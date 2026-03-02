34 de ani de la Războiul de pe Nistru – comemorarea eroilor căzuți
Agro TV, 2 martie 2026 16:00
La 34 de ani de la Războiul de pe Nistru, Republica Moldova a comemorat eroii căzuți pentru apărarea independenței și integrității țării. Ceremonia a început cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei și a continuat la Complexul Memorial „Eternitate". La eveniment au participat președinta Maia Sandu, prim-ministrul
• • •
Nu au fost înregistrate solicitări de repatriere din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu # Agro TV
În plin conflict în Orientul Mijlociu și pe fondul atacurilor care au zguduit mai multe state din regiune, autoritățile de la Chișinău anunță că, până în acest moment, nu au fost înregistrate solicitări de repatriere din partea cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de ofițerul de presă al Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Vadim
Campania națională de împădurire „Primăvara 2026" a fost lansată oficial. În acest sezon, autoritățile își propun să planteze 3.000 de hectare de pădure, iar în acest scop au alocat un buget record de 345 de milioane de lei. Startul Campaniei de împădurire a fost dat pe malul râului Prut, la Sculeni, în cadrul unei conferințe
Certificatele de concediu medical vor fi eliberate exclusiv în format digital. Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au lansat oficial Sistemul Informațional „Portalul Certificatelor de Concediu Medical", o platformă care va permite emiterea, prelungirea și închiderea online a documentelor, cu notificarea automată a angajatorilor și a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Noul portal permite
Republica Moldova lansează în premieră Camere agricole regionale și Camera Agricolă Națională, structuri menite să sprijine fermierii, să faciliteze accesul la fonduri și să consolideze dialogul cu autoritățile. Sistemul este gândit pentru a reprezenta interesele agricultorilor. Ele vor funcționa la nivel regional și național, oferind servicii, consultanță și acces la fonduri, asigurând reprezentarea fermierilor în
În luna ianuarie s-a înregistrat un consum record de energie electrică, anunță Premier Energy. Potrivit furnizorului tendința se menține și în luna februarie. Creșterea ar fi fost determinată de temperaturile scăzute din această iarnă și de utilizarea intensivă a sistemelor electrice de încălzire. Operatorul energetic anunță că în luna ianuarie 2026, consumul total de energie
Cu exporturi de peste 200 de milioane de dolari pe circa 70 de piețe, sectorul vitivinicol din Republica Moldova poate fi considerat unul vedetă. Iar eforturile producătorilor și sprijinul statului pot aduce rezultate și mai bune. Despre performanțele viticultorilor, în special ale micilor producători, și planurile de viitor, au discutat la Actualitatea la Raport secretarul
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare dezminte informațiile apărute în spațiul public privind un presupus embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața ucraineană. Instituția precizează că, în prezent, nu există nicio interdicție aplicată exporturilor de vin din Republica Moldova către Ucraina. Reacția vine după ce în societate au circulat informații despre posibile consultări și opțiuni de reglementare
Chișinăul și Tiraspolul au reluat dialogul. O întâlnire a reprezentanților politici de pe ambele maluri ale Nistrului a avut loc joi în regiunea transnistreană. Întrevederea s-a desfășurat în prezența reprezentanților OSCE și este prima după preluarea mandatului de vicepremier pentru Reintegrare de către Valeriu Chiveri. Potrivit Biroului pentru Reintegrare, în cadrul discuțiilor, Chișinăul a reiterat
Administratorul unei întreprinderi din Anenii Noi, trimis pe banca acuzaților pentru deversarea apelor uzate în Bîc # Agro TV
Administratorul unei întreprinderi municipale din raionul Anenii Noi a ajuns pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bîc. Bărbatul s-ar face responsabil pentru deversarea ilegală a apelor uzate direct în râu. Valoarea prejudiciului adus mediului depășește 1,3 milioane de lei. Dosarul a fost expediat în instanță de Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi. Potrivit anchetatorilor, în perioada
Au început pregătirile pentru campania de împădurire „Primăvara 2026". În pepiniere sunt deja gata puieții care vor fi plantați în această primăvară, iar autoritățile spun că terenurile sunt prelucrate pentru a asigura o rată cât mai bună de prindere. Campania face parte din Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor – „Generația Pădurii", care
Republica Moldova devine tot mai vizibilă pe harta vinului mondial, iar succesul vine şi din partea micilor producători, care fac vinuri premium exportate în zeci de țări. Cu exporturi de peste 120 de milioane de dolari anual și prezență pe circa 70 de piețe, sectorul vitivinicol este susținut de politici publice, subvenții și promovare internațională.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău desfășoară 50 de percheziții într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Valoarea prejudiciului depășește 15 milioane de lei. În cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 28.02-02.03 februarie 2026. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 75 bani, cu 08 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 72 bani
Parlamentul a aprobat înăsprirea legislației privind combaterea traficului de droguri, iar partidul de guvernare și opoziția au votat împreună pentru ca fenomenul drogurilor să fie combătut ferm. Decizia vine după audierea raportului prezentat în plen de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a avertizat că numărul dosarelor pentru trafic și consum de droguri este în
Mărțișoarele, la mare căutare în centrul capitalei. Prețurile pornesc de la 10 lei și ajung la câteva sute de lei pentru modelele hand-made # Agro TV
Primele mărțișoare au apărut deja la vânzare pe străzile din Chișinău, iar prețurile pornesc de la 10 lei și pot ajunge la câteva sute de lei pentru creațiile lucrate manual. Comercianții spun că vânzările sunt încă modeste, dar se așteaptă la mai mulți cumpărători în zilele următoare. Pe final de iarnă, centrul Capitalei s-a colorat
După judecători și procurorii își doresc protecție suplimentară. Consiliul Superior al Procurorilor a expediat autorităților un proiect de lege privind fortificarea securității judecătorilor și procurorilor, a precizat pentru Agro TV Moldova președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă. Potrivit acestuia, proiectul a fost elaborat în comun cu Procuratura Generală. Președintele CSP, Dumitru Obadă, susține că
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 27 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 67 bani, cu 04 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 59 bani, cu
Pentru ziua de vineri, 27 februarie, se anunță cer noros și variabil pe întreg teritoriul țării. Vremea va fi fără precipitații esențiale. În nordul țării se va înregistra cer variabil, ziua vor fi maxime de 1°C, iar noaptea -6°C, vântul va sufla din partea de Nord-Est, cu o viteză de până la 3 km/h. În
Moldovenii care muncesc legal în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Guvernul a aprobat semnarea acordului bilateral # Agro TV
Moldovenii care muncesc legal în Quebec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Guvernul a aprobat semnarea unui acord în acest sens. Data și locul semnării Acordului vor fi convenite după finalizarea procedurilor interne. NATALIA PLUGARU, ministra Muncii și Protecției Sociale: ,, Provincia Quebec gestionează un sistem propriu
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale a fost înregistrată în Parlament. Documentul, inițiat de Partidul Socialiștilor și semnat de mai mulți deputați din opoziție, a fost prezentat în plen. ALA URSU-ANTOCI, deputat socialist: „Nu o facem din confort politic, ci pentru că datele oficiale, rapoartele instituțiilor internaționale și realitatea de zi cu
Produse de patiserie care ar fi putut ajunge pe mesele consumatorilor au fost oprite la timp de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Instituția a prevenit comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, după ce analizele au arătat depășirea limitei maxime admise de acizi grași trans, substanțe asociate cu riscuri majore pentru sănătate. În
Republica Moldova va relua treptat importul de carne de pui din Ucraina. În prima etapă, autoritățile vor permite doar introducerea cărnii congelate, iar fiecare lot va fi supus verificărilor stricte de laborator. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, după ședința de Guvern. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare:
Deputații Republicii Moldova au adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului. Documentul a fost sprijinit de 65 de deputați. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut apel inclusiv la opoziție să semneze declarația, pentru a demonstra responsabilitate și solidaritate, indiferent de apartenența politică. Deputații au onorat
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 27.02-01.03 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 20 lei și 20 de bani, cu un 02 bani mai mult. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 12 de bani, cu un 01 ban mai puțin. Hrivna ucraineană va fi
Peste 10.000 de copii din capitală vor beneficia, în următorii ani, de condiții mai bune în grădinițe.
Peste 800 de biserici, ar putea reveni în posesia statului și ulterior repartizate între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, după ședința Guvernului. Potrivit oficialului, autoritățile așteaptă decizia finală a instanței, iar între timp există deja o hotărâre a Curții de Apel care stabilește anularea contractului anterior, […] Articolul Peste 800 de biserici ar putea reveni în posesia statului apare prima dată în AgroTV.
29 de cazuri de braconaj piscicol au fost depistate în doar câteva zile, în urma acțiunilor desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în mai multe raioane ale țării, inclusiv pe lacul de acumulare Costești-Stânca. La finele săptămânii trecute, inspectorii Direcției control resurse cinegetice și piscicole au efectuat razii în raioanele Orhei, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi, […] Articolul 29 de cazuri de braconaj piscicol, depistate în urma raziilor inspectorilor de mediu apare prima dată în AgroTV.
Postul Mare a schimbat prioritățile în listele de cumpărături ale locuitorilor capitalei. Oamenii au luat cu asalt tarabele cu verdețuri și legume de la Piața Centrală. Potrivit comercianților, vânzările au crescut semnificativ chiar din primele zile ale postului. Urzicile, leurda, ridichile și fructele proaspete se numără printre cele mai căutate produse în aceste zile. Dacă […] Articolul Produsele de post, cele mai căutate la Piața Centrală din Chișinău apare prima dată în AgroTV.
Autoritățile promit sprijin pentru agricultorii care vor fi afectați de ieșirea Republicii Moldova din CSI # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va căuta alte piețe de desfacere după ce Republica Moldova va ieși din Comunitatea Statelor Independente. Declarația a fost făcută de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga după ședința Guvernului. Potrivit acesteia, autoritățile de la Chișinău, vor calcula ce pierderi au avut fermierii în urma denunțării acordului cu statele CSI după ce […] Articolul Autoritățile promit sprijin pentru agricultorii care vor fi afectați de ieșirea Republicii Moldova din CSI apare prima dată în AgroTV.
Ministrul Dezvoltării Economice, Eugen Osmochescu, va efectua, în luna martie, o vizită de lucru la Washington. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, care a precizat că agenda include întrevederi la nivel înalt și discuții privind politica tarifară. Vizita are loc într-un context economic sensibil, după ce […] Articolul Vizite la Washington pe fondul noilor tarife aplicate de SUA apare prima dată în AgroTV.
Călătoriile în Marea Britanie vor avea loc în baza autorizației electronice ETA pentru cetățenii din zeci de state. Noul sistem, introdus de guvernul britanic, este prezentat drept o măsură de simplificare și securizare a procedurilor de imigrație, însă creează dificultăți pentru unele categorii de călători. Începând cu 25 februarie, majoritatea persoanelor care puteau intra fără […] Articolul Noi condiții de călătorie în Marea Britanie apare prima dată în AgroTV.
