune de putere # Autoblog.md
Evoluto Automobili a anunțat oficial că proiectul 355 by Evoluto a fost validat tehnic și este pregătit pentru producție. După testare intensă pe pistă și rulaj de motor, prototipul final de producție a trecut toate etapele de validare, urmând ca omologarea finală de durabilitate să fie finalizată în aprilie 2026. Primele exemplare vor intra în […] Articolul (video) Ferrari 355 by Evoluto e gata, cu un interior modificat și o opțiune de putere apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
18:20
Cât de periculoase sunt covorașele ieftine din habitaclu? Riscuri reale pentru siguranță și sănătate # Autoblog.md
Covorașele auto sunt considerate de mulți șoferi un detaliu minor – ceva ieftin, ușor de înlocuit și de cumpărat de pe orice portal online sau magazin non-specializat. Însă covorașele foarte ieftine, fabricate din materiale dubioase și fără certificări, pot deveni o amenințare reală pentru siguranța pasagerilor, sănătatea pe termen lung și chiar integritatea tehnică a […] Articolul Cât de periculoase sunt covorașele ieftine din habitaclu? Riscuri reale pentru siguranță și sănătate apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Majoritatea cuplurilor marchează o aniversare importantă de căsătorie printr-o cină liniștită sau o reuniune de familie. Însă unul din Marea Britanie a ales o modalitate mult mai memorabilă: la 92 și, respectiv, 94 de ani, celebrând 70 de ani împreună, au decis că a venit momentul… să-și cumpere primul Porsche. „Presupun că am avut întotdeauna […] Articolul (foto) Un cuplu a sărbătorit 70 de ani de căsnicie prin cumpărarea primul Porsche apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
12:30
(video) Donut Lab validează prima baterie solid-state de serie. Teste independente confirmă încărcare în 5 minute # Autoblog.md
Compania finlandeză Donut Lab a anunțat publicarea primelor rezultate independente ale testelor efectuate pe bateria sa revoluționară – prima baterie solid-state gata de producție în serie pentru vehicule electrice. Testele au fost comandate de la VTT Technical Research Centre of Finland, unul dintre cele mai respectate centre de cercetare din Europa. Acestea vor fi prezentate […] Articolul (video) Donut Lab validează prima baterie solid-state de serie. Teste independente confirmă încărcare în 5 minute apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Ministerul Mediului a dispus controale ample în toate spălătoriile auto din Republica Moldova, ca urmare a… numeroaselor sesizări primite de la cetățeni. Însă ce subiecte sau probleme abordează aceste sesizări nu s-a comunicat public. Aflăm doar că măsura vizează verificarea respectării stricte a normelor de mediu și prevenirea poluării cauzate de apele uzate și deșeurile […] Articolul Toate spălătoriile auto din Republica Moldova vor fi supuse controalelor de mediu apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Atenție! După Audi, și VW avertizează despre escrocherii cu vânzări ”oficiale” de mașini rulate # Autoblog.md
VW a emis un avertisment oficial către clienții săi. În Germania, Austria și Elveția a fost identificată o schemă de înșelăciune sofisticată care se răspândește rapid anume în comerțul cu mașini second-hand. Oamenii sunt atrași pe site-uri și cataloage false care imită perfect canalele oficiale de vânzare ale mărcii, unde li se oferă vehicule second-hand […] Articolul Atenție! După Audi, și VW avertizează despre escrocherii cu vânzări ”oficiale” de mașini rulate apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) Încă o șansă, ultima? Alfa Romeo redeschide comenzile în Europa pentru modelele Quadrifoglio # Autoblog.md
În primăvara anului 2025, Alfa Romeo anunțase oficial închiderea comenzilor în Europa pentru toate versiunile cu motoare pe benzină a modelelor Giulia și Stelvio. Planul era ca brandul să facă tranziția rapidă spre electrificare, lăsând în ofertă temporară doar motorizările diesel. Mulți au interpretat asta ca fiind „sfârșitul erei Quadrifoglio” așa cum o știm. Totuși, […] Articolul (video) Încă o șansă, ultima? Alfa Romeo redeschide comenzile în Europa pentru modelele Quadrifoglio apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(P) Compania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA # Autoblog.md
Articol de: Volvo Cars Moldova Volvo Car Moldova a fost distinsă cu cea mai prestigioasă distincție internațională a mărcii — Volvo Excellence Club Award 2025. În urma rezultatelor anuale, DAAC-Hermes Moldova a fost din nou desemnat cel mai bun importator Volvo dintre cele 37 de țări din regiunea EMEA, reconfirmându-și poziția de lider incontestabil și superioritatea […] Articolul (P) Compania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
Dacia introduce pe piața din România o ediție specială extrem de atractivă: Duster Spirit of Sand. Inspirată de spiritul de competiție și de performanțele off-road ale mărcii, care i-au adus victoria în ediția 2026 a celebrului Raliu Dakar, această serie limitată la doar 500 de exemplare celebrează inovația tehnologică și ADN-ul aventurier al modelului Duster. […] Articolul (foto) Exclusiv pentru România: Ediția limitată Dacia Duster Spirit of Sand apare prima dată în Autoblog.md.
23 februarie 2026
16:30
(P) EVAX Moldova: Intervenție după un accident neașteptat – mașină scoasă din albia râului Bîc # Autoblog.md
Articol de: EVAX Un accident rutier petrecut noaptea târziu la intersecția străzilor Albișoara și Petru Rareș a pus la încercare rapiditatea și profesionalismul serviciilor de evacuare. În consecință, unul dintre automobiliștii implicați a părăsit complet partea carosabilă, ajungând în albia râului Bîc. Situația complicată a necesitat mobilizarea a două autospeciale pentru a readuce vehiculul accidentat pe […] Articolul (P) EVAX Moldova: Intervenție după un accident neașteptat – mașină scoasă din albia râului Bîc apare prima dată în Autoblog.md.
15:30
(video) Roboții umanoizi din China, tot mai mobili. Sunt învățați arte marțiale și simulează uzul armelor # Autoblog.md
China accelerează dezvoltarea roboților umanoizi la un ritm fără precedent. În ultimele luni, demonstrațiile publice ale companiei Unitree – unul dintre liderii mondiali în robotică avansată – au arătat că aceste mașini nu mai sunt doar prototipuri statice: ele aleargă, sar, execută figuri de arte marțiale și, în unele cazuri, sunt antrenate să manipuleze obiecte […] Articolul (video) Roboții umanoizi din China, tot mai mobili. Sunt învățați arte marțiale și simulează uzul armelor apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
(video) Atenție la procurarea mașinilor scumpe rulate din Chișinău! Pot fi deja proprietăți # Autoblog.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani. Aceștia au fost prinși în momentele unei tentative de a comercializa fraudulos un SUV scump în Chișinău. Potrivit materialelor probatorii acumulate, cei trei suspecți […] Articolul (video) Atenție la procurarea mașinilor scumpe rulate din Chișinău! Pot fi deja proprietăți apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
(audio) Atunci când banul e mai gros decât asfaltul. Dosar uriaș de delapidare în proiecte „Satul European” # Autoblog.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți au declanșat o operațiune de proporții, efectuând zeci de percheziții simultane în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la sediul unui operator economic. Acțiunile vizează fapte de corupție și delapidare masivă a fondurilor naționale și externe alocate pentru proiecte de infrastructură din […] Articolul (audio) Atunci când banul e mai gros decât asfaltul. Dosar uriaș de delapidare în proiecte „Satul European” apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(video) Golf GTI împlinește 50 de ani: legenda care a revoluționat sportivele compacte în 1976 # Autoblog.md
În 1976, Volkswagen a lansat un Golf care a surprins toată lumea: capabilități sportive distinctive, un design vizual discret, o bandă roșie pe grila radiatorului, huse în carouri – GTI. Aceste trei litere au devenit rapid legendare, creând un adevărat cult care continuă să inspire și să captiveze oamenii și astăzi, ajuns la generația a […] Articolul (video) Golf GTI împlinește 50 de ani: legenda care a revoluționat sportivele compacte în 1976 apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
(video) Momentul când un vitezoman cu ATV se răstoarnă pe o stradă din cartierul Schinoasa # Autoblog.md
Un accident de circulație a fost filmat în dimineața zilei de ieri pe strada Ialoveni din cartierul Schinoasa din Chișinău. Deși imaginile arată un impact notabil, curios este că la 112 nu s-a apelat și Poliția Capitalei nu îl are înregistrat. Pe stradă s-au ciocnit o Dacia Logan și un ATV, ultimul având o viteză […] Articolul (video) Momentul când un vitezoman cu ATV se răstoarnă pe o stradă din cartierul Schinoasa apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Proiect independent pentru decongestionarea nodului rutier de lângă „Tutun-CTC” # Autoblog.md
Un proiect independent despre problemele din Chișinău și potențialele soluții ale acestora a prezentat o soluție radicală, dar logic argumentată, pentru una dintre cele mai problematice intersecții din Chișinău: nodul rutier de pe strada Ismail, în zona fabricii de tutun. Circulația aici este constant haotică, cu trafic intens, fluxuri încrucișate și suprasarcină permanentă! Principalele probleme […] Articolul (video) Proiect independent pentru decongestionarea nodului rutier de lângă „Tutun-CTC” apare prima dată în Autoblog.md.
20 februarie 2026
18:20
(video) Șoferii cu mașini avariate în gropi pot cere despăgubiri. Avocat: legea există, dar puțini o folosesc # Autoblog.md
Autoritățile centrale au promis repetat că reparația drumurilor naționale, după consecințele generate de fenomenele meteo din ultimele săptămâni, va demara odată cu încălzirea vremii. Până atunci, sezonul rece încă este marcat în calendar, iar gropile vor fi acoperite cu o soluție temporară sub formă de plombare. În aceste circumstanțe, rămâne util de știut că șoferii […] Articolul (video) Șoferii cu mașini avariate în gropi pot cere despăgubiri. Avocat: legea există, dar puțini o folosesc apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
(foto) Un Mercedes-Benz W100 Pullman Landaulet, fosta limuzină a președintelui Togo, își caută proprietar nou # Autoblog.md
Compania germană Mechatronik, specializată în căutarea, restaurarea și comercializarea celor mai rare și exclusive automobile de colecție, are în portofoliu un exemplar extrem de rar: un Mercedes-Benz W100 600 Pullman Landaulet din 1977. Super-sedanul de jumătate de secol se prezintă într-o stare impecabilă și poartă o istorie unică, fiind unul dintre doar 32 de exemplare […] Articolul (foto) Un Mercedes-Benz W100 Pullman Landaulet, fosta limuzină a președintelui Togo, își caută proprietar nou apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Sfârșitul războiului prețurilor?! China interzice vânzarea automobilelor sub costul lor de producție # Autoblog.md
Autoritățile chineze au adoptat recent un set final de directive care interzic producătorilor auto să vândă vehicule sub costul total de producție, intensificând astfel campania împotriva unui război al prețurilor care a dominat piața auto chineză timp de ani de zile. Măsura, anunțată de Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, reprezintă una dintre cele mai […] Articolul Sfârșitul războiului prețurilor?! China interzice vânzarea automobilelor sub costul lor de producție apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
(video) Autoforța construiește un centru de service imens pentru vehicule grele pe centura Chișinău # Autoblog.md
O investiție majoră în infrastructura auto din Republica Moldova este în plină desfășurare. Compania SRL „Autoforța”, parte a grupului Autospace, ridică un centru de service dedicat pe centura Chișinău, între Ialoveni și Durlești. Chiar în plină iarnă, stadiul lucrărilor de pe șantier este unul avansat. Noul centru va fi un hub complet pentru vehiculele comerciale, […] Articolul (video) Autoforța construiește un centru de service imens pentru vehicule grele pe centura Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Toyota Motor Europe (TME) a anunțat la Bruxelles înființarea celei de-a doua fabrici circulare din Europa, localizată în Walbrzych, Polonia. Noua unitate industrială va ocupa o suprafață de 25.000 de metri pătrați și va procesa aproape 20.000 de vehicule scoase din uz (End-of-Life Vehicles) în fiecare an. Investiția reprezintă un pas major în strategia Toyota […] Articolul Toyota deschide a doua fabrică circulară din Europa în Polonia apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
MG Motor a anunțat oficial că a livrat primul milion de mașini către clienți în Europa. Revenit pe piața de origine, Marea Britanie, în 2011 cu modelul MG6, brandul a devenit treptat unul dintre cei mai vizibili și apreciați jucători de pe continent, ajungând astăzi la peste 1300 de parteneri dealer și prezență în 34 […] Articolul MG a vândut primul milion de automobile de la revenirea în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
MG Motor a anunțat oficial că a livrat primul milion de mașini către clienți în Europa. Revenit pe piața de origine, Marea Britanie, în 2011 cu modelul MG6, brandul a devenit treptat unul dintre cei mai vizibili și apreciați jucători de pe continent, ajungând astăzi la peste 1300 de parteneri dealer și prezență în 34 […] Articolul MG a vândut primul milion de automobile în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
19 februarie 2026
18:30
(video) Bugatti Tourbillon are în volan o capodoperă mecanică. Vezi cum arată în mici detalii # Autoblog.md
Bugatti a publicat al 13-lea episod dintr-un documentar care arată culisele dezvoltării noului Tourbillon. Acest reportaj demonstrează că modelul adoptă o abordare radical diferită față de majoritatea hypercarurilor moderne, care comunică cu șoferul prin ecrane și pixeli. Panoul de instrumente complet analogic al modelului reprezintă o realizare tehnică și artistică extraordinară, dezvăluită acum în detaliu. […] Articolul (video) Bugatti Tourbillon are în volan o capodoperă mecanică. Vezi cum arată în mici detalii apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
Audi a dezvăluit oficial noua, a treia generație de modele RS 5. Comparativ cu primele două generații, noua interpretare este oferită într-o nouă caroserie în premieră – Avant (break)! Noul RS 5 este primul model Audi Sport echipat cu sistem plug-in hybrid de înaltă performanță. Iar noutatea absolută a modelului o reprezintă tracțiunea integrală quattro […] Articolul (video) Premieră mondială: Noile modele hibride Audi RS 5 Avant și Sedan apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(video) Originalul împlinește 50 de ani! Volkswagen sărbătorește cinci decenii de GTI în 2026 # Autoblog.md
Golf GTI împlinește 50 de ani în 2026 și rămâne cel mai de succes automobil sport compact din lume, cu peste 2.5 milioane de unități produse. Pentru a marca începutul anului aniversar, Volkswagen Classic a prezentat recent două exemplare din prima generație la Bremen Classic Motorshow. 1976: apariția care a schimbat lumea sportivelor compacte Când […] Articolul (video) Originalul împlinește 50 de ani! Volkswagen sărbătorește cinci decenii de GTI în 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Marca Volga, una dintre cele mai emblematice denumiri din istoria automobilismului sovietic și rus, este oficial gata pentru debut pe piață. Compania AO „Производство легковых автомобилей” (ПЛА), care deține drepturile asupra brandului, a anunțat lansarea proiectului ambițios ce include trei modele noi: două SUV-uri din segmentele C/D și un sedan din segmentul D. Producția mașinilor […] Articolul Marca resuscitată Volga este gata de lansare apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
AvtoVAZ a depus cerere oficială la Institutul Federal de Proprietate Industrială din Rusia pentru înregistrarea ca marcă comercială a expresiei „Можно, а зачем?” („Se poate, dar de ce?”). Fraza, rostită de directorul pentru produse al companiei, Oleg Grunenkov, în timpul unui interviu, a devenit un meme viral în spațiul online și este deja folosită pe […] Articolul (video) Hilar: AvtoVAZ brevetează expresia „Se poate, dar de ce?” apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Unul dintre cele mai discutate avioane ale momentului din Republica Moldova este chiar aici, pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”: un Boeing 777-219ER care a zburat ani de zile pentru Air New Zealand și acum poartă înmatriculare moldovenească. Echipa AutoBlog.MD a avut acces exclusiv la bord și a explorat în detaliu cabina piloților, clasa Business, […] Articolul (video) Reportaj Exclusiv: Boeing 777-219ER înmatriculat în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Din 2020, Renault Clio și Captur au devenit primele modele moderne care au devenit disponibile cu o unitate de propulsie care consumă și GPL. Noua generație Clio și Duster au o versiune actualizată a motorizării, iar acum a fost introdusă și pe Captur, cu această ocazie fiind detaliată. Poate cel mai important aspect: noul propulsor […] Articolul (foto) Nou sistem de propulsie cu GPL pe Renault Captur – până la 1400 km autonomie apare prima dată în Autoblog.md.
18 februarie 2026
17:10
Pe 15 februarie 2026, în Afyonkarahisar, Turcia, pilotul italian Dario Costa (44 de ani), atlet Red Bull, a realizat o premieră absolută în istoria aviației: a aterizat avionul său sportiv pe un tren marfar în mișcare cu 120 km/h, a rămas stabilizat pe container și apoi a decolat vertical de pe aceeași platformă. Proiectul „Train […] Articolul (video) O premieră mondială: Un pilot a aterizat și decolat de pe un tren în mișcare apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Primul caz în China: 45 de zile de arest pentru un șofer beat dus de mașină pe scaunul pasagerului # Autoblog.md
Un șofer chinez beat, care a adormit pe scaunul pasagerului în timp ce mașina sa se deplasa autonom pe autostradă, a fost condamnat la o lună și 15 zile de detenție plus amendă de 4000 de yuani (500 euro). Este primul dosar penal privind siguranța traficului rutier, de genul dat, care a ajuns până la […] Articolul Primul caz în China: 45 de zile de arest pentru un șofer beat dus de mașină pe scaunul pasagerului apare prima dată în Autoblog.md.
14:30
Polestar a anunțat astăzi, 18 februarie 2026, la Göteborg (Suedia) cea mai amplă expansiune de gamă din istoria sa: patru modele noi urmează să fie introduse pe piață în următorii trei ani. Compania își propune să atace segmentele cu cea mai mare cerere și marje ridicate din piața vehiculelor electrice, combinând creșterea volumelor cu extinderea […] Articolul (foto) Noua generație Polestar 2 este confirmată apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
În primii ani de la apariția în traficul din Republica Moldova a automobilelor de poliție spion, nemarcate pe caroserie și fără semnale luminoase la vedere, foarte mulți șoferi s-au arătat indignați și chiar rău deranjați. Se considera că este o nouă metodă legalizată de a stoarce bani din participanții la trafic. Cu timpul spiritele s-au […] Articolul (video) Spionajul din traficul din Chișinău a început să fie apreciat apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Rox Motor, brandul chinezesc premium specializat în mașini electrice cu autonomie extinsă, vine oficial pe piața din Republica Moldova. Din informațiile de care dispunem la moment, lansarea este iminentă, chiar în martie 2026. O mare companie locală va asigura atât o reprezentanță oficială (cu showroom), cât și un service centru autorizat. Primele exemplare Rox Motor […] Articolul (video) Rox Motor vine oficial în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Donald Trump distruge fundația agendei ecologice și elimină aproape toate restricțiile pentru automobile # Autoblog.md
Administrația Trump, prin Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) pe care o controlează, a adoptat cea mai mare decizie de dereglementare din istoria SUA în domeniul ecologiei pentru piața auto. A fost anulat documentul adoptat în 2009 sub semnătura lui Barack Obama, cunoscut sub denumirea Endangerment Finding, care afirma că gazele cu efect de seră, inclusiv […] Articolul Donald Trump distruge fundația agendei ecologice și elimină aproape toate restricțiile pentru automobile apare prima dată în Autoblog.md.
16 februarie 2026
19:40
(video) Din neatenție, cu parbrizul mașinii necurățat, un șofer din Chișinău a căzut într-o groapă # Autoblog.md
Accident matinal mai neobișnuit în sectorul Ciocana. Într-o curte de pe Nicolae Milescu Spătarul, un Renualt Megane a căzut cu fața într-o groapă adâncă. Compania „Termoelectrica” S.A., cea care a efectuat lucrările, a venit în această seară cu precizări pe marginea situației. Semnalizare și restricționare corespunzătoare Potrivit comunicatului emis de companie, perimetrul lucrărilor a fost […] Articolul (video) Din neatenție, cu parbrizul mașinii necurățat, un șofer din Chișinău a căzut într-o groapă apare prima dată în Autoblog.md.
18:50
Două întâmplări cu semne de întrebare au ajuns astăzi în atenția publică. În ambele cazuri, deocamdată, nu există informații oficiale sau reacții din partea autorităților. Administratorul paginii de Facebook a Lacului Ghidighici, unde sunt publicate de regulă informații pentru și despre pescari, și-a ridicat drona pentru a filma urmările unui accident. Un autovehicul s-a prăbușit […] Articolul (video) Imaginea zilei: Mașină în lacul Ghidighici și bitum ”congelat” apare prima dată în Autoblog.md.
18:10
Guvernul chinez, prin Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT), pregătește un nou regulament național obligatoriu care va interzice utilizarea volanelor de tip manșă (yoke) în automobilele noi. Proiectul GB 11557-202X, care actualizează standardul de siguranță privind protecția șoferului împotriva leziunilor provocate de mecanismul de direcție, elimină orice posibilitate tehnică de aprobare pentru volanele fără secțiunea […] Articolul O altă interdicție oficială în China – volanul netradițional apare prima dată în Autoblog.md.
17:00
Mansory a prezentat Carbonado X, o ediție one-off bazată pe Lamborghini Revuelto. Supercarul servește drept mașină de showroom „Atelier” pentru locația din Dubai și reprezintă o reinterpretare completă a super-sportivei hibride italiene. Denumirea „Carbonado” a apărut prima dată în 2012 din momentul când Mansory a început să modifice modelul Aventador și a devenit rapid un […] Articolul (video) Mansory Carbonado X e un Lamborghini Revuelto unicat integral din carbon apare prima dată în Autoblog.md.
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare serioasă pentru următoarele zile, combinând un Cod Portocaliu și un Cod Galben pentru precipitații puternice și intensificări ale vântului. Intemperiile se vor manifesta din 17 februarie (ora 20:00) până la ora 17:00 a zilei de 18 februarie 2026. Cod Portocaliu – ninsori și lapoviță abundente în zonele […] Articolul Primul Cod Portocaliu din 2026: Precipitații puternice și vânt în aproape toată țara apare prima dată în Autoblog.md.
14:20
(video) Noul Porsche Cayenne Electric a făcut un popas la Chișinău în turul său european # Autoblog.md
Porsche Center Moldova a adus în țară un exemplar demonstrativ al noului Cayenne Electric – primul de acest gen din gama Cayenne. Mașina face parte dintr-un tur european de promovare și a fost expusă în weekend pentru clienții din Republica Moldova, în așteptarea primelor unități comandate, programate să ajungă în mai 2026. Modelul cu până […] Articolul (video) Noul Porsche Cayenne Electric a făcut un popas la Chișinău în turul său european apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(video) Primarul de Chișinău: „Gropile s-au format pe drumurile nereparate de cel puțin 10 ani” # Autoblog.md
În contextul valului recent de ploi, polei, ninsori și oscilații bruște de temperatură, starea drumurilor din Chișinău a devenit din nou subiect fierbinte de discuție. Primarul general Ion Ceban a venit astăzi la sedința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău cu niște explicații, subliniind că principalele defecțiuni apar pe arterele care nu au fost reabilitate de […] Articolul (video) Primarul de Chișinău: „Gropile s-au format pe drumurile nereparate de cel puțin 10 ani” apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Novitec, specialistul german numărul unu în rafinarea automobilelor Ferrari, a adus o nouă evoluție spectaculoasă unuia dintre cele mai exclusive modele din lume – Ferrari Daytona SP3 din seria „Icona”. Prin modificări precise și de înaltă tehnologie, tunerul din Stetten reușește să facă această mașină de vis și mai emoționantă, mai dinamică și mai personalizată. […] Articolul (video) Novitec și-a pus eșapamentul de performanță pe Ferrari Daytona SP3 apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(P) EVAX Moldova – Transport profesional și sigur, chiar și pentru mașini de lux fără înmatriculare! # Autoblog.md
Articol de: EVAX Când vine vorba de vehicule premium care necesită transport specializat, EVAX Moldova demonstrează încă o dată de ce este alegerea numărul 1 pentru șoferi și dealeri auto din țară. Recent, echipa EVAX a realizat un transport impecabil al unui Bentley Continental GT cu motor W12 de 6.0 litri (635 CP), care nu […] Articolul (P) EVAX Moldova – Transport profesional și sigur, chiar și pentru mașini de lux fără înmatriculare! apare prima dată în Autoblog.md.
14 februarie 2026
13:00
(video) Vineri 13 cu ghinion? Mașina cu care un tânăr a luat 15 puncte de penalizare, avariată la Botanica # Autoblog.md
Aseară târziu, în jurul orei 21:30, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica poliția a înregistrat o situație de accident. Implicate au fost un sedan BMW și un pickup de marcă RAM. Însă automobilele nu s-au ciocnit și nimeni nu a avut de suferit. Totuși, în urma unor circumstanțe care urmează a fi stabilite, probabil în […] Articolul (video) Vineri 13 cu ghinion? Mașina cu care un tânăr a luat 15 puncte de penalizare, avariată la Botanica apare prima dată în Autoblog.md.
13 februarie 2026
18:00
Atenție – „combinație fatală” pentru autovehicule: Ceață în toată țara și gropi pe drumuri! # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis și extins un Cod Galben de ceață, valabil inițial de ieri seară și prelungit astăzi. Fenomenul meteorologic persistă și creează condiții extrem de periculoase pe drumurile din Republica Moldova, mai ales în contextul drumurilor afectate major de gropi și denivelări. Cod Galben de ceață – vizibilitate redusă dramatic Avertizarea […] Articolul Atenție – „combinație fatală” pentru autovehicule: Ceață în toată țara și gropi pe drumuri! apare prima dată în Autoblog.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.