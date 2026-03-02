Careu comemorativ la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca alături de carabinieri / VIDEO

12:30

În jurul epilării circulă numeroase mituri care, de cele mai multe ori, le descurajează pe femei să facă primul pas. De la ideea că procedura ar fi insuportabil de dureroasă până la convingerea că firul de păr crește mai gros după epilare, multe dintre aceste temeri sunt alimentate de informații greșite. Specialista în epilare cu […] Post-ul Ce nu ți se spune despre epilare, dar ar trebui să știi / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.