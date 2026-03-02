Futsal. Clic Media a cucerit al treilea titlu consecutiv

17:10

Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale