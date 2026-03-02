Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim”
Provincial, 2 martie 2026 16:00
Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul civic a declarat că activitatea a fost un adevărat succes. „Orhei poate totul! Ideea cu masterclass-ul pentru copii a stârnit un entuziasm real – atât de mult interes, atât de mult […] Post-ul Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
16:10
Cupa Orange ajunge în faza sferturilor de finală. Pe 3 și 4 martie, Federația Moldovenească de Fotbal vă invită să urmăriți cele patru dueluri din această etapă, manșa tur, transmise în direct pe LigaTV.md și WE SPORT. Prima confruntare va avea loc pe 3 martie, când FC Zimbru va întâlni FC Politehnica UTM pe stadionul Zimbru din Chișinău, […] Post-ul Cupa Orange revine cu sferturile de finală, marți, 3 martie apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
16:00
Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” # Provincial
Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul civic a declarat că activitatea a fost un adevărat succes. „Orhei poate totul! Ideea cu masterclass-ul pentru copii a stârnit un entuziasm real – atât de mult interes, atât de mult […] Post-ul Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” apare prima dată în Provincial.
16:00
34 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru: ceremonii comemorative organizate în întreaga țară # Provincial
Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în războiul de pe Nistru, a fost marcată astăzi în toate garnizoanele Armatei Naționale, prin activități solemne ce au evidențiat importanța acestui moment pentru memoria colectivă și identitatea națională a Republicii Moldova. La Chișinău, manifestările comemorative au început în prima parte a zilei prin depuneri de flori […] Post-ul 34 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru: ceremonii comemorative organizate în întreaga țară apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi, 2 martie, comunitatea din Cimișlia s-a unit în rugăciune și reculegere pentru a marca Ziua Memoriei și Recunoștinței, dedicată comemorării eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din 1992. La Monumentul Eroilor din oraș a avut loc o ceremonie solemnă, care a debutat cu o slujbă de pomenire oficiată de preoții din localitate, ce […] Post-ul Ziua Memoriei și Recunoștinței la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
15:40
Sâmbătă, 28 februarie 2026, Drochia a fost gazda competițiilor interraionale la box „CUPA PREȘEDINTELUI LA BOX”, ediția a II-a. În ring au evoluat tineri boxeri din Drochia, Soroca, Edineț și Bălți, care au demonstrat nu doar pregătire fizică și tehnică, ci și disciplină, curaj, respect față de adversar și dorință de afirmare. Meciurile disputate au […] Post-ul Drochia – gazda competițiilor interraionale la box apare prima dată în Provincial.
15:40
Lucrări în desfășurare pe drumurile publice naționale: intervenții pe R13, M5, R5 și alte trasee # Provincial
În această săptămână, Administraţia Națională a Drumurilor continuă lucrările de întreținere pe drumurile publice naționale, pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră și a spori siguranța tuturor participanților la trafic. Astăzi, echipele de intervenție desfășoară, conform planificării săptămânale, lucrări pe mai multe sectoare de drum, printre care: R13, km 0–13, tronsonul Bălți–Mărășești; G69, sectorul Criuleni; G118, km […] Post-ul Lucrări în desfășurare pe drumurile publice naționale: intervenții pe R13, M5, R5 și alte trasee apare prima dată în Provincial.
15:30
În luna februarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane lei, fonduri direcționate către fermieri prin diverse măsuri de sprijin. Din suma totală, 140,53 milioane lei, au fost autorizate pentru plățile post-investiționale, aferente unui număr de 240 cereri. O mare parte dintre acestea au vizat investițiile în infrastructura de producere, prelucrare […] Post-ul 158,79 milioane lei – subvenții autorizate în luna februarie 2026 apare prima dată în Provincial.
15:20
Premierul, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: Pacea ne unește, așa cum ne unește și efortul de a lăsa moștenire copiilor o Moldovă liberă, independentă și prosperă # Provincial
De Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată pe 2 martie, eroii care și-au sacrificat viețile pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul de pe Nistru din 1992, sunt comemorați în întreaga țară. La activitățile de comemorare organizate în Chișinău au participat Președinta Republicii Moldova, Comandantul suprem al Armatei Naționale, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru […] Post-ul Premierul, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: Pacea ne unește, așa cum ne unește și efortul de a lăsa moștenire copiilor o Moldovă liberă, independentă și prosperă apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
14:40
Cazul de la Primăria Durlești. Avocat: Nu există dovezi de vinovăție în dosarul terenurilor # Provincial
Avocatul primarului din Durlești susține că nu există probe care să demonstreze implicarea Eleonorei Șaran sau a altor funcționari ai primăriei în presupusele scheme de delapidare a terenurilor. Potrivit apărătorului Sorin Tighinean, dosarul nu conține dovezi privind existența unui prejudiciu și nici indicii că edilul ar fi încercat să se sustragă sau să influențeze urmărirea […] Post-ul Cazul de la Primăria Durlești. Avocat: Nu există dovezi de vinovăție în dosarul terenurilor apare prima dată în Provincial.
14:40
(FOTO) Ziua Memoriei și Recunoștinței la Ialoveni: omagiu adus eroilor războiului de pe Nistru # Provincial
Consiliul raional Ialoveni, în parteneriat cu Primăria orașului Ialoveni și Secția Administrativ-Militară Ialoveni, a organizat astăzi, 2 martie, un eveniment solemn dedicat „Zilei Memoriei și Recunoștinței”, în memoria eroilor Războiului de pe Nistru din anul 1992, căzuți pentru apărarea Integrității, Suveranității și Independenței Republicii Moldova. La eveniment au participat veteranii Războiului de pe Nistru, președinta […] Post-ul (FOTO) Ziua Memoriei și Recunoștinței la Ialoveni: omagiu adus eroilor războiului de pe Nistru apare prima dată în Provincial.
14:30
Depuneri de flori la podul Vadul lui Vodă: socialiștii au cinstit memoria celor căzuți în conflictul armat de pe Nistru # Provincial
Președintele PSRM, Igor Dodon, deputați ai Parlamentului, susținători și membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au participat astăzi la tradiționala ceremonie de depunere a florilor la podul din Vadul lui Vodă, locul unde, la 2 martie 1992, au început evenimentele tragice care au lăsat o amprentă profundă în viața oamenilor și a întregii țări. […] Post-ul Depuneri de flori la podul Vadul lui Vodă: socialiștii au cinstit memoria celor căzuți în conflictul armat de pe Nistru apare prima dată în Provincial.
14:30
Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul instituției două seturi de proiecte tematice și didactice pentru două grupuri de vârstă din instituțiile de educație timpurie: grupa a II-a mică (3-4 ani) și grupa mare (5-6 ani). Fiecare set conține: un plan de învățământ; 20 de proiecte tematice; 170 de proiecte pentru activități integrate și […] Post-ul MEC a publicat două seturi de proiecte tematice și didactice pentru grădinițe apare prima dată în Provincial.
14:30
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să transporte mărfuri ilicit, peste frontiera vamală. În primul caz, funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificărilor un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter, ce se deplasa din Germania. În rezultatul controlului, au fost depistate 13 telefoane mobile noi, nedeclarate […] Post-ul Încălcări vamale la Leușeni și Cahul: trei șoferi riscă sancțiuni pentru contrabandă apare prima dată în Provincial.
14:30
Complexul sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu a găzduit meciurile turneului „Alba ca Zăpada”, ediția 2026. Competiția este dedicată celor mai tinere jucătoare pasionate de fotbal și s-a desfășurat pe parcursul a trei zile – 17, 25 și 26 februarie 2026. Timp de trei zile pline de emoție, energie și fair-play, 18 echipe au […] Post-ul Turneul Alba ca Zăpada în regiunea Centru apare prima dată în Provincial.
14:20
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 martie 2026, este de 3 297 960 # Provincial
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 297 960), 2 761 604 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258 512 de […] Post-ul Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 martie 2026, este de 3 297 960 apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
14:10
Primarul capitalei a anunțat crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică # Provincial
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică, un pas esențial pentru a asigura o relație solidă cu Parlamentul, în special în contextul reformelor actuale care vizează administrația publică și intenția de a închide peste 600 de primării, informează PROVINCIAL. „Urmărim cu mare atenție modul în […] Post-ul Primarul capitalei a anunțat crearea Comitetului pentru Planificare, Monitorizare și Evaluare Strategică apare prima dată în Provincial.
13:30
Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: apărarea memoriei trebuie să fie parte a apărării naționale # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat, astăzi, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor de stat, la Marșul Memoriei și la ceremoniile solemne de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la Complexul Memorial „Maica Îndurerată”. Acțiunile au avut loc în contextul Zilei Memoriei și Recunoștinței și sunt […] Post-ul Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: apărarea memoriei trebuie să fie parte a apărării naționale apare prima dată în Provincial.
12:30
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat astăzi, 2 martie, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă, gestionare și eliberare a certificatelor medicale. Începând cu 1 martie 2026, certificatul […] Post-ul Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar digital apare prima dată în Provincial.
12:20
Șos. Muncești din Chișinău închisă temporar pentru reparații: modificări de traseu pentru autobuzul nr. 18 # Provincial
De astăzi, 2 martie și până vineri, 6 martie, circulația pe șos. Muncești va fi sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile. Despre aceasta a anunțat Primăria Municipiului Chișinău. Itinerarul rutei de autobuz nr. 18 (inclusiv 18A și 18B) se modifică după cum urmează: […] Post-ul Șos. Muncești din Chișinău închisă temporar pentru reparații: modificări de traseu pentru autobuzul nr. 18 apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
12:10
17 mai 2026 – referendumul local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir # Provincial
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir. Amintim că, prin hotărârea CEC nr. 4264 din 22 decembrie 2025, a fost constituit grupul de inițiativă, în număr de 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii […] Post-ul 17 mai 2026 – referendumul local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir apare prima dată în Provincial.
12:10
Luni, 2 martie curent, la Soroca, a fost marcată Ziua comemorării celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Conducerea municipiului, raionului, veterani și soroceni, au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, după care au mers în Marşul Memoriei spre Complexul Memorial, unde a avut loc […] Post-ul Eroii căzuți în Războiul de pe Nistru comemorați la Soroca apare prima dată în Provincial.
11:50
Vineri, sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026. Vă prezentăm rezultatele înregistrate. Turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026 Seniori Meci pentru locul 3 Zimbru – USM-IEFS 3-6 Finala 5 martie, Joi. Ora 10:00. Chișinău. Joma Arena Național Ialoveni – Vulturii Cutezători Sîngerei U15 (a.n. 2011) Finala CS Dasschool – […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
11:50
În fiecare an, la 2 martie, Republica Moldova își pleacă fruntea în memoria eroilor care și-au jertfit viața pentru independența și integritatea statului. Este o zi a recunoștinței și a reflecției asupra sacrificiului celor care au apărat suveranitatea și demnitatea națională. În primăvara anului 1992, pe fundalul tensiunilor apărute după proclamarea independenței și al consolidării […] Post-ul 2 martie – Comemorarea eroilor războiului de pe Nistru la Sîngerei apare prima dată în Provincial.
11:40
(VIDEO) Ion Ceban, explică intervenția pe str. Bucovina: circulația devenise periculoasă pentru șoferi # Provincial
Deoarece reprezentanții PAS au criticat intervențiile realizate pe str. Bucovina și au indicat greșit, fie din necunoaștere, fie cu rea intenție, administrația responsabilă, Primarul General, Ion Ceban, a făcut claritate în acest sens. „Strada Bucovina aparține orașului Stăuceni. Este vorba despre tronsonul cu lungimea de 2,0 km, cu suprafață din beton-ciment, fără trotuare, situat între […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, explică intervenția pe str. Bucovina: circulația devenise periculoasă pentru șoferi apare prima dată în Provincial.
11:30
Nouă cazuri de braconaj piscicol depistate pe Nistru: amenzi și prejudicii de peste 36 000 lei # Provincial
În urma mai multor sesizări parvenite din partea societății civile, dar și în contextul depistării repetate a unor cazuri de pescuit ilegal în fluviul Nistru, în perimetrul orașului Vadul lui Vodă și al satului Pîrîta, raionul Dubăsari, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a organizat două grupuri operative de intervenție pentru combaterea braconajului piscicol. Acțiunile au vizat […] Post-ul Nouă cazuri de braconaj piscicol depistate pe Nistru: amenzi și prejudicii de peste 36 000 lei apare prima dată în Provincial.
11:20
Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre relațiile Chișinău-Comrat: „Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară” # Provincial
Fiodor Gagauz, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2014-2025, afirmă că, din păcate, de la an la an situația legată de Autonomia Găgăuză degradează tot mai mult. „Centrul, prin declarațiile și acțiunile unor persoane asociate actualei conduceri a Moldovei, cheamă deschis la demontarea competențelor, la lichidarea atribuțiilor autonome ale Găgăuziei. Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea […] Post-ul Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre relațiile Chișinău-Comrat: „Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară” apare prima dată în Provincial.
11:10
Locuitorii municipiului Ungheni, dar și oaspeții orașului, se vor bucura în curând de un parc modernizat pe malul Prutului, odată cu lansarea unui amplu proiect de infrastructură urbană. Astfel, la 1 martie curent, a fost semnat contractul de antrepriză de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria Municipiului Ungheni și antreprenorul Aflux-Prim S.R.L., care va […] Post-ul „Parcul Francez” din Ungheni va fi reabilitat apare prima dată în Provincial.
10:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, au destructurat o rețea de exploatare sexuală a șapte fete în Chișinău, dintre care trei sunt adolescente (video). Membrii rețelei sunt șase tineri cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, care după reținerea lor cu sprijinul angajaților „Fulger” au fost plasați în arest preventiv pentru 30 […] Post-ul Trei adolescente și patru tinere – exploatate sexual în Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:40
Inspectorii de mediu din Ocnița au desfășurat razii în teritoriu în scopul prevenirii și combaterii tăierilor ilegale de arbori, în urma cărora au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Astfel, pe traseul R11 Briceni–Ocnița–Otaci, în perimetrul localității Bîrnova, a fost depistat un caz de tăiere ilicită a doi arbori de specia nuc. […] Post-ul Tăieri ilegale depistate de inspectorii de mediu din Ocnița apare prima dată în Provincial.
10:40
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru, un moment de profundă reflecție și recunoștință față de cei care au apărat independența și integritatea Republicii Moldova. Cu acest prilej, în raionul Rîșcani a fost organizată o manifestare de comemorare, la care au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, veterani ai […] Post-ul 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru – moment de comemorare la Rîșcani apare prima dată în Provincial.
10:30
Două tinere au fost salvate de la înec de salvamari, după ce s-au prăbușit sub gheața unui bazin acvatic. Incidentul a fost înregistrat în seara zilei de 01 martie 2026, în jurul orei 18:40 la lacul din parcul „Valea Trandafirilor” din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor înregistrate, un grup format din patru tinere se afla la […] Post-ul Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:20
Fără pauză nici în weekend și în regim de intervenție sporită, serviciile municipale specializate și echipele de drumari au continuat lucrările pe teren, acționând la capacitate maximă pentru repararea carosabilul. Drumurile din Chișinău au avut de suferit, la fel ca infrastructura rutieră din întreaga țară, dar și din statele vecine, în urma condițiilor meteorologice dificile […] Post-ul Lucrări de reparație pe 18 artere din Chișinău: drumarii acționează în regim sporit apare prima dată în Provincial.
10:20
Începând de ieri, peste 30.000 de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate se pot deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor. La ceremonia oficială de lansare a noii rețele de transport public urban au participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, președintele Parlamentului Igor Grosu și […] Post-ul Municipiul Ungheni lansează o nouă rețea de transport public urban complet digitalizat apare prima dată în Provincial.
10:20
Ieri, la Chișinău, s-a desfășurat Forumul Național al Femeilor al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, organizat cu prilejul sărbătorii Mărțișorului și al apropiatei Zile Internaționale a Femeii. În cadrul forumului a fost anunțată crearea Departamentului de femei al PSRM, menit să extindă participarea femeilor în viața social-politică, să promoveze egalitatea de șanse și să implementeze […] Post-ul La Chișinău a avut loc Forumul Național al Femeilor al PSRM apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
10:10
Comemorarea eroilor căzuți în conflictul din 1992: Primăria Chișinău depune flori la Monumentul „Maica Îndurerată” # Provincial
Conducerea Primăriei Chișinău depune flori la Monumentul „Maica Îndurerată”, de la Complexul memorial „Eternitate”, în memoria veteranilor căzuți pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în conflictul de pe Nistru din anul 1992. Totodată, în cadrul ședinței serviciilor municipale, a fost ținut un minut de reculegere de Ziua Memoriei și Recunoștinței. Cu această ocazie, […] Post-ul Comemorarea eroilor căzuți în conflictul din 1992: Primăria Chișinău depune flori la Monumentul „Maica Îndurerată” apare prima dată în Provincial.
10:10
Echipele mobile de medici stomatologi continuă să ofere copiilor din mediul rural servicii stomatologice gratuite, acoperite financiar din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În perioada 2-4 martie, medicii specialiști se vor afla în localitățile Lăpușna și Voinescu din raionul Hâncești. Săptămâna trecută, 330 de copii au fost consultați de […] Post-ul Continuă prestarea serviciilor stomatologice gratuite copiilor în raionul Hâncești apare prima dată în Provincial.
10:00
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a țării, alături de reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ, organizațiilor de tineret și partenerilor de dezvoltare au participat la deschiderea Programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026”. Pe parcursul anului 2026, inițiativa va beneficia de un buget de 4 milioane de lei și […] Post-ul A fost lansat oficial Programul „Bălți – Capitala Tineretului 2026” apare prima dată în Provincial.
10:00
Campania #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026, lansată la Sculeni: împăduriri simultane pe ambele maluri ale Prutului # Provincial
La Sculeni, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat lansarea oficială a Campaniei Naționale de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026. Pentru prima dată, campania din această primăvară trece hotarul țării. Pe 14 martie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor planta simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului, într-o acțiune comună dedicată protejării mediului. Ministrul Mediului […] Post-ul Campania #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026, lansată la Sculeni: împăduriri simultane pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în Provincial.
10:00
Bărbat ucis într-un subsol din sectorul Rîșcani al capitalei: suspectul, reținut pentru 72 de ore # Provincial
Noaptea trecută, Poliția a fost sesizată despre depistarea, în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, a unei persoane cu semne vizibile de moarte violentă. La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 61 de ani. În urma măsurilor speciale de investigație suspectul a fost identificat și […] Post-ul Bărbat ucis într-un subsol din sectorul Rîșcani al capitalei: suspectul, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Provincial.
10:00
Fără pauză nici în weekend și în regim de intervenție sporită, serviciile municipale specializate și echipele de drumari au continuat lucrările pe teren, acționând la capacitate maximă pentru repararea carosabilul. Drumurile din Chișinău au avut de suferit, la fel ca infrastructura rutieră din întreaga țară, dar și din statele vecine, în urma condițiilor meteorologice dificile […] Post-ul Drumarii intervin în Chișinău: lucrări pe 18 artere din toate sectoarele Capitalei apare prima dată în Provincial.
10:00
La sfârșitul săptămânii trecute, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, o vizită de lucru în raionul Criuleni. Șeful legislativului a discutat cu reprezentanții autorităților publice locale, a vizitat proiecte de infrastructură implementate și s-a întâlnit cu antreprenori care contribuie la dezvoltarea localităților. Tradițional, vizita de lucru a început cu o ședință cu primarii din regiune, […] Post-ul Igor Grosu a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni apare prima dată în Provincial.
09:50
FC Zimbru Chișinău a devenit câștigătoarea Ligii WU16, ediția 2025/26. Echipa antrenată de Evghenia Iofciu și-a asigurat titlul de campioană cu patru etape înainte de finalul competiției, după ce a obținut astăzi, 28 februarie, a 8-a victorie consecutivă în campionat, 10-0 cu Dacia-Codru. Golurile au fost marcate de Daniela Pușcaș (5, 68, 81), Alexandra Cercel (8, 21, […] Post-ul Fotbal feminin. FC Zimbru, câștigătoarea Ligii Naționale WU16 apare prima dată în Provincial.
09:50
Clic Media a cucerit un nou titlu de campioană a Moldovei cu 5 etape înainte de finalul Superligii la futsal. Trupa pregătită de Andrian Lașcu a bifat în această seară a 13-a victorie consecutivă și nu mai poate fi depășită în clasament, adjudecându-și astfel cel de-al treilea titlu consecutiv! Componența echipei Clic Media în ediția 2025-2026: Andrei Macoviiciuc, […] Post-ul Futsal. Clic Media a cucerit al treilea titlu consecutiv apare prima dată în Provincial.
09:50
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost lansat musicalul „Maria Mirabela”. Ediția jubiliară, cu sloganul „Bucuria de a fi împreună”, se desfășoară în perioada 1–12 […] Post-ul Maia Sandu a participat la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” apare prima dată în Provincial.
09:40
În perioada 20–26 februarie 2026, în regiunea transnistreană s-a desfășurat mini-turneul regional de fotbal feminin „Alba ca zăpada – 2026” cu participarea fetelor născute în anii 2015–2017. Meciurile au avut loc în orașele Rîbnița, Tiraspol și în satul Cioburciu. Competiția a reunit 23 de instituții de învățământ, peste 350 de participante și 30 de meciuri disputate pe parcursul […] Post-ul Turneul Alba ca Zăpada a adunat peste 350 de fete în regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
Ieri
09:40
După cum şi anticipam, datele finale pentru 2025, făcute publice recent, au confirmat că tendinţa de creştere în domeniul construcţiilor, ce a apărut în 2024, a continuat în 2025, având un caracter mult mai pronunţat. Astfel, dacă în anul 2024, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat faţă de anul 2023 cu 4,8% (în preţuri comparabile), atunci în […] Post-ul Creşterea în construcţii în 2024 şi 2025: comparaţii şi concluzii apare prima dată în Provincial.
28 februarie 2026
17:00
CUB: Cazul doamnei Eleonora Șaran ridică serioase semne de întrebare privind proporționalitatea măsurii și impactul acesteia asupra autonomiei locale # Provincial
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) face apel către comunitatea națională și internațională, precum și către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, în legătură cu acțiunile pe care le consideră abuzive și ilegale întreprinse împotriva doamnei Eleonora Șaran, primar al orașului Durlești și vicepreședintă CUB. În declarația partidului se spune că, la data de […] Post-ul CUB: Cazul doamnei Eleonora Șaran ridică serioase semne de întrebare privind proporționalitatea măsurii și impactul acesteia asupra autonomiei locale apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Primăria Bălți modernizează blocurile sanitare ale Liceului „Maxim Gorki” cu sprijinul Guvernului Canadei # Provincial
Primăria municipiului Bălți implementează proiectul CFLI-2025-BUCST-MD-0012 – „Safe, Equal, Clean: Inclusive Sanitation for Maxim Gorki School from Balti Municipality”, finanțat prin Canada Fund for Local Initiatives (CFLI), gestionat de Ministerul Afacerilor Externe al Canadei prin intermediul Ambasadei Canadei la București. Proiectul reprezintă o intervenție importantă pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiu și vizează reabilitarea și […] Post-ul Primăria Bălți modernizează blocurile sanitare ale Liceului „Maxim Gorki” cu sprijinul Guvernului Canadei apare prima dată în Provincial.
27 februarie 2026
19:30
Peste 530 de funcționari, instruiți de CNA în Chișinău, Taraclia și Ceadîr-Lunga pentru consolidarea integrității instituționale # Provincial
Peste 530 de funcționari publici au participat, în această săptămână, la 8 sesiuni de instruire organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în municipiul Chișinău și în raioanele Taraclia și Ceadîr-Lunga. Activitățile au vizat consolidarea culturii integrității și prevenirea riscurilor de corupție în instituțiile publice. În cadrul campaniei „Integritate pentru o societate sigură”, ofițerii CNA au […] Post-ul Peste 530 de funcționari, instruiți de CNA în Chișinău, Taraclia și Ceadîr-Lunga pentru consolidarea integrității instituționale apare prima dată în Provincial.
19:00
Emil Ceban a vizitat Spitalul Clinic Bălți pentru consolidarea capacităților instituției # Provincial
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat ieri, 26 februarie, o vizită de lucru la Spitalul Clinic Bălți, instituție medicală strategică pentru regiunea de nord a țării. Oficialul a fost însoțit de consilierul prezidențial în domeniul sănătății, Alexandru Gasnaș, și reprezentantul Guvernului în teritoriu, Roman Grigoraș. Scopul acestei vizite a fost evaluarea capacității strategice a Spitalului […] Post-ul Emil Ceban a vizitat Spitalul Clinic Bălți pentru consolidarea capacităților instituției apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.