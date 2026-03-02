Maia Sandu a participat la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”
Provincial, 2 martie 2026 09:50
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor", care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac" din Chișinău. În cadrul evenimentului a fost lansat musicalul „Maria Mirabela". Ediția jubiliară, cu sloganul „Bucuria de a fi împreună", se desfășoară în perioada 1–12
Acum 10 minute
09:50
FC Zimbru Chișinău a devenit câștigătoarea Ligii WU16, ediția 2025/26. Echipa antrenată de Evghenia Iofciu și-a asigurat titlul de campioană cu patru etape înainte de finalul competiției, după ce a obținut astăzi, 28 februarie, a 8-a victorie consecutivă în campionat, 10-0 cu Dacia-Codru. Golurile au fost marcate de Daniela Pușcaș (5, 68, 81), Alexandra Cercel (8, 21,
09:50
Clic Media a cucerit un nou titlu de campioană a Moldovei cu 5 etape înainte de finalul Superligii la futsal. Trupa pregătită de Andrian Lașcu a bifat în această seară a 13-a victorie consecutivă și nu mai poate fi depășită în clasament, adjudecându-și astfel cel de-al treilea titlu consecutiv! Componența echipei Clic Media în ediția 2025-2026: Andrei Macoviiciuc,
09:50
Acum 30 minute
09:40
În perioada 20–26 februarie 2026, în regiunea transnistreană s-a desfășurat mini-turneul regional de fotbal feminin „Alba ca zăpada – 2026" cu participarea fetelor născute în anii 2015–2017. Meciurile au avut loc în orașele Rîbnița, Tiraspol și în satul Cioburciu. Competiția a reunit 23 de instituții de învățământ, peste 350 de participante și 30 de meciuri disputate pe parcursul
Ieri
09:40
După cum şi anticipam, datele finale pentru 2025, făcute publice recent, au confirmat că tendinţa de creştere în domeniul construcţiilor, ce a apărut în 2024, a continuat în 2025, având un caracter mult mai pronunţat. Astfel, dacă în anul 2024, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat faţă de anul 2023 cu 4,8% (în preţuri comparabile), atunci în
28 februarie 2026
17:00
CUB: Cazul doamnei Eleonora Șaran ridică serioase semne de întrebare privind proporționalitatea măsurii și impactul acesteia asupra autonomiei locale
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) face apel către comunitatea națională și internațională, precum și către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, în legătură cu acțiunile pe care le consideră abuzive și ilegale întreprinse împotriva doamnei Eleonora Șaran, primar al orașului Durlești și vicepreședintă CUB. În declarația partidului se spune că, la data de
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Primăria Bălți modernizează blocurile sanitare ale Liceului „Maxim Gorki" cu sprijinul Guvernului Canadei
Primăria municipiului Bălți implementează proiectul CFLI-2025-BUCST-MD-0012 – „Safe, Equal, Clean: Inclusive Sanitation for Maxim Gorki School from Balti Municipality", finanțat prin Canada Fund for Local Initiatives (CFLI), gestionat de Ministerul Afacerilor Externe al Canadei prin intermediul Ambasadei Canadei la București. Proiectul reprezintă o intervenție importantă pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiu și vizează reabilitarea și
27 februarie 2026
19:30
Peste 530 de funcționari, instruiți de CNA în Chișinău, Taraclia și Ceadîr-Lunga pentru consolidarea integrității instituționale
Peste 530 de funcționari publici au participat, în această săptămână, la 8 sesiuni de instruire organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în municipiul Chișinău și în raioanele Taraclia și Ceadîr-Lunga. Activitățile au vizat consolidarea culturii integrității și prevenirea riscurilor de corupție în instituțiile publice. În cadrul campaniei „Integritate pentru o societate sigură", ofițerii CNA au
19:00
Emil Ceban a vizitat Spitalul Clinic Bălți pentru consolidarea capacităților instituției
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat ieri, 26 februarie, o vizită de lucru la Spitalul Clinic Bălți, instituție medicală strategică pentru regiunea de nord a țării. Oficialul a fost însoțit de consilierul prezidențial în domeniul sănătății, Alexandru Gasnaș, și reprezentantul Guvernului în teritoriu, Roman Grigoraș. Scopul acestei vizite a fost evaluarea capacității strategice a Spitalului
19:00
Astăzi, 27 februarie 2026, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut o întrevedere cordială cu Cosmin Ionuț Andrei, Primarul municipiului Botoșani, aflat în prima sa vizită oficială în municipiul Bălți. Discuțiile dintre cei doi edili s-au desfășurat într-o atmosferă deschisă și constructivă, fiind abordate multiplele proiecte implementate în comun de către municipiile Bălți și Botoșani,
19:00
Lucrări în plină desfășurare la Podul de Flori de la Ungheni. Construcția avansează simultan pe ambele maluri ale râului Prut – comunică Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Pe malul dinspre Republica Moldova, culeea este finalizată până la nivel de suprastructură și se lucrează la cofrarea elevațiilor pilei, iar în zilele următoare se va turna betonul. Până
18:50
Președintele PSRM, Igor Dodon, s-a întâlnit astăzi cu conducerea organizației teritoriale a PSRM din Taraclia. Tema principală a discuțiilor a fost pregătirea pentru alegerile anticipate ale primarului din Taraclia, stabilite pentru 17 mai. Partidul Socialiștilor va participa la scrutin cu propriul candidat. De asemenea, s-a discutat despre situația din raionul Taraclia și despre inițiativele echipei
18:50
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu reprezentanții Agenției Moldsilva, au mers în teren pentru a verifica cum decurg lucrările de pregătire a solului pentru plantările din campania „Primăvara 2026". Silvicultorii prelucrează terenurile astfel încât plantarea să se desfășoare în cele mai bune condiții. În pepiniere sunt deja pregătiți puieții care vor fi plantați în această
18:40
ANTA: peste 20 de încălcări constatate în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au constatat multiple încălcări ale legislației contravenționale de către operatorii de transport rutier de pasageri în prima zi a acțiunilor de monitorizare și control în trafic, desfășurate la 26 februarie 2026. Aceste acțiuni fac parte din campania ANTA de monitorizare a transportului rutier de persoane, organizată ca răspuns la
18:40
Valeriu Chiveri, vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender
În contextul vizitei efectuate la 26 februarie curent în regiunea transnistreană, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a realizat o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga" din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun" din municipiul Bender. În cadrul întrevederilor, vicepremierul s-a întâlnit cu administrația instituțiilor și cu colectivele de profesori. Discuțiile
18:40
Acord semnat pentru construcția unui sens giratoriu și a unei platforme pentru pasageri în sectorul Botanica din Chișinău
În municipiul Chișinău va fi construit un sens giratoriu și o platformă pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor, amplasate în sectorul Botanica. Administraţia Națională a Drumurilor, Calea Ferată din Moldova și Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului municipal Chișinău, își unesc eforturile în acest scop. Acordul de colaborare pentru consolidarea cooperării interinstituționale a fost semnat, astăzi, la Ministerul
18:40
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două zile pe săptămână. Prevederea se conține în modificările aprobate
18:40
Ministerul Justiției anunță construcția unor sedii noi pentru instanțele din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț
Ministerul Justiției, prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ), avansează în procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din mai multe regiuni ale țării: Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Astfel, infrastructura învechită va fi înlocuită cu spații adaptate cerințelor actuale. Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate
17:00
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender
17:00
7 ani închisoare, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pentru ex-primarul de Boldurești-Nisporeni, care a accidentat mortal un adolescent în 2024
Urmare a dosarului penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS în privința fostului primar al satului Boldurești-Nisporeni, acesta a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru că a accidentat mortal un adolescent în anul 2024. De asemenea, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 6 luni cu executare și pe al doilea inculpat, care l-a ajutat pe
15:10
Programul „Curtea Europeană" își reia lucrările, suspendate temporar pe durata sezonului rece pentru a proteja calitatea intervențiilor. Ministrul Vladimir Bolea a avut astăzi o discuție despre organizarea activităților cu antreprenorii implicați în realizarea proiectelor și a dispus mobilizarea echipelor în teren. Accentul a fost pus pe respectarea graficelor de execuție, dar și pe calitatea intervențiilor
14:40
Consiliul raional Drochia a găzduit ședința de coordonare a proiectului de management energetic în Regiunea 2
La data de 26 februarie 2026, Consiliul raional Drochia a găzduit ședința de lucru cu echipa de coordonare a proiectului „Implementarea Managementului Energetic în Regiunea 2", realizat în cadrul proiectului E4M „Eficiența Energetică și Energie Regenerabilă în Republica Moldova", implementat de GIZ Moldova. Potrivit autorităților, evenimentul a avut loc în continuarea lansării oficiale a proiectului
14:10
2 martie 2026: Manifestări comemorative dedicate eroilor Războiului de pe Nistru la Bălți
Primăria municipiului Bălți informează că la data de 2 martie 2026 vor avea loc manifestări comemorative consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Programul eveniment
13:30
Traseul autobuzului nr. 18 din Chișinău se modifică temporar din 28 februarie pentru reparații pe șoseaua Muncești # Provincial
Primăria municipiului Chișinău informează că, începând cu ziua de sâmbătă, 28.02.2025, se modifică temporar itinerarul rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – sat. Revaca” (inclusiv 18A și 18B), în legătură cu intervențiile programate pentru reabilitarea părții carosabile de pe șoseaua Muncești. Itinerarul rutei nr. 18 (inclusiv 18A și 18B) se modifică după cum […] Post-ul Traseul autobuzului nr. 18 din Chișinău se modifică temporar din 28 februarie pentru reparații pe șoseaua Muncești apare prima dată în Provincial.
13:10
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Provincial
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026, va fi organizat examenul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. La testare pot participa atât persoanele adulte, cât și elevii din învățământul liceal (clasele a X-a – a XII-a). Pentru obținerea certificatului, candidații vor susține probe care […] Post-ul Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română apare prima dată în Provincial.
12:50
Agricultorii – ajutați în crearea Camerelor agricole regionale grație unui Ghid practic elaborat de MAIA # Provincial
Agricultorii interesați să constituie Camere agricole, în conformitate cu prevederile noii Legi privind organizarea și funcționarea camerelor agricole, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026, își pot optimiza procesele de creare și coordonare urmând instrucțiunile din Ghidul practic privind organizarea și funcționarea acestor organizații în Republica Moldova. Ghidul practic privind organizarea și funcționarea Camerelor agricole […] Post-ul Agricultorii – ajutați în crearea Camerelor agricole regionale grație unui Ghid practic elaborat de MAIA apare prima dată în Provincial.
12:40
Astăzi, în incinta Palatul de Cultură „N. Botgros” din municipiul Cahul, a avut loc ceremonia festivă consacrată celei de-a XXXIV-a aniversări de la formarea Brigada 3 Infanterie Motorizată „Dacia”. Evenimentul a reunit conducerea militară și autorități publice centrale și locale, într-un moment de recunoaștere a meritelor și tradițiilor unității. La festivitate au participat Ministrul Apărării […] Post-ul Cahul: Brigada 3 Infanterie Motorizată „DACIA” a marcat 34 de ani de la fondare apare prima dată în Provincial.
12:20
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat un nou proiect – „astăzi, colegii de la Direcția Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău vor semna acordul cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova, în vederea construirii unui sens giratoriu și a unei platforme, pe terenul municipal, pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor care merg […] Post-ul Sens giratoriu spre Aeroport. Ion Ceban: Suntem gata să investim astăzi apare prima dată în Provincial.
12:20
Percheziții într-un dosar privind deposedarea de terenuri a administrației publice locale Durlești # Provincial
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. În cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al […] Post-ul Percheziții într-un dosar privind deposedarea de terenuri a administrației publice locale Durlești apare prima dată în Provincial.
12:20
MEC cere suspendarea unui profesor vizat într-un presupus caz de abuz și dispune măsuri de protecție pentru elevă # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată a anchetei […] Post-ul MEC cere suspendarea unui profesor vizat într-un presupus caz de abuz și dispune măsuri de protecție pentru elevă apare prima dată în Provincial.
12:20
Crimă după o întâlnire la Narcologie: un bărbat de 39 de ani, trimis în judecată pentru omor în Codru # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Potrivit probelor administrate, la data de 3 decembrie 2025, inculpatul, aflându-se în orașul Codru, municipiul Chișinău, după ce a făcut […] Post-ul Crimă după o întâlnire la Narcologie: un bărbat de 39 de ani, trimis în judecată pentru omor în Codru apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria orașului Rîșcani a beneficiat de un laptop și un proiector, în cadrul proiectului „Comunități Reziliente prin abilitarea femeilor” (Etapa II), implementat cu sprijinul partenerilor de dezvoltare – Suedia, Norvegia, și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), destinate consolidării capacităților instituționale și îmbunătățirii activității administrative, transmite PROVINCIAL. Potrivit autorităților, echipamentele primite vor fi utilizate pentru […] Post-ul Primăria Rîșcani, dotată cu echipament modern apare prima dată în Provincial.
10:40
Chișinău și Tiraspol reiau negocierile transnistrene după 15 luni, cu accent pe reintegrare și drepturile omului # Provincial
La data de 26 februarie 2026, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova a avut o nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului şi Tiraspolului, Valeriu Chiveri şi Vitalii Ignatiev, după o pauză de peste 15 luni (ultima reuniune s-a desfășurat […] Post-ul Chișinău și Tiraspol reiau negocierile transnistrene după 15 luni, cu accent pe reintegrare și drepturile omului apare prima dată în Provincial.
10:10
La 25 februarie curent, Primăria municipiului Ungheni a convocat o ședință cu factorii de decizie locali pentru a discuta prevenirea și combaterea consumului de substanțe interzise. La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție, medici, pedagogi, asistenți sociali și specialiști în protecția copilului. „Ne-am adunat aici, ca să înțelegem cât e de grav fenomenul […] Post-ul Ședință la Ungheni pentru combaterea consumului de substanțe interzise apare prima dată în Provincial.
09:50
Guvernul investește peste 3,4 milioane de lei în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat. În jur de 600 de elevi și 67 de cadre didactice vor beneficia de confort și căldură constantă în sălile de clasă, pe timp de iarnă, după ce noul bloc de studii al liceului va […] Post-ul Liceul „Mihai Eminescu” din Comrat va fi dotat cu sistem de încălzire geotermal modern apare prima dată în Provincial.
09:20
Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc # Provincial
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre expedierea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi. Potrivit învinuirii înaintate, în perioada anilor 2024–2025, administratorul ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzate neepurate […] Post-ul Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc apare prima dată în Provincial.
09:20
Alexandr Petkov a mulțumit antreprenorilor pentru sprijinul acordat orașului înfrățit Hmelnițki # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut o întrevedere cu conducătorii mai multor întreprinderi din municipiu pentru a le exprima personal recunoștința sinceră pentru sprijinul acordat în oferirea ajutorului umanitar orașului ucrainean înfrățit Hmelnițki. În cadrul întâlnirii, primarul a mulțumit reprezentanților companiilor S.C. TRANSIMBOL S.R.L., S.R.L. POVLADAR, S.R.L. BLEX-GRUP, S.A. DAAC HERMES, S.R.L. OLMOSDON, S.R.L. […] Post-ul Alexandr Petkov a mulțumit antreprenorilor pentru sprijinul acordat orașului înfrățit Hmelnițki apare prima dată în Provincial.
09:20
La 26 februarie 2026, în jurul orei 19.00, mecanicul unui tren marfar, care circula pe ruta Florești–Bălți–Slobozia, a observat o persoană, care se afla întinsă între șine, și a aplicat frânarea de urgență. La fața locului a fost solicitat imediat Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112. Acest caz confirmă încă o dată necesitatea […] Post-ul Situație periculoasă pe ruta Florești–Bălți–Slobozia: tren oprit la timp apare prima dată în Provincial.
09:00
În data de 26 februarie 2026 în satul Ocolina raionul Soroca s-au desfășurat aplicații practice la Protecția Civilă, în conformitate cu Planul de activitate a Protecției Civile pentru anul 2026, aprobat de către Președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. Genericul evenimentului a fost măsurile organelor de conducere și formațiunilor protecției civile a […] Post-ul Aplicații practice la Protecția Civilă pe teritoriul comunei Ocolina apare prima dată în Provincial.
08:20
Satul Plop, raionul Dondușeni, se dezvoltă prin investiții care aduc beneficii directe comunității: spații mai sigure și mai atractive pentru copii, dar și soluții moderne pentru reducerea costurilor energetice ale instituțiilor publice. Grație Programelor Naționale „Satul European Expres” și „Satul European”, ediția a II-a, localitatea beneficiază de proiecte importante de infrastructură, realizate cu sprijinul Guvernului […] Post-ul Satul Plop se dezvoltă prin infrastructură modernă și energie regenerabilă apare prima dată în Provincial.
07:50
Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Strășeni și membrii Punctului de dirijare, s-au întrunit ieri, 26 februarie 2026, în ședință ordinară, pentru a examina subiecte importante ce țin de siguranța cetățenilor. În cadrul ședinței au fost abordate aspecte privind actualizarea componenței Comisiei și a serviciilor protecției civile, analiza incendiilor din sezonul rece 2025–2026, precum […] Post-ul Ședința CSE Strășeni: prevenirea incendiilor și gestionarea situațiilor excepționale apare prima dată în Provincial.
26 februarie 2026
17:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat incubatorul de afaceri din Nisporeni care găzduiește 47 de rezidenți. 33 de companii sunt nou-create și au un număr total de 151 angajați. Pe parcursul anului 2025, rezidenții incubatorului au obținut o cifră de afaceri în mărime de peste 110 milioane de lei. „Vrem ca oamenii de afaceri din Moldova să […] Post-ul Premierul Munteanu a discutat cu antreprenorii din Nisporeni apare prima dată în Provincial.
17:30
ADR mun. Chișinău a organizat, astăzi, workshopul cu tema: „Rolul turismului în dezvoltarea locală și regională”. Evenimentul a reunit peste 60 de participanți: reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor de profil, partenerilor internaționali și ai mediului privat. În cadrul discuțiilor au fost prezentate exemple concrete de parteneriate public–private, inițiative precum: Organizațiile de Management al Destinației (OMD) […] Post-ul Workshop la Chișinău: Turismul, motor al dezvoltării locale și regionale apare prima dată în Provincial.
17:20
După lucrări ample de reabilitare energetică, Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din municipiul Cahul oferă acum condiții moderne și eficiente energetic pentru aproape 200 de copii și circa 37 de angajați ai instituției. Obiectivul a fost vizitat astăzi de viceprim-ministrul Bolea Vladimir, în cadrul vizitei de lucru în regiunea de sud. Proiectul a inclus renovarea acoperișului, […] Post-ul Grădinița „Zâmbetul” din Cahul, modernizată și eficientizată energetic apare prima dată în Provincial.
17:20
Primăria Bălți a găzduit evenimentul de prezentare a rezultatelor campaniei „Acces Egal pentru Toți” # Provincial
Astăzi, 26 februarie 2026, la Primăria municipiului Bălți, a avut loc evenimentul de prezentare a rezultatelor campaniei „Acces Egal pentru Toți”, organizat în parteneriat cu Alianța INFONET și Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Bălți. Campania a fost implementată în colaborare cu mai multe organizații neguvernamentale la nivel național, regional și local, precum și cu Comisia […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit evenimentul de prezentare a rezultatelor campaniei „Acces Egal pentru Toți” apare prima dată în Provincial.
17:10
Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale […] Post-ul Alertă de minare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău apare prima dată în Provincial.
17:00
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului. La […] Post-ul Programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței apare prima dată în Provincial.
16:40
IGSU a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță” # Provincial
La data de 26 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță”, dedicată informării cetățenilor privind importanța menținerii libere a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție în sectorul locativ. Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 17 martie […] Post-ul IGSU a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță” apare prima dată în Provincial.
16:40
Circa 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la ședința extinsă a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), alături de experți în domeniul administrației publice locale, reprezentanți ai mediului academic și ai Cancelariei de Stat. Evenimentul s-a desfășurat în contextul procesului de reformă a administrației publice locale și […] Post-ul CALM cere Guvernului să reformeze administrația locală etapizat apare prima dată în Provincial.
16:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care să corecteze inechitatea și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anul 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul. „Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica […] Post-ul Proiect de lege: TVA și accize pentru anumite produse din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
