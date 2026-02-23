(P) EVAX Moldova: Intervenție după un accident neașteptat – mașină scoasă din albia râului Bîc

19:00

Marca GMC a publicat pe rețelele sale de socializare un videoclip cu avertizarea inițială că al său conținut îi poate ofensa pe proprietarii de supercaruri. Cea mai nouă interpretare a pickup-ului Hummer EV Carbon Fiber Edition a fost utilizată pentru o întrecere cu un Aston Martin DBS Superleggera, Dodge Challenger SRT Hellcat, Porsche Taycan Turbo […] Articolul GMC a publicat un videoclip cu avertizarea că îi poate ofensa pe proprietarii de supercaruri apare prima dată în Autoblog.md.